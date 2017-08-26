Сравнение современной России и СССР, или почему хрен редьки не слаще?

Концептуал СМИ Ретроспектива Виталия Антипина

Сегодня, 26 августа 2017 года, исполнилось бы 48 лет основателю проекта “Концептуал”, предпринимателю и общественному деятелю Виталию Валерьевичу Антипину. В память о нём мы начинаем ретроспективную публикацию его статей и видео-сюжетов. В них он поднимает сложные и важные вопросы современности, которые не потеряли значимости до сих пор. Удивительная смелость мышления Виталия Антипина позволяет ему выходить за рамки общепринятого шаблона и высказывать интереснейшие предположения и выводы.



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Сегодня выросло уже целое поколение людей, которые не помнят Советского Союза, но испытывают к нему тёплое чувство ностальгии. Они искренне не понимают тех, кто в советские годы «боролся за свободу». Чего не хватало этим людям? Отчего они страдали? Давайте разберёмся, так ли хорошо было жить в СССР, как рассказывают нам патриотические публицисты? И неужто люди, мечтавшие в советское время о переменах, были совсем уж неправы? Чем отличается Россия от СССР, и слаще ли хрен редьки?



И снова мы живем в «такое непростое время». Только вместо слова «перестройка» звучит слово «модернизация». Снова никто ничего, так как заявляет, перестраивать не собирается, а собираются сделать вид, что кто-то что-то будет модернизировать. Но кто и что именно, как и раньше, остается за гранью понимания. Ну и, понятное дело, снова все это идет к развалу и демонтажу нынешней «системы», как это было в прошлом.

Теперь, правда, появились смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты. Но поменялись ли люди на территории страны внутренне? Вот вопрос, который нас интересует более всего. Ведь люди эти, как и те прежние, хотят счастья, но счастье это не деньги, и незаслуженно оно никому на голову просто так не падает.

В последнее время люди немаленькой страны, по щучьему велению или от какого-то вируса гриппа вдруг обратили свой взор «на зады» как говорил Козьма Прутков, и стали серьезно сравнивать эпоху СССР и нынешнюю «Россиянию». Почему? Мы же не станем утверждать, что это явление чудесное? Скажем так, за этим явно прослеживается воздействие «наших»СМИ, отрабатывающих чью-то команду и аккуратно и мягко вводящих нам в головы, в сознание и массовое бессознательное прекрасный и загадочный, а, следовательно, привлекательный образ СССР.





ООО «Россия»: статус и учредители

Многие сегодня пытаются нас убедить в справедливости распределения богатств раньше в СССР, на примере ЗАО «СССР», и несправедливости распределения богатств якобы той же страны в виде ООО «Россия» сегодня. Говорят, у нас несправедливость потому, что в ООО «Россия» есть акционеры, а есть множество наемников. Да, это так, только форма ООО не имеет отношения к справедливости распределения дивидендов. Это лишь форма, а, как известно: содержание важнее формы.

Справедливость может быть осуществлена в любой форме организации. Например, возьмем устав ООО. Если в уставе написано, что общество создано для получения прибыли и распределения её между учредителями, это одно. Но если в уставе написать, что столько-то процентов прибыли идет учредителям, а столько-то в виде дополнения к оплате труда работникам, то это уже другое ООО. Так значит, дело не в форме ООО, а в мировоззрении и намерениях авторов организации и тех, кто реализовывает их замыслы в жизнь?







Как работает ЗАО «СССР»?

То же самое у нас с ЗАО «СССР». Такое закрытое общество действительно означает, что все, что ему принадлежит, является собственностью всех его членов. Но, во-первых, закрытое ли оно было у нас?

Во-вторых, в каждом ЗАО собственность распределяется по своему алгоритму, и совсем не обязательно справедливо. Тот же устав и его правоприменительная практика определяют справедливость распределения собственности ЗАО. Если бы распределение материальных благ было честным, то с рождением каждого ребенка у нас в СССР он получал бы в безвозмездное пользование какую то его долю, как в некоторых странах. А потом, скажем при женитьбе, получал бы дом. Ну, или квартиру он получал бы не ту, что дадут, а ту, что желает его семья, в соответствии с тем, что может ЗАО. И не через 30 лет работы на вредном производстве за символическую плату, а сразу как понадобилось для улучшения жилищных условий семьи или даже заранее. И в санаторий он бы поехал не туда, куда пошлют, а туда, куда захотел бы.

Ведь получается, что СССР была скрытой формой рабовладения. Сейчас да, открытая, но это то же рабовладение. Разговоры о прекрасном и справедливом СССР – это разговоры о смене сегодняшней обертки рабовладения на новую, похожую на позапрошлую, но не меняющую сути.

Право собственности в России и СССР – было ли оно?

Кроме того, нужно понимать, что право на собственность – это право на управление ею, это реализованная на практике возможность. Была ли у наших граждан в СССР такая возможность? Нам говорили, что «народнохозяйственным планом» определяется справедливое распределение богатств и достояний. Но разве народ составлял этот план? Он следил за его выполнением? Он мог изменить его? Нет, не мог. Значит, равноправие в СССР было фиктивным.

Нас уверяют в наличии прежде «отточенной работы всего государства». Наверное, это шутка? Какая там отточенность? Этого там, как и сейчас, близко не было. Мне самому доводилось видеть, как свежий бетон сваливали в первые попавшиеся ямы только потому, что машины с ним приехали за полчаса до конца рабочего дня, и никому не хотелось оставаться и отрабатывать его туда куда нужно. Нам тогда как пример сказочной правильности капиталистического управления рассказывали, что у них машины с бетоном заказывают на определенное время, до минут, и они приходят в соответствии с этим заказом. Нам в такую возможность тогда с трудом верилось, и это очень живо обсуждалось в бригаде.

Тут подходит поговорка: «Все вокруг колхозное, все вокруг ничьё». В СССР, например, строили дороги там, где они не нужны, и не строили там, где нужны. Вредительство и разгильдяйство было сплошь и рядом. Бывало и чрезмерное рвение сделать побольше доброго и полезного, под которое гробили в северных районах родное выращивание льна, например, а запускали кукурузу, которая тут не родит совсем.

А повышение цен «по просьбам трудящихся». Много чего было. Только вот «отточенного»управления народнохозяйственным комплексом и быть не могло. Почему, спросите вы? Потому, что такой задачи вообще не стояло. Вернее стояла она только по оглашению, как стоит рабочий и колхозница, архитектора Мухиной у ВВЦ.

Сатанинские ритуалы в Великую Отечественную войну

В качестве другого примера величия советской эпохи нам приводят тот факт, что «мы отстояли в годы Великой Отечественной». А кто это «мы»? Мы это пятая колонна, сделавшая все, что бы война была кровопролитной? Мы это те, кто под видом борьбы с сионизмом добавили крови и помогали уничтожать имущество? Мы это те, кто, играя в свои игры, позволили врагу сходу захватить полстраны? Управленцы, ценой неоправданной народной крови вешавшие себе на грудь ордена? Мы, это те, кто из покоренной Германии, так же как и фашисты из СССР, гнали вагоны с мотоциклами, мебелью, антиквариатом, с немецкими гувернантками для своих детишек, будущих социалистических управленцев? Кто мы?

Тут важно понять, что цель той страшной войны не захват Гитлером СССР, и не отражение СССР агрессии и захват Германии.

Основной целью той мясорубки является максимальное количество уничтоженных людей.

А уж потом превалирование валюты США на планете и прочее. Все было сделано так, чтобы мы убивали друг друга как можно дольше, как можно больше, и как можно безжалостнее. По сути, это был сатанинский ритуал, состоящий из множества сатанинских ритуалов, таких например как Ржевская бойня или блокада Ленинграда.

Спорт как средство управления толпой

Посмотрите, во что нас удалось превратить. Нас всех. Ну, или почти всех. Например,«гордость» современной страны: «спорт». Что же это за явление такое? Думаю это проверенное средство оболванивания, ограбления и управления толпой.

То, что мы привыкли называть термином «спорт» сегодня, это:

1. Превращение человека в зрителя. Из субъекта в объект управления.





2. Колоссальный бизнес: строительный, зрелищный, брендовый.

3. Отмывание огромных денег из бюджета в личный капитал.

4. Подрыв и уничтожение здоровья большого числа деятельных людей.

5. Зацикливание психики многих на собственной значимости, на одностороннем развитии индивида.

6. Увод огромного количества времени, сил, энергии и средств людей от решения собственных проблем.

7. Продвижение вредных продуктов вроде пепсиколы через побуждение к подражанию любимым спортсменам.

8. Увод внимания и средств людей от физической культуры. (Фактически спорт не дает развиваться физкультуре).

9. Лёгкая раскрутка множества пронырливых политиков, трамплин для людей с ограниченным мышлением в большую политику через накачивание их популярности (посмотрите, сколько депутатов Госдумы вышли из спорта!).

10. Все радуются выигрышу своей команды перед другими, в общем-то, в безнравственном применении технологий: допинги, НЛП, дрессировка, взятки и договорные результаты, коварства против соперников, разведка тайн соперников, просто запугивание. Какой только мерзости нет в современном спорте?

Ведь спорт стал таким не сегодня, его таким сделали уже давно. Только по оглашению спортсмены у нас числились любителями, на самом же деле, на определённом уровне они все становились настоящими профессионалами.





Кто и зачем на самом деле развалил СССР?

А современные СМИ? Послушайте внимательно новости. Смесь заклинаний с иллюзионизмом и сатанизмом, вот что это такое. Что в телевизоре можно увидеть кроме мракобесия? Или камуфлирования такового?

Нам рассказывают, что СССР развалила элита, когда захотела передавать нажитое имущество и власть по наследству своим деткам. При чем тут передавать по наследству? Они что, и так этого не могли? Могли и передавали. Только вот когда они поняли, что хозяева начали демонтаж системы, и по наследству скоро передать не удастся, так, как они привыкли, вот тогда они помогли скорее развалить страну, распихивая с увеличением скорости пихания все, что можно, по сусекам и зарубежным счетам. Конвертируя деньги и власть в ЗАО, ООО, кооперативы, артели и товарищества.





Многие из них даже не понимали, что их крысиное бегство с тонущего корабля является предсказуемым переходом от мнимого социализма к мнимому капитализму, через обрезание какой-то части «элиты» и сотворения через приватизацию им замены.

Элитный конфликт российского общества

Вот мы и подошли к моменту очень интересному, раскрывающему причины современного конфликта мировых псевдо-элит и россиянской псевдо-элиты. Конфликт этот заключается в том, что задачей мировых элит является постоянная нестабильность жизни общества и систем в России. Им нужно было сначала качнуть маятник в крайний псевдо-социализм, а потом в крайний псевдо-капитализм, теперь они готовят какой-то крайний псевдо социальный патриотизм. Нашим же «масонам» очень хочется, чтобы с таким «трудом» созданная стабильная матрица ограбления и оболванивания людей как можно дольше не рушилась. Ведь если такой грабеж просуществует нужное им время, возможно им удастся выйти на уровень мирового господства и может быть даже стать «лучшими» из злодеев планеты. Ну, или хотя бы заставить считаться с ними верховных злодеев. А так, что получается? Только начали «работать» по-настоящему, а тут эти мировые чего-то против, пожрать не дают как следует.

Противники капиталистической системы нас уверяют, что чем ниже зарплата работников производства, тем выше прибыли его хозяев. Это утверждение ложное. Категории «хорошие» или «плохие» зарплаты – параметр относительный и сравнительный. Люди могут трудиться с песнями за очень маленькую зарплату, если им вложить в головы идею высокую, за которую нужно поработать. И не обязательно прибыли будут выше. По общей договоренности, например, и через намерения владельцев можно сделать так, что созданные производством товары или услуги очень высокого качества будут продаваться по очень низкой цене, и прибыли собственников при этом будут очень низкие или даже совсем никакие. Тут все снова зависит от того, какое мировоззрение у собственников, и через какую идею они его реализуют.

Кому в СССР жить хорошо?

Нам рассказывают о прекрасном положении в дотационных сферах жизнедеятельностиСССР. Это показывает полное непонимание количества средств, нужного на эти сферы в сравнении с возможностями нормально организованной экономики. Экономические процессы в России сегодня и в СССР раньше имели две основных задачи, под которые их и организовывали:

1. Контроль над естественными ресурсами

2. Обеспечение максимальной отвлекающей занятости населения.

Обе эти задачи решались и решаются. Когда наши патриоты-аналитики начинают рассуждать о том, что какая-то из форм этой систем была или есть эффективнее себя прежней, это умиляет. Умиляет примерно так, как смотреть на возню детишек в песочнице: играют мирно – прикольно, поспорят, кто тут важнее – еще прикольнее, насыплют песочек друг другу в шапочки… ну дети, что с них взять.





Буратины, Лисы Алисы, Коты Базилио и поле чудес в стране дураков.

Олигархия сегодня, ох уж это набившее всем оскомину слово. Олигархи, олигархи, кричат наши СМИ! Они украли ваши денежки! Вот они, лисы Алисы и коты Базилио! Буратины, Буратины хватайте их, а то уйдут за границу. Ну, кто еще верит в этот цирк? Они забрали себе все! Им досталась вся народная собственность! Они жируют и живут припеваючи, покупают яхты, футбольные клубы когда народ…

Хорошо, давайте задумаемся над тем, что нужно человеку, чтобы быть свободным:

1. Спокойствие,

2. Уверенность в завтрашнем дне,

3. Некое материально достаточное стабильное обеспечение,

4. Возможность передать детям в полной мере материальное, умственное и духовное достояние, накопленное за жизнь.

Не станем углубляться далее, остановимся на этом. Вопрос: какую свободу имеют наши «олигархи»?

1. Спокойствие им и не снилось, но они изо всех сил делают вид, что спокойны, это ведь их задача – делать вид.

2. Уверенность в завтрашнем дне? Тут и комментировать-то нечего.

3. Некое материальное обеспечение? Кому из вас, друзья, нужны пудовые золотые гири на шею? А их с этими гирями заставляют еще и мило улыбаться и даже плясать иногда. Думаю тоже можно не комментировать.

4. Возможность передать? Что? Духовного у них просто нет. Умственное односторонне и материально зациклено. Все их материальное висит на волоске: шаг вправо, шаг влево расценивается как попытка к бегству.

Неужели не понятно, что те персоны, которые провернули такие ограбления на планете, как с индейцами в Америке, или как с нами 91-ом, всегда будут в тени, и всегда выставят вместо себя мальчиков для битья, позарившихся на «халяву» Березовских и Абрамовичей. По сути, подписавших с ними договор об олигархичности.

Вот тебе бабло и возможность его брать, будешь изображать из себя олигарха, ограбившего страну. А когда народ спросит, где их денежки, все знают кто этот «Федя», и тогда ответом на кодовую фразу: «Шурик, а может не надо, это же не наш метод» будет однозначный, грозный ответ « Надо Федя…..надо». А те, кто действительно снял с нас куш, останутся в тени и начнут строить, или вернее запустят, заранее подготовленную новую схему ограбления и контроля.

Человеки, инструменты в современной экономике

Многие, описывая несправедливости, сейчас творящиеся, говорят о том, что люди стали инструментом, расходным материалом. Износился – выкидывают за борт, выживай, как можешь. Согласимся, это действительно плохо. Но. Как мне помнится, до 1991 года во всех СМИ кричали, что у нас старперы деградирующие в управлении, на всех уровнях. Долой их! Дорогу молодым!





Получается, кому-то неважно как сегодня или как вчера неправильно, а важно, что бы мы сегодня хотели как вчера, а вчера как сегодня. Важна нестабильность. Почему? Потому что под шумок темные дела делать легче. Под нестабильностью не получится у людей спокойно осознать происходящее. Вот что им нужно. Чтобы мы не поняли и не осознали, что все это и СССР и РФ – одна рабовладельческая система в разных пестрых обертках.

Вопросы взаимопонимания в СССР и России

Нам очень горячо доказывают, что в прежней системе все были друг за друга и понимали, что если один будет трудиться эффективнее, то все тоже будут трудиться также, и вся страна будет крепчать день ото дня. Думаю, что даже не стоит сильно разворачивать эту тему, поскольку заблуждение тут очевидно. Лозунги такие – да, были. Были и люди, которые жили по этим лозунгам, были и те, кто жил по этим лозунгам днем, а в темное время суток следовал совсем другим лозунгам. Были люди, которые делали вид, что живут по этим лозунгам, были и те, кто пользовался тем, что другие живут по этим лозунгам.

А были и те, кто плевал на эти лозунги. Здесь важно заметить, что соотношение этих категорий граждан и дало то, что мы получили в 91 году.

Вот еще интересное утверждение ратующих за возвращение в СССР: «Уровень жизни граждан, обладающих «базовым правом», будет значительно выше независимо от политико-экономической модели в стране». У нас якобы было некое «базовое право», и мы благодаря ему были богаче. Уровень многих диаспорно организованных сообществ, а их немало и в Европе, существенно выше, чем у остальных граждан.

Особенно если они занимаются наркотиками, как цыгане, или крышеванием и аферами, как чечены. Да даже уровень жизни чабанов в Дагестане будет существенно выше соседних ставропольцев, если на их удержание в составе СССР направить все бюджетные возможности. Ведь в СССР почти все республики были дотационные и датировались, в сущности, Российской Федерацией.

Демпинг в сфере трудовых ресурсов

Да, так можно назвать то, что происходит сегодня, но это только с виду, и касается очень ограниченного числа граждан. Местные не идут на зарплаты, на которые идут мигранты, но они и не пойдут на другие работы, даже в два раза лучше эмигрантских. Куда же они идут? Чем занимаются? В основном ситуация подправлена криминально-корупционно-взяточнической системой, взросшей на прежнем «блате», и заставляет местных идти в сферы торговли, махинаций, связанных с получением и дачей взяток, в криминал и в гос. структуры, что почти одно и тоже сегодня.

Чаще всего это все сращивается в одном или нескольких «коммерческих» предприятиях. И даже если один член семьи трудится на бюджетном месте за мизерную оплату, то второй, как правило, уже в так называемой коммерции или так называемом производстве. Но если само существование этих производств и тем более коммерции у нас сегодня зиждется на взятке, на откатах, то о какой честности в обществе можно говорить? Опять же только о фиктивной.

За чем на самом деле едут мигранты?

Мигранты якобы едут к нам за мизерной зарплатой.





Вы думаете, это правда? Увы. Это очень стройно организованная система, с договоренностью ролей и зон влияния по национальным, религиозным и диаспорным признакам. Все расписано и все учтено. Если вы думаете, глядя на какого-то киргиза, что он бедненький, живя у вас в подъезде в каморке под лестницей, приехал на мизерную зарплату, вы сильно ошибаетесь. Даже на уровне последнего киргиза, а тем более их социальных «майоров»,«полковников», они знают точно, зачем они здесь.

Они приехали забирать землю у деградирующих русских и других коренных народов. И вы думаете, они отсюда уйдут? Нет. Им дали такую возможность тоже не случайно, но об этом отдельный разговор.

Их покровители уже давно в России и «трудятся» на самом верху криминально-бюрократической пирамиды. У нас остался только один путь:

создать у себя порядок такой, что бы его можно было транслировать на ближайшие территории, что бы они запросили его сами.

Это произойдет исключительно со сменой социальной парадигмы, концепции и выработкой на её основе практически применимой идеологии. На основании идеологии выстраиваются системы научные, политические, экономические и прочие… Мы должны многому научиться, многое понять, многое пройти. И у нас на это времени мало. Все население делает деньги. И спешит удовлетворить свои все растущие паразитические потребности.

Россия вчера и сегодня

В СССР вчера и в России сегодня очень в ходу такая поговорка: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» Ответ на этот вопрос совсем не сложен. Люди, которых можно назвать «Человек Русской Цивилизации», имеют в большинстве своем обостренное чувство справедливости. Это досталось нам от предков, выживших соборно в тяжелых климатических условиях.

В условиях, когда парадигмой общества являются деньги, наш человек хоть и вынужден выживать, подстраиваясь под навязываемые сверху правила игры, но делает это неохотно и без особого энтузиазма. Система, построенная на автоматическом подъеме вверх самых безнравственных людей, не дает человеку порядочному шансов.





Наши люди без справедливости, без высокой общей Идеи в такой системе не могут и не хотят жить «хорошо». Да и что такое хорошо жить? По сути, провозглашаемой в обществе, это иметь деньги. На примере олигархии мы рассмотрели выше, что это заблуждение.

В СССР озвучивалась идея о равенстве всех всем. Но, как и многие лозунги тех лет, это осталось лозунгом. Так уж мы устроены объективно, что нам всегда ближе свой ребенок, чем соседский, всегда ближе однополчанин чем кто-то с дивизии, всегда ближе русский русскому, чем русский узбеку, всегда ближе россиянин чем американец и т. д. Так устроено. Исключения конечно есть, есть и всякие комбинации. Но мы говорим об основных, решающих закономерностях.

Что произошло в 1991-м?

Нам говорят, что весь народ в 91-м году «кинули». Давайте задумаемся над тем, кого можно «кинуть». Мне видится, что кинуть можно того, кто сел играть в карты в надежде выиграть денег. Можно кинуть перекупщика, который пришел купить дефицит. Но, если вы управляете, скажем, фермой, как вас можно прийти и кинуть?

Вот если вам сказали, что вы как будто бы управляете фермой, а потом вам сказали: «вы больше не управляете». Ну, все пожали плечами, что тут поделаешь, ничего же не изменилось.

Нам говорят, что в СССР все были в доле. Как приятно быть в «доле», очень уж греет это слово. Какое оно действительно магическое. Но оно, по сути, означает, что делать ничего не нужно, решений принимать не нужно, ответственность брать за других не нужно, вынашивать и рожать идеи тоже не нужно, ты в доле и ты обеспечен, спокоен.

Каждому по труду?

В СССР от нас скрывали важнейшую информацию. Нам говорили, что труд делится на умственный и физический. Скрывая этим то, что труд делится на управленческий и производительный. Далее труд людей делится ещё на четыре основные категории.





Управленческий делится на:

1) Административно-управленческий труд

2) Творчески-управленческий труд

Производительный делится на:

1) Механически-производительный труд

2) Творчески-производительный труд.

Ну и скажите пожалуйста, какие доли должны быть у человека, стоящего на конвейере и со звонком не вспоминающего даже названия своего завода, и у того, кто придумал и запустил этот конвейер. Кто придумал то сложнейшее изделие, которое на этом конвейере изготавливают. Кто управляет этим заводом, или кто улучшает работу этого завода, придумывает новые способы администрирования и опробует их на практике? Днем и ночью живя Делом…

Между трудом и трудом разница может быть такой же, как между стеклом и алмазом. С виду почти одно и то же, но по качеству и ценности – небо и земля. Этого советская система почти не учитывала, приравнивая труд творца или управленца к труду человека на конвейере.

Социальная марионетка в условиях СССР

Социумом управляют многими способами, и раз уж мы описываем тему того, что с нами «сделали», посмотрим и на то, как сделали.





Помните фильм Бриллиантовая рука? И милую с виду песенку из неё: «Песня про зайцев»? По сути, это матрица, фраза из неё: «а нам всё равно», исполненная так оригинально Никулиным, есть кодовая фраза позднего СССР. После того, как вся страна стала мурлыкать эту песенку, смысл её неизбежно транслировался на всю деятельность людей. Вот так они это делают, в том числе, конечно.

Сюда же можно понаписать множество фильмов и фраз из них. Например, тот же Гайдай с фразой: «Кто не работает, тот ест. Учись, студент».

А песни? Это вообще отдельная тема. Это как христианство. Сначала из вас под благовидным предлогом делают людей с рабским мировоззрением, а потом творят мерзости и преступления под вашу неспособность к различению и неумелость организованно утверждать на своей земле Добро.

Вся система образования, спорт, религии, развлечения, «культура» делает из человека зрителя. А потом мы удивляемся, что мы ничего не делаем или делаем плохо. Да мы просто не умеем, мы зрители! Все, пульт и попкорн в руки и попой в диван – смотри и слушай, говорит и показывает сатана. Мы планктон, энергетические батарейки для кого-то. Так что, нас сначала купили за куклу хорошей жизни «в доле», а уж потом кинули, да и как тут не кинуть… Сначала у нас отняли наши родные праздники .Ведь предки устраивали хороводы , ярмарки, множетво игр на природе, стенки, кулачные бои и прочие развлечения коллективные. Действа в которых каждый был не зрителем, а участником, творцом процесса. А наше знаменитое хоровое пение? Такое общество не возможно было завоевать без какго то долгосрочного коварного плана, и армии злодеев

Как жить дальше?





Вопрос не в том, что мы плохие или хорошие. Не в том, что наши мудрецы были не очень и пропустили, например, христианство на Русь. Тут вопрос в том, что те, кто нас так грамотно завоевал, пришли с вполне конкретным планом, с целью. У них уже были даже опробованы и отшлифованы методы, уровень безнравственности которых люди на Руси и представить себе не могли.

Причем, цели и методы их достижения грамотно и цинично закамуфлированы под благие.





Все их действия координировались. Среди них была система строжайшей дисциплины и методов сбора и передачи информации. Не могли нормальные люди, не вскрыв эту систему, не описав все в лексической форме, не дав людям другие цели, изменить ситуацию.

Это стало возможно только сейчас с появлением Концепции Общественной Безопасности. Только сейчас со знанием и пониманием Концепции, с навыками управления при ЕЁ использовании. Воодушевленные благими намерениями и здоровым энтузиазмом, мы сможем развернуть вектора Цивилизации на Благо всех людей планеты.

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