Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 25 августа 2017

13:36. 25 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские оккупанты обстреляли Донецк, ранен мирный житель

Украинские оккупанты обстреляли Донецк, ранен мирный житель | Русская весна

Около 7 часов утра с позиций националистического батальона «Донбасс-Украина» в районе поселка Марьинка начался обстрел Петровского района Донецка из гранатометов и стрелкового оружия. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.

В результате обстрела пулевое ранение верхней трети грудной клетки получил 61-летний Гудилин Александр Васильевич, проживающий по ул. Луговского, 29. Пострадавший был доставлен в больницу им. Калинина.

Кроме того, за ночь с позиций ВСУ и карательных батальонов велись обстрелы жилых кварталов Донецка и других городов и поселков ДНР.

С 22.40 по 0.50 с позиций в Марьинке по поселку Трудовские на западе Донецка огонь велся из РПГ и АГС, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

С 23.40 по 0.10 с позиций в поселке Пески по Жабичево были выпущены 2 мины 82 мм, а также велся огонь их крупнокалиберного стрелкового оружия.

С 0.30 по 2.00 с позиций в Гнутово по Коминтерново «работал» крупнокалиберный пулемет, велся стрелковый огонь.

С 0.30 по 2.00 с позиций в селе Славное по Еленовке было произведено 29 выстрелов из АГС, велся огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С 5.10 с позиций в Авдеевке по поселку Спартак было выпущено 5 мин 82 мм.

Читайте также: Бывший российский актер воюет в «АТО» на стороне Украины (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Человеческая жизнь — не более чем попытка стать человеком», — Захар Прилепин

«Человеческая жизнь — не более чем попытка стать человеком», — Захар Прилепин | Русская весна

Порой встречается несколько, пожалуй, вульгарная точка зрения о том, что «нужно быть выше всей этой политики».

В сущности, я не против — надо стараться быть хотя бы иногда выше многого, в том числе так называемой «политики»; хотя, конечно, не только ее.

Надо быть выше, в числе прочего, неуемного поиска «новых впечатлений», самого разнообразнейшего гедонизма, чревоугодия, похоти, интернет-зависимости, привычки анонимно хамить людям, которые тебе не могут ответить лично, и вообще злословить, непрестанного и непреодолимого желания улучшить свой дом, сделать в нем еще большее количество комнат и непременно поменять обои, шторы и стулья на более новые.

Надо быть сильнее странной мании новейшего времени к «путешествиям» — это когда люди, элементарно не знающие не то что собственной Родины, а своего собственного города, никогда в жизни не посещавшие своих храмов, музеев, театров и библиотек, вдруг стремятся перелететь на другой конец планеты, чтобы там, обегая трусцой, посмотреть местные храмы, музеи, театры и библиотеки, неизменно фотографируясь на фоне всего этого и ничего не помня в итоге об увиденном, кроме своих изображений.

Вот когда ты сильнее всего этого, ты можешь быть заодно сильнее так называемой «политики».

Хотя, если присмотреться, что такое «политика»?

Явление Христа и все последующие события были, конечно же, политикой, а сопровождалось все это распадом государств, сменой правительств, революциями, экспансиями и прочими эксцессами.

Падение Константинополя, Крестовые походы, Возрождение и Просвещение, возникновение Древней Руси, ордынское иго, открытие Америки, взятие Казани и Астрахани, покорение Сибири, воссоединение России и Украины, ополчение Минина и Пожарского, нашествие Наполеона и даже гибель Пушкина, кавказские войны, Французская революция, якобинская диктатура и последующая реставрация, русско-шведские, русско-польские, русско-турецкие, русско-японские войны, борьба балканских народов против Османской империи, отмена крепостного права, народовольчество, марксизм и фрейдизм, образование Австро-Венгрии, мировые войны, полет Гагарина в космос, американские прогулки по Луне, и даже смерть Хемингуэя, и антиколониальное движение, и Мартин Лютер Кинг, и ку-клукс-клан, и даже гей-парады — это все политика.

И вот я смотрю на человека, который «выше всего этого». Что ты возомнил о себе, человек? Может быть, наоборот, тебе попробовать быть чуть ниже, а то ты уже, кажется, подобен солнцу.

Часто люди, которые умеют быть настолько «выше политики», делают вид, что они как-то по-особенному «религиозны» или исповедуют некие «духовные практики».

Но если человеку — этому конкретному духовному человеку — защемить его палец, к примеру мизинец, или, скажем, оцарапать его машину, или закурить на его лестничной площадке, так что запах дыма занесет к нему в квартиру, или ненароком засадить собственной морковкой полтора метра его огорода, вдруг выяснится, что он никак не способен быть выше всего этого.

Хотя, казалось бы, какие, боже мой, мелочи — все эти события; можно было бы и не обратить внимания.

Как бы не так: за все это иные люди, обладающие высоким «духовным знанием», будут готовы подать на вас в суд, обобрать вас до нитки, пожаловаться на вас в ООН, разрезать вас на куски.

Но это ведь всего лишь один мизинец! Это всего лишь тридцать морковок! Это всего лишь царапина в тридцать сантиметров на железном автомобиле!

Мне кажется, ситуация должна развиваться в обратном направлении. (Я вовсе не считаю, что в данном случае правота неизбежно должна находиться на моей стороне, но просто, простите, мне так действительно кажется). Что сначала человек учится не потворствовать своим прихотям, не кормить себя до полного оскотинивания и потери человеческой формы, не тратить тысячи человеко-часов на просмотр нелепых сериалов или компьютерные игры, не переживать сердечные приступы из-за того, что на тебя накричал начальник, не выносить мозг своей жене (мужу) по любому поводу, не срывать зло на своих (чужих, если нет своих) детях, — а потом уже объяснять всем, какой ты достиг духовной высоты, что стал «выше политики».

Политика — это, наверное, крайне скучно. Какой-то рыжий Трамп чего-то добивается от Северной Кореи и ее жителей, обещая всех убить. Скучная Меркель смотрит на вас грустными глазами собаки какой-то особенной немецкой породы. Ле Пен вместе с покойным папой, всей остальной семьей и челядью уже тридцать лет пытаются добиться власти во Франции. Порошенко угрожает Захарченко, а Захарченко — Порошенко. Макрон улыбается. Асад держится как умеет. Зачем, казалось бы, вообще обращать на это внимание? Можно исчезнуть на год — и все, или почти все, останутся на своих прежних местах.

Разве что до смерти засудят Милошевича, или повесят Хусейна, или в Европу приедет еще один миллион мигрантов, но как это касается вас?

Думаю, что даже если это никак конкретно вас не касается (хотя на самом деле все эти события связаны с нами напрямую), политика в конечном своем смысле — это умение сопереживать миру и осмыслять мир. Умение быть выше себя, больше себя, умнее себя, чище себя.

Еще это попытка хотя бы временами оказываться наравне с господним миром, задачами нашими мира и замыслом Того, Кто задумал все это. Возможно, эти попытки заведомо обречены на неудачу: ну и что? Вся человеческая жизнь по сути своей не более чем попытка стать человеком.

Впрочем, под занавес стоит признаться, чем всем нам, и мне тоже, известно огромное количество людей, которые действительно очень мало интересуются политикой, но остаются при этом очень достойными гражданами (соседями, родителями, работниками).

Но тут есть одна важная загвоздка: им никогда в голову не придет сказать, что они «выше» чего бы то ни было. И это, наверное, очень дорогое и важное умение в наши дни: не судить о вещах, которые не просто сложней, но страшнее и больше тебя со всеми твоими проблемами и задачами.

Захар Прилепин 

Читайте также: С днём «незалежности»! — над Краматорском подняли флаг ДНР — эксклюзив «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пьяные нацисты обстреливают пригород Донецка после наступления перемирия

Пьяные нацисты обстреливают пригород Донецка после наступления перемирия | Русская весна

Донецкое командование заявило о снижении напряженности у линии соприкосновения сторон после наступления «школьного» перемирия.

Об этом ДАН заявили в оперативном командовании ДНР.

«Ситуация на фронте несколько стабилизировалась», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас отмечаются незначительные нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

«Работает стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы по поселку Трудовские (западная окраина Донецка). Мы не отвечаем на провокации, тем более что огонь идет в основном с позиций националистов. Им приказывать бесполезно, тем более там сейчас трезвых мало», — подчеркнул представитель командования.

«Школьное перемирие» было согласовано минской Контактной группой в преддверии наступающего 1 сентября нового учебного года.

По оценке ДАН, с 2014 года в зоне конфликта в Донбассе полное прекращение огня, включая нынешнее, по всему фронту объявлялось уже 16 раз, не считая отдельных заявлений о приверженности «режиму тишины» и многочисленных локальных перемирий для проведения ремонтных работ на стратегических объектах. Пока они в лучшем случае приводили только к кратковременному снижению напряженности.

Читайте также: С днём «незалежности»! — над Краматорском подняли флаг ДНР — эксклюзив «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: ВСУ в преддверии перемирия открыли ожесточенный огонь по территории ДНР

ВАЖНО: ВСУ в преддверии перемирия открыли ожесточенный огонь по территории ДНР | Русская весна

В канун перемирия украинские войска подвергли обстрелам населенные пункты ДНР.

Об этом «Русской Весне» сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«В канун наступления перемирия в связи с началом учебного года ВСУ систематически открывали огонь по окраинам населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Противник обстреливал Ясиноватую и Минеральное из 122-мм орудий, танков и 120-мм минометов, Еленовку и Ясное из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также район Донецкого аэропорта из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также противник использовал в районе Ясиноватой звуковещательную аппаратуру для трансляции гимна Украины и песен националистического толка». — сказал он.

«Хочу отметить: подобные действия лишний раз доказывают, что украинская сторона, на словах поддерживая мирные инициативы, на практике совершает действия, направленные на срыв перемирия накануне его вступления в силу. Трансляция же гимна одновременно с обстрелами населенных пунктов может лишь укрепить их жителей в негативном отношении к нынешнему украинскому режиму и его государственным символам», — отметил заместитель командующего.

Читайте также: С днём «незалежности»! — над Краматорском подняли флаг ДНР — эксклюзив «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинские каратели отметили день независимости обстрелом жилых домов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...вступил в ополчение ЛНР. До середины августа он ...составе которой воевал до августа 2015 года. «Из-... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами... сербский ополченец Деки (ФОТО) 8 августа стало известно о ранении на...
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. После обстрелов...ДНР. «Шахтоуправление „Октябрьская“ с августа 2014 года находится под постоянным...сообщили, что «Октябрьская» «с августа прошлого года обстреливалась из поселка...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
...мудрость в разрешении конфликтов) в августе 2014 пересекла границу прошлой и... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...
Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2015
...Новороссия. Сводка новостей Новороссии 20 июня 2015. Вчера 22:36 Сводки ополчения:... практически на уровень августа прошлого года Сообщение ...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...
Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Видеообзор карты боевых ... был «мирный план» Порошенко, в августе 2014 было объявлено о параде..., которые не трогали даже в августе в самые тяжёлые дни. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>