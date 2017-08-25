Как ПРОСТО…и КОРОТКО о ТЕЛЕВИДЕНИИ
10:56. 25 августа 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: Василий Лычковский
Некоторые ключевые моменты-высказывания из ранее опубликованных КОНТ-статей о телевидении и о его влиянии на жизнь общества российского информационного пространства.
"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.
СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.
Канал на youtube
Группа ВКонтакте для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.