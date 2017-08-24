Это сладкое слово „дедолларизация”…

Одним из федеральных чиновников, объявившим во всеуслышание о поэтапном отказе от доллара стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин – тот самый, который сменил на этом посту г-на Улюкаева, отправившегося на скамью подсудимых. Находясь в Калининграде – на заседании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-запада страны – Максим Орешкин в присутствии президента заявил, что «идёт большой тренд на дедолларизацию экономики».

Представители федерального аппарата в последнее время достаточно активно заявляют о том, что Россия буквально уже встала или, по крайней мере, вот-вот встанет на путь дедолларизации экономики.В качестве признаков снижения роли американской валюты в экономике страны приводятся соглашения с Китаем, некоторыми странами СНГ, подготовка соглашений с Индией о взаиморасчётах в национальных валютах.



Тренд на увеличение роли рубля нужно полностью поддерживать и отходить в том числе от валютных кредитов, потому что валютные риски мы видим, к чему могут приводить.

На том же совещании уже президент России пытался выяснить, почему перевод ставок обслуживания компаний, занимающихся погрузочно-разгрузочными работами (больших судов) в российских портах, из долларов в рубли до сих пор не осуществляется. Речь идёт о так называемых стивидорных компаниях. Путина убедили в том, что с 1 января якобы дело сдвинется с мёртвой точки, и стивидорные компании будут вести работу по рублёвым ставкам, что станет очередным «гвоздём в крышку гроба доллара».

Граждане, которые интересуются новостями из экономического мира и вопросами возможного обретения самостоятельности российской экономической системы, после калининградских заявлений всерьёз решили, что доллар в России «ожидают трудные времена». Кто-то побежал обменивать наличествующие доллары на рубли, кто-то, у кого долларов не было и нет ни в кошельке, ни на банковском счёте, просто и тихо порадовался перспективе снижения уровня валютной зависимости.

Однако в словах министра закралась одна странность. Заключается она в том, что министр буквально 4 месяца назад заявлял о падении курса рубля как при увеличении, так и при снижении цен на нефть. В апреле Максим Орешкин заявил, что, по его прогнозу, курс доллара по отношению к рублю в конце года может достичь 68 рублей, что будет связано, в том числе, и с низкими котировками нефти. Тогда многие россияне, лишённые особого пиетета по отношению к рублю как, возможно, крепкой в будущем валюте, побежали закупать доллары… Вот такие вот несознательные граждане, понимаешь…

Если сравнивать заявления министра о неизбежном укреплении доллара со словами о «большом тренде на дедолларизацию», то либо российская экономика ещё не разглядела тренда, либо министр Орешкин решил выступить этаким катализатором биржевых процессов – с той целью, чтобы люди бегали к обменникам, меняя то рубли на доллары, то доллары на рубли – для, если можно так выразиться, активности банковской деятельности.

Итак, если допустить, что прогнозируемое падение курса рубля по отношению к доллару никак не связано с прогнозируемой дедолларизацией, то стоит поразмышлять, есть ли тот самый «большой тренд» или его нет.

Можно допустить, что с 1 января в портах работа упомянутых стивидорных компаний будет переведена в рублёвую плоскость, если, конечно, не случится как с исполнением отдельных майских указов президента, когда впору говорить о саботаже со стороны отдельно взятых «исполнителей» или изначальной невозможности их выполнения.

Сделав один шаг, государству нужно будет делать и другой.

Пока размышляем над тем, каким он, этот шаг, будет, невольно приходит на ум очередная серия вложений государственных средств в американские долговые бумаги – фактически с одновременной поддержкой именно американской национальной валюты. При этом средства Резервного фонда, которых, откровенно говоря, не густо, пополнились, по отчётам Минфина с 1 июля по 1 августа примерно на 200 млн долларов. То есть в июле закупились американской валютой.



Сейчас объёмы Резервного фонда не превышают 1,1% ВВП – 16,91 млрд долларов (1 трлн рублей). И главный вопрос: пошли ли те десятки миллиардов долларов (хоть в долларах, хоть в рублях) действительно на инфраструктурные проекты? Или эти самые проекты у нас реализуются с существенным участием иностранного кредитования, а резервные средства идут на выплачивание долгов всем тем, кому мы долги простили? Ну, той же Боснии и Герцеговине, например…

В связи с этим, единственной, пожалуй, сферой, где дедолларизация в российской экономике действительно не просто возможна, но и «жизненно» необходима уже сейчас, является сфера кредитования. Если продолжать кредитование в долларах на существующих условиях, то о росте экономики можно забыть в принципе. Любой рост будет пожираться процентными ставками и растущим курсом. А если курс будет расти такими темпами, как к концу года проанонсировал Максим Орешкин, то долларовые кредиты экономику попросту добьют.

Другой вопрос – и рублёвые кредиты в России, несмотря на отчёты ЦБ РФ о существенном снижении инфляции (прогноз: около 4% по итогам года), по-прежнему остаются сверхдорогими. Если промышленному предприятию кредитоваться под реальные 10-12% годовых, а то и выше, то нужно, чтобы либо рост перекрывал эту ставку (а это утопия), либо такое производство, которое вышло бы на приемлемую прибыль после выплаты кредита. Вот только не всякий бизнес дотягивает до окончания выплаты кредита…

Вывод один: реальная дедолларизация экономики – объективная необходимость для России, если она не хочет оставаться зависимой. Но на сегодняшнем отрезке пути добиться полной дедолларизации, как говаривал Ильич, архисложно. А то и вовсе невозможно. Есть альтернатива дедолларизации – развитие экономики со стимуляцией внутреннего спроса, газификацией регионов, строительством дорог, повышением эффективности использования морских портов, привлечение внутренних инвестиций без ожидания очередных «браудеров» в качестве инвесторов-«спасителей».

Тут, правда, есть один нюанс – реализацию всех этих проектов нужно держать на тотальном контроле, а с контролем у нас, мягко говоря, не всё в порядке. Если на реализации проекта одного только космодрома Восточный, по сообщениям вице-премьера Дмитрия Рогозина, «неэффективно потрачены» до четверти всех выделенных средств, то как быть в масштабах всей страны? Кто ответит, кто вернёт?.. В общем, снова «кто виноват и что делать?»

Другими словами, без обеспечения законности, контроля и порядка уже сейчас, и дедолларизации, и адекватного возможностям РФ экономического роста не дождётся не только наше поколение, но и поколение наших детей… Несмотря на все прогнозы и заверения федеральных министров.







Володин Алексей



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