Каким может быть и будет Возрождение России? (+18)

Сегодня этот вопрос вполне уместный, потому что живя настоящим, всегда надо думать о будущем. И по-другому никак! Жить по-другому — неправильно! В этой статье я хочу поделиться с читателями своими мыслями и своей аналитикой на этот счёт. Прежде всего, я нисколько не сомневаюсь, что у России большое и светлое будущее, несмотря на все сегодняшние минусы российской действительности. Россия и её государствообразующий народ — русские — и не такое переживали! Были моменты в нашей истории, когда гибель Русской Державы и её народа казалась неизбежной и очевидной, но всегда находились светлые умы, одни из которых говорили: "Если русских останется один хутор, то и тогда Россия возродится" (Николай Гоголь), а другие, особо никого не посвящая в свои планы на будущее, просто превращали свою жизнь в затяжной трудовой подвиг ради спасения и возрождения России, и сначала спасали её, а потом не просто возрождали, а делали её ещё лучше, чем она была прежде.

Например, Сталин в ХХ веке спасал Россию дважды и дважды возрождал её после Гражданской войны 1918-1922 годов и после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов!

По всем законам исторического жанра, мы все движемся к очередному по счёту возрождению России, после искусственно спровоцированного краха 1991 года. И это Возрождение может оказаться самым великим за всю историю. Вот почему я вынес в заголовок этой статьи на всеобщее обсуждение вопрос: "Каким может быть и будет Возрождение России?"

Кто-нибудь уже думал об этом? Лично у меня на данный момент времени есть некоторое видение на этот счёт, поэтому я и хочу поделиться им с читателями. Но сначала слова одного из русских литературных классиков касательно этого случая:

Фёдор Достоевский: "Чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своём может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придёт тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнёта, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный дар, родившийся вместе с народом и тем более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет неповреждённый, в сердце этого народа". (ссылка).

Про ту "высоту духа", на которую может подняться населяющий Россию народ, "когда придёт тому срок", я скажу позже, а сейчас в порядке той последовательности, какую воспроизвёл в своём откровении Фёдор Достоевский, я приведу в пример сначала, "ту степень безобразия, до которого народ временно может унизиться...", ну а потом уже расскажу всё остальное.

Смотрите это с широко раскрытыми глазами! Это современный "Концептуальный театр Кирилла Ганина" (+18):

https://www.youtube.com/watch?v=2xTrSMyWtdc

Знаете, что по этому поводу сказал наш знаменитый советский и российский актёр театра и кино Валентин Гафт?

А вот почитайте или послушайте его самого:

Ведущий: у Вас были общие представления, вот у вашего поколения, о том, что можно и что нельзя (делать со цены), после чего (режиссёра-сценариста или актёра) выставляли на улицу?

В.Гафт: по сравнению с тем, что происходит сейчас?

Ведущий: да, конечно.

В.Гафт: ну это большая разница!

Ведущий: в чём?

В.Гафт: понимаете, мы сейчас освобождены. Свобода!!! Свобода — оно дурное слово у нас. Им пользуются люди, которые себя ведут свободно, но безответственно и нахально! Совести у них нет! А совесть должна быть у человека! Особенно, сейчас, когда мы приобрели свободу! Этим надо дорожить! Надо не портить это слово! Я вам сейчас прочитаю одно стихотворение, которое я написал Юрию Визбору:

В этом откровении Валентина Гафта имеется целый кладезь глубочайших по смыслу строк:

"О, "Солнышко лесное", чудо-песня! Как мы в неволе пели, чудаки!"

Кстати, чудесную песню Ю.Висбора "Солнышко лесное" можно послушать в исполнении автора здесь. И вопросы в своём стихотворении Валентин Гафт очень верные поставил:

"Где песня, чтобы спеть её хотелось? Слова — где, чтоб вовеки не забыть? Ну, что горланить про кусочек тела, который с кем-то очень хочет жить?"

Поделюсь сейчас своим личным откровением. Неделю назад мне довелось оказаться взаперти в съёмной квартире младшего сына и обдирать в ней в течение дня старые обои, чтобы потом можно было поклеить новые. Это была, так сказать, "родительская помощь детям!" Благо в этой квартире на кухне был музыкальный центр с УКВ-приёмником, и мне не пришлось пребывать в тишине наедине со своими мыслями. Всё то время, пока я работал руками, я слушал песни радиостанции "Авторадио". Какие же это были замечательные, душевные песни!

Это были песни Советской Эпохи!

Да, да! И моя душа буквально наслаждалась ими. Как же точно сказал по этому поводу В.Гафт:

"Как мы в неволе пели, чудаки!"

Так ведь и было тогда! Да, советские люди были стеснены советскими законами, которые многое ограничивали и одновременно побуждали нас жить по совести! Подавляющему большинству приходилось тогда во многом ограничивать свои телесные (животные) хотения, зато души советских людей имели в СССР почти неограниченную свободу. Отсюда и массовое увлечение творчеством! Отсюда и интерес был у людей к развитию своих талантов, а советское правительство, в свою очередь, выступало в роли садовника, который рост "хороших плодов" всячески поддерживал, а рост "плохих плодов" — подавлял.

Ниже три лучших образца, на мой взгляд, "добрых плодов" советского народного творчества, выраженного в песне:

Муслим Магомаев: "Синяя вечность":

Майя Кристалинская: "Нежность":

Анна Герман и Лев Лещенко: "Эхо любви". Песня года — 1977:

А что мы имеем сейчас, очень точно сформулировал Валентин Гафт. Повторюсь:

"Пришла свобода, стали интересней

Писклявые уродцы-пошляки…

Слова — ничто, есть вопли вырожденья.

Тот знаменит, кто больше нездоров.

Кто выйдет петь без всякого стесненья,

Без совести, без страха, без штанов".

Вот собственно уже и обозначены путеводные ориентиры, указывающие современным жителям России, ЧТО НАДО ВОЗРОЖДАТЬ, К ЧЕМУ НАДО СТРЕМИТЬСЯ, и ОТЧЕГО НАДО УХОДИТЬ ИЛИ ИЗБАВЛЯТЬСЯ.

И вновь я процитирую сейчас Фёдора Достоевского, потому что он высказал бессмертную истину, которую сегодня нам всем ещё предстоит осознать:

"Чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своём может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придёт тому срок..."

Теперь, после этих слов русского литературного классика, самое время начать мне разговор о Духе, который есть Бог, силою которого человек может не только творить чудеса в искусстве, но и совершать великие ратные подвиги...

И опять я считаю своим долгом перед началом обстоятельного откровения сослаться на мысли великих людей:

"Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы всё одолеем". "Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский солдат. Там, где не пройдёт олень, все равно пройдёт русский солдат". (Александр Суворов).

"Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, (который есть Дух), иначе невозможно понять, как оно существует". (Христофор Миних).

"Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадёт тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать". (Н.В. Гоголь).

"Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать… силами современных европейских государств… Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров. (Карл Клаузевиц).

"Я предвижу громадную будущность России. Конечно, и ей придётся пройти через известные встряски и, может быть, тяжёлые потрясения, но все это пройдёт, и после того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой могущественной, может быть, во всём мире Державой". (Теодор Рузвельт).

"Ради праведной идеи Русские люди с радостью трудятся, даже находясь в заключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, — они обретают свободу". (Адам Смит).

В продолжение темы скажу, что недавно ко мне обратилась женщина с вопросом не о Духе, который есть Бог, но о Библии, в которой слово "Дух" и производные от него него слова встречаются 731 раз.

Здравствуйте, Антон! Мне очень интересно у Вас узнать, как Вы думаете, кто написал Библию? Спасибо.

Здравствуйте, Людмила. По Библии я скажу Вам вот что. Однозначно, её писал отнюдь не один человек. Библию складывали, собирали из отдельных кусков. Кто эту работу выполнял? Явно не один человек. Это была группа единомышленников, а что это была за группа, можно только догадываться. Мистики? Каббалисты? Я затрудняюсь ответить, а догадки тут неуместны. Одно я знаю точно, как писатель. Эта группа людей подошла к написанию Библии и жизни народов, которые упомянуты в ней, как к ИГРЕ в ШАХМАТЫ. А эта игра, как известно, — игра в "чёрное" и "белое". Главный смысл всего содержания Библии — та же игра в "чёрное" и "белое", точнее Игра в Зло и Добро, которые борются друг с другом не переставая. Поэтому в Библии есть как описание Зла — подлые и коварные Иудеи, которые всё время, согласно сюжета, искали возможность убить Христа-Спасителя, таки есть и описание Добра — в лице Христа и его учеников. Эта борьба Зла с Добром (причём Зло всегда выступает в роли агрессора!) закончилась в библейском повествовании распятием Спасителя и временной победой Зла над Добром.

Есть в той же Библии и другой пример своеобразной игры в шахматы, не менее знаковый и не менее значимый, чем взаимоотношения Христа с Иудеями. Это похожие на отношения мошенника и честного человека взаимоотношения между двумя братьями — Иаковом и Исавом — сыновьями Исаака. Повторяю, чтобы читатель понял, в этом жизнеописании Иаков (он считается прародителем всех евреев) поступает исключительно как мошенник и проходимец. А Исав (иудеи считают его прародителем всех христиан) всегда играет роль этакого терпилы, которого постоянно обманывает и в чём-то обделяет его родной братец Иаков, сменивший впоследствии своё имя на Израиль.

Цель, которую преследовали авторы Библии, — создать сценарий, по которому должна была развиваться история человечества. И это у них получилось. Мы все живём по сей день по библейскому сценарию! Причём из века в век основная масса евреев поступает с нами именно так, как в библейском жизнеописании поступал с Исавом его родной брат Иаков. Евреев этому учат раввины!!!

Вот тому свидетельство и доказательство — статья «Беседы о Торе», которую я прочёл в журнале «Отцы и дети» (выпуск 24, ноябрь-декабрь 1994, КИСЛЕВ 5755, Ассоциация преподавателей еврейской традиции «ЛАМЕД», с. 18).

«Рамбам, один из величайших комментаторов Торы, сформулировал правило, ключевое для книги Берешит (Бытие) и для изучения истории праотцев: «Деяния отцов – знак для потомков». По поводу нашей главы он писал: «В этой главе есть ещё один намёк на судьбу будущих поколений, ибо всё, что произошло между Яаковом (Иаковом) и Эсавом (Исавом), будет происходить между нами и потомками Эсава. Встреча Яакова, возвращающегося из дома Лавана, где он спасался от гнева своего брата Эсава, – это миниатюрная копия, прообраз тех великих, простирающихся на тысячелетия исторических событий, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Эсава, и народами мира».

Если для учителей еврейского народа описанные в иудейской Торе и в христианской Библии отношения между Иаковом и Исавом есть "миниатюрная копия, прообраз простирающихся на тысячелетия событий", тогда понятно, почему евреи из века в век сводят счёты со славянским миром и а их банкиры организуют одну мировую войну за другой, надеясь рано или поздно полностью уничтожить Русскую цивилизацию. Вот он – ключ к разгадке самой большой библейской тайны (и тайны антисемитизма в том числе), лежащий в еврейских книжках!

Однако, замечу, когда существовал СССР и в нём все религии были отделены от государства, евреи в массе своей были другими! Вот тот же Валентин Гафт, он ведь еврей! А какой умница и человечище! Настоящий еврейский праведник!

Вот вам ещё один ориентир для Возрождения России — жить людям надо не по Библии, а евреям не по Торе, в которых больше написано про убийства людей, чем про Бога, а жить надо всем по СОВЕСТИ, как учило народ правительство СССР!

И не важно, что сами правители СССР (их было много) далеко не всегда поступали по совести, главное что советские люди в большинстве своём так поступали! Ведь правители приходят и уходят, а народ остаётся, и он, народ, основа и главная сила государства! Это надо помнить всегда!

Любопытно, что такое же нравоучение, как я написал выше, есть и у Христа: "Итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают..." (Мф. 23: 3).

Людмила Н., задавшая мне вопрос по Библии, ответила мне так:

"Большое спасибо за Ваш развернутый ответ. Я верю в Бога. Бог — это абсолютное Добро. Я верю, что Бог любит всех нас одинаково, и не думаю, что у него есть избранные, как евреи себя называют. Не знаю, с кем говорил библейский Авраам, но думаю, что не с Богом. Антон, а кем являются люди, которые веруют в Бога, но ставят под сомнение Святую подлинность некоторых частей Библии? Мне очень нравится бывать в Храмах. В них действительно чувствуешь очень светло. И согласна с тем, что когда молишься, то общаешься с Богом. Рождество и Пасха очень важны для меня!"

Я написал ей: Людмила, я скажу, возможно, самое важное, что должен сегодня знать каждый верующий. Все люди, которые ощущают в себе тягу к Богу, как Вы, например, все они как брошенные в землю и прикопанные землёй семена, в которых внутри есть маленькая частица Бога. Эти семена, пока они находятся в земле, видеть Бога не могут, но поскольку малая частица Бога в них имеется, по этой причине они его чувствуют и имеют о Нём пусть очень смутное, но всё таки какое-то представление. Отсюда у большинства верующих и возникает эта загадочная тяга к Богу.

Это как бы одна сторона медали.

Другая её сторона — вера есть чувство, присущее всякому божьему человеку, носящему в себе частицу Бога. Это чувство делает человека очень доверчивым. Этим любят пользоваться мошенники, которые потому мошенники, что не имеют совести. Связь с Богом у них обрезана. Для них такие доверчивые люди — лучшая жертва! А самые страшные мошенники в мире, если верить Библии, — те самые библейские Иудеи. Причём они не только мошенники, но и человекоубийцы. Почему собственно Христос-Спаситель и сказал им публично: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).



Современные иудеи.

Людмила Н. написала мне: "Вы очень хорошо раскрыли всю суть моего вопроса. За что Вас искренне благодарю! Вот я не пойму, доказательства и факты налицо, но люди молчат, боятся... Ведь всё же написано в Библии, и совершенно ясно, где святая правда, а где в ней гнусная ложь и противоречие. Как радостно, что есть Вы! Несущий правду в люди без страха".

Поскольку я поднял тему: "Каким может быть и будет Возрождение России?", я хочу провести параллель с эпохой Возрождения (Ренессанса), какая была в средние века в Европе. Такая параллель просто просится, и она обещает дать нам неожиданные откровения! В качестве справочного материала я процитирую статью, которую нашёл в Интернете:

"История эпохи Возрождения начинается в XIV веке. Ещё этот период называют Ренессансом. Возрождение сменило в Европе Средневековую культуру и стало предшественником культуры Нового времени. А закончился Ренессанс в XVI–XVII столетиях, так как в каждом государстве он имеет свою дату начала и финала.