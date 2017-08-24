“Разделяй и властвуй!” Как в годы Гражданской войны Георгиевский Крест противостоял сатанинской звезде!

Эта статья написана исключительно с целью повышения политической грамотности российских граждан. Также она может оказаться полезной для российских судей, которым приходится в своей практике применять печально знаменитую 282 статью УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды по национальному, религиозному или иному признаку..."

Для специалистов давно не секрет, что появление статьи 282 в российском Уголовном Кодексе обусловлено естественным стремлением государственной власти России воспрепятствовать как отдельным гражданам, так и организованной оппозиции использовать на практике известный политический приём — "разделяй и властвуй!". И это при том, что государственная власть, как свидетельствует история, чаще всего сама использует этот политический приём для укрепления своего положения над обществом!

Вот что говорит всемирная электронная энциклопедия:

"Разделяй и властвуй (лат. divide et impera) — принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством — разжигание и использование вражды между его частями. В более широком смысле — тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более слабым меньшинством для управления большинством". Источник.

Справка: Закон «О противодействии экстремизму» был разработан правительством РФ ещё при Ельцине, а его принятие было совершено администрацией президента Путина. В июне 2002 года он был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, подписан президентом РФ и опубликован в «Российской газете» (30.7.2002). В России под экстремизмом понимают не только насильственные действия, но и выражение мыслей и идей. В этом смысле 282 статья УК РФ по мнению критиков противоречит правам человека на свободу высказываний и политические свободы. Существует мнение юристов, что «282 безусловно, юридически несостоятельна, так как даёт огромные возможности для её расширительного толкования или, проще говоря — для произвола». Таким образом, 282 статья может становиться орудием цензуры, в том числе и в Интернете. Известный политик В. В. Жириновский предлагал отменить 282 статью, указывая на то, что под эту статью можно подвести почти любое острое или критическое высказывание, и что по ней сидят в тюрьмах в основном русские. 19 марта 2010 года руководимая Жириновским партия ЛДПР инициировала принятие законопроекта, предусматривающего отмену ст. 282 УК РФ, но Госдума РФ большинством голосов отклонила его. Снова с поправками в УК, отменяющими эту статью, ЛДПР выступила 15 июня 2016 года. Статью 282 УК РФ В.В.Жириновский охарактеризовал так: "Эта статья в Уголовном кодексе совершенно лишняя, почему мы и требуем её убрать. Есть статья 135, которая ровно об этом же говорит, но она более конкретная, а статья 282 абстрактная. И в этом смысле она опасная. В советском Уголовном кодексе были понятия "кулаки" и "антисоветчики", и любого под "кулака" можно было подвести или под антисоветскую пропаганду, и тысячи людей были осуждены. То же самое 282-я статья, её и называют в народе "русская", ибо здесь говорится о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, то есть всё, что вы говорите в быту, в любом выступлении, можно подвести под эту статью. <...> Вот я скажу, например: вот тут провинция, понаехали в Москву — всё, в тюрьму, наказание от 100 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы! — абсолютно абстрактная статья! Вот анекдот вы рассказали про чукчей, про армян, про цыган, про русских, про евреев — всё, в тюрьму: вы унизили чьё-то достоинство! Вот тут мечеть строят, а вы, так сказать, как-то небрежно высказались в отношении какой-то религиозной группы — всё, в тюрьму. То есть вот это вы не можете понять — что эта статья направлена против всех, как и советская 58-я статья". Источник.

Как видим, этот политический приём является излюбленным не только у каких-то экстремистов, но также и у власть имущих, которые по своему происхождению не принадлежат к государствообразующему народу. То есть, они являются инородцами, носителями иной крови, т.е. нацменьшинством в том или ином государстве! Поэтому то они и используют разжигание любых видов розни между двумя или более сторонами с целью лучшего контроля над ними а также более надёжного управления, в том числе с помощью ложной оппозиции.

Приложение: "КАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО "РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ" В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ — ЖИДЫ?!"

Наиболее яркий исторический пример использования на практике государственной властью принципа "разделяй и властвуй" — причём в точном соответствии с приведенной выше формулировкой — политика и действия первого Советского правительства сразу после Октябрьской революции 1917 года.

Как власть оказалась в 1917 году в руках "Советского правительства", читатель может прочесть в отдельной статье: "К 100-летию революции: "Россия-1917: путь к катастрофе". Не дай Бог ещё раз наступить на те же "грабли"!"

Кто тогда доминировал в составе самого первого Советского правительства, напомнил всем не так давно нынешний Президент Российской Федерации — Владимир Владимирович Путин.

Вот его слова: "первое Советское правительство на 80-85% состояло из евреев".

На этой исторической фотографии в окружении евреев-революционеров мы видим В.И.Ульянова-Ленина и Л.Б.Бронштейна-Троцкого. Вдобавок ко всему они — организаторы Красной Армии и так называемого "Красного Террора".



Ленин, Троцкий и их ближайшее окружение в 1917 году.

Именно Владимир Ульянов-Ленин совместно с Лейбой Бронштейном-Троцким мастерски применили приём "разделяй и властвуй!" для разделения российского общества на "красных" и "белых", что позволило "более слабому нацменьшинству управлять большинством" и даже назваться "большевиками", что служило тогда хорошей маскировкой их принадлежности к нацменьшинству.

Под их руководством в ходе Гражданской войны 1918-1922 годов "красные", как известно, смогли разгромить "белых"...

По свидетельству и оценке историков, историческая победа "красных" над "белыми" стала возможна вовсе не потому, что "красные" были лучше вооружены, а исключительно потому, что Ленин и Троцкий смогли вооружить "красных" самым сильным идеологическим оружием — верой! Верой в светлое будущее, в котором простым людям (большинству населения прежней Российской империи) были обещаны свободный труд и всеобщее равенство и всеобщее образование.



Агитационный плакат первого Советского правительства.

Этого обещания Советской власти, подкреплённого мощной агитационной работой красных комиссаров на местах, а самое главное — появление у миллионов людей веры в искренность этого обещания Советской власти оказалось достаточно, чтобы всё российское сообщество в очень короткое время раскололось на два враждующих и непримиримых лагеря.

Как итог — вспыхнула братоубийственная Гражданская война до полной победы одной из сторон, унёсшая жизни по меньшей мере 10.000.000 человек!

Причём произошло это строго по формуле Христа, которая касалась исключительно только евреев, к которым Спаситель пришёл целенаправленно, о чём говорит его фраза: "я послан только к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15: 24). Вот только в 1917 году революционеры-евреи применили эту формулу Христа в отношении всех народов бывшей Российской империи, но прежде всего в отношении государствообразующего русского народа. Вот эта упомянутая формула Христа: (повторяю, это было высказано исключительно в отношении одних только евреев. Причём таким образом Христос намеревался отделить ещё здоровых "муравьёв" от "ломехуз"):

"Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку — домашние его..." (Мф. 10: 34-36).

Именно так, как написано в Евангелии, принцип "разделяй и властвуй!" евреи применили на практике на территории огромной России в начале ХХ века, в результате более двухсот миллионов человек были искусственно поделены на "красных" и "белых".

В той же словарной статье с названием "Разделяй и властвуй" написано:

"Принято считать, что это был девиз внешней политики Древнего Рима, но никаких подтверждений на этот счёт у древних авторов не найдено. Немецкий поэт Генрих Гейне (письмо из Парижа от 12 января 1842 г.) считал, что автор этого девиза — македонский царь (359—336 до н. э.) Филипп, (382—336 до н. э.), отец Александра Македонского. Считается, что первым правителем, официально употребившим эту фразу, был французский король Людовик XI (1423—1483), сказавший: «Diviser pour regner» — «Разделять, чтобы царствовать!».

Выражение стало широко известным благодаря французскому экономисту и философу Пьеру Жозефу Прудону (1809—1865), который иронизировал: «Divide et impera, разделяй и властвуй, разделяй, и ты будешь царить, разделяй, и ты станешь богат; разделяй, и ты обманешь людей, и ты ослепишь их рассудок, и ты насмеёшься над справедливостью».

Независимо от источника происхождения, её смысл не требует разъяснений. Это стратегия получения и поддержания власти, путём разделения большей концентрации власти на группы, которые индивидуально имеют меньше силы, с целью предотвратить объединение мелких групп. В истории человечества данная стратегия была не раз опробована на завоёванных и покорённых народах из опасений, что те могут восстать (расовое притеснение). Источник.

На мой взгляд, саму суть этого принципа историки изложили очень верно, но они напрасно попытались связать применение этого политического приёма с историей Древнего Рима! Ведь общеизвестно, что первичное знание о силе и возможностях применения этого приёма находится в Библии!

А Библия — это иудейское писание, разбавленное рассказом 4-х евангелистов про Иисуса Христа распятого. Так вот, в Библии в одном из рассказов евангелистов есть такие слова: "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит..." (Евангелие от Матфея, 12:25).

И это, замечу, истинная правда! Ничто не может устоять против применения этого приёма, если раскол таки удался, и разделение общества на ментальном уровне уже произошло!

Замечу также, что сакральную силу этого политического приёма перед мудрецами однажды раскрыла самая древняя наука на земле — геометрия.

Ещё тысячелетия назад было известно: при разделении чего-то целого на две части — эти части оказываются ПРОТИВОСТОЯЩИМИ друг другу!

Ключевое слово для осмысления — "противостоящими".

При расколе любого людского сообщества на две части возникает тот же самый эффект — эффект ПРОТИВОСТОЯНИЯ! Его прекрасно иллюстрирует вот эта картинка:

Пожалуй, самое интересное в этой истории то, что многие века назад такое разделение целого на две части называлось хорошо знакомым нам всем сегодня термином — ДИАВОЛ (diabolus — по латыни)!

Приставка диа- (ди-) от греч. δι- (di-) обозначает: отделение, разделение. Слово bolus (от греч. βόλος) означает: ком, кусок, часть. Соответственно diabolus — разделение чего-либо надвое или на части.

У этого слова есть и антоним (слово противоположного смысла) — symbolus (по-русски — символ). Приставка сим- или син- означает "быть в соединении", "сообща", "совместность". Слово bolus (от греч. βόλος), как мы уже знаем — ком, кусок, часть. Соответственно, символ — это соединение частей или разделённых ментально людей в единое целое в рамках каких-то политических, религиозных или иных групп. Делается это посредством какого либо графического изображения, которое и называется символом. Источник.

Те господа, которые из века в век пользуются на практике политическим приёмом "разделяй и властвуй", это всё знают буквально как таблицу умножения, поэтому-то при подготовке революций и войн символика играет важнейшую роль! Символика призвана объединять людей внутри группировок, которые идейно противостоят друг другу.

Вот известные всем символы Гражданской войны 1918-1922 годов, разгоревшейся на территории РСФСР.

Слева орден "Боевого Красного знамени", учреждённый 16 сентября 1918 года во время Гражданской войны декретом ВЦИК. Причём, обратите внимание, Красное знамя закреплено на перевёрнутой, так называемой "сатанинской звезде", широко известной в нынешнем XXI веке в том числе благодаря массовому выпуску в мире "Сатанинских Библий".

Дважды символично, что для "белых" главным символом Гражданской войны 1918-1922 годов был солдатский "Георгиевский крест", которым отмечались нижние чины (солдаты и унтер-офицеры). Крест противостоял сатанинской звезде! И проиграл битву...

Из вышесказанного должно быть понятно, что те, кто из века в век пользуются приёмом "разделяй и властвуй" для разрушения государств, империй и цивилизаций ни при каких обстоятельствах не могут позволить кому-либо разделить их самих хотя бы даже всего на две части. Это для них смерти подобно, ведь "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит..." (Евангелие от Матфея, 12:25).

Поэтому в иудейской Торе и Библии строго прописано: "Отвергшийся закона Моисеева при двух или трёх свидетелях без милосердия наказывается смертью" (Евреям, 10: 28).

Если взять современную историю, то можно для примера вспомнить знаменитый "Катехизис еврея в СССР" 1958 года издания. Он начинается со слов:

"Евреи! Любите друг друга, поддерживайте друг друга, будьте сплоченными, даже если разрозненны по великим пространствам или, находясь близко один от другого, друг друга ненавидите. Наша сила в единстве — в нём залог наших успехов, наше спасение и процветание! Многие народы погибли в рассеянии, потому что у них не было чёткой программы действий и чувства локтя..." Источник.

Вот так вот. Даже если вы, евреи, ненавидите друг друга, вы всё равно будьте сплочёнными! Ибо только в этом еврейская сила и в этом спасение евреев!

Можно сейчас вспомнить до кучи и слова Пинхаса Гольдшмидта, нынешнего председателя Раввинского Суда СНГ, который в 1995 году сделал публичное заявление:

«Быть иудеем — это значит возложить на себя ответственность за свой народ и даже весь мир. Мало людей, кто именно так понимает еврейскую веру. Невозможно быть евреем по национальности и не быть по вере. Вера и национальность у нас связаны. Разуверившийся еврей перестаёт быть евреем навсегда». (Газета «Полярная правда», номер от 29 апреля 1995 года. Интервью Гольдшмидта «Евреи достойны антисемитизма»).

Кто же попытается расколоть этих убийц наций и народов, как Христос, например, попытался это сделать, того, как правило, ждёт смерть, чаще всего жестокая. Во свидетельство этого и, очевидно, в назидание всем нам во всех Церквах всех так называемых "христианских конфессий" демонстрируется вот такое распятие:

Иудеи таким образом не смогли простить Христу слова: "не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию..." (Мк. 2: 17).

За эту попытку раскола их рядов Иудеи и проклинают Христа по сей день!

Кстати, создатель СССР — Иосиф Сталин — третий по счёту герой после Христа и Мухаммеда, кто попытался разделить евреев на две противостоящие друг другу части. Одну из частей (в которой оказалось несколько миллионов евреев) Сталин хотел перевоспитать, буквально научить жить по совести, как должно жить всем людям! И это у него в какой-то мере получилось! Доказательство — вот в этих словах Иосифа Сталина:

Вот оно, осуществлённое на практике великое разделение евреев!

Приложение: "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях".

За этот раскол еврейства более чем на три десятилетия Иосифа Сталина тоже проклинают по сей день все те, кто состоит в еврейской международной мафии, точнее в сионистской международной мафии.

Ещё одна великая тайна, которой владеют евреи, мастерски владеющие приёмом "разделяй и властвуй", заключается в том, что при ментальном разделении народов с помощью специально придуманных идеологий и специальных ментальных вирусов у большинства людей нарушается нормальный (естественный) ход мыслей. А если ещё имеет место преднамеренное и массовое разжигание национальной, религиозной или социальной розни (например, натравливание бедных на богатых, как это было 100 лет назад), то это действо непременно сопровождается выбросом негативной психической энергии колоссальной силы, которая и разрушает империи и государства, а также губит народы...

В этом ряду нельзя не вспомнить и о том, что появление первых атомных бомб в 1945 году в арсенале США стало возможно тоже исключительно благодаря использованию еврейскими учёными принципа "разделяй и властвуй", который был ими перенесён на тяжёлые атомы вещества. Собственно сам атомный взрыв — это цепная реакция разрушения (деления) ядер атомов и самих атомов на части, которая сопровождается высвобождением гигантской кинетической энергии материи в виде тепла, света, проникающей радиации и ударной воздушной волны.

Эта картина атомного взрыва — самый наглядный пример эффективной и одновременно чудовищной, буквально дьявольской работы принципа "разделяй и властвуй!".

Доподлинно известно, кто приложил свои мозги и руки к тому, чтобы США первыми стали обладать ядерным оружием.

Ниже письмо, которое Альберт Эйнштейн направил 2 августа 1939 года президенту США Франклину Делано Рузвельту. Инициаторами письма и авторами большей части текста были физики-евреи из Венгрии Лео Силард (ранее его фамилию часто писали неправильно: Сцилард), Юджин Вигнер и Эдвард Теллер.

"Сэр!

Некоторые недавние работы Ферми и Силарда, которые были сообщены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что уран может быть в ближайшем будущем превращён в новый и важный источник энергии. Некоторые аспекты возникшей ситуации, по-видимому, требуют бдительности и при необходимости быстрых действий со стороны правительства. Я считаю своим долгом обратить Ваше внимание на следующие факты и рекомендации.

В течение последних четырёх месяцев благодаря работам Жолио во Франции, а также Ферми и Силарда в Америке стала вероятной возможность ядерной реакции в крупной массе урана, вследствие чего может быть освобождена значительная энергия и получены большие количества радиоактивных элементов. Можно считать почти достоверным, что это будет достигнуто в ближайшем будущем,

Это новое явление способно привести также к созданию бомб, и возможно — хотя и менее достоверно — исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Хотя такие бомбы могут оказаться слишком тяжёлыми для воздушной перевозки.

Соединенные Штаты обладают лишь незначительным количеством урана. Ценные месторождения его находятся в Канаде и Чехословакии. Серьёзные источники — в Бельгийском Конго.

Ввиду этого не сочтёте ли Вы желательным установление постоянного контакта между правительством и группой физиков, исследующих в Америке проблемы цепной реакции. Для такого контакта Вы могли бы уполномочить лицо, пользующееся Вашим доверием, неофициально выполнять следующие обязанности:

а) поддерживать связь с правительственными учреждениями, информировать их об исследованиях и давать им необходимые рекомендации, в особенности в части обеспечения Соединенных Штатов ураном;

б) содействовать ускорению экспериментальных работ, ведущихся сейчас за счёт внутренних средств университетских лабораторий, путём привлечения частных лиц и промышленных лабораторий, обладающих нужным оборудованием.

Мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных чехословацких рудников. Такие шаги, быть может, станут понятными, если учесть, что сын заместителя германского министра иностранных дел фон Вайцзеккер прикомандирован к Институту кайзера Вильгельма в Берлине, где в настоящее время повторяются американские работы по урану.

Искренне Ваш Альберт Эйнштейн. Источник.

Сейчас, когда весь мир в очередной раз стоит на пороге большой войны, которую всеми средствами хотят развязать против России "плохие еврейские парни", занимающие высокие руководящие должности в США, в странах Европы, в Англии..., есть только один действенный способ предотвратить возможную гибель значительной части человечества — применить принцип "разделяй и властвуй" к самим евреям.

Потенциально сделать это сегодня может только один человек, обладающий огромными полномочиями — Президент России Владимир Путин.

У него для этого есть все возможности! Поэтому он может хотя бы попробовать такое разделение евреев сделать. Не обязательно как Сталин. Пусть как-нибудь по-своему, по-другому... Главное, чтобы произошёл раскол в мировом еврействе, и часть евреев, нормальная часть, стала активно работать в качестве миротворцев и помогать ему!

Другого пути у Путина просто нет! И у всех нас другого пути тоже нет. Скажу более того. Я допускаю мысль, что Путин уже работает в этом направлении... Ну а задача народа в этом случае — помочь своему Президенту снизу довести эту работу по разделению евреев до "цепной реакции". Таким образом и мир будет спасён, и осуществится давняя мечта Христа-Спасителя!

23 августа 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Если вдруг кто-то усомнился в том, что я написал здесь правду, послушайте Владимира Жириновского! Он прямо в стенах Государственной Думы РФ говорит то же самое!