Закрытие Америки: Целили в Россию, попали в «пятую колонну»

Американцы, короче, думали, что осложняют жизнь своим противникам, а по факту накрыли ковровой бомбардировкой своих сторонников
Кажется, американцы, сами того не осознавая, оказали нам колоссальную услугу. Даже не знаю, как это охарактеризовать: вот когда оказываешь якобы хорошую услугу, а она в итоге получается плохой – это «медвежья услуга», а когда вроде как собирался нагадить, а в итоге помог – это тогда как?..
Я о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам. Которая вроде как «симметричный ответ» на сокращение нами численности работников их дипломатических миссий.
Неизлечимый «астигматизм» Америки уже много лет заключается в том, что она искажённо видит своё место в чужих глазах. Ей почему-то с поразительным, даже маниакиальным, упорством кажется, что все, абсолютно все стремятся попасть в «сияющий город на холме» и «царство американской мечты, равных возможностей и бла-бла-бла» и готовы за это продать обе почки и мать родную. Этот смехотворный нарциссизм уже крупно подвёл пиндосов в 2014 году, когда они на полном серьёзе полагали, что стоит им запретить в США въезд, скажем, Натальи Поклонской и Сергея Шойгу, как Поклонская и Шойгу в панике и гневе тут же возненавидят Путина, организуют заговор, посадят на трон американского посла и сделают «Ку!» три раза. И Крым Украине отдадут, да-да. Я вот даже не могу понять, почему в этой безупречной схеме что-то пошло не так?.. Может быть, потому же, почему всем в России оказалось наплевать на «список Магнитского»?..
Вот картинка турпотоков россиян за 2013 год (извините, такую же наглядную посвежее не нашёл, да это и не особо важно):
«Другие страны» — это не США, конечно, а Украина и Белоруссия. И вот – три магистральных потока в Турцию, Египет и Украину были совсем недавно тоже «отключены» — это вызвало бунт, революцию, всплеск суицидов? Я что-то пропустил?..
В 2016 году США выдали от 130 до 180 тысяч неиммиграционных виз. Это ОДНА ДЕСЯТАЯ процента россиян. 0,1 %! Никому эти США и на фиг не сдались! Далеко, дорого, сомнительно в плане туризма – одним словом, ездила туда крайне специфическая категория людей.
Я совершенно серьёзно говорю: США пора «закрывать». Там нечего делать. Все культурные богатства – в Европе. Теплое море – на югах. Дикая природа у нас и так, слава Богу, неописуемой красоты. Чего туда ездить? Смотреть на негров в Нью-Йорке и латиносов в Лос-Анджелесе? В Зимбабве с такими этнографическими целями пусть желающие едут. Или в Мексику.
Но теперь отдельные идиоты полны радужных надежд: «Если США отменят визы для россиян, перестанут их кормить и продавать iPhone, режим президента Владимира Путина может рухнуть через пару лет, считает российский журналист Аркадий Бабченко».
«Перестанут их кормить»… Да перестаньте нас уже кормить, в конце-то концов! Закормили!
Но есть и в самом деле категория наших сограждан, которая реально взвоет и прочувствует, и восплачет, и забьётся в истерике – это те, кто кормился с грантов, продавал свои мозги пиндосам, имел какие-то совместные бизнес-мутки с штатниками, ездил туда «учиться». О да, уж эти-то взвоют! Эх, надо было америкосам это всё раньше провернуть – глядишь, и Ололёша Навальный в Йель бы не попал! Глядишь, и наши добровольные «связные» с заокеанской резидентурой туда бы поменьше мотались!
Американцы, короче, думали, что осложняют жизнь своим противникам, а по факту накрыли ковровой бомбардировкой своих сторонников! Это прелестно! Вот они, ездуны-визуны, ломятся: пустите нас, мы свои, мы вас любим, наша родина – там, у вас!
А фигушки! Совершенно не жалко!
Да, и давайте быть до конца честными: «кто-то кое-где у нас порой» в «элитке среднего звена» полагает, что у него и России не совсем общая судьба. Что Россия тут останется со своими проблемами, а он в США уедет, новый быт на вилле налаживать. Нет. Не получится – вы там не нужны. Мы все в одной лодке. Ни вы не уедете, ни ваши дети. Вместе тут будем – побеждать или подыхать. Если не хотите учиться патриотизму сами – так американцы научат, альтернативным путём. Заградотряды не нужны в случае, если перебежчиков враги обещали не брать. Вот бы ещё Англия визы отменила – вообще отлично было бы! Давайте Бриташке тоже что-нибудь для этого сделаем, а?
Григорий Игнатов
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Верно.
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Даже боюсь предположить,но есть такое ощущение,что потребность в визах скоро резко упадет.Никто не захочет туда ехать,рисковать своей жизнью.Может природные катаклизмы,может гражданские волнения внутри страны,но что-то назревает. Может я не прав,не знаю.Но у меня такое ощущение,что скоро там будет беда. Я не экстрасенс,но все равно,предчувствие есть.
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Всё правильно предполагаете! США столько нанесли вреда планете и убили вначале 20 000 000 индейцев, а затем по всему миру в несколько раз больше. В их истории не было ни одного года, что бы они с кем нибудь не воевали. Все войны, революции, теракты проходили с прямым или косвенным участием. Пришла пора за всё расплачиваться. Уже США больше никогда не восстановятся!!! Вначале рухнет их финансовая система, затем начнёт рушиться государственное управление (этот процесс уже начался) , затем будет массовое вымирание от болезней, эпидемий, природных катастроф и АМИНЬ!!!
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Может хорошо, что “иммиграционные” визы остались? Не со всеми хорошо “в одной лодке”, кое с кем и на одном гектаре… тесно. Вот, может, пусть и валят в свою пендосию – здесь дышать чуточку легче станет?