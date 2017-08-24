Национализм — что это такое и к чему он ведёт?

Прежде чем разобраться с ответом на вопрос, что такое национализм, надо понять, прежде всего, что такое нация и каждая ли общность людей может называться нацией?

С давних пор тема национализма постоянно муссируется в обществе, но нет однозначной оценки этого явления и связано это прежде всего с непониманием того, что это такое. Поэтому мы поставили задачей разобраться в этом вопросе, а также выявить технологии манипуляции в этой сложной теме.



Рассмотрим цитату Сталина о его собственном народе, из которого он вышел.

«Взять хотя бы грузин. Грузины дореформенных времён жили на общей территории и говорили на одном языке, тем не менее они не составляли, строго говоря, одной нации, ибо они, разбитые на целый ряд оторванных друг от друга княжеств, не могли жить общей экономической жизнью, веками вели между собой войны и разоряли друг друга, натравливая друг на друга персов и турок.



Эфемерное и случайное объединение княжеств, которое иногда удавалось провести какому-нибудь удачнику-царю, в лучшем случае захватывало лишь поверхностно-административную сферу, быстро разбиваясь о капризы князей и равнодушие крестьян. Д



а иначе и не могло быть при экономической раздробленности Грузии… Грузия, как нация, появилась лишь во второй половине XIX века, когда падение крепостничества и рост экономической жизни страны, развитие путей сообщения и возникновение капитализма установили разделение труда между областями Грузии, вконец расшатали хозяйственную замкнутость княжеств и связали их в одно целое.



То же самое нужно сказать о других нациях, прошедших стадию феодализма и развивших у себя капитализм».

Как мы видим, Сталин чётко указал, что отсутствие хотя бы одного признака, в данном случае, общей экономической жизни, не позволяет нам говорить о наличии нации.



Проводя параллели с древними временами, мы видим, что говорить об обособленном экономическом укладе Беларуси и Украины, так же как и Грузии, говорить в далёкие времена не приходилось, поскольку карта постоянно перекраивалась и предпосылки для появления нации появились лишь во времена Российской империи, когда было, обеспечено нормальное функционирование экономики без войн, раздиравших территорию государства.

Давая определение нации, Иосиф Сталин опирался на глобальный исторический процесс, по какой причине его определение в отличии от многих других определений не декларативно, а максимально полно описывает все стороны жизни нации с опорой на конкретные примеры. Рекомендуем также прочитать полную статью И.В. Сталина.

Тем не менее за прошедшие годы наука двигается вперёд, по какой причине есть ряд вопросов, не рассмотренных в работе И.В. Сталина, а именно: что такое культура и национальные культуры; взаимодействие наций и диаспор; вопросы самоуправления наций и диаспор; диаспоры, утратившие регион становления нации, которая их породила; становление общечеловеческой культуры, которой предстоит интегрировать в себя многонациональное человечество; биологическая основа национальных культуры, генетическое ядро нации и биологические отличия в целом; нация и цивилизация; эгрегориальные процессы и ноосфера в жизни человечества.

Как мы видим, спектр вопросов достаточно широк и рассмотреть его в рамках одной статьи практически невозможно, поэтому мы постараемся затронуть наиболее важные аспекты.

Определение нации как социального, исторически обусловленного явления, данное И.В.Сталиным, отличает нацию от народа как социального организма, проходящего на протяжении истории сквозь различные формы организации жизни культурно своеобразного (национального) общества в той или иной региональной цивилизации.



Это различие явлений «нация» и «народ» видно и по тексту работы, в частности, когда в приведённом выше фрагменте И.В.Сталин пишет о грузинах как о народе, которому в определённый период его истории феодальная раздробленность не позволяла сплотиться в нацию в том смысле, как этот термин определил И.В.Сталин.



Но определения, чем нация отличается от племени или народа, И.В.Сталин не даёт, вследствие чего нация, народ, этнос даже в научном лексиконе воспринимаются как синонимы — почти полные эквиваленты, не говоря уж об обыденном понимании этих слов в широких слоях общества

То обстоятельство, что отечественная социологическая наука до настоящего времени не осветила эту проблематику адекватно, — один из показателей того, что на протяжении всего прошедшего времени она графоманствует, паразитируя сначала на ленинско-сталинском идейном наследии, а после краха СССР — на буржуазно-либеральном общезападном идейном наследии, также не дающем основы для успеха политики гармонизации национальных взаимоотношений.

Отсутствие адекватного освещения упомянутой выше проблематики социологической наукой СССР — одна из причин, по которой процесс становления новой исторической общности, получившей название «советский народ», прервался, а национальные конфликты в целенаправленном уничтожении СССР внешнеполитическими силами сыграли, далеко не последнюю роль. И это же — одна из угроз территориальной целостности постсоветских государств и благополучию народов их населяющих.





Сталинское определение нации сегодня

Итак, с того момента, как Сталин дал своё определение нации, прошло много времени. В силу закона времени, ускорения информационных процессов национальные экономики перестали быть обособленными и практически полностью теперь зависят от экспорта и импорта различных товаров и услуг.

Устойчивое существование нации в преемственности поколений означает, что она — как единое целое — некоторым образом самоуправляется.



Самоуправление общества (управление им) носит многоаспектный характер, и только одним из его аспектов является экономическая жизнь сложившейся нации, которая может протекать либо в режиме более или менее ярко выраженного экономического обособления от других наций (как это было во времена написания И.В.Сталиным работы «Марксизм и национальный вопрос»), либо в режиме отсутствия экономического обособления от других наций (как это имеет место ныне в большинстве случаев).

Самоуправление человеческого общества в его развитии подразумевает, что удовлетворение физиологических и бытовых потребностей людей, — не смысл их бытия (этим ограничивается круг интересов только люмпена), а средство воплощения общего для группы людей смысла жизни (идеалов) в реальную жизнь.

И эта смысловая общность, если она есть, выражается в самоуправлении нации как единого социального организма вне зависимости от интенсивности общения представителей нации, проживающих в противоположных концах занимаемой ею территории, и вне зависимости от продуктообмена между удалёнными регионами.



Если этот смысл жизни, выходящий за пределы удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, есть, то есть и нация — даже при условии, что люди, живущие в разных концах занимаемой ею территории, только знают о существовании друг друга и не имеют никаких экономических или иных зримых связей друг с другом.



Если этого смысла нет, то при наличии всех прочих признаков нации — имеется сборище индивидов, говорящих на одном языке, имеющих (пока ещё) общую территорию, одинаковые обычаи и прочие элементы культуры, но нет нации.



В этом случае имеется псевдонациональный люмпен, который обречён либо обрести такого рода смысл жизни, либо сгинуть в историческое небытиё, став «этнографическим сырьём» для образования иных наций либо вымерев в процессе деградации.



В периоды социальных кризисов доля люмпена в составе населения возрастает, и это представляет большую опасность для общества и его перспектив.



Наличие такого рода смысла жизни (идеалов) при наличии прочих признаков нации сохраняет нацию и в условиях современности, когда ушло в прошлое не только экономическое обособление наций друг от друга, но постепенно уходит в прошлое и общекультурное обособление нацией друг от друга в процессе формирования единой культуры человечества: «Мерило народа не то, каков он есть, а то, что <он> считает прекрасным и истинным, о чём <он> воздыхает» (Ф.М. Достоевский).



Т.е. общность экономической жизни нации, её экономическая связность — только один из ликов общности для сложившейся нации её сферы управления, в которой реализуется некий смысл жизни множества людей, составляющих нацию, и объективно общий для всех них, даже если они не могут его выразить; достаточно, чтобы они чувствовали его наличие в жизни, и, так или иначе, вносили свой вклад в его воплощение в жизнь (т.е. чтобы информационно- алгоритмически они были деятельно сопричастны его воплощению в жизнь).

Сфера управления от других сфер жизни общества отличается тем, что в ней локализуется профессиональный управленческий труд в отношении всех иных сфер деятельности общества (хотя границы сфер деятельности в той или иной мере определены субъективно, но всё же они существуют, поскольку основываются на объективности социальных статистик занятости населения теми или иными видами деятельности).

То есть: Одним из признаков нации является не общность экономической жизни (как это осознал И.В.Сталин), а общность для исторически сложившейся нации смысла жизни, выходящего за пределы удовлетворения физиологических и бытовых потребностей людей, составляющих нацию, который выражается в единстве для нации сферы управления, осуществляемого на профессиональной основе, и в частности — порождает экономическую связность нации.

Этот профессиональный управленческий труд может охватывать как некоторые частности в жизни национального общества, так и управление делами общественной в целом значимости на местах и в масштабах всего общества.



При наличии остальных признаков нации, приводимых в сталинском определении, и понимании того, что общность экономической жизни только одно из выражений общности для нации сферы управления, обособление и развитие в сфере управления области, включающей в себя управление на профессиональной основе делами общественной в целом значимости на местах и в масштабах всего национального общества, приводит к возникновению государственности.



Государственность и государство

Государственность это — субкультура управления на профессиональной основе делами общественной в целом значимости на местах и в масштабах общества.

Т.е. государственность — только одна из компонент сферы управления, но не сфера управления в целом, поскольку к сфере управления также относятся управление продуктообменом (т.е. торговля), управление коллективной производственной и иной деятельностью вне государственного аппарата и его органов.

Государство это — государственность в указанном смысле плюс территория и акватория, на которые распространяется юрисдикция этой государственности, плюс население, проживающее на территории, подвластной государственности.

Становление государственности на однородной национальной основе приводит к широко распространённому отождествлению нации и её национального государства, что характерно для западной социологии, сформировавшейся на историческом опыте Европы. Влияние этой социологии на политическую жизнь России выражается в тупом переносе «учёными» и политиканами её терминологии на российскую действительность.

В результате такого подражания «передовым странам» во МНОГО-национальной России и Беларуси «политики» именуют страну «нацией», желают, чтобы кто-то выразил «национальную идею», а когда кто-то выразит некую «национальную идею», то его же обвиняют в национализме, ксенофобии, сепаратизме; «политики» желают получить в свои руки «стратегию национальной безопасности», «стратегию национального развития», но не задумываются о необходимости стратегии безопасного развития многонационального общества.



Жители страны становятся в их мнении «многонациональной нацией», а официальная наука «онаучивает» этот и прочий бред, пренебрегая нормами выражения смысла посредством русского языка и оглупляя тем самым и себя, и тех, кто полагается на мнения таких «учёных».

Но вопреки этому вздору государственность может развиваться и на многонациональной основе, обслуживая жизнь многих наций, либо не выработавших своей национальной государственности, либо тех, чья национальная государственность имеет в той или иной мере ограниченный суверенитет, поскольку ряд задач жизни такого национального общества решается общей для нескольких наций государственностью, многонациональной по составу работающих в ней людей, чья власть распространяется на регионы становления и доминирования нескольких национальных культур.



Государственность России и Беларуси — многонациональная государственность, общая всем проживающим в ней народам. И в таком качестве она развивается на протяжении уже нескольких веков. Понятно, что отождествлять такое многонациональное государство с государством-нацией, какой тип государств преобладает в Европе, — глупость либо злой умысел. Тем более глупость или злой умысел — пытаться осуществлять управление общественной жизнью в таком государстве на основе социальных закономерностей, выявленных в жизни наций-государств.



И по отношению к такой государственности на подвластной ей территории нет «национальных меньшинств», угнетаемых государственностью некой «титульной нации» или государственностью корпорации «титульных наций», поскольку доступ для работы в ней определяется не происхождением от представителей того или иного народа, а деловыми качествами и политическими намерениями претендентов.

Соответственно такому пониманию государственности и государства, исторически сложившаяся устойчивая нация (например, татары) может иметь общую ей сферу управления, в которую входят те её представители, которые управляют коллективной деятельностью в сфере производства продукции, торговли и т.п., но не иметь своей собственной государственности.



Изначальная языковая и культурная в целом общность, сложившаяся на какой-либо территории, при наличии в регионах этой территории нескольких обособленных сфер управления, осуществляемого на профессиональной основе, это:



либо процесс становления нации из нескольких народностей, каждая из которых имеет свою в чём-то специфическую сферу управления (в случае стирания обособляющих регионы границ в сфере общественного самоуправления на основе объединяющего людей смысла жизни, выходящего за пределы удовлетворения их физиологических и бытовых потребностей, и языковой общности, обеспечивающей взаимопонимание без переводчиков) — становление советского народа, но не успевший завершиться.



После смерти Сталина неотроцкисты стали говорить о существовании советского народа, как о свершившемся факте и под воздействием этого пропагандистского мифа неотроцкистов именно в послесталинские времена в национальных республиках началось свёртывание систем образования на национальных языках народов СССР и свёртывание систем обучения национальным языкам и основам местных культур представителей русскоязычных диаспор.



Это было одним из факторов создания потенциала разнородных национализмов с целью реализации этого потенциала в деле ликвидации социализма и расчленения СССР в соответствии с Директивой СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г., что и было сделано. А сейчас это является почвой для продолжения разжигания националистами между народами бывшего СССР.



либо процесс национального разобщения, ведущий: к становлению нескольких родственных наций — таковы современные нам великороссы, белорусы, украинцы. Таковы грузины и аджарцы (язык грузинский, биологическая основа — родственная грузинам, а в культуре много турецкого в силу продолжительной жизни в границах Турецкой империи).



либо к ассимиляции несостоявшихся наций или отделившихся народностей другими состоявшимися нациями — И.В.Сталин пишет о тенденциях к ассимиляции грузинами южных осетин, которые на протяжении исторически продолжительного времени были отрезаны от северных осетин Кавказским хребтом, вследствие чего не имели с ними общности самоуправления. Этому процессу ассимиляции положило конец становление СССР и развитие коммуникации между Северной и Южной Осетией в советский период истории осетин.



либо к этнической чистке на территории, осваиваемой для своих нужд какими-либо состоявшимися нациями — такую политику англичане проводили в отношении коренного населения Австралии и Новой Зеландии.



Обоснование такой политики в отношении отсталых с точки зрения буржуазно-либерального Запада народов в 1937 г. огласил У. Черчилль, давая показания комиссии Пиля по поводу просионистской политики Великобритании в Палестине:

«Я не считаю, что собака на сене имеет исключительные права на это сено, даже если она лежит на нём очень длительное время. Я не признаю такого права. Я не признаю, например, что какая-то великая несправедливость была совершена по отношению к американским индейцам или к аборигенам в Австралии. Я не признаю, что этим людям был нанесён ущерб в результате того, что более сильная раса, более высокоразвитая раса или, во всяком случае, более умудрённая раса, если так можно выразиться, пришла и заняла их место».



Эта нравственно-этическая позиция проистекает из западной концепции порабощения планеты.



Во всём остальном сталинское определение социального явления «нация» удовлетворяет потребностям понимания национальных взаимоотношений при условии, что есть адекватное видение тех явлений, которые стоят за входящими в него словами «культура» и «национальный характер» (или «психический склад»).

С учётом сказанного, можно дать следующее определение социального явления «нация»:

Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности: 1) языка, 2) территории, 3) смысла жизни, выражающегося в единстве и целостности сферы общественного самоуправления, осуществляемого на профессиональной основе, 4) психического склада (национального характера), проявляющегося 5) в объединяющей людей культуре и воспроизводящегося на её основе в преемственности поколений.

Только наличие всех признаков, взятых вместе, даёт нам нацию. Народ это больше, чем нация.

Народ это — нация, проживающая в ареале доминирования её национальной культуры (или культурно близкие народности, не сложившиеся в нацию), плюс национальные диаспоры, т.е. носители соответствующей национальной культуры, проживающие в ареалах доминирования иных национальных культур.

При этом диаспоры могут утратить языковую общность с населением ареала доминирования их национальной культуры, сохранив культурную идентичность с ним в остальных аспектах. Но история знает общности более широкие, чем национальные.

Если один и тот же смысл жизни, является идеалом разных народов, обладающих языковым и культурным своеобразием, и они так или иначе работают на то, чтобы эти идеалы были воплощены в жизнь, то возникает общность народов наднационального порядка. Это — цивилизационная общность.

Она неформально объединяет многие народы, даже если их идеалы не стали пока реальностью в жизни. Повторим ещё раз: «Мерило народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрасным и истинным» (Ф.М.Достоевский), т.е. суть народа — его идеалы.

При таком взгляде обозримая история человечества — это история региональных цивилизаций, каждая из которых характеризуется определёнными жизненными идеалами, отличающими её от других региональных цивилизаций. Запад (Европа вне границ России, Беларуси, Украины; Северная Америка, Австралия) — это множество наций-государств, принадлежащих одной из региональных цивилизаций планеты. Россия-Русь — это ещё одна региональная цивилизация многих народов, живущих в общем им всем государстве.

По данным переписи 2002 г. порядка 85 % процентов россиян назвали себя русскими, и русский язык в этой региональной цивилизации — один из её системообразующих факторов. Последнее из «русский» в древних текстах является в большинстве случаев определением земли (Русская земля), а не людей, на этой земле проживающих. В качестве этнонима оно стало употребляться только в последние несколько веков.



И грамматически оно — прилагательное, что отличает его от прочих этнонимов, которые все без исключения в русском языке — имена существительные.



Т.е. слово «русский» характеризует не национальную общность, а цивилизационную. И потому оно органично применимо и к славянам, и к татарам, и к грузинам, и к калмыкам, и к представителям иных народов нашей региональной цивилизации, а также и ко многим пришлым на Русь представителям иных региональных цивилизаций.

Кто посмеет сказать, что В.И. Даль или А.Ф. Гильфердинг — не русские? Какие могут быть претензии к тому, что: маршал К.К.Рокоссовский — поляк? маршал И.Х. Баграмян — армянин? А.В. Суворов — сын армянки? П.И. Багратион — грузин? авиаконструкторы А.И. Микоян и М.И. Гуревич, создатели фирмы «МиГ» и научной школы проектирования боевых самолётов — армянин и еврей, соответственно? — Все они внесли свой реальный вклад в развитие Русской цивилизации многих народов, что и отличает любого из них от «русских» и прочих националистов, которые стали помехой развитию цивилизации многонациональной Руси.

Мы различаем наши национальности, пока в пределах государств, но как только мы выезжаем за границу, то для иностранцев мы все — русские; в том числе украинцы и белорусы, живущие после распада СССР в отдельных государствах, не перестали быть частью русской цивилизационной многонациональной общности и воспринимаются за пределами территории СССР как русские.



Соответственно по показателям развития наднациональных общественных институтов цивилизация-Запад отстаёт от Русской цивилизации лет на 400, поскольку создание Евросоюза, положившее начало становлению общей наднациональной государственности с едиными кредитно-финансовой системой и законодательством, с общей системой образовательных и иных стандартов и т.п., это — повторение того, чему в России было положено начало ещё во времена Ивана Грозного.

И в силу этого объективно-исторического цивилизационного различия философия (и прежде всего — политическая философия), рождённая на идеалах и жизненном опыте западных наций-государств, неизбежно обречена на ошибки, когда порождённые ею рецепты пытаются применить к выявлению и разрешению проблем на Руси.

Примером тому попытка строительства социализма на идейной основе «мраксизма». Примером тому и либеральные реформы в постсоветской Россионии. И из различия смысла жизни региональных цивилизаций Запада и России, проистекают широко известные слова Ф.И. Тютчева — поэта-философа, дипломата, — получившего образование общеевропейского характера (т.е. западное), а чувствами и бессознательными уровнями психики выражавшего Русский дух, которому свойственны идеи, не всегда выразимые в терминологии западной науки:

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить,

У ней особенная стать

В Россию можно только верить».

По этой же причине подавляющее большинство оценок Русской цивилизации и её перспектив Западом (как и Востоком) — вздорно, поскольку они исходят из иных цивилизационных идеалов, возведённых в ранг безальтернативного абсолюта.

Продолжение следует….



ИАЦ

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