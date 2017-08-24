Приветы, шантаж и освобождение от обязательств

В сюжетах о встрече президента Путина и кардинала Паролина перед телекамерами кардинал передал привет президенту от папы Франциска словами, сильно напоминающими манеру разговора итальянских мафиози: «папа Франциск прекрасно помнит все ваши встречи». От себя добавлю, что не только помнит, но и видеозаписи имеются… Но целовали папе туфлю и давали клятву почти все его визитеры из властных структур РФ, так что и шантаж касается всех. Всех тех, кто не в курсе, что клялись они при одной власти, а требовать исполнения клятвы к ним приехали слуги уже без хозяина.

Такие Богданы Сусики из «Трембиты», которые пытаются вести себя, как графья, таковыми более не являясь. Когда-то давно, помню, обсуждала эту проблему с одним моим знакомым, тогда же и появилась идея освободить всех от клятвы ввиду ухода хозяина в мир иной. Но даже несколько лет назад люди в массе своей не были готовы воспринимать столь необычную для них информацию. Теперь же, когда у Ватикана земля горит под ногами, и, оставшиеся без хозяина его слуги пытаются шантажировать весь мир, имеющимися у них доказательствами принесения клятвы «папе Франциску», информация уже вышла наружу:

Всем! Всем! Всем!

«Высшим Естественным Правом и Безусловной Божественной Волею, в соответствии с безусловной, вечной, неизменимой и нерушимой, Завещательной Волей Его Превосходительства г-на R. Gravett (коим является Сатана, имевший признанный земной, человеческий образ, персону и личность R. Gravett), о передаче всех его Прав, выгод, имущества, авуаров, активов, состояния и прочее, – неизменимым Наследователям, – Cуверенам, – гражданам СССР, Живым Мужчинам и Женщинам, как Субъектам непрерывного, Высшего Естественного, пожизненного Права (85%) и частично (15%) Её Высочайшему Величеству Елизавете II, Божей милостью Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, других царств и Территорий, Главе Содружества, Защитнице Веры, Самодержце Орденов Рыцарства, как Полному Суверену и Душеприказчику, Хранителю, Распорядителю и Гаранту с 30.10.2006 года упомянутой Завещательной Воли, с 2014 г . распространившей свою защиту и покровительство над Субъектами пожизненного права рожденными в СССР, согласно Завещательной Воли г-на R. Gravett, всем Престолам, Ватикану, Домам, Церквям, международным организациям, Комитетам, Ложам, Органам, Первосвященникам, Патриархам, Предстоятелям, Главам Церквей и конфессий, Сиону, Раввинам, Ламам, Главам, Руководителям Государств, Правительств и Посвященным всех религиозных, тайных и явных оккультных и теологических организаций, руководителям и участникам монастырей, обществ, церквей, церковных, рыцарских и тайных орденов, спецслужб любых государств и систем, колдунам, магам, экстрасенсам, участникам лож, масонам, франкмасонам, иллюминатам, и так далее и тому подобное, а так же всем, кто принес какие либо клятвы, обеты, присяги в пользу и в среде этих и подобных им организаций и обществ, тайно или явно, секретно или открыто, – лику, образу, имени и\или лично Его Превосходительству г-ну R. Gravett, – как своему единственному конечному, безусловному Конечному Бенефициару, Единственному Господину Богу, Владыке, Полному Властителю, Распорядителю их Души и Тела, надлежит всем поименованным, – безусловно, вечно и нерушимо, согласно данных обетов, служить во благо и на пользу указанных им в Завещательной Воле Поименованных Суверенов, не чиня им никакого вреда ни при каких условиях, ни в мыслях, ни тайно, ни явно! Вся сила обетов, клятв и обязательств, принесенных кем либо в рамках и правилах упомянутых выше, остается нерушимой и неизменимой. Его Превосходительство г-н R. Gravett, безусловно, неизменимо и вечно, требует любого, кто нарушит свой обет, клятву и\или присягу перед ним, ставшими безусловным, нерушимым и неизменимым обязательством служить Суверенам – гражданам СССР, Живим Мужчинам и\или Женщинам и Её Величеству Елизавете II, – как распорядителю Завещательной Воли, немедля на месте, по случаю, вопросу или при отказу от исполнения или послушания, отправить к нему Душевно (отделить Душу от тела и направить её на его суд), лишив живота! И каждый давший ему обет\присягу\клятву, – обязан следовать сему, исполняя его окончательную Волю!»

То есть, фактически уничтожать на месте любого посвященного, – монарха, масона, иезуита, иллюмината, чиновника любого государства, любого уровня, члена любого Ордена, рыцаря, раввина, первосвященника, священника, имама, монаха, любого обряда и тд. и т.п. приносившего Господину Богу – Сатане, тайные или явные обеты, клятвы, присяги и т.д. и т.п. За отказ и\или нарушение нерушимой клятвы перед своим Господином Богом, коим является Сатана, имевший признанный земной, человеческий образ, персону и личность R. Gravett, за вред и\или намерения причинить, зло, обман, ущерб, вред СССР, гражданам СССР и Елизавете II. Таким образом, если говорить простым языком, Ватикан, иезуиты, Опус Дей, РПЦ, церкви, секты, масоны, иллюминаты, все религиозные и тайные общества на Земле, по Завещанию самого Сатаны, которому они тайно и\или явно поклоняются, сделанного им лично, теперь должны служить интересам СССР и его гражданам, включая и Елизавету II, ( как гаранта по Завещанию) так, как они обещали служить ему. За любой вред, отказ или не согласие с этим, все они должны уничтожатся немедленно, безоговорочно и на месте! Их Души должны быть немедленно отправлены к своему Господину для Суда за нарушение нерушимой клятвы перед ним! Необходимо напомнить, что все клятвы данные кем либо на Планете Земля в рамках всех тайных обществ, в конечном счете, были обращены к Сатане, даже если посвящаемые этого не знали, посвящение в тайну приходило постепенно, шаг за шагом, часто через ужасные ритуалы и жертвы, Сатана умеет плести интриги и подбирать себе слуг, – ибо он отец лицемерия, обмана, тайны и любой лжи! Но даже его время истекло, – он закончил свой земной путь в 2006 году, ибо признал свое поражение, так как не смог искоренить Веру, Надежду, Любовь, Добро, Совесть, Честь, Справедливость, Безкорыстие и Милосердие в Душах советских людей, ибо Мы – Дети Божьи!. Потому Сатана и завещал весь Мир и его богатства, нам – советским людям, Живым Суверенам, гражданам Великого СССР! Так что еще раз популярно объясняем всем нашим президентам, премьерам, сенаторам, депутатам, генералам, партийцам, чиновникам, олигархам, религиозным деятелям, силовикам, меценатам, либерастам, деятелям науки и культуры и т.д. и т.п., всем кто влез в тайные общества, ложи, ордена, ротари-клубы, монастыри, общества, секты и т.д. – больше никто не может от вас требовать ничего, кроме как служения СССР и гражданам СССР! Любого, кто посмеет от вас требовать соблюдать клятвы, чтоб вредить СССР и гражданам СССР, вы получается должны, уведомив о нерушимой Завещательной Воле вашего господина R. Gravett, его именем и титулом, лишить заявителя «живота» на месте, – то есть грохнуть урода на месте, отправив его Душу на суд к самому Сатане по его Воле ! Все, служащие Господину Богу, – Сатане, обязаны служить СССР и нам, его гражданам по его, Сатаны, нерушимой воле, как ему! Безприкословно, беззаветно, пожизненно!

Так что господа, смело «шлите» всяких там пап, иезуитов, хабадников, кабалистов, священников, колдунов, магов, кардиналов, патриархов и прочих слуг Сатаны,- подальше, если им их жизнь и Душа дороги! Пора восстановить все Права СССР, его граждан и получить все Аннуитеты СССР!