Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Фонд кино: ни Михалкова, ни совести. Виктор Ефимов

18:58. 25 августа 2017 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал:

Как работает матрица разрушения государственности?

Доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов рассуждает об истоках второго за неделю громкого скандала, в котором замешано Министерство культуры. Почему Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино? Что происходит сегодня с российской культурой? Почему в храмах искусства царят криминал, безответственность, латентная русофобия и «византийство»? Как скандал Михалкова с Фондом кино вскрывает глубинные проблемы на уровне политики? Почему искусство сегодня не отвечает задачам, обозначенным ещё Львом Толстым, и не поднимает планку духовности и нравственности общества? Может ли кинематограф работать на национальную идею, если её нет? Как с помощью современного либерально-рыночного искусства подавляют перспективы общества? К чему приводит неопределенность концептуального управления? Когда государство обозначит свою идеологию и стратегические ориентиры?

=================================================================================

Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

=================================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Стрелков ответил Старикову: «Считаю общение с ним ниже моего достоинства»
Лидер движения «Новороссия», бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал призыв главы партии «Великое Отечество» Николая Старикова провести новый раунд дебатов между ним и Стрелковым. Напомним, что две недели назад такие дебаты уже ...
Почему я отношусь к Левашову как к Геббельсу?
... порой докопаться до истины! Григорий Ефимов: Левашов — это Кот Баюн. Сколько...
В.Л. Авагян и В.А. Ефимов - Желаем власти поумнеть!
... ниже рассуждает ректор В.А. Ефимов, либо бывший разведчик таковым остался... или разменная монета ветхозаветной культуры?Виктор Ефимов: Путин и ростовщичествоИсточник: ss69100.livejournal...
Кто задумал расправиться с Ладой-Русь? [Политический заказ]
После новостей о штурме и обыске в усадьбе Светланы Лады-Русь заработал «эффект своры». Все, кто осторожничал до этого кричать на тему «секты» и даже ранее был наказан судами за подобные высказывания, вновь открыли рты. Видимо, будучи уверенными, что ...
Теперь единороссам придётся выслушивать здравые предложения КОБ
... в г. Пушкин В.А. Ефимов стал членом партии ЕР. Благодаря...
Будущее Будущее планеты Земля вырастает в Русской цивилизации
... которого воля будет подчинена диктатуре совести.Всё это для Запада означает...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>