Разведопрос: онколог Илья Фоминцев про состояние медицины
Фонд профилактики рака: http://nenaprasno.ru/
Пожертвования: https://nenaprasno.ru/help/individual…
Тест для определение персональных факторов риска рака: https://nenaprasno.ru/test/
Высшая школа онкологии: https://nenaprasno.ru/projects/educat…
Хронометраж выпуска:
0:12 О текущем состоянии медицины.
11:26 Про платную медицину
19:57 Что такое пациентоцентричность?
30:47 Проблемы медицинского образования.
46:50 О проекте “Высшая школа онкологии”.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com