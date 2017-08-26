Из прошлого в будущее. Послание Роу в сказке „Морозко”

Но вначале несколько слов о самом режиссёре. Александр Роу родился 8 марта 1906 года в городе Юрьевец. Есть сведения, что в действительности будущий режиссёр-сказочник родился в Москве в состоятельной семье, но так как это был тревожный период революционных событий, отец отправил его с матерью подальше от столицы.

Всем нам с детства хорошо знакомы и любимы, такие знаменитые фильмы, вариации на темы русских народных сказок, как «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Марья-искусница», «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога», а так же экранизации классических сказочных произведений русской и мировой литературы – «Конёк-Горбунок», «Майская ночь, или Утопленница», «Новые похождения Кота в сапогах», «Вечера на хуторе близ Диканьки», современных литературных сказок – «Королевство Кривых Зеркал»… Все эти работы были созданы великим советским кинорежиссёром-сказочником Александром Роу. Взяв любой фильм этого талантливого человека, и, сделав его подробный анализ, можно раскрыть принципы глобального управления, невидимые обыденным взглядом и понять отражённую в сказках русскую матрицу, наподобие той, что в своих произведениях заложил великий русский Пророк Александр Сергеевич Пушкин. Именно это мы и хотим сегодня сделать на примере фильма-сказки «Морозко».



Его отцом был ирландский инженер Артур Уильям Роу, приехавший в Россию по контракту налаживать мукомольное производство. Женился на гречанке. В 1914 году вернулся на родину, оставив семью в России. Уже в 10 лет Александру пришлось работать, чтобы поддержать больную мать.



Окончив семилетнюю школу, он поступил в промышленно-экономический техникум. С 1921 года работал в агиттеатре «Синяя блуза». Из техникума перевёлся в киношколу имени Б. В. Чайковского, которую окончил в 1930 году, затем учился в Драматическом техникуме им. М. Н. Ермоловой (окончил в 1934 году). В 1938 году вышла первая самостоятельная режиссёрская работа Александра Роу – фильм-сказка «По щучьему велению». И с тех пор именно сказочное кино для всех возрастов стало основной темой его творчества.

Сам собой напрашивается вывод – чтобы быть Русским Пророком, не обязательно быть урождённым русским, достаточно иметь Русский Дух, чувствовать энергетику этой земли и понимать великую миссию России. Примером такого человека может служить Иосиф Виссарионович Сталин, который называл себя «Русским человеком грузинской национальности».

Итак, в 1964 году на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького режиссёром Александром Роу по мотивам русских народных сказок был поставлен музыкальный фильм-сказка «Морозко». В 1965 году он получил приз «Лев Сан-Марко» (Гран-при) на XXVI Венецианском кинофестивале. Премьера лента состоялась 24 марта 1965 года.

Теперь давайте рассмотрим сюжет фильма и по ходу действа постараемся раскрыть образы и разгадать матрицу, зашифрованную в этой сказке. Сразу хотелось бы предупредить читателя, что каждый персонаж имеет множество граней и один герой может быть олицетворением сразу нескольких архетипов. Мы покажем лишь некоторые из этих образов.

У Старика со Старухой были две дочери. Дочь Старика – красивая, добрая и трудолюбивая Настенька, а дочь Старухи – грубая и ленивая Марфушка. Злая Старуха заставляет Настю работать без отдыха, а Старик во всём подчиняется жене и не смеет ей ни в чём перечить.



В образах этих героев сокрыты четыре строя психики, присущих человеку. Марфушка – животный строй. В круг её интересов входит сладко поспать, вкусно поесть. Старик – это представитель зомби-биоробота. У него нет своей воли, характера. Он смирился со своей долей и беспрекословно подчиняется деспотичной жене. Старуха – это конечно же демонический строй психики. Всех и вся вокруг она стремится подчинить себе и заставить действовать в её интересах.



И, наконец, Настенька – носитель Человечного строя психики. Она ко всем относится с заботой, любовью и вниманием. В самом начале фильма есть сцена, где Настенька обращается к зорьке, чтобы та повременила и дала ей возможность закончить работу, которую мачеха велела сделать «до петухов». И зорька выполнила её просьбу. Таким образом показано, что люди, обладающие человечным строем психики, умеющие жить в гармонии с природой, всегда получают помощь от мироздания…

Из других мест на поиски своей судьбы отправляется Иван, «вдовий сын». В словаре масонских символов мы читаем: «Дети вдовы – одно из иносказательных названий братства масонов, происходящее от определения мастера Хирама из 3 Книги Царств, 7:14: <…сын одной вдовы из колена Неффалимова…». Мы определили этого героя, как собирательный образ правящих элит России высшего звена, от дома Романовых до наших дней. Гольштейн-Готторп-Романовская династия – люди пришлые, засланные казачки, так сказать…

Иван хорош собой – красив, силён, статен, не дурак и многому обучен, но самовлюблён и самонадеян. В лесу он встречает Старичка-Боровичка, в руках у которого 2 веточки с тремя цветками колокольчиков на каждой. Во времена языческой Руси колокольчик-цветок был символом страны, его любили не только за красоту, ему предписывали магические и целебные свойства. Во многих странах колокольчики являются символом любви, честности и повиновения.



Существует итальянская легенда о происхождении церковных колоколов. В ней говорится, будто в 16 веке епископ Паулиний во время прогулки услышал тихий, мелодичный звон, доносящийся из синих колокольчиков. Старец был настолько очарован их красотой, что повелел отлить такой цветок из меди и повесить его на крыше собора. Считается, что так появился первый церковный колокол.



Звон колокола – это символ связующего звена между человеком и богом. Каждый раз, когда в фильме происходят какие-либо метаморфозы, мы слышим такой же звук, который издавали колокольчики в руках Старичка-Боровичка. В реальности этим связующим звеном является совесть.

Вы наверное уже догадались, что в этой сказке Старичок-Боровичок олицетворяет Иерархически Высшее Объемлющее Управление (ИВОУ). Если угодно, бога в одном из его проявлений. Ивану он объясняет, где тот не прав, языком жизненных обстоятельств. Но в начале фильма, в силу его нравственности, у героя отсутствует различение и он не в состоянии понять этого самого языка.



Самомнение у Ивана настолько велико, что он надумывает поспорить с ИВОУ, «кто круче»? Правда ему хватает ума признать в итоге верховенство божественного управления. И Старичок-Боровичок за это дарит Ивану лук со стрелами (наделяет его особой властью на земле), за которые тот мало того, что не потрудился отблагодарить, а ещё и нахамил в ответ на замечание Старичка: «Пусть тебе медведь в ножки кланяется». «Ну что ж, Иван, будь по твоему – медведь мне будет в ножки кланяться, а согнётся твоя спина».

Стрела – это инструмент достижения цели. Иван получил от ИВОУ инструмент управления, но в отсутствии различения, не смог распорядиться стрелами правильно. Он встречает новое послание от ИВОУ – камень с надписью: «Сыщи в поле пёрышко, пусти его по ветру, вслед за пёрышком пойдёшь – свою долю найдёшь». Но Иван не ищет пёрышка в поле – слишком низко для него… Он стреляет из лука, подаренного Старичком-Боровичком, и убивает одного из летящих стройным клином журавлей.

Журавль – это известный символ высокой цели. Все мы с детства знаем выражение: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Иван замахнулся на заоблачную цель, не имея полного понимания и не будучи готовым к её достижению. Подстрелил журавля, а выдрал одно только пёрышко!



Здесь приходит аналогия с советской космической программой. Какие были высокие цели!? Сколько ресурсов было потрачено, сколько народных сил и средств!? Первыми запустили спутник в космос! Первый человек в космосе! Первый человек в открытом космосе! Советский луноход! А в итоге что? Прошло более полувека после легендарного полёта Юрия Гагарина, а воз и ныне там. А народ «собирает хворост» (эта фраза станет понятнее дальше)…

Президент же России Владимир Владимирович Путин во время «Недетского разговора» показал своё полное понимание того, что не цель должна оправдывать средства, а наоборот, цель оправдываЮТ средства.

Журавли летят стройным клином, что символизирует слаженность процессов в мироздании, в котором всё, как журавль в клине, занимает своё место и выполняет свою миссию. Иван, бездумно подстрелив птицу, вмешался в эти процессы и нарушил выполнение Россией своей миссии.

Путеводное пёрышко привело нашего героя в лес, где в это время Настенька поливала сухой пень по приказу мачехи «до тех пор, пока на нём цветы не зацветут». Кроме того, что Настенька носитель Человечного строя психики, она ещё и символизирует русский трудовой народ.



А вот Старуха – это чиновники, ориентированные на Запад, так называемые западные холопы. Оттого она и не мать, а мачеха! Они всегда стремились барствовать на Руси и думали, что Запад им в этом поможет. Поэтому, стремясь угодить Западу, всегда измывались над русским народом. Для того чтобы помешать прогрессу, затормозить развитие России, во все времена эти «управленцы» ставили перед людьми абсурдные, и как им казалось, недостижимые цели. «Перевыполним план!», «Поднимем целину!»…



А в сказках это – зимой подснежники в лесу найти, достать перо Жар-Птицы… Каждый из нас в реальной жизни встречался с бюрократическими предписаниями, которые иначе как «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», назвать невозможно. Но эти абсурдные указания заставляли народ повышать свои знания, совершенствовать навыки, и это в свою очередь только двигало прогресс… И в итоге Пень зацвёл.

Пень здесь символизирует то, что осталось от Древа Жизни. В приданиях говорится, что так наши далёкие предки называли символ связи мира людей с высшим божественным миром. Посредством которого, они славили своих богов, а те в ответ открывали им секреты Мироздания и оказывали помощь в решении их жизненных проблем. От этого Древа остался лишь пень, так как власть на земле была перехвачена Глобальным Предиктором, а повелевать и управлять можно лишь стадом, ничего не смыслящим в глобальном управлении.



Но стараниями Настеньки на пенёчке появились цветочки, а это значит, что народ своими трудом и своим умом дошёл до понимания законов мироздания и о том, как и кем осуществляется такое управление. Поэтому цветочки верно отвечают Настеньке на её вопросы…

Вернёмся же немного назад, к Ивану. Хвастаясь перед Настенькой своими умениями и силой, он хочет из лука, подаренного Старичком-Боровичком, подстрелить медведицу, у которой было двое маленьких медвежат. Пытаясь ему помешать, Настя надевает Ивану ведро на голову, после чего тот обращается в медведя. Что сие означает? Ведро это мера для воды. А вода – это информация. Таким образом нам хотят показать, что качество правящих элит зависит от меры понимания народа.

У Ивана при себе всегда было зеркальце, в которое он собой любовался. И в этом же зеркальце он увидел, что его голова превратилась в медвежью. В отражении Иван видел себя таким, каким он был в сознании народа. Народ считал царя «батюшкой», пусть и не заслуженно, – и в зеркальце Иван собой налюбоваться не мог. Народ осознал, что никакой он не «батюшка», а «медведь в теремке» – и сразу же Иван увидел в отражении медвежью морду.



В сказке хорошо показано, что произошедшее – это «воздаяние за его деяния», но у Ивана отсутствует различение и в своих бедах он винит Настеньку (народ), Старичка-Боровичка (судьбу, бога), журавля (труднодостижимую цель), но только не себя самого. На прежнем камне он встречает уже новое послание от ИВОУ: «Не был бы ты невежей – не ходил бы с мордой медвежьей». Только теперь он понимает, что сам во всём виноват и падает в ноги Старичку-Боровичку, чтобы тот сказал, как ему снова человеческий облик обрести. У них состоялся такой диалог:

– …На себя посмотри, как ты жил – только перед людьми похвалялся, да сам собой любовался. Сам себя ублажал, а людей обижал. Вон и Настеньку зря обидел… И никто от тебя добра не видел. Тут тебе и ответ – тут тебе и совет. Только не знаю, поймёшь али нет?

– А тут и понимать нечего! Вот пойду и доброе дело сделаю и через свою доброту прежний вид обрету!

– Ничего-то ты не понял, Иван…

Далее в фильме показано как маленькие девочки в лесу собирают грибочки и вдруг видят, как медвежата поблизости собирают большие грибы. Медвежата им не опасны, но дети пугаются и убегают с криком: «Медведи!» Девочки здесь олицетворяют другие государства, которые гораздо меньше России. Они боятся этой огромной страны – пугаются её возможностей, её богатых ресурсов.



Она для них другая – «дикая», непонятная и непредсказуемая. В это время Иван в образе медведя выскакивает на опушку с криком: «Какое вам доброе дело сделать!?». Он искренне пытается помочь другим, как это делал, к примеру, Советский Союз. Но те методы, какими зачастую он действовал на международной арене, легко было оболгать, извратить и назвать их «советской агрессией».

В следующей сцене просящий милостыню цыганёнок, так же пугается Ивана-медведя и убегает, не смотря на брошенный им пятак. Ошибочно совершать подаяние в ожидании, что бог воздаст нам и полагать, что милостыней можно откупиться от грехов. Этот момент можно так же сравнить с материальной помощью Советского Союза странам третьего мира.

В следующий раз Иван встречает в лесу старенькую Бабушку с вязанкой хвороста, которая с трудом преодолевает лесные буераки. Бабулька с радостью принимает помощь Ивана-медведя, который взваливает её с вязанкой на спину и несёт к ней домой. Бабушка:

– А не видать ли моей избушки-развалюшки?

– Видать!

– Это и есть мои «хоромы»… Ну вот и приехали. Вот это МОИ ХОРОМЫ!!! Спасибо тебе, родимый! Спасибо тебе, КРАСАВЕЦ!

(Иван смотрится в зеркальце).

– Ты что, смеёшься надо мной!? Не видишь, какой я «красавец»?

– Что ты!? Что ты!? Ох, не вижу! Ох, не вижу! Я уж почитай годков 10, как ничего не вижу. Ослепла…

– Ах, бабка, бабка, лучше бы и мне ослепнуть… Наврал Старичок-Боровичок…

– Кто-кто???

– И смотреться я больше не стану.

(с этими словами Иван разбивает зеркальце).

В этой сцене Бабушка олицетворяет демографически обусловленные потребности народа. Народа, нуждающегося в социальной защищённости, гарантом которой должны быть правящие элиты государства. Иван отвёз «на горбу» старушку к её избушке.



Это можно сравнить с пенсионным обеспечением, социальными выплатами, льготами, бесплатным медицинским обслуживанием. При этом Бабушка продолжает жить в «избушке-развалюшке» и собирать хворост. В то время, как советское государство уже взяло курс «на освоение звёздных просторов». Старушка говорит Ивану, что почитай 10 лет ничего не видит.



Фильм был снят в 1964 году, а в 1953 – чуть более 10 лет до этого, умер Сталин. Здесь прямой намёк на то, что после смерти Сталина народ настолько заморочили и задурили, что он уже ничего не понимал и не различал. Называет хибару «хоромами», а оборотня «красавцем». Поэтому Иван и разбивает зеркальце – оно ему уже бесполезно. Так как народ говорит одно, а думает совершенно другое. Из разговора понятно, что у людей отсутствует связь с богом, нет понимания Иерархически Наивысшего Всеобъемлющего Управления. Бабушка не знает, кто такой Старичок-Боровичок.

Вернувшись на то место, где он повстречал Бабушку, Иван находит её клюку: «Как же она без неё ходить будет? Надо отнесть». В этот момент он не думал о том, что ему это зачтётся в его «добрые дела», а искренне позаботился о старушке и именно в этот самый момент Старичок-Боровичок снял с Ивана заклятие. Клюка – это жалкое подобие посоха, который является символом управления, власти. Это своего рода управленческие костыли в виде законов для «улучшения жизни» народа.



И вдруг он осознаёт, что очутился снова на поляне, где встретился с Настенькой и видит, что пень-то зацвёл! Подойдя к пню, он отбрасывает клюку и та исчезает. Это говорит нам о том, что если народ будет обладать знаниями о законах мироздания и глобального управления, уметь применять их в своей жизни, то никакие другие «законы-костыли» ему уже не понадобятся. В настоящее время об этих законах авторским коллективом ВП СССР написана Достаточно Общая Теория Управления, более 60 книг и более сотни аналитических записок. Каждый из вас может познакомиться с ними на сайте «МедиаМера».

http://mediamera.ru/form/books

Не зная о том, что снова обрёл человеческий облик, Иван в отчаянии бросается в пруд и в этот момент он видит своё отражение в воде. Получив знания о законах мироздания, он так же получает и осознанность. Ему уже не нужно зеркальце! Он осознаёт, что может получать информацию напрямую из мироздания и понимать её.

Тем временем Старуха готовит свою дочь к сватовству. Марфушка в сказке олицетворяет образ олигархата и либеральной оппозиции. Ни для кого не секрет, что сие явление произросло из прозападных «управленческих элит» троцкистского толка, коей и является, как мы выяснили ранее, Старуха – родная мать Марфушки.



Сама Марфушка рыжая и одета в оранжевый сарафан, а Старуха зимой – в оранжевую шубу. А оранжевый цвет – это цвет оппозиции – оранжевой революции. Мамаша пытается Марфушку приукрасить – отбеливает ей лицо. Здесь напрашивается аналогия с «патриотическим» «белым движением». Становится ясно, какие силы скрываются в действительности под «белой личиной».



Рисует ей толстые чёрные брови, а Настеньке, наоборот, замазывает. Брови даны человеку богом для того, чтобы во время физической нагрузки пот не лился в глаза. Таким образом, рисуя Марфушке брови, создаётся видимость, что она трудолюбива. И напротив, замазав их Настеньке, хотят показать, что народ русский – ленивый бездельник. Старуха прикалывает своей дочери искусственную косу. Между ними происходит такой разговор:

– Мамань, а Настькина коса лучше моей!

– Твоя ДОРОЖЕ!!! Твоя на ярмарке КУПЛЕНА!

– Обрежь ей косу под самый корень!

– Да за что же я её тогда таскать буду, ежели она без косы останется!? Мы ейную косу под тряпку спрячем!

Здесь коса – это символ денежной единицы. Настина коса – это русская национальная валюта – рубль. А Марфушкина – это доллар! Поэтому и «ДОРОЖЕ» и «КУПЛЕНА». Естественно, что Настина коса-то лучше, потому как настоящая.



Рубль имеет реальное обеспечение ресурсами, в отличие от искусственного, ничем не обеспеченного доллара, поддерживаемого спросом на «зелёную бумагу». «…За что же я её тогда таскать буду?», – эта фраза показывает, что посредством влияния на курс рубля, оказывается воздействие на народ и обеспечивается вмешательство в управление государством.

А спрятанная под рваную, грязную тряпку коса означает, что котировка российского рубля не отображает своей реальной стоимости. В завершении маскарада мачеха мажет лицо падчерицы сажей из печи, а Марфушке надевает кокошник со словами: «Прынцесса! Как есть прынцесса! … Нет, не прынцесса! … Королевна!!!» Здесь нам бы хотелось немного отвлечься от анализа фильма и вернуться в реальность. Напомним нашему читателю о том, как порою буквально проявляются в жизни матрицы…



Образ оранжевой королевны с накладной косой ничего не вызывает у вас в памяти? Правильно! Газовая королева – Юлия Тимошенко! А экс-президент России по фамилии Медведев? Неслучайная фамилия у представителя правящей элиты, да ещё и обладающего теми же качествами, что и описанные нами выше…

Жених же в фильме символизирует богатого инвестора, который желает вложить свои средства в многообещающий проект. Мать расхваливает свою дочь, как трудолюбивую девушку и чудесную хозяйку, на все руки мастерицу… Но мать жениха требует показать и Настеньку. Увидев её в неподобающем виде, не проявляют к ней интереса. Как можно вкладывать деньги в чумазый, глупый и ленивый народ! Да на что он вообще способен?! Но в тоже время требуют, чтобы и Марфушка показала, на что та годна. Дескать, жених любит гусиные потрошка, так пусть невеста ему их и приготовит. Сама!

Гусь в астрономии соотносится с зодиакальным знаком Водолея. Наступающая эпоха Водолея – это эпоха информации. Здесь инвестор, запросив гусиных потрошков, пожелал узнать, способна ли либеральная «тусовка» разработать новые технологии и применить их в жизни? Каким образом они будут реализовывать проекты, на которые ожидают от него инвестиций?



И тут произошёл конфуз! Всё, что удалось нерадивой Марфушке, так это свалиться в заболоченный пруд, пытаясь поймать гуся. Единственное, что нашим либералам удаётся, да и то не очень успешно, – так это «замутить Болотную». Вот тут её истинное лицо и открылось, не спасла и оторвавшаяся коса (доллар), за которую пытались вытащить тонущую Марфушку. Но не только с Марфушки грим смылся, но и с Настеньки, которая кинулась спасать «сестрицу»… И все увидели её истинное лицо. «Чумазый – может!» Да и вовсе он не «чумазый», а красивый, умный и трудолюбивый русский народ!

С тех пор проходят месяцы, а Старуха тщетно пытается выдать Марфушку замуж. Все женихи теперь сватаются только к Насте, и, отчаявшись, она велит Старику отвезти Настеньку в лес и оставить там замерзать. Старик покорно везёт свою дочь, но потом решает вернуться. Настенька же, боясь, что мачеха за это сживёт отца со свету, незаметно спрыгивает с саней и остаётся в заснеженном лесу. Старик здесь символизирует собой жертву библейского проекта («бог терпел и нам велел») и господствующего матриархата.

В зимнем лесу Морозко обходит с морозильным посохом свои владения и находит под елью замерзающую Настеньку. Он одет в синий кафтан с красным поясом и у него длинная белая борода – три цвета глобального управления. И наличие самого настоящего посоха позволяет нам безошибочно определить, что его владелец ни кто иной, как Глобальный Предиктор (ГП).



Возможно, что кто-то сразу не согласится с нами. Дескать, как же так? Ведь Морозко положительный герой!? А давайте с вами повнимательней рассмотрим этот персонаж. Когда властвует Морозко в сказке? Правильно, зимой. А легко ли человеку выживать лютой зимой? Нет, не легко! Перед человеком в этот период встаёт очень много проблем, не решив которые, можно и не пережить зиму.



Так же и с управлением ГП. «Злой ты, Морозко, безжалостный», – говорит ему Настенька. А Морозко в ответ открывает ей страшный секрет: «Кто до посоха моего коснётся – никогда уже не проснётся!». Этим «посохом» ГП способен приостанавливать процессы в мироздании. Так он пытается затормозить прогресс и замедлить наступление так называемого Закона Времени… Настенька добра, приветлива, ничего не требует от Морозко и не сетует на лютый холод. Морозко жалует ей шубу со своего плеча (даёт новые энергетические технологии) и везёт её в свой терем.

В это же время Иван, разыскивая в лесу Настеньку, набредает на избушку на курьих ножках, в которой живёт Баба Яга. Баба Яга в сказках – представитель очень древних, зачастую не добрых, магических существ. И в сказке Роу она так же является образом финансовых элит, бангстеров, которые своими корнями уходят глубоко к ростовщическим кланам.



В настоящее время главным инструментом управления этих элит, является США со своим нефтедолларом. В фильме хорошо показано вечное противостояние Запада и России. Как Баба Яга натравливает на Ивана своих прихвостней – леших и разбойников, так и финансовые элиты натравливали на Россию страны Европы. Но Ивану удаётся усадить Ягу на лопату и сунуть её в печь.



Этот эпизод можно сравнить со сталинским периодом – победа в ВОВ, научно-технический прогресс, развитие экономики и советское образование. Но Иван выпускает Бабу-Ягу из печи. А вот и период после развала Советского Союза – Баба Яга дарит Ивану драный тулупчик со словами: «Вернуть не забудь!» – это западные кредиты. А хрюкающие сани не что иное, как террористы.



«Хорошую я ему свинью подложила!», – думает Яга. Сани водили по лесу Ивана до тех пор, пока тот не упал обессиленный. Помните, когда сани с котом возвращаются в Яге, то она их кормит: кота сметанкой, а сани, обернувшиеся свиньёй – холодцом. Каннибализм просто какой-то! Очевидно, что эти сани – образ террористов, убивающих (поедающих) себе подобных…

Раз уж мы упомянули здесь кота, то сразу рассмотрим и его образ. Сказочный кот уже давно, благодаря А.С. Пушкину, ассоциируется в нашем воображении с Котом Учёным. И эта сказка не исключение – здесь это образ научного сообщества, которое в реальности находится под прямым управлением финансовых элит. И именно кот, подосланный Бабой Ягой, спровоцировал Настеньку дотронуться до посоха, после чего та оказалась надолго в замороженном состоянии. Этот период в реальном времени выглядел, в частности, как отсутствие развития научно-технического прогресса. Мы его могли наблюдать как во времена брежневского застоя, так и в период после развала Советского Союз.

А кто же такая собака Тяпа? На наш взгляд – это Российская Армия. Она вроде бы всегда с Настенькой, да вот в тот момент, когда Старик везёт Настеньку в лес – что соответствует периоду распада СССР, Тяпы нет рядом – некому защитить наш народ. Но в тот момент, когда ей грозит новая беда, насланная Ягой, Тяпа бросается в лес, находит Ивана и приводит его к терему Морозки, в котором спит заколдованная Настенька. Мы думаем, что ни для кого сейчас уже не секрет, что именно небольшая группа военных привела в 1999 году В.В. Путина к власти.

Опечаленный новостью о том, что Настенька никогда теперь не проснётся, Иван просит у Насти прощения и рассказывает ей, как он теперь изменился. «Прости меня, Настенька, за то, что зря тебя обидел… Я теперь совсем другим сделался. Раньше я как жил? Сам себе служил! А теперь я готов одни только добрые дела делать! Вот я нынче какой!», – говорит Иван и эти слова её расколдовывают.

Настенька вырастила цветы на пне, встретив которые Иван осознал, что с ним было не так… А теперь пришла пора Ивана разбудить Настеньку, вернув ей те знания, которые он приобрёл благодаря ей. А как это может быть воплощено в реальности? Изменением системы образования, которая поможет всему народу сменить калейдоскопическое восприятие на мозаичное мировоззрение, со школьной скамьи каждому даст понимание законов глобального управления.

Как только Ивану удалось «разбудить» Настеньку, Морозко начинает незаметно для наших героев отступать и тихонько выходит из горницы. С того времени, как правящие элиты России и её народ станут концептуально грамотными настолько, что будут способны самостоятельно проводить глобальное управление, надобность в ГП исчезнет и он уйдёт… А в самом конце фильма мы видим, что наши герои играют свадьбу в тереме Морозки.

В родной дом Настеньки они возвращаются богато одаренными Морозкой в санях, запряженных тройкой лошадей. Всем известно, что тройка – это символ России. Но конь – это ещё и символ толпы. Можно сделать вывод, что такой союз поддержал весь народ России. К тому же тройка – это символ триединства – Материи, Информации, Меры.

На обратном пути на наших героев нападают разбойники, подкупленные Бабой Ягой. Теперь Тяпа всегда с ними. И в тот момент, когда Ивану пришлось отбиваться от напавших на них разбойников (вассалов США), Тяпа освобождает Настеньку. Здесь нам хотелось бы ещё вспомнить о разбойничьих дубинках, которые Иван, повстречавшись летом с шайкой в первый раз, собрал и закинул на небо. И которые зимой, во время схватки нашего героя с разбойниками, обрушились на их же головы.



Очень напоминает западные санкции, которые как раз по вассалам США и ударили. Вы не находите? В итоге разбойники разбиты, а метла Бабы Яги сломана. С её помощью Яга рулила, летая в ступе. Это явно инструмент управления. А что именно позволяет в настоящий момент США верховенствовать над всем миром? Правильно, нефтедоллар.



И как мы видим – он будет сломан. Со словами: «Не будет тебе пощады!», – Иван надевает на голову Бабе Яге её же ступу, а Тяпа гонит её прочь. В таком состоянии она не имеет возможности оценивать состояния среды и выявлять вектор ошибки, а значит, не способна принимать правильные решения. Другими словами, Баба Яга (США) лишилась возможности управления какими-либо процессами вообще.

А в это время «по Марфушкиному хотенью, по Старухиному веленью» Старик отвозит Марфушку в то место, где ранее оставил Настеньку. Там её, жующую под елью, и встречает Морозко: «Подавай скорей жениха да приданого! Да побольше!» Приданое – это богатства, а вот какого такого жениха требуют «либерасты»?



А это требование «своего» в управленческой верхушке. Это же надо «наехать» на ГП так, что у него даже шапка слетела!? В славянской традиции было принято снимать шапку перед человеком более высокого социального положения. Из-за своей концептуальной безграмотности олигархат настолько «потерял берега», что не способен реально оценить своего места в иерархической лестнице и возомнил себя выше глобального управления. Естественно такое не могло остаться безнаказанным. И Марфушка возвращается домой в санях, запряженных тройкой свиней, да с сундуком воронья вместо приданого…



Свинья – это символ неуёмного потребления. Не зря такую форму традиционно имеют копилки. Если Настенька с Иваном воротились на тройке лошадей и это символ того, что народ России их поддержал (проголосовал на выборах за своего президента). То нетрудно догадаться, что власть олигархата поддержат только продажные свиньи… Только на них они далеко не уедут.

«Тут и сказочки конец, а кто слушал – молодец».

Конечно же многие моменты мы оставили в умолчаниях, в надежде, что вы и сами их расшифруете. А возможно, читатель видит в героях этого фильма другие образы, которые мы не заметили? Если вас заинтересовал наш анализ, можете пересмотреть и другие работы замечательного режиссёра Александра Роу со своими детьми и внуками и попробовать самостоятельно раскрыть заложенные в этих сказках матрицы.





Сфера

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