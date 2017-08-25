Открытым текстом 25.08.2017

В Киеве праздник. С помпой и размахом Украина празднует «Дэнь незалэжности». К торжественному маршу побатальонно на одной линейной дистанции на главной улице страны выстроились… войска НАТО. Парад принимает министр обороны Соединённых Государств Америки. Американский военный оркестр играет ему американский гимн.

«Незалэжности» столько, что рябит в глазах. Просто изобилие незалежности. Я ещё четверть века назад открытым текстом предупреждал Украину: «незалежність — це незаможність» — «независимость — это нищета». Можно и дальше шутить по этому поводу. Но заглянешь вперёд — и становится несмешно от слова «совсем», потому что этот парад достижений пентагоновского хозяйства — сигнал даже не для Украины, а для нас с вами. Сигнал, что Порошенко готовит Донбассу в ближайшее время страшную судьбу. На этой неделе он сам о ней заговорил открытым текстом.

В среду в преддверии Дня независимости Украины Порошенко встретился с министрами обороны стран НАТО, чьи войска соучаствуют в параде по улицам Киева. Как сказано в официальном пресс-релизе, «поблагодарил их за поддержку в условиях «российской агрессии». Ранее во время визита на оккупированную Украиной часть Луганской Народной Республики Порошенко заявил о скором присоединении Донбасса. А после пообещал, что совсем скоро украинский флаг появится и в Крыму, и в Севастополе.

Обычно для прогноза событий аналитики ищут скрытые смыслы в коммюнике, изучают детали встреч и даже позы собеседников. У Порошенко всё понятно и нарочито открыто. Перечислю страны, приславшие своих министров обороны на парад в Киев: Латвия, Литва, Эстония, Черногория, Польша, СГА! Да, ненатовские пока Грузия и Молдова. Открытым текстом сообщаю: эти войска готовятся к участию в операции по присоединению Донбасса. А перед введением натовских «миротворцев», скорее всего, снова начнётся война. Западным хозяевам Киева нужна большая кровь как повод для силового вмешательства. О подготовке Украиной крупного наступления говорят и в Донецке, и в Луганске.

Порошенко заявил, что в сентябре представит Генеральной ассамблее ООН план введения в Донбасс вооружённых миротворцев. По его словам, этому противится только Российская Федерация, объявленная в Киеве агрессором.

Ооновцы уже кувырсот швырнадцать раз открытым текстом объясняли главарю киевских террористов: миротворцев вводит не Генеральная ассамблея, а Совет Безопасности. У нас там право вето, и мы точно не согласимся, чтобы военные из Литвы и Грузии с оружием вмешивались в гражданскую войну на Украине. Понятно, на чьей стороне. Ну а после протестов Москвы Порошенко и его вашингтонские хозяева, конечно, обвинят нас в агрессии и препятствии миру. План простой и надёжный. Сначала война — потом предложение о миротворцах, а после можно поднять вопрос лишения русских голоса в Совбезе ООН.

Порошенко — цитата: «Самое страшное осталось позади, однако вернуть ситуацию назад может горячая фаза войны, которую спровоцирует Москва и действия политиков-популистов».

Пока в Донбассе объявлено очередное перемирие. Стреляют не чаще прежнего. Но Российскую Федерацию уже объявили виновницей эскалации. Такая вот политика. Понятно, почему глава СБУ ещё раз заявил о необходимости введения виз. И почему нацисты — всё ещё главная вооружённая сила Украины — получили от власти карт-бланш на любые действия.

В Одессе вандалы разбили памятник маршалу Жукову. По словам местных нацистов, акция посвящена очередной годовщине независимости Украины. Об этом написал на своей странице в соцсети бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко. Приехавшие на место стражи порядка увезли бюст маршала в неизвестном направлении.

Открытым текстом предупреждаю: лишить Россию права называться победительницей, ВСЁ время приравнивать коммунистов к нацистам, нести чушь о зверствах русских солдат в Европе — это не просто антироссийская истерика. Это попытка показать, что мир, построенный в результате нашей победы в страшнейшей из войн, несправедлив. Что Советский Союз не заслужил постоянного места с правом вето в Совете Безопасности Организации объединённых тогда наций. Что конструкция послевоенного устройства нуждается в ремонте. Надеюсь, понятно, в чьих интересах?

Польша отказалась привлечь специалистов из РФ к реконструкции мемориала на месте немецкого концлагеря Собибор — единственного, где удалось организовать успешное восстание с массовым побегом узников. Руководил восстанием советский лейтенант Александр Аронович Печерский. На встрече с президентом РФ глава правительства Израиля осудил попытки переписать историю, скрыть человеконенавистническую сущность нацизма, забыть, кто его победил.

Открытым текстом предполагаю: если вопрос о нашем участии в восстановлении музея обсуждают на таком высоком уровне — он куда серьёзнее, чем просто разговор о культурном сотрудничестве.

Польша воюет с исторической памятью уже не первое десятилетие. Но, похоже, в мире появились силы, способные превратить эту местечковую шизофрению в полномасштабное движение. Чтобы ослабить Россию, наконец осознавшую, что независимость и право самим решать, в какой стране жить, не даются сами — их надо отстаивать. Альтернатива — радостно передать управление и армией, и всей страной в руки понаехавшего из-за океана свадебного генерала. Как произошло в Киеве. Вот приедет Байден — Байден нас рассудит. Холопская рабская логика.

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru