Подарок со смыслом

Автор: Славик Яблочный

Перед отлетом израильской делегации из Сочи, президент России Владимир Путин подарил Биньямину Нетаниягу раритетное печатное издание Пятикнижия Моисея (Торы ) с комментариями Раши , которые считаются непревзойденными по глубине и доступности. Издание книги датировано ориентировочно пятнадцатым веком.

В своих комментариях Раши писал, что евреи обязательно вернутся на свою родину, но будут обвинены в «краже чужой земли».

«На это нужно отвечать христианам и мусульманам, - учил Раши:

***– Если вы верите в то, что землю создал Творец, значит, вы должны верить и в то, что он отдал землю Израиля в вечное пользование только еврейскому народу».

Знал ли Владимир Путин, какой подарок он преподносит премьер-министру Израиля, или все это – чистая случайность, так и останется неизвестным.

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Вся ИзТория "Великого Израиля" - мистификация!

В истории Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта , ни странствий по Синаю, ни великой империи Давида и Соломона. Эта ложь, построенная на вавилонских источниках, позволяет сионизму держать в узде метастазы еврейских диаспор - "пятую колонну" большинства стран.

Еврейский археолог профессор Зев Герцог: в истории евреев и Израиля не было библейского периода…

Недавно взорвалась большая информационная бомба об иудейской лжи. Еврейские археологи более 70-ти лет вели раскопки на землях нынешнего Израиля и соседних земель Палестины, что-бы конкретными фактами доказать всему миру, в том числе и евреям, о подлинности Библейской истории еврейского народа, как богоизбранной нации.

И, о ужас!

Еврейский археолог профессор З. Герцог рискнул пойти против сионистской лжи и опубликовал сенсационные выводы почти столетних археологических раскопок.

Итак, наука утверждает, что в истории евреев и Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта , ни странствий по Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навиным, ни великой империи Давида и Соломона.

На этих сюжетах построены две мировые религии, но археология не может их подтвердить никакими находками, хотя даже более древние факты из истории других народов имеют мощное археологическое подтверждение.

К примеру Иерусалим не мог быть центром империи, поскольку за тысячу лет до нашей эры в нём проживало от силы 3-4 тысячи человек . Археологи за долгие десятилетия раскопок так и не обнаружили ни малейших признаков монументального строительства той поры. Это касается и знаменитого библейского храма.

В X веке до нашей эры на этих землях существовало лишь мизерное княжество, возглавляемое династией Давида.

Не подтверждаются библейские сюжеты и раскопками неприступного Иерихона, который войско Иисуса Навина смогло взять лишь с небесной помощью. Иерихон “копали” восемь раз, и сейчас археологи утверждают , что в то время города вообще не существовало…

Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий завет ставит под сомнение не только “богоизбранность” почитающего его народа, но и разрушает связь времён, на которой строится идеология государства Израиль…

Наука уже давно подвергала сомнению толкование Ветхого завета как строго исторического документа. Мировой сенсацией стала клинописная библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала, которая по сути дела доказала историкам, что Ветхий Завет был самой настоящей компиляцией из Вавилона.

Ещё большей мировой сенсацией оказалась находка каменного столба, на котором были начертаны законы древнейшего вавилонского царя XVII века до нашей эры Хаммурапи, совпадающие с заветами, которые якобы дал (спустя почти 2000 лет) иудеям пророк Моисей. Только Хаммурапи получил их от другого бога, по имени Шамаш…

Поэтому не мудрено, что нападение США на Ирак так усиленно проталкивалось сиономасонской властью Америки и иудейскими ортодоксами и раввинатом Израиля. Необходимо было кроме стратегических задач решить и идеологическую, захватить знаменитый археологический музей Ирака в Багдаде и изьять (выкрасть) хранящиеся там образцы клинописных свидетельств величайшей иудейской лжи и о своей истории и о своей “богоизбранности. От этого во многом зависел статус-кво всей иудейской лжи об истории иудеев и Израиля.

Здесь не надо забывать стратегическую ценность иудейской лжеистории для мирового сионизма, который через раввинат и религиозную компоненту Ветхого Завета и основанных на нём Талмуде и Торе, держат в узде всю мировую еврейскую паству. Ведь только опираясь на еврейские диаспоры, проживающие почти во всех государствах мира, мировая еврейская олигархия, сионизм, иудеомасонство способны покорять другие страны, грабить их богатства, разлагать и растлевать народы.

Все евреи мира несут солидарную ответственность перед человечеством за всё то, что творят на земле их соплеменники из среды высших слоёв буржуазии-олигархии, сионистских и прочих еврейских ортодоксально-расистских, фашистских и подрывных иудомасонских лож.

Справка:

Зеэв Герцог (род. 1941) — израильский археолог, профессор археологии на факультете археологии и древних культур Ближнего Востока в Тель-Авивском университете, с 2005 г. директор Археологического института Сони и Марко Надлеров. Специализируется в социальной археологии, древней архитектуре и полевой археологии.

Занимался исследованием вопроса о реконструкции Первого храма. Участвовал а раскопках Тель Хацора, Мегиддо, Арада и Беэр-Шевы. Позднее руководил рядом раскопок.

Является одним из наиболее активных сторонников точки зрения, что «библейская археология больше не является руководящей парадигмой в археологии, и что археология стала независимой дисциплиной со своими собственными заключениями и наблюдениями, которые, фактически, представляют нам реальность древнего Израиля совершенно не так, как это описано в библейских рассказах»

В 1999 г. статья Герцога в еженедельнике «Гаарец», анонсированная на его обложке, под названием «Деконструкция стен Иерихона», вызвала широкий общественный интерес и споры.

В статье Герцог утверждал, что израильтяне никогда не были в Египте, не странствовали по пустыне, не завоёвывали страну в ходе военной кампании и не были предками 12 колен израилевых, что единая монархия Давида и Соломона, которую Библия описывает как влиятельную региональную силу, была всего лишь небольшим племенным царством, и что ранняя израильская религия приняла монотеизм лишь на закате монархии, а вовсе не на горе Синай

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О как!

Продолжим...

А теперь про "Гену Киссинджеровского"

*Престарелый политик мирового масштаба Генри Киссинджер ещё в 2013 году давал время жизни государству Израиль до 2022 года, чем меня, ашкеназа, очень удивил.

...И не только он, ещё шестнадцать американских спецслужб пришли к выводу, что в ближайшем будущем «Израиль» прекратит своё существование. The New York Post цитирует Киссинджера дословно: «Через десять лет Израиля не будет». (2018-20)

Много знающий и повидавший на свете за свою долгую жизнь американский политик еврейского происхождения не предлагает какого-либо средства по спасению Израиля. Это какой-то рок. Он просто констатирует факт: к 2022 году «Израиля» не будет и всё!

Не будет, как и не было до его фантастического возникновения в 1948 году.Получается удивительное совпадение: Израилю предстоит просуществовать столько же, сколько и СССР.

Принятую историю Древнего Израиля или на иврите – Эрец-Исраэль (Земли Израилевой) – принято отсчитывать со 2-го тысячелетия до нашей эпохи, когда в этих краях жили, согласно священным текстам, патриархи еврейского народа: родоначальник иудеев Авраам, его сын Исаак и его внук Иаков.

Библия утверждает, что сам Создатель даровал этот теплый клочок земли евреям, и стало это место называться Землей Обетованной. Историю Израиля приходится исчислять с тех самых далеких веков, с первых иудейских поселений, которые ученые датируют приблизительно XII веком до нашей эры.

История народа Израиля — это судьба потомков детей Иакова. Разрозненные племена, когда-то, спасаясь от голода, пришедшие в Египет, за 300 лет проживания среди египтян образовали целый народ, вышедший из Древнего Египта и направившийся обратно в завещанную Всевышним землю.

С появлением первого иудейского царя Саула произошло образование Израиля, как единой державы евреев. Сначала страну возглавлял Дом Саула, потом Дом Давида и, наконец, Соломон.

Кто не слышал в наши дни об основавшем Иерусалим царе-воине Давиде и о мудром царе-волшебнике Соломоне, построившем на Храмовой горе Первый храм и превратившем Иерушалаим в духовный центр иудеев, их самый святой город?

С момента возникновения в 1897 году сионизма, как оформившегося политического движения, и начался процесс создания Государства Израиль, продлившийся до середины века двадцатого.

Что касается арабов, то история государства Израиль их, однозначно, не интересовала, они такой страны не признавали категорически и даже половинчатую, крайне осторожную британскую политику воспринимали, как наносящую ущерб идее единого арабского мира. Почувствовав себя преданными английскими властями, вожди сионистского движения отказались в дальнейшем признавать законные права Британии на управление Палестиной.

Крупнейшие и сильнейшие на тот исторический момент страны планеты – США и СССР – по своим (очень различным) политическим соображениям поддержали проект раздела Палестины. 14 мая в Тель-Авиве, в бывшем доме первого тель-авивского мэра Мэира Дизенгофа (ныне это — здание Тель-Авивского музея искусств) на бульваре Ротшильда Давид Бен-Гурион для всего мира провозгласил рождение еврейской державы.

А на следующий день молодое государство уже вступило в войну с армиями пяти стран-участниц Лиги арабских государств, защищая от нашествия свою только-только обретенную независимость, свой шанс быть и возможность свободно существовать на Земле, наряду с другими народами.

Настоящий мир до сих пор не пришел в Землю Обетованную. Страна 3-х религий, храмов, мечетей и синагог по-прежнему пребывает в окружении враждебных лагерей. Шестьдесят девять лет существует государство Израиль. …просто трудно поверить, что ему осталось быть всего 5 лет!

Но так ли уж надёжен “Дом Израилев”?

Евреи сильны своей верой в себя, в успешную экономику, стремительное развитие, в достижение прочного мира и в будущее.

И вот тут мы подходим к главному. Оказывается, нашлись в самом Израиле учёные и вне его, которые по итогам векового исследования истории Древнего Израиля, пришли к убийственному выводу.

В 1999 году взорвалась большая информационная бомба об иудейской лжи . Еврейские археологи более 70 лет вели раскопки на землях нынешнего Израиля и соседних земель Палестины, чтобы конкретными фактами доказать всему миру, в том числе и евреям, о подлинности Библейской истории еврейского народа, как богоизбранной нации.

И тут неожиданно для всех, кроме арабов, выясняется, как факт, что в истории евреев и Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта , ни странствий по Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навиным, ни великой империи Давида и Соломона. Другими словами, всё, что изложено, как откровение Божье, в Ветхом Завете, не соответствует реальной истории древних иудеев и является не более, чем сказка, притом не иудейского даже происхождения.

Еврейский археолог профессор "Зев Герцог" рискнул пойти против сионистской лжи и опубликовал сенсационные выводы почти столетних археологических раскопок. А ведь на библейских сюжетах построены две мировые религии! Но факты упрямая вещь , которая не подчиняется никаким человеческим законам и хотелкам.

Археология как строгая наука не может подтвердить библейские измышления никакими находками, хотя даже более древние факты из истории других народов имеют мощное археологическое подтверждение, не вызывающее ни у кого споров.

К примеру, Иерусалим не мог быть центром иудейской империи, поскольку за тысячу лет до нашей эры в нём проживало от силы 3-4 тысячи человек. Археологи за долгие десятилетия раскопок так и не обнаружили ни малейших признаков монументального строительства той поры. Это касается и знаменитого библейского храма.

В X веке до нашей эры на этих землях учёные допускают существование лишь мизерного княжества, возглавляемое династией Давида. Не подтверждаются библейские сюжеты и раскопками неприступного Иерихона, который войско Иисуса Навина смогло взять лишь с небесной помощью. Иерихон “копали” восемь раз, и сейчас археологи утверждают, что в то время города вообще не существовало…

Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий завет ставит под сомнение не только “богоизбранность” почитающего его народа, но и разрушает связь времён, на которой строится идеология государства Израиль…

Наука уже давно подвергала сомнению толкование Ветхого завета как строго исторического документа.

Откуда же он взялся? Откуда, откуда…от библейского верблюда! А если отбросить шутки в сторону, что Ветхий Завет был самой настоящей компиляцией из реального древнего Вавилона. Что и подтверждает сохранившаяся на беду иудеям клинописная библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала (правил приблизительно в 669 — 627 годах до н. э. Сын Асархаддона, последний великий царь Ассирии).

Уже более 26 столетий великий царь скачет на коне во время охоты на львов. Посмотрите на этого красавца на ассирийском рельефе.

А надо сказать, что Ассирия – древнее государство в Северном Междуречье (на территории современного Ирака). Ассирия просуществовала почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до н. э. и до её уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией. Новоассирийская держава (750—620 г. до н. э.) считается первой империей в истории человечества.

Ассирийская держава около 654 г. до н. э.

Возвращаясь к иудейской библейской истории, надо сказать, что ещё большей мировой сенсацией оказалась находка черного столба из базальта с текстом «Законов», обнаруженного в 1901—1902 гг. французскими археологами в Сузах (столице древнего Элама).

В верхней части лицевой стороны изображен сам Хаммурапи (эпоха Хаммурапи кон. XX — нач. XVI вв. до н.э.), молящийся «судье богов», покровителю справедливости и солнечному богу Шамашу, который вручает ему законы. Вся остальная часть столба была с обеих сторон заполнена клинописным текстом, состоящим из трех частей: введения, собственно законов и заключения. Копии «Законов», записаны на глиняных табличках, которые были обнаружены в тех же Сузах и других местах, особенно в знаменитой Ниневийской библиотеке Ашшурбанипала.

Язык «Законов» — классический вавилонский диалект аккадского.

Эти “Законы” древнейшего вавилонского царя XVII века до нашей эры Хаммурапи, совпадают с заветами, которые якобы дал иудеям пророк Моисей.

Одной из задач сиономасонской власти Америки, иудейских ортодоксов и раввината Израиля было при нападении на Ирак, помимо стратегических задач, ещё и решение идеологической задачи – захватить знаменитый археологический музей Ирака в Багдаде и выкрасть хранящиеся там образцы клинописных свидетельств величайшей иудейской лжи и о своей истории и о своей “богоизбранности”.

Стратегическая ценность иудейской лжеистории для мирового сионизма заключается в том, что она является основой удержания в узде всей мировой еврейской паствы через раввинат и религиозную компоненту Ветхого Завета и основанных на нём Талмуде и Торе. Только опираясь на еврейские диаспоры, проживающие почти во всех государствах мира, мировая еврейская олигархия, сионизм, иудеомасонство способны покорять другие страны , грабить их богатства , разлагать и растлевать народы.

PS

Так что Путин затроллил очень и очень зачётно - Нетаниягу. (ну вы поняли про 2020-22 годы) Намёк или посыл, как хотите - по моему понятен и очень...

Ай да Путин?

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Генри Киссинджер - шутник еще тот, так что мог и пошутить... (Но Гена своё слово сказал - 2022 год - не будет Израйловки)

Таки да, и Гена шота знает...за Израиль и его ИзТорию - Но нам не говорит. Ой вэй, совсем забыл ! Вова Путин тоже знает...

Знает один - не знает никто

Знают двое - знают все

Азухинвэй

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