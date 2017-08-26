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Разведопрос: онколог Илья Фоминцев про состояние медицины

15:44. 26 августа 2017 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Фонд профилактики рака: http://nenaprasno.ru/
Пожертвования: https://nenaprasno.ru/help/individual…
Тест для определение персональных факторов риска рака: https://nenaprasno.ru/test/
Высшая школа онкологии: https://nenaprasno.ru/projects/educat…
Хронометраж выпуска:
0:12 О текущем состоянии медицины.
11:26 Про платную медицину
19:57 Что такое пациентоцентричность?
30:47 Проблемы медицинского образования.
46:50 О проекте “Высшая школа онкологии”.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
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Источник: www.youtube.com

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