Два сценария выхода русских и евреев из библейской “матрицы”. Какой из них вам более предпочтителен?

Сегодня только зашоренный, ничего не видящий и не понимающий человек, может отрицать тот факт, что мы живём по библейскому сценарию… Тем более, что прозревших людей, понимающих ЭТО становится с каждый днём всё больше и больше… Кстати, это закономерно и тоже строго соответствует библейскому сценарию, который состоит из множества глав, а последняя глава библейского сценария так и называется "АПОКАЛИПСИС", что переводится дословно с древнегреческого на русский язык как "падение занавеса", а буквально это означает падение пелены с глаз миллионов людей!

Для тех, кто не в курсе, скажу, что в 2012 году я написал и издал в Москве книгу "Апокалипсис наступит завтра", в анонсе которой я написал: "Название книги «Апокалипсис наступит завтра» не означает вовсе, что буквально завтра случится что-то страшное. Я обещаю только одно: кто прочтёт эту книгу сегодня, у того завтра наступит прозрение – он станет по-другому смотреть на мир и видеть то, что прежде он не замечал, и понимать то, что прежде не понимал. Ведь Апокалипсис – в переводе с греческого – это прозрение, буквально падение шор с глаз".

Спустя какое-то время, решением районного суда города Мурманска моя книга была признана "экстремистским материалом", потому что районный прокурор и судьи, не вникнув в суть дела и не прочитав книгу, посчитали, что я обещаю всем на завтра "Конец Света"!

Вот результат:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОМ МИНЮСТА РФ:

3450. 1. Книга «Благин А. Апокалипсис наступит завтра. М.: Книга, 2013 – 432 с.» (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 27.11.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 25.02.2016).

Однако, наступление АПОКАЛИПСИСА (прозрения людей) невозможно остановить запретительными мерами! Это всё равно, что попытаться остановить законодательно очередной приход весны!

Сейчас судебная власть вознамерилась осудить мой очередной литературный труд — статью "Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions Jews". Причём претензии у судебной власти не ко мне, как автору статьи, а к жителю Перми Роману Юшкову, который скопировал мою статью и разместил её в своём блоге в Контакте. В настоящее время вынесено постановление о назначении её психолого-лингвистической судебной экспертизы!







На все эти 5 вопросов "содержатся ли…", которые задал и.о. руководителя следственного отдела М.В.Вдовиченко, любой честный эксперт должен ответить 4 раза: "НЕТ, не содержатся!", а по последнему 5 пункту дать юридическую справку, содержащую информацию, аналогичную той, которую в стенах Государственной Думы РФ обнародовал лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский:

В.В.Жириновский: "Вы знаете, что уже есть опубликованные дневники из семьи Ротшильдов?! Кто такой был Гитлер? Это был 100% еврей, а не немец! И они, Ротшильды, специально взяли на вооружение антисемитизм, понимая, что он растёт во всех странах мира! И тогда они его оседлали! Им было это выгодно сделать! Да, пускай погибли немецкие евреи, ещё кто-то, но они столкнули две державы! Американцы тогда открыто сказали: "Мы будем давать оружие и деньги и немцам, и русским, и пусть они убивают друг друга как можно больше!"

Вот эти слова сенатора США Гарри Трумэна:

В.В.Жириновский: "Это же всё делалось специально! И специально это всё делалось для того, чтобы создать государство Израиль! Вот цель Второй Мировой войны! Мы знамя Победы водрузили над Рейстагом, а они это не празднуют! У них другой праздник — праздник создания в мае 1948 года государства Израиль! Конечно, мы победили! Но можно 100 раз говорить о Победе, только КТО ВОЙНЫ ВСЕ И РЕВОЛЮЦИИ ПРОФИНАНСИРОВАЛ?!"

Владимир Вольфович Жириновский (до 10 июня 1964 года — Эйдельштейн; род. 25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — советский и российский государственный деятель, политик. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации (с 2011 года). Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 12 декабря 1993 года. Один из старейших депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, участник ряда скандалов. Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2000—2011), основатель и председатель партии ЛДПР, член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)[10]. Кандидат в президенты Российской Федерации (1991 — 7,81 %; 1996 — 5,78 %; 2000 — 2,7 %; 2008 — 9,35 %; 2012 — 6,22 %). Источник.

В.В.Жириновский: "Конечно, с этой трибуны (Госдумы РФ) можно высказывать самые разные точки зрения. Но если врач будет говорить: "вот пупырышки на теле, давайте бороться с ними!", и не будет видеть причины, что у человека гастрит и надо прежде всего желудок лечить, то вы будете ещё 1000 лет бороться с антисемитизмом или ещё с какими-то отдельными явлениями!"

Эти слова Владимира Жириновского касаются прежде всего тех российских судей, которые поступают как нерадивые врачи-недоучки, не понимающие общей клинической картины нашего больного общества и нацеленные бороться только с "пупырышками" на его теле.

Я же, как человек, который уже 21 год серьёзно изучает мировые религии, я вижу "корень зла" всех социальных болезней в том, что над миром господствуют "библейский проект", в котором евреи обозначены как "богоизбранный народ", якобы имеющий право возвыситься над всеми и стать "царём всех народов".

Причём в своём стремлении возвыситься над всеми народами еврейские духовные лидеры неподражаемы! Они откровенные расисты!!! Но этот еврейский расизм наши российские органы противодействия экстремизму в упор не видят, даже когда их, извините, мордой тыкаешь в конкретные факты! Ну не видят они в этом ничего криминального, и всё!



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Реализацию этого "библейского проекта" начала самой первой в мировой истории так называемая "Священная Римская империя" с её Инквизицией и "тайной исповеди" верующих у священника, чего нет в помине в истории Христа, изложенной в 4-х Евангелиях.

Кстати, Инквизиция в "Священной Римской империи" играла ту же самую роль, которую сегодня играют в России "Центры противодействия экстремизму". У них те же задачи!

Для современных людей должно быть как минимум любопытно, что в XII веке систему розыска и выявления религиозных преступлений — ту самую Инквизицию — разработал и ввёл папа Луций III, который сделал это по настоянию императора "Священной Римской империи" Фридриха Барбароссы. А Фридрих Барбаросса, как известно, был кумиром Адольфа Гитлера, который в ХХ веке пытался создать "Третий Рим", который он называл "Третьим Рейхом". Причём свой план нападения нацистской Германии на СССР в июне 1941 года Гитлер как раз и назвал в честь своего кумира "Планом Барбароссы".

У него же, у Фридриха Барбароссы, сына Юдит Баварской, Адольф Гитлер со своей командой идеологов переняли и герб — одноглавого орла, который стал гербом нацистской Германии:

Вот слева нацистский "горжет знаменосца" образца 1936 года, а справа памятник Фридриху Барбароссе в немецком городе Кифхаузене. На императорской короне Барбароссы именно такой одноглавый орёл, который Адольф Гитлер сделал государственный символом "Третьего Рейха"!

И "фашистские кресты" стали наносится на все виды танков и самолётов нацисткой Германии исключительно для того, чтобы придать "походу на Восток" (Драг нах Остен") сходство с крестовыми походами Священной Римской империи!

И вот сейчас, один из старейших депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Вольфович Жириновский говорит:

"Вы знаете, что уже есть опубликованные дневники из семьи Ротшильдов?! Кто такой был Гитлер? Это был 100% еврей, а не немец! И они, Ротшильды, специально взяли на вооружение антисемитизм, понимая, что он растёт во всех странах мира! И тогда они его оседлали!…"

А кто такие эти Ротшильды? Это тоже евреи! Очень богатые и высокопоставленные!

"Династия Ротшильдов (или просто Ротшильды) — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. Ротшильды стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства. Британская ветвь династии была принята при дворе королевы Виктории. Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире". Источник.

И что теперь?!

Российская Инквизиция будет по-прежнему тупо бороться с русским религиозным "антисемитизмом", не принимая во внимание, что для критики "библейских иудеев" у русских людей есть самые серьёзные основания?!

И разве нет в российском законе особой статьи № 392: "Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам)"?!

А ведь в ней прописано:

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлёкшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления и установленные вступившим в законную силу приговором суда;

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда.

В нашем случае мы имеем обстоятельства, которые, возможно, не были и не могли быть известны нашим судьям ранее. Что Адольф Гитлер действовал в мировой политике как ставленник Ротшильдов, что и Ротшильды, и сам Гитлер — евреи! Что они специально взяли на вооружение антисемитизм, понимая, что он растёт во всех странах мира! И тогда они его оседлали, чтобы возглавить его и запутать таким образом весь мир.

Я, как уже опытный специалист по еврейскому вопросу и мировым религиям, предлагаю выйти, наконец, из этого уничтожающего мир "библейского сценария", в котором мы живём на протяжении многих веков как овцы, ведомые умными на зло пастухами.

Причём выходить из него целесообразно именно так, как это в нём прописано! А прописано в Библии два варианта завершения этой своеобразной Игры в Добро и Зло. Причём один сценарий предложен самим Христом-Спасителем, другой же сценарий предложен иудеями — авторами Торы, которая включена в Библию как "Ветхий завет".

Сценарий, который был предложен Христом, более радикальный, он обещает злодеям, которых Спаситель называл "змиями" и "плевелами", не виртуальный "Холокост 6 миллионов евреев", а реальный, если под этим словом понимать "ВСЕСОЖЖЕНИЕ"!

Вот слова Христа, прямая речь, кстати!

"Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и ОГНЁМ СЖИГАЮТ, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!" (Мф. 37: 37-43).

Именно из-за этих слов Христа в конце 19 века с подачи потомков библейского Аарона Левитянина появилась страшилка для евреев под названием "Holocaust 6 millions Jews".

Сценарий выхода человечества из библейской Игры в Добро и Зло, который предложен иудеями — авторами Торы, которая в Библии называется "Ветхим заветом", совершенно не такой. Он рассчитан на благородство русских Иванов (потомков библейского Исава), перед которыми евреи (потомки библейского Иакова) однажды должны массово покаяться, а те скажут в ответ: "да чего уж там?! Прощаем! Ведь вы же братья наши! Давайте забудем старые обиды и будем отныне жить мирно и дружно, как и подобает братьям!"

Это я своими словами пересказал ветхозаветную историю.

Подробно эту ветхозаветную историю, на которой воспитывается каждое новое поколение евреев, можно прочесть в отдельной статье, написанной мною ещё 6 лет назад: "Иудейское иго однажды будет свергнуто, утверждает Библия!"

Если от этой поучительной ветхозаветной истории перейти к реальности и тому факту, что все евреи — подневольные люди (их даже убивают за отказ подчиняться "Моисееву закону"!), а их духовные лидеры целенаправленно из века в век делают из них "воинство сатанинское" (Откровение 2: 9) , то лично я, как один из "русских Иванов", согласен на второй вариант выхода из библейского сценария — через массовое покаяние евреев перед всем человечеством, но прежде всего перед русским народом, истребления которого они добивались на протяжении всей их истории. Подробности в статьи "Это обязан знать каждый славянин!".

Ну а выход из Игры "в Добро и Зло" для потомком Аарона Левитянина (о них можно прочесть здесь, к ним относятся, кстати, и Ротшильды), на мой взгляд, возможен только по первому варианту сценария, который был предложен самим Христом. Полагаю, это будет абсолютно СПРАВЕДЛИВО! Подробности в статье 2014 года: "Холокост предсказан Христом-Спасителем, и он будет благом для общества!"

Так что, господа-товарищи, вот такая наша реальная история!

Теперь, в связи "со вновь открывшимися обстоятельствами" и знанием реалий жизни, думайте и выбирайте, какой из двух прописанных в самой Библии вариантов выхода из "библейской матрицы" вам более всего предпочтителен!

27 августа 2017 г. Мурманск. Антон Благин