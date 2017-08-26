Привет от Кима

Тем, кто посчитал, что Ким испугался угроз Трампа и "дал заднюю", а также авторам сентенций "Ким слил", "Ким зассал".КНДР рано утром запустила сразу 3 баллистических ракеты малой дальности в направлении Японии. Запуск ракет произошел на фоне масштабных американо-корейский учений, против которых резко выступили и Северная Корея и Китай, а предшествовал запуску визит Ким Чен Ына на предприятие собирающее баллистические ракеты, где он дал официальные указания увеличить сборку боеголовок и твердотопливных ракет, что очевидно потребует интенсификации испытаний новых образцов ракетного вооружения малой и средней дальности. Ждать долго не пришлось и через 2 дня после визита КНДР опять проигнорировала Трампа и его твиттер.Пуски прошли не очень удачно для северных корейцев – одна из ракет вышла из строя вскоре после старта и упала в море, две другие пролетели около 250 километров и также упали за пределами территориальных вод Японии.В Вашингтоне заявили, что "Трампа проинформировали", но пока каких-то конкретных шагов в отношении Пхеньяна не предприняли, так как сообщение о новых запусках ракет со стороны КНДР оказались заслонены масштабной истерикой на тему подписанного Трампом закона запрещающего трансгендерам служить в армии США и оплачивать операции по смене пола из военного бюджета.В Тихоокеанском командовании США отметили, что расценивают пуски как неудачные и не представляющие угрозу Гуаму, что видимо и будет положено в основу позиции США, которые сделают вид, что "неудачные пуски не считаются" (как это уже было весной), хотя Ким очевидно и демонстративно проигнорировал последние угрозы Трампа и в очередной раз подтерся санкциями ООН. В ближайшее время можно ожидать очередную войну "громких заявлений".Я бы предположил, что помимо собственных нужд Северной Кореи, текущие пуски отражают в том числе и раздражение Китая военными учениями США с Южной Кореей, отказом США вывести с территории южан систему THAAD, провокациями США в Южно-китайском море, а также угрозами из Вашингтона начать санкционную войну против Китая. Поэтому лишний раз продемонстрировать пустой характер угроз Трампа в отношении КНДР вполне выгодно Китаю.

Источник: colonelcassad.livejournal.com