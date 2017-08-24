P.S.



Это небольшая подборка материалов из собираемой мной книги "Что ВАЖНО и НУЖНО знать..." из главы "Об отличиях женщин и мужчин".



Возможно, кого-то из вас заинтересуют эти размышления, почерпнутые мной из коллективного информационного поля Человечества - Интернета.



С уважением - В.Л.

Как ПРОСТО... Разобраться в предназначении ЖЕНЩИН и МУЖЧИН

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Источник: В.П. Шейнов. Мужчина+Женщина: познать и покорить. Глава "Психология женщины и психология мужчины"

Мужчина и Женщина. Разница.

Это два разных мира и два разных мировосприятия. Они друг друга понять на уровне своего "видового" восприятия практически не способны по определению. Случаи понимания возникают только при глобальных перекосах внутренней сути в сторону противоположной, или при "нечаянном совпадении" - типа ключ внезапно к замку подошел... но и это не дает им понимания, только реализацию, когда каждый получил то, что хотел...

Проблема взаимопонимания заключается в том, что каждый из... судит о других по себе, а того, что находится за пределами понятного ему - осознать не в состоянии.

Так вот, мужчина и женщина пересекаются по сути своей лишь на 1\9.

Это то, что они способны понять ОДИНАКОВО. Это самый примитивный, бытовой план.

Остальные 8\9 выходят ЗА РАМКИ их понимания и восприятия.

Мужчины думают, что женщина - это такой "женственный мужчина" с сиськами и прочим... женщина думает, что мужчина - это такая "сильная женщина" с мышцами и...

Но это реально разные миры... вообще разные, и вы даже не представляете, НАСКОЛЬКО.

Чтобы это осознать - нужно для начала принять следующее:

1. Мужчина оперирует структурной информацией. Структура не имеет качеств! Это вчистую алгоритмы, правила, причины и следствия, связи и законы и т.п. информационное восприятие. Сетка, если хотите... Кристаллическая решетка, только еще и векторная... Информация мужчины включает в себя направления изменения событийности с очень небольшим количеством восприятия состояний и качеств.

2. Женщины оперируют информацией о состояниях. Состояния не имеют структуры! Это вчистую качества, свойства, эмоции, отношения, чувства, краски, свойства, и т.п. чувственное восприятие того, что есть, с небольшой возможностью прогноза изменения состояний.

Проблема взаимопонимания заключается в том, что когда информация исходит от мужчины - женщина считывает с нее состояния вместо информации, которые МУЖЧИНА ТУДА НЕ ВКЛАДЫВАЛ, а когда информация исходит от женщины - мужчина считывает с нее ГОЛУЮ информацию, а у женщины она наполнена СОСТОЯНИЕМ.

- Дорогой, мне холодно!... (читай "Обними и согрей меня")... мужчина читает буквально и достает обогреватель... ну холодно же в квартире! Надо согреть... поднять температуру... ("ну почему он такой глупый!")

- Дорогая, ты ошибаешься... (читай "у тебя фактическая ошибка, ее просто нужно исправить и все будет хорошо") - женщина обижается "он думает, что я дура"... ("на что она обижается-то? Просто исправила, и все....")

Это ИЗМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО. Сенсорика в корне разная, и оценка инфы соответствующая.

Когда мужчина пишет текст или говорит - он передает ГОЛУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а женщина снимает с нее "эмоциональный окрас" и формирует отношение к автору.

Мужчина даже не задумается о том, чем и как он "окрасил" подачу инфы. Он может внести туда некий "эмоциональный фон" просто для того, чтобы слегка оживить повествование... однако то, что для него "слабый эмоциональный фон" - для женщины это практически ВСЯ информация.

Мужчина выделяет слова БОЛЬШИМИ БУКВАМИ или жирным шрифтом, чтобы отметить "точку внимания", важный момент. Женщина воспринимает это как КРИК, ей видится буря эмоций автора, которой нет и не было.

Женщина пытается выразить словами эмоции и чувства, другая женщина считает их с текста как сканер, а мужчина считает ТЕКСТ КАК ЕСТЬ.

Мужчина в ответ на раздражающий фактор испытывает ГНЕВ, короткий и яркий, как вспышка. Женщина в ответ на раздражающий фактор испытывает ОБИДУ, длительную и ядовитую.

Женщине пофиг, какая информация ей преподносится - ей главное увидеть отношение. Мужчине пофиг, какое в тексте отношение - ему главное увидеть информацию.

Если бы мужчина начал чувствовать так, как чувствует женщина - его бы порвало на части от того что женщина называет "легкой радостью" и он бы застрелился о того, что женщина называет "легкой грустью".

Если бы женщина попыталась понимать информацию как ее видит мужчина - у нее отказали бы мозги в ту же секунду, "синий экран" и зависание всей системы.

Мужчина видит 7 цветов радуги. Женщина видит миллионы оттенков.

Мужчина просматривает событийность на годы, на десятилетия и столетия вперед и назад, по всем связям, причинам и следствиям одновременно. Но он может просматривать только ОДНУ событийность в один присест и делать ТОЛЬКО ОДНО ДЕЛО.

Женщина видит очень короткие, конкретные отрезки действий. Погладить белье, покормить ребенка, сделать макияж, приготовить обед... Точечно, на самое ближайшее будущее, остальное относится к категории "я бы хотела когда-нибудь". Но зато она может делать кучу простых дел одновременно, в том числе и все перечисленное, параллельно общаясь по телефону. Поэтому, кстати, мужчина с телефоном возле уха за рулем - куда худшее бедствие, нежели женщина, ибо у женщины это никак не влияет на контроль (незначительный, но постоянный) ситуации, а мужчина - как триггер: или полный контроль, или никакого.

Мужчина - бревно безчувственное. Женщина - бревно безмозглое.

Мужчина - гений информации и событийности. Женщина - гений восприятия и чувствительности.

Проблемы возникают тогда, когда люди не учитывают, что воспринимая друг друга - они воспринимают ПО СЕБЕ. Ни один мужчина не поймет, как можно ЧУВСТВОВАТЬ то, что чувствует женщина, потому что эта сенсорика находится за рамками его возможностей.

Ни одна женщина не поймет, как можно ЗНАТЬ то, что знает мужчина, потому что это за рамками ее возможностей работы с информацией.

Идея "равенства полов" - в корне неверна именно по этой причине.

Почему мужчины не лезут ногами в юбки с тем же энтузиазмом, с которым женщины лезут ногами в штаны? Потому, что мужчинам хватает ума осознать свои границы, а женщинам - нет. Однако по результатам ВСЕХ опросов, которые когда-либо проводились среди женщин, занявшихся мужскими делами, подавляющее большинство женщин критически, на все 100% НЕсчастливы в личной жизни. Ежик плакал, кололся, но продолжал жрать кактус....

Поймите: есть природа мужчины и женщины, то, что заложено.

Воевать против своей природы - безполезно, природа вас накажет по самые помидоры, накажет обязательно!

Природа женщины - ЖИЗНЬ ДАЮЩАЯ. Природа мужчины - УПРАВЛЯЮЩАЯ.

Мужчина строит форму, женщина ее наполняет содержанием. Мужчина строит событийность, женщина придает ей нужную окраску, тональность, и т.п.

Структура без наполнения - это пустая банка. Наполнение без структурной емкости - это лужа. Банка со временем станет ржавой. Лужа - грязной.

Женщина может запрашивать форму у мужчины, которая ей нужна. Мужчина может запрашивать у женщины содержание, которое ему нужно. Они взаимно управляют этим, создавая через слияние формы и содержания нечто новое.

Для мужчины важнее всего "КТО ОН", его достижения. Для женщины важнее всего "КАКАЯ ОНА", ее самоощущение.

Мужчина сильнее физически и умственно.

Женщина сильнее психически и чувственно.

Мальчики воспитываются в детстве следующим образом:

- ОТЕЦ строит структуру ребенка, обучая его тому, что умеет сам. Каждый элемент структуры - это то, чего ребенок достиг самостоятельно. Сделал скворечник, получил пятерку по физике, юношеский разряд по... Отец поощряет и наказывает, потому что правильно оценить структуру ребенка может только он. Грамотный отец никогда не сравнивает своего ребенка с другими по степени достижений. Если соседский Вася прыгает на 3 метра, а Петя на 2 - это не значит, что Пете надо обязательно прыгать так же, отец в курсе, какие потенциалы есть у его Пети и какие стоит развивать, а какие ему нафиг не нужны.

- МАТЬ питает ребенка - любовью, верой ему и в него....БЕЗУСЛОВНО! Ведающая Мать знает, что именно она ЗАКЛАДЫВАЕТ в мальчика его свойства. Что заложила - то и будет. Закладывая в него добро - она сделает его добрым, закладывая любовь - любящим. Она наполняет еще маленький сосуд СОБОЙ. Со временем эта функция перейдет к его жене. Мать никогда не сравнивает качества ребенка с другими детьми, потому что она осознает, что его качества - это то, что ОНА САМА в него "залила", и сказать что ее ребенок в чем-то хуже соседского - это сказать, что она как мать хуже соседки. Кроме того, Ведающая Мать знает, что у мужчин состояние "я хуже чем" - это не мотиватор "стать лучше", а тотальный абзац его самоуважению, неминуемый комплекс неполноценности и как следствие - желание быть хорошим для всех, то есть превращение из мужчины в раба. МАТЬ ОЦЕНИВАЕТ НЕВЕСТУ СЫНА. Потому что мать "считает" ее моментально до самого дна.

Девочек воспитывают совсем иначе:

- ОТЕЦ дает девочке понимание того, кто такой мужчина, а также защиту, физическую помощь, оберегание, очищение... Глядя на отца, она учится тому, каким должен быть ее собственный избранник. Отец закладывает в девочку необходимую структуру - то, что касается мужского взаимодействия с миром. Логику, поведение, манеры, структуру речи, мотивацию действий, информацию об окружающем мире. ОТЕЦ оценивает ЖЕНИХА, потому что ему видна вся его ИСТИННАЯ структура.

- МАТЬ девочку НЕ ВОСПИТЫВАЕТ. Мать демонстрирует ей СОСТОЯНИЯ, которые девочка - копирует в себя, как с флешки на флешку. Капризная девочка вырастает у капризной матери, любящая - у любящей. Женщины подобны хамелеону, который меняет цвет и рисунок кожи в зависимости от условий обитания. Точно так же девочка принимает мамины черты и свойства.

Мальчик хочет быть "как папа", имея в виду его структуру. Девочка хочет быть как мама, имея в виду ее состояния.

Мужчина - это САМОУВАЖЕНИЕ и НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ у женщины.



Если этого нет - мужчина сильным не будет никогда, потому что в этом и заключается корень его силы.

Если женщина выказывает ему неуважение - то мужчина такую женщину пошлет лесом и будет прав. Она подрывает его силу вместо ее увеличения. Именно поэтому женщин с детства учили послушанию - если понимания нет, так хоть привычкой... все меньше бед себе на голову заработает, потому что любое неподчинение - подрыв авторитета, и мужчина вынужден будет применить силовые методы - от гнева до кулака. Как только мужчина начнет подчиняться женщине - это означает его "слом" как мужчины. Все, с ним покончено, можно выбрасывать на помойку. Это подкаблучник, алкоголик... короче, уже все, не "орел".

Женщина - это САМООЩУЩЕНИЕ и ИСТОЧНИК ВОСХИЩЕНИЯ у мужчин. Если этого нет - женщине будет плохо и она будет искать того, с кем ей будет хорошо в этом отношении.

Поэтому мужчин учили ценить своих женщин и управлять их состоянием - ласковым словом, нарядами, и т.п. Учили делать так, чтобы женщине было ХОРОШО. Женщину нельзя сломать, но ее как источник можно загрязнить - плюнуть туда, например. А из грязного источника - кто пить будет? Такая женщина ни на что не годна.

Взаимно, женщина и мужчина могут УКРЕПИТЬ и ОЧИСТИТЬ друг друга.

Если грамотная женщина поверит в своего мужчину и подчинится ему - он будет крепнуть на глазах. Если грамотный мужчина начнет очищать свою женщину, возвращая ей качества и свойства, от которых ей хорошо - она расцветет.

Грамотная женщина НИКОГДА не лезет конкурировать с мужчиной на ЕГО поле - информации, знания, силы, событийности. В лоб получит неминуемо.



Грамотный мужчина никогда не лезет конкурировать на женское поле - эмоциональность, психика, чувственность - получит истерику и долгую, едкую отраву в отношениях.



Грамотная женщина не сомневается в уме и знаниях мужа.



Грамотный мужчина не сомневается в способностях женщины ощущать, чувствовать, наполнять...

"Влажные мечты" о равенстве, типа "встретиться на середине" неосуществимы в принципе, потому что никакой середины - нет, никогда не было и никогда не будет.

Если вы, конечно, не гермафродит. У тех и женское и мужское в равных пропорциях. Вот они-то и продвигают "гендерное равенство".... для себя, конечно же. А как это калечит нормальных людей - то отдельный вопрос....

Стеклянный кувшин и наполняющая его вода "на середине" могут встретиться только в виде стеклянной крошки в луже на полу. Налить не во что, напиться нечего... месиво какое-то, стеклянный мусор собрать на совочек и выкинуть, лужу протереть. Разбитое стекло и испорченная вода. Точка.

Это - то, что есмь ПО ПРИРОДЕ. Это нельзя изменить, это данность.

Это можно лишь понять, принять и перенастроить себя в соответствии с природой - тем, у кого ума или интуиции (чувствования) на это хватает.

У кого не хватает, у кого башка набита иллюзиями и фантазиями, своими или чужими - можно попробовать пободаться за.... набить шишек, которые уже были набиты миллионы раз другими такими же "умниками", и утереться, как утерлись миллионы излишне самоуверенных до вас.

Хотите ли вы быть надколотым кувшином, или водой со стеклянной крошкой - выбирать вам. Быть не тем, кем вы являетесь, а тем, кем вас заставили считать себя в течение жизни... И при этом искать счастья... мазохизм в чистом виде. "Думал огурец, что он помидор"....

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Добавлю чутка в статью.

Перед вами - всем известный символ Инь-Ян.

Белый цвет - мужской, черный - женский.

Вместе - целое, Полно-Ценное, более совершенное, чем по-отдельности.

Кружок в центре каждой половинки - это то количество противоположной энергетики, которое дано каждому помимо собственной. Вся мужская энергетика женщины - это белая дырка на черном фоне, вся женская энергетика мужика - это черная дырка на белом фоне.

Вот вам и все реальное "равенство полов". Засим - все.

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Выбор жены - дело тонкое и... опасное

- Почему путь женщины сильно отличается от мужского пути?

По многим причинам. Во-первых, по той причине, что они женщины. А у женщины иной путь в духовности. Они не учат, а чувствуют! Им не нужно тащиться длинной дорогой познания, повторения, усвоения. Женщина одним прыжком оказывается на той вершине, куда мужчина взбирается многие годы.

- А как она туда попадает?

Да очень просто. Выходит замуж, сразу оказывается там же, где находится ее муж. Правда бывает и наоборот. Если женщина сильнее, то муж возвращается на уровень женщины. Потому выбор жены - дело тонкое и опасное. Тут за себя самого не знаешь, как отвечать, а быть в мертвой схватке с другим человеком....

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Я уважаю мужчин...

Я уважаю мужчин. Они делают жизнь интереснее, они подают руку, открывают дверь, покупают шоколад и платья. Они встречают нас в аэропортах. Они пойдут на войну, если будет война. Они смелые.

Я уважаю мужчин. Они говорят: "не вопрос", "нет проблем"- и проблем, правда, нет...

Они приезжают за нами в универ, они увозят нас из чужих гостей, привозят домой и накрывают одеялом; им нравится смотреть на нас без макияжа, они берут нас на руки, если есть лужа, им кажется, что мы маленькие и нас надо обнимать. Они правы.

Они становятся отцами, они дают фамилии нашим детям. Они защищают нас. Они пахнут дорогим одеколоном.

Я уважаю мужчин. Слова у них чаще всего совпадают с поступками. Они лучше нас все знают. Им всегда интересно, где мы. Они настойчиво желают платить за наш кофе, хотя сами не знают, почему. Они терпят наши капризы и говорят друзьям: "у неё плохой характер, но она такая красивая!"...

Они прощают нам всё, хотя мы, заметьте, вообще ничего им не прощаем...

Они сильные.

Я уважаю мужчин. Но только мужчин, а не лиц мужского пола.

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"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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