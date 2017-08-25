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Как ПРОСТО…и КОРОТКО о ТЕЛЕВИДЕНИИ

10:56. 25 августа 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
Некоторые ключевые моменты-высказывания из ранее опубликованных КОНТ-статей о телевидении и о его влиянии на жизнь общества российского информационного пространства.

 

 

 

 

 

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"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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Метки: Как ПРОСТО...и КОРОТКО о ТЕЛЕВИДЕНИИ
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