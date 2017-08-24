Эта странная, странная планета

Впрочем, однажды мне встретилась в одной из московских газет научно — популярная статья, в которой с удивлением сообщалось о том, что дельфины (именно они — представители рыбного царства обширнейших водных ресурсов нашей планеты!) с «большим любопытством и заинтересованностью» вслушиваются в… излучения далеких «маяков космоса» — загадочных пульсаров.

Прошли многие годы… Давно я стал, если так можно выразиться, взрослее и мудрее. Однако допущение того, что человечество появилось, возмужало и существует сегодня на «живой планете», никогда не покидало меня. Каких‑то фактов и доказательств, подтверждающих такое допущение, у меня, конечно, не было…

Много лет назад, в далеком детстве, мне, автору, попался в руки издававшийся когда‑то журнал «Всемирный следопыт». В нем я и прочитал знаменитую повесть известного английского писателя Конан Дойла «Когда Земля вскрикнула», в которой было высказано предположение о том, что наша планета является живым организмом. Эта идея «создателя» Шерлока Холмса произвела на меня неизгладимое впечатление своей оригинальностью и смелостью. Мысль о том, что мы, люди, являемся только «мелкими букашками», проживающими на теле огромного Живого Существа, настолько поразила меня, что на всегда осталась в памяти.



Сразу же у меня возникло предположение, что эти «радиограммы» предназначались, конечно, не дельфинам… А кому тогда?.. А что, если эта «информация» была адресована Земле или подобным ей «образованиям» в нашей Солнечной системе?..

Но, если все и было так, думалось мне, то это отнюдь не являлось доказательством «разумности» Земли…

Прошли еще годы… И вот в самое последнее время мне стали все чаще и чаще попадаться публикации, в которых сообщалась новая информация по обсуждаемому нами, уважаемые читатели, вопросу.

Еще в начале 90–х годовXXвека я убедился, что отдельные геологи, а особенно геофизики, не отрицают реальности гипотезы о том, что Земля — это «живой организм»… Правда, у некоторых из них имеются отдельные поправки или уточнения.



Так, слово «живой» кое — кому бы заменить на — «эволюционирующий». И все становится в таком случае на свои места: в недрах планеты постоянно идут процессы новообразования, массо-и теплообмена. И как в любом организме, любой локальный процесс вызывает здесь цепную реакцию всевозможных последствий, откликов, тех или иных результатов… Познакомимся, впрочем, в некоторыми публикациями и изложенными в них мыслями…

В журнале «Техника — молодежи» №7 за 1990 год появилась интересная для нас статья «Потаенная мудрость Земли». Ее автор, член Союза писателей СССР Р. Баландин, высказал ряд достаточно оригинальных идей и допущений. Прежде всего, Р. Баландин отмечает, что земная привычная для нас природа обрела в последнее время два новых измерения.



Одно из них пространственное, уходящее в далекие глубины Земли, в «окаменевшей памяти» которой остались все жившие до нас поколения людей и следы их деятельности, а также бесчисленные поколения животных и растений. Иными словами, земная кора — это сосредоточение духовных богатств, неисчерпаемых сведений о жизни земной природы и космоса.

Другое измерение уводит нас в неведомые дали прошлого. Сознавая глубины, поистине бездны времени, мы начинаем лучше понимать мимолетность настоящего, которое представляет лишь «легкие волны» на поверхности всеземной и даже космической жизни. Р. Баландин пишет по этому поводу: «Вещественный, материальный земной мир насыщен колоссальной информацией. Только “впитывая” ее, сформировался Человек разумный. Каменная оболочка Земли как целое — живое, а не мертвое тело».

Отмечая разномыслие геологов по многим проблемным вопросам своего научного направления, автор статьи утверждает, что его определяет «бесконечная сложность реальной земной природы; неповторимая индивидуальность каждого более или менее крупного (да и мелкого тоже!) региона; необычные трудности погружений в пучины миллиардов и миллионов лет, проникновения мыслью в недоступные для непосредственного наблюдения недра планеты».

И, наконец, в завершение статьи Р. Баландин откровенно высказывает свое достаточно фантастическое мнение о природе нашей планеты, которое нельзя не привести здесь дословно:

«Представьте себе материки не каменными ковчегами, а как нечто подобное гигантским амебам, передвигающимся на подкоровом субстрате.

…Надо представить себе эти глобальные существа в масштабе геологического времени, исчисляемого не минутами и днями, а веками и миллионолетиями. В таких масштабах времени каменные массы, находящиеся под чудовищным давлением и при высоких температурах, могут течь, пластично сжиматься и сминаться, образуя складки; передвигаться по упругой податливой поверхности верхней мантии, по астеносфере.

В отличие от мертвых тел подобные фантастические геосущества способны к самодвижению. Оно происходит главным образом так. Накопленные на окраинах континентов массы горных пород “подворачиваются”… под край материка… Получается как бы “перетекание” континента, с затягиванием в свою плоть отдельных фрагментов более инертной коры…

Не менее интересно и другое. “Геосущества” находятся в постоянном обмене веществ с окружающей средой. Они при активном содействии живых организмов ассимилируют лучистую солнечную энергию, осуществляют газовое дыхание (термин Вернадского), ассимилируют, а затем выделяют воду. Кроме того, они “питаются” более пассивной океанической корой и глубинными подстилающими горизонтами.

… Так, может быть, живем мы наживой планете, в живой Вселенной? Быть может, всюду торжествует жизнь, а подвержены смерти лишь крохотные частички великого Живого Целого?..»

Далее. Обратимся к статье кандидата геолого — минералогических наук И. Яницкого «А. Чижевский. Космос и наваждение» («Работница», №8, 1990г.). Автор этой статьи утверждал, что невероятно, но имеются данные о вмешательстве в нашу жизнь Природы, которая воздействует на несовершенную человеческую систему и наносит «удары» в ее самые слабые места. Примеров тому можно привести множество. Приведем такой…

Без видимых причин 15 ноября 1988 года обрушился радиотелескоп диаметром 91,5 метра, безаварийно проработавший в обсерватории Гринбэк (США) более 25 лет. К большому счастью, человеческих жертв при этом не было. Результаты проведенного «по горячим следам» расследования свидетельствовали, что причиной данного разрушения стали трещины в металлической пластине, соединявшей «чашу» телескопа с подшипником на вершине одной из двух его силовых опор.



Упомянутые трещины, как было установлено, нельзя было обнаружить никаким путем, кроме демонтажа всей конструкции. Можно вспомнить и другие факты: сильнейшее землетрясение 1988 года в Северной Армении, разрушившее города Спитак и Ленинакан, а также трагический взрыв в Башкирии в 1989 году облака газа, вырвавшегося из продуктопровода…

И. Яницкий выдвигает в этом случае исключительно оригинальную и даже «безумную» версию. Он, в частности, считает, что Земля является… живой и, возможно, разумной субстанцией (организмом), которая регулярно обменивается с центром Галактики какой‑то информацией, как, впрочем, и с нашим дневным светилом — Солнцем. Для этого используются каналы, идущие от поверхности Земли к ее ядру. Глубина таких образований достигает значений до 3000 километров, а ширина — около 20–30 километров. В местах выхода каналов чаще всего возникают циклоны и антициклоны, землетрясения, гидроудары и даже появление НЛО, о которых мы будем еще говорить более конкретно.

Да, возникающая в ядре Земли энергия трансформируется в подземных каналах в колебания силы тяжести на земной поверхности. А аномалии гравитации (так называемые «гравитационные импульсы»), как своеобразные лазерные лучи, уходят из недр Земли в далекие космические пространства. А возможно, что это сигналы другим от наших подземных представителей?.. Кто это знает?..

Человечество же стало в последнее время доставлять Земле истинное беспокойство: ядерные взрывы в недрах, высушивание морей (например, Аральского), бурение глубоких и сверхглубоких скважин, прокладка многочисленных каналов и перебросы стока рек, захоронение в Земле различных токсичных и радиоактивных веществ и т.д.

Землетрясения и ураганы, засухи и наводнения, озоновые дыры и возрастание интенсивности солнечной активности — все это «ответная реакция» живой Земли и способы ее самолечения от надоедливого, низкоорганизованного общества людей, которое, подобно вирусам и бактериям, стало «донимать» Землю. Она же ответно воздействует на «пакости» пока исключительно в ознакомительно — предупредительном плане, а иногда наносит чувствительный, «нокаутирующий» удар с самыми трагическими последствиями.

Приведем только один пример…

Одно из самых трагических «ЧП» подобного рода произошло 14 января 1993 года. В этот день на вулкане Галерас (Колумбия) погибла группа ученых, принимавших участие в проводившейся ООН конференции в рамках Международного десятилетия по сокращению неблагоприятных последствий стихийных бедствий.

Оснащенные суперсовременной техникой ученые отрабатывали методы краткосрочного прогнозирования сейсмических воздействий — ив тот момент, когда после завершения исследований представители группы «сворачивали аппаратуру», земля ни с того, ни с сего начала выпучиваться, и страшной силы рев разорвал тишину… Началось совершенно непредвиденное мощное извержение вулкана! Шестеро ученых погибло, среди них представитель России — Игорь Менялов. Не почувствовали в данном случае беды ни газовые индикаторы, ни сверхточные сейсмографы, ни гравитационные приборы. Вот такие‑то дела…

Земля не раскрывает нам полностью своих тайн, поэтому нет однозначных ответов на множество возникающих вопросов, связанных с ее тайнами и загадками. Определенно сегодня можно сказать только одно — Земля гораздо более сложная система, чем это принято считать.

Наука о Земле вообще многократно претерпевала коренные изменения. Вспомним, что еще древние мыслители точно знали о шарообразной форме нашей планеты и, кстати, считали ее живым существом. Но потом, по неведомым причинам, люди скатились «в яму» примитивного мировоззрения с концепцией плоской Земли. Ну а что сегодня? Хотя мы и признали вновь шарообразность Земли, но в общем и целом продолжаем к ней относиться, как к безответной «плоской тверди». А между тем практика свидетельствует, что в недрах планеты идут процессы, свойственные высокоорганизованным системам…

Отголоски этих «внутренних процессов» (например, внезапные землетрясения) и являются многофакторными воздействиями, непредсказуемыми и неожиданными, но кажущимися удивительно продуманными… Они как бы выбирают самые слабые звенья в наших технологических системах или промышленно-хозяйственных сооружениях, являющихся последствиями наших «деяний».

Расшифровка ряда наиболее крупных катастроф, происшествий и аварий приводит к неприятному для нас, землян, выводу о целенаправленности действий всесильной земной Природы… А может, мы наберемся мужества и вместо слова Природа скажем другое, более точное словосочетание: Разумная Живая Земля — наша мать, кормилица и защитница!.. Вот и возникает вопрос: насколько высокоорганизованна живая Земля?..

Продолжая разговор о нашей загадочной, неординарной планете, познакомимся с некоторыми публикациями на рассматриваемую нами тему. Первая из них принадлежит перу известного журналиста И. Царева. Она увидела свет в газете «Труд» 26 февраля 1994 года. Уже само заглавие и подзаглавие расматриваемой статьи: «Кто сказал, что Земля умерла?» и «Нет она жива, мало того, она, возможно, думает о нас», говорят сами за себя…

Приведем из нее лишь небольшой отрывок, набранный курсивом:

«… Информация к размышлению: в Москве существует группа ученых, возглавляемая профессором М., утверждающих, что наша Земля является живым и, более того, разумным существом. Эти исследователи считают, что НАЛАДИЛИ (выделено автором статьи) мысленный контакт с планетой и она реагирует на запросы операторов, создавая определенные процессы в литосфере и атмосфере…»

Далее, российский исследователь аномальных явлений Д. Азаров также склонен считать нашу планету разумным существом, которое подает нам знаки, создав как гигантские рисунки в Андах на плато Наска, которые можно целиком охватить только с самолета, так и круги, спирали, обнаруженные в посевах пшеницы в различных странах мира: например, в Японии, Канаде, России, Аргентине и Австралии, не считая их «родины» Великобритании.

Азаров убежден, что обнаруженная неподалеку от местечка Панч Боул в графстве Гемпшир (Великобритания) с самолета надпись, которая гласила: «Мы не одиноки!», тоже дело «рук» разумной Земли. Кстати, каждая буква этой надписи была высотой свыше 36 метров (?!), а пшеница в буквах была уложена тем же непонятным способом, что и в загадочных кругах…

В определенной мере в нашем разговоре можно сослаться и на статью «Мост между мирами» известного журналиста А. Валентинова в популярном альманахе «Не может быть» №9 за 1994 год. В ней речь идет об удивительных результатах, полученных сотрудниками спектральной лаборатории предприятия «Воронежгеология» в зоне тектонического разлома в бассейне реки Хопер, где происходят периодические выбросы внутриземной энергии.

Исследователям удалось получить многочисленные фотографии, которые можно интерпретировать как «обмен информацией между Землей и Космосом» или «материализацию плазмы из параллельного подземного мира»… Именно такова точка зрения на результаты упомянутых исследований у руководителя этих работ Г. Силанова. Автор статьи Валентинов в данном случае делает такой свой вывод: «Что ж, судя по многочисленным фотографиям, эта гипотеза… имеет право на существование»…

Чтобы завершить ссылки на те или иные публикации, приведем еще только две небольшие цитаты:

«…Многие считают Землю живым организмом. Почва — кожа. Она болеет, ей жарко, а ухода никакого. Она покрывается морщинами, язвами, омертвевшими участками. А мы спокойны. По всей стране горят леса, а тушить некому, помойки гниют на улицах городов, газовые факелы на нефтянных месторождениях… плавят небо днем и ночью…» (Н. Бояркина. «Парниковый эффект», альманах «Аргументы и факты» №25 за 1995г.).

«…Планета Земля, подобно живому организму, живет своей собственной внутренней жизнью. Вокруг раскаленного ядра планеты как бы плавают по его поверхности огромные блоки — гигантские платформы, стыкуясь между собой, словно куски растрескавшейся скорлупы. На этих платформах располагается суша континентов, дно океанов, горы впадины… В местах разлома «скорлупы», в своеобразных трещинах земной коры на суше и под водой, происходят… крупнейшие природные катаклизмы: землетрясения, извержения вулканов… Жидкая составляющая раскаленного ядра планеты — магма, и разогретые подземные газы устремляются вверх по образующимся в теле вулканов вертикальным трещинам…

Гигантские внутренние давления выбрасывают в атмосферу Земли облака пепла, раскаленные глыбы горных пород. Из кратера устремляются потоки огненной лавы. Это горячая кровь Земли, вытекающая из открытой раны на могучем теле планеты, содрогающейся от лихорадочных землетрясений…» (В. Дмитриев. «Горячая кровь Земли», журнал «Чудеса и приключения» №4 за 1993г.).

Итак, можно констатировать, что наша родная планета Земля — тело сложное. В нем имеется ядро. Имеется мантия. А ядро — живое, раскаленное — «шевелится» и, поскольку находится, как и вся Земля, в сфере «солнечного влияния», то неравномерно пульсирует, как человеческое сердце… Исследуя это явление, ученые обнаружили довольно странную картину. Оказалось, что недра Земли бьются тревожным пульсом, а через поверхность планеты, соединенной с ее ядром многотысячекилометровыми вертикальными каналами, уходят в мировое пространство, в дальний и ближний космос, узкие пульсирующие энергетические лучи… И, что самое главное, в местах их выхода на земной поверхности наблюдаются очень странные вещи.

Да, «сердце» нашей планеты, ее ядро, способно, как считает современная наука, и этому имеются неопровержимые подтверждения, на такие гравитационные импульсы. От них падают в «аномальных зонах» самолеты, тонут корабли или экипажи в спешке оставляют их, происходят промышленные аварии и, наконец, значительно ухудшается здоровье людей…

Несколькими строками выше мы ввели понятие «ядро — сердце Земли»… Не кажется ли вам, уважаемые читатели, это очень смелым и неожиданным?… Но мысль уже не останавливается на этом. Она вдруг обращает внимание на такие странные соответствия…

Два существенно разных полушария Земли (океаническое с Тихим океаном и континентальное) и два полушария головного мозга… По новым данным, ядро Земли, как и она сама, во — первых, не круглое, а дынеобразное, и, во — вторых, на нем имеются «горы» и «впадины». Опять же складки земной коры, подкорковое вещество, с одной стороны, и извилины человеческого мозга, с другой… Извилистые вертикальные каналы, пронизывающие земные недра насквозь и соединяющие поверхность планеты с ее ядром, не являются ли они (вспомним о кровеносных сосудах человека) «энергоносными сосудами» Живого Существа по имени Земля?…

Что все это означает?.. Случайные аналогии?.. А если — не случайные… Но, возможно, достаточно приводить конкретные данные о нашей планете. Не пора ли начать нам снова разговор о других проблемах, связанных с тематикой книги…



Эта странная, странная планета

Наша Солнечная система, как известно, представляет собой сравнительно небольшую совокупность небесных тел, основными из которых являются планеты, в одном из уголков необъятной Вселенной. Особое место среди всех планет Солнечной системы занимает наша Земля. Это происходит не только потому, что она является нашей обителью и единственной, как мы считаем сегодня, из планет, где существует разумная жизнь, а в силу ряда необъяснимых причин и обстоятельств. Рассмотрим некоторые из них, представляющие, по мнению автора книги, наибольший интерес.

Первое. Результаты проведенных в последние десятилетия фундаментальных исследований эволюции атмосферы Земли и состояния земного покрова показывают, что на тех планетах Солнечной системы, где ранее предполагалась возможность существования некоторых форм жизни (прежде всего на Венере и Марсе), она просто — напросто не могла возникнуть. Как оказалось, «зона обитания» вокруг Солнца — это сфера «толщиной» не более 10 миллионов километров, находящаяся на расстояниии примерно 150 миллионов километров от нашего светила, то есть именно там, где расположена орбита Земли.

Проведенные расчеты свидетельствуют, что если бы Земля находилась ближе к Солнцу лишь на 8 миллионов километров, то процесс конденсации воды из атмосферы не мог бы произойти и образование земных океанов, в которых появились, как это предполагается некоторыми учеными, первые формы жизни, стало бы невозможным. В этом случае наша планета была бы окружена плотной горячей атмосферой в основном из углекислого газа, покрыта плотным слоем облачности из взвешенных едких капелек. Такой, как сейчас является примерно атмосфера планеты Венера.

Расчеты также показывают, что только 1”С отделял нашу Землю от полного обледенения. Находись наша планета дальше от Солнца всего на 2 миллиона километров — и интенсивный процесс образования ледников сделал бы развитие высших форм жизни невозможным. Нечто подобное случилось в свое время с планетой Марс, где под сухой песчанной поверхностью, видимо, залегают мощные ледниковые образования.

И, наконец, проведенные исследования значительно сокращают число планет в Галактике, на которых можно предполагать наличие тех или иных форм жизни. Выходит, что жизни на Земле повезло…

Да, действительно, повезло — другие звезды вспыхивают, угасают или пульсируют, а наше Солнце ведет себя на редкость спокойно, причем на протяжении чуть ли не миллиардов лет. Каждую минуту на квадратный сантиметр земной поверхности поступает 1,95 калории солнечного тепла, или 0,136 Вт/см2. Эта величина называется солнечной постоянной. С 1837 года, когда ее ввели, она долгое время представлялась действительно постоянной.

Впрочем, когда точность ее измерения благодаря современным приборам на космических средствах и в наземных обсерваториях достигла 0,005%, обнаружилось, что с 1978 года интенсивность стала уменьшаться. Естественно спросить, почему. Но однозначного ответа на этот вопрос нет. Так же как нет уверенности в том, что «солнечная постоянная» не начнет вдруг возрастать…

Второе. Как известно, Солнце своими гравитационными способностями притягивает свои спутники. Чтобы не упасть в пекло нашего центрального светила, они должны двигаться достаточно быстро. Однако не слишком быстро — иначе их унесет от Солнца в межзвездное пространство. Каждому небесному телу, вращающемуся вокруг Солнца, необходимо уложиться в четкие границы между скоростью «падения» и скоростью «убегания».

Все вышеизложенное имеет самое прямое отношение и к скорости вращения нашей планеты. Так, например, скорость меньше 3км/с для Земли — это гибель в солнечном пламени, а скорость, превышающая 42км/с,— прощание с Солнечной системой, вечный мрак и холод. К счастью, скорость вращения нашей планеты оказывается далека от обеих крайностей. Она является промежуточной и самой надежной, а именно — около 30км/с. Не правда ли, довольно странная случайность?..

Третье. Нашу планету по обилию природных ресурсов, по богатству организмов, существ и животных в обрамляющей Землю «пленке жизни» и т.п. специалисты по космическим системам жизнеобеспечения по праву называют «гигантским космическим кораблем», идеально экипированным для практически бесконечных орбитальных полетов с миллиардами пассажиров.

Действительно, на Земле, в отличие от других планет Солнечной системы, дифференцирование материи и форм ее движения, как отмечается в брошюре В.И.Севастьянова и А.Д.Урсула «Эра космоса: общество и природа», изданной в Москве в 1972 году, продвинулось значительно дальше и увенчалось зарожденим и расцветом жизни, появлением разумных существ, сознающих себя и окружающую их природу.

Обмен веществ между обществом и природой на Земле осуществляется на базе глобального по своим масштабам биохимического круговорота веществ — такого естественного процесса производства, на создание которого не требуется специального человеческого труда, но «посредничество» которого облегчает реализацию единства человека и природы. Иными словами, действием большого круговорота веществ на нашей планете воспроизводится комплекс природных условий и факторов, одни из которых составляют сырьевую базу целых отраслей производства, другие выступают в качестве даров природы, причем настолько обильных и доступных, что присвоение некоторых из них не стоит человечеству значительных затрат своего труда.

Таким образом, на нашей планете в распоряжении человеческого общества находятся практически неисчерпаемые источники для производства пищи, энергии и материалов, а также самообновляющаяся в ходе биологического круговорота экологическая среда, адекватная природе человека. Вновь можно задать вопрос: «случайность» или «закономерная» благоприятственность для нас реализовалась на Земле?..

Четвертое. Горение — это сложный химический процесс, и он происходит далеко не при любых условиях. Каковы именно эти условия, обсуждается в статье, опубликованной в журнале «Доклады Академии наук СССР» (1982. Т. 264. №4. С. 888). Ее автор, сотрудник Института химической физики профессор А.Д.Марголин, задается вопросом, а что было бы, если бы концентрация кислорода в атмосфере нашей планеты была меньше или больше современной?

Оказывается, что если бы количество кислорода в атмосфере Земли было менее 15–18%, то процесс горения стал бы в ней просто невозможным. В этом случае «небесный огонь» во время грозы не мог бы поджечь не только дерево, но и совершенно сухую траву. А это в свою очередь не «подсказало» бы первобытному человеку мысль воспользоваться огнем для своих нужд.

С другой стороны, если бы концентрация кислорода в земной атмосфере превышала величину от 30% до 70%, то первый же случайный удар молнии мог привести к катастрофическим последствиям, поскольку в этом случае даже исключительно сырая древесина горела бы как порох. Результаты проведенных специалистами расчетов свидетельствуют, что верхнее и нижнее предельные значения концентрации кислорода, при которых в атмосфере возможно нормальное горение, зависят, в частности, от общего атмосферного давления, от величины земного ускорения силы тяжести и других параметров, определяющих процессы теплоотвода и, следовательно, устойчивости горения.

Значит, как пишет исследователь В. Храмов в одной из своих публикаций, развитие разума на нашей планете определялось не только эволюцией Ното зар1епз как биологического вида, но и изменениями, которые претерпела Земля и ее атмосфера. И если бы в определенный момент эволюции внешние условия не были бы подходящими, то легендарный Прометей, похитивший небесный огонь для людей и наказанный за это богами, просто физически не смог бы подарить им, то есть людям, огонь, сделавший их всемогущими… И все же почему для процесса горения необходимы столь жесткие условия? Каким образом они были реализованы: естественным или искусственным путем?

Пятое. К настоящему времени, можно сказать, однозначно установлено, что современная жизнь на нашей планете существует при наличии целого комплекса уникальных условий и параметров. Продолжим разговор о воздушной оболочке, окружающей нашу планету. Земная атмосфера, как уже говорилось выше, состоит из смеси различных газов: азота и кислорода, составляющих явное процентное большинство, аргона и углекислоты — несколько процентов и остальных компонентов: водорода, гелия, ксенона, криптона, метана, неона и других — миллионные доли процента. Однако особо важную роль или значение имеют такие переменные по объему составляющие, как водяной пар и озон.

Около 55% энергии солнечного излучения поглощается атмосферой и земной поверхностью и в дальнейшем, после целого ряда превращений, излучается в мировое пространство в инфракрасной области спектра. Озонный пояс в верхних слоях атмосферы служит надежным щитом, сохраняющим все живое на планете от смертельного и жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Кроме того, инфракрасное излучение Земли сильно поглощается водяным паром, углекислотой и озоном. Этот так называемый «парниковый эффект» также имеет огромное значение: без него средняя температура земной поверхности была бы на 40°C ниже и жизнь на Земле стала бы невозможной.

Шестое. Известно, что ход биологических реакций, составляющих суть жизнедеятельности любого организма, регулируют ферменты. Одни из них могут работать в широком интервале температур, другие требуют стабильности. Среди этих термических консервантов ферменты, регулирующие дыхание, пищеварение, обмен веществ, то есть ключевые процессы жизни.

Эволюция распорядилась так, что максимальную эффективность эти ферменты проявляют чаще всего в интервале температур от 30 “С до 40°C. Если температура ниже, то они не действенные, если выше — разрушаются. Потому эта температура и считается нормальной для человеческого организма и семейства теплокровных животных, к которому относятся млекопитающие и птицы.

Важное значение для возможности существования жизни на Земле имеет и вполне определенный оптический состав атмосферы. Загрязнение атмосферы — одна из существенных опасностей для существования жизни на Земле. Загрязнению атмосферы «помогают» производственная деятельность человеческой цивилизации и извержение земных вулканов. Достаточно сказать, что только взрыв вулкана Эль — Чичона в Мексике в 1982 году выбросил в атмосферу громадное облако пепла и газов с большим содержанием хлора, которое расползлось по всему земному шару. Подобные события меняют химические свойства и оптические характеристики атмосферы нашей планеты на многие годы.

Седьмое. Многие ученые и жители нашей планеты давно смирились с мыслью о наступающем глобальном потеплении. Но беда не приходит одна, и ближайшие десятилетия, как считается, готовят людям еще много неприятных сюрпризов…

Говорят, что в 1999 году научно — исследовательская экспедиция обнаружила во льдах Антарктиды вирус, на который нет иммунитета ни у людей, ни у животных. Заявлять об этой находке громогласно не стали, да и не придали этому событию особого значения. Однако недавно специалисты, имевшие к этой находке отношение, всерьез обеспокоились: в связи с наступающим глобальным потеплением вирус может проснуться и, сохранив в вечной мерзлоте свою жизнеспособность, станет достаточно быстро размножаться!..

Но, возможно, все обстоит не так страшно, как сейчас представляется. Вот как отвечает на этот вопрос автор статьи на эту тему «Вирус из Антарктиды погубит человечество?!» Максим Яблоков:

«…Дело в том, что с кометами, метеоритами и космической пылью на нашу планету регулярно попадают различные виды внеземной жизни. Некоторые исследователи даже полагают, что новые штаммы вирусов гриппа, которым человечество регулярно болеет дважды в год, приходят именно из космоса. А коли так, выходит, какую прививку от «вселенской лихорадки» мы достаточно регулярно получаем. По всей вероятности, антарктический вирус вовсе не смертелен для человечества? По крайней мере, у некоторых людей может выработаться природный иммунитет. Ведь даже на ВИЧ — инфекцию реагирует далеко не каждый».

Отсюда следует очень странный вывод: кто‑то регулярно «поставляет» на Землю различные вирусы с целью нахождения человечеством тех или иных решений по выработке средств защиты, то есть для создания специальных противодействующих вирусу вакцин…

Итак, мы не можем ответить на неоднократно поставленные в процессе изложенния материалов данного раздела принципиальные вопросы… Ясно только одно, на нашей родной планете Земле созданы идеальные условия для развития жизни. Но, позвольте спросить, кем?.. Неизвестными нам сегодня разумными силами, которыми могут являться как пришельцы из космоса, так и наши представители подземной жизни?.. Или, может, это будет… Природа, окружающая нас со всех сторон и частью которой мы являемся и сами?..

Да, дорогие читатели, на странной, довольно странной планете живем мы, люди, считающие себя «венцом живых существ», обитающих рядом с нами. Но кто знает — так ли это на самом деле?..



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Из книги А. И. Войцеховского „Тайны подземного мира”.