Разведопрос: онколог Илья Фоминцев про состояние медицины

Фонд профилактики рака: http://nenaprasno.ru/

Пожертвования: https://nenaprasno.ru/help/individual…

Тест для определение персональных факторов риска рака: https://nenaprasno.ru/test/

Высшая школа онкологии: https://nenaprasno.ru/projects/educat…

Хронометраж выпуска:

0:12 О текущем состоянии медицины.

11:26 Про платную медицину

19:57 Что такое пациентоцентричность?

30:47 Проблемы медицинского образования.

46:50 О проекте “Высшая школа онкологии”.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com