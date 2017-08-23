Закрытие Америки: Целили в Россию, попали в «пятую колонну»

Американцы, короче, думали, что осложняют жизнь своим противникам, а по факту накрыли ковровой бомбардировкой своих сторонников

Кажется, американцы, сами того не осознавая, оказали нам колоссальную услугу. Даже не знаю, как это охарактеризовать: вот когда оказываешь якобы хорошую услугу, а она в итоге получается плохой – это «медвежья услуга», а когда вроде как собирался нагадить, а в итоге помог – это тогда как?..

Я о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам. Которая вроде как «симметричный ответ» на сокращение нами численности работников их дипломатических миссий.

Неизлечимый «астигматизм» Америки уже много лет заключается в том, что она искажённо видит своё место в чужих глазах. Ей почему-то с поразительным, даже маниакиальным, упорством кажется, что все, абсолютно все стремятся попасть в «сияющий город на холме» и «царство американской мечты, равных возможностей и бла-бла-бла» и готовы за это продать обе почки и мать родную. Этот смехотворный нарциссизм уже крупно подвёл пиндосов в 2014 году, когда они на полном серьёзе полагали, что стоит им запретить в США въезд, скажем, Натальи Поклонской и Сергея Шойгу, как Поклонская и Шойгу в панике и гневе тут же возненавидят Путина, организуют заговор, посадят на трон американского посла и сделают «Ку!» три раза. И Крым Украине отдадут, да-да. Я вот даже не могу понять, почему в этой безупречной схеме что-то пошло не так?.. Может быть, потому же, почему всем в России оказалось наплевать на «список Магнитского»?..

Вот картинка турпотоков россиян за 2013 год (извините, такую же наглядную посвежее не нашёл, да это и не особо важно):