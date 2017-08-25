Фонд кино: ни Михалкова, ни совести. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Как работает матрица разрушения государственности?

Доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов рассуждает об истоках второго за неделю громкого скандала, в котором замешано Министерство культуры. Почему Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино? Что происходит сегодня с российской культурой? Почему в храмах искусства царят криминал, безответственность, латентная русофобия и «византийство»? Как скандал Михалкова с Фондом кино вскрывает глубинные проблемы на уровне политики? Почему искусство сегодня не отвечает задачам, обозначенным ещё Львом Толстым, и не поднимает планку духовности и нравственности общества? Может ли кинематограф работать на национальную идею, если её нет? Как с помощью современного либерально-рыночного искусства подавляют перспективы общества? К чему приводит неопределенность концептуального управления? Когда государство обозначит свою идеологию и стратегические ориентиры?

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Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

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