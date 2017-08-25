Сводки от ополчения Новороссии 25 августа 2017

Порой встречается несколько, пожалуй, вульгарная точка зрения о том, что «нужно быть выше всей этой политики».

В сущности, я не против — надо стараться быть хотя бы иногда выше многого, в том числе так называемой «политики»; хотя, конечно, не только ее.

Надо быть выше, в числе прочего, неуемного поиска «новых впечатлений», самого разнообразнейшего гедонизма, чревоугодия, похоти, интернет-зависимости, привычки анонимно хамить людям, которые тебе не могут ответить лично, и вообще злословить, непрестанного и непреодолимого желания улучшить свой дом, сделать в нем еще большее количество комнат и непременно поменять обои, шторы и стулья на более новые.

Надо быть сильнее странной мании новейшего времени к «путешествиям» — это когда люди, элементарно не знающие не то что собственной Родины, а своего собственного города, никогда в жизни не посещавшие своих храмов, музеев, театров и библиотек, вдруг стремятся перелететь на другой конец планеты, чтобы там, обегая трусцой, посмотреть местные храмы, музеи, театры и библиотеки, неизменно фотографируясь на фоне всего этого и ничего не помня в итоге об увиденном, кроме своих изображений.

Вот когда ты сильнее всего этого, ты можешь быть заодно сильнее так называемой «политики».

Хотя, если присмотреться, что такое «политика»?

Явление Христа и все последующие события были, конечно же, политикой, а сопровождалось все это распадом государств, сменой правительств, революциями, экспансиями и прочими эксцессами.

Падение Константинополя, Крестовые походы, Возрождение и Просвещение, возникновение Древней Руси, ордынское иго, открытие Америки, взятие Казани и Астрахани, покорение Сибири, воссоединение России и Украины, ополчение Минина и Пожарского, нашествие Наполеона и даже гибель Пушкина, кавказские войны, Французская революция, якобинская диктатура и последующая реставрация, русско-шведские, русско-польские, русско-турецкие, русско-японские войны, борьба балканских народов против Османской империи, отмена крепостного права, народовольчество, марксизм и фрейдизм, образование Австро-Венгрии, мировые войны, полет Гагарина в космос, американские прогулки по Луне, и даже смерть Хемингуэя, и антиколониальное движение, и Мартин Лютер Кинг, и ку-клукс-клан, и даже гей-парады — это все политика.

И вот я смотрю на человека, который «выше всего этого». Что ты возомнил о себе, человек? Может быть, наоборот, тебе попробовать быть чуть ниже, а то ты уже, кажется, подобен солнцу.

Часто люди, которые умеют быть настолько «выше политики», делают вид, что они как-то по-особенному «религиозны» или исповедуют некие «духовные практики».

Но если человеку — этому конкретному духовному человеку — защемить его палец, к примеру мизинец, или, скажем, оцарапать его машину, или закурить на его лестничной площадке, так что запах дыма занесет к нему в квартиру, или ненароком засадить собственной морковкой полтора метра его огорода, вдруг выяснится, что он никак не способен быть выше всего этого.

Хотя, казалось бы, какие, боже мой, мелочи — все эти события; можно было бы и не обратить внимания.

Как бы не так: за все это иные люди, обладающие высоким «духовным знанием», будут готовы подать на вас в суд, обобрать вас до нитки, пожаловаться на вас в ООН, разрезать вас на куски.

Но это ведь всего лишь один мизинец! Это всего лишь тридцать морковок! Это всего лишь царапина в тридцать сантиметров на железном автомобиле!

Мне кажется, ситуация должна развиваться в обратном направлении. (Я вовсе не считаю, что в данном случае правота неизбежно должна находиться на моей стороне, но просто, простите, мне так действительно кажется). Что сначала человек учится не потворствовать своим прихотям, не кормить себя до полного оскотинивания и потери человеческой формы, не тратить тысячи человеко-часов на просмотр нелепых сериалов или компьютерные игры, не переживать сердечные приступы из-за того, что на тебя накричал начальник, не выносить мозг своей жене (мужу) по любому поводу, не срывать зло на своих (чужих, если нет своих) детях, — а потом уже объяснять всем, какой ты достиг духовной высоты, что стал «выше политики».

Политика — это, наверное, крайне скучно. Какой-то рыжий Трамп чего-то добивается от Северной Кореи и ее жителей, обещая всех убить. Скучная Меркель смотрит на вас грустными глазами собаки какой-то особенной немецкой породы. Ле Пен вместе с покойным папой, всей остальной семьей и челядью уже тридцать лет пытаются добиться власти во Франции. Порошенко угрожает Захарченко, а Захарченко — Порошенко. Макрон улыбается. Асад держится как умеет. Зачем, казалось бы, вообще обращать на это внимание? Можно исчезнуть на год — и все, или почти все, останутся на своих прежних местах.

Разве что до смерти засудят Милошевича, или повесят Хусейна, или в Европу приедет еще один миллион мигрантов, но как это касается вас?

Думаю, что даже если это никак конкретно вас не касается (хотя на самом деле все эти события связаны с нами напрямую), политика в конечном своем смысле — это умение сопереживать миру и осмыслять мир. Умение быть выше себя, больше себя, умнее себя, чище себя.

Еще это попытка хотя бы временами оказываться наравне с господним миром, задачами нашими мира и замыслом Того, Кто задумал все это. Возможно, эти попытки заведомо обречены на неудачу: ну и что? Вся человеческая жизнь по сути своей не более чем попытка стать человеком.

Впрочем, под занавес стоит признаться, чем всем нам, и мне тоже, известно огромное количество людей, которые действительно очень мало интересуются политикой, но остаются при этом очень достойными гражданами (соседями, родителями, работниками).

Но тут есть одна важная загвоздка: им никогда в голову не придет сказать, что они «выше» чего бы то ни было. И это, наверное, очень дорогое и важное умение в наши дни: не судить о вещах, которые не просто сложней, но страшнее и больше тебя со всеми твоими проблемами и задачами.

Захар Прилепин

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