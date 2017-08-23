Виноваты ли актёры, пропагандирующие в фильмах алкоголь и табак?

Перед чтением статьи рекомендуем ознакомиться с видеообзором «Методы пропаганды алкоголя средствами кинематографа»:

Как вы наверно знаете, 90% фильмов содержат алкогольно-табачные сцены, что делается для наркотизации населения. Когда объясняешь, как это работает, то в комментариях под статьями появляются люди, рассказывающие, что актеры, оказывается, не виноваты. То есть человек принимает непосредственное участие в спаивании народа, но он не виноват, как так может быть? Разберём типичные аргументы.

«Каждый зарабатывает, как может»

Часто говорят эту фразу, но задумывались ли авторы, что она значит? Это значит, что актер больше никак не может зарабатывать, кроме как сниматься в фильмах с пропагандой наркотиков. Но очевидно, что это не так. Во-первых, можно сниматься в оставшихся 10% фильмов, где нет пропаганды, во-вторых, можно зарабатывать также, как и все остальные граждане, не являющиеся актерами. Никто не ограничивает актеров в заработке, и можно устроиться на любую работу.

Но видимо имеется в виду другой аргумент, а именно «тут заработки больше». Совершенно верно, больше, но деньги не являются уважительной причиной. Иначе тогда, и торговцы наркотиками не виноваты, ведь «каждый зарабатывает, как может» и «тут заработки больше». Однако, торговца наркотиками совершенно логично сажают в тюрьму, а если мы говорим про актеров, пропагандирующих наркотики, то в комментариях почему-то появляются люди, доносящие мысль, что актеры не виноваты, ведь они за это получают деньги, что звучит абсурдно.

«Актеры и режиссеры не заставляют никого пить и курить»

Да, не заставляют, они это просто пропагандируют. Также и наркоторговец не заставляет покупать, он лишь готов обменять «товар» на деньги. Более того, он не просто не заставляет покупать, он даже не заставляет «употреблять» купленные наркотики. Люди сами приходят к нему, покупают, а потом самоотравляются. Но почему-то наркоторговца сажают в тюрьму, а служителей музы нет, хотя в обоих случаях никто никого ничего не заставляет делать.

Наркоманию (в том числе алкоголизм и табакокурение) победить невозможно, пока людям в каждом фильме капают на подсознание пропагандой. Спрос на наркотики всегда будет в обществе, где идёт пропаганда.

«Актер не виноват, он делает то, что ему режиссер сказал»

Как говорится, давайте рассуждать логически – актер за деньги делает то, что ему говорят. Следовательно, аргумент «актер не виноват, он делает это за деньги» не является валидным. Мы уже выяснили, что наркоторговцы за деньги продают наркотики, и это их никак не оправдывает. И наркоторговец, и актеры с режиссёрами могут заняться честным трудом и зарабатывать там, где им не будут указывать поступать против совести.

«Они ничего не понимают»

Возможно, некоторые не понимают, но любой человек, достаточно времени изнутри варящийся в СМИ, должен понимать, какое влияние несёт курение и алкоголь с экрана. Даже если нет конкретного понимания, все равно человек осознает, что делает что-то плохое. Вот только закрывают они глаза на совесть.

Когда человек долго занимается плохим делом, то он начинает сам себе искать оправдания, и чем дольше он занимается, тем больше оправданий находит и тем больше в них верит. Ведь совесть его постоянно мучает, и её надо чем-то глушить. Это настоящее самовнушение, ради денег почему бы себе и не внушить, что ты не виноват? Внушил, и теперь можно больше заработать, ведь ничего не ограничивает от участия в проектах, вроде сериалов на ТНТ, пропаганде в которых позавидует сам Геббельс.

Вот актеры с режиссерами и объясняют себе, что люди сами виноваты, что начинают травиться, якобы они сами принимают осознанное решение подсесть на наркотическую отраву. Но если каждый сам отвечает, тогда никакой пропаганды в природе не существует? Но она есть, никто её не отрицает, вот только, по мнению актеров и режиссеров, это люди виноваты в том, что поддались на их пропаганду наркотиков. «Зритель сам виноват, что он дурак. Естественный отбор!», – говорят они себе.

Работа этих людей – нравиться вам

Кстати, вы знаете, что работа актера и вообще любой публичной личности в том, чтобы публика его любила? Ведь чем больше фанатов, тем больше денег, поэтому нужно не только в кино хорошо играть, но и как личность нравиться людям, тогда чаще приглашают в проекты, и больше гонорары.

Чтобы это осознать, представьте, что актер играет хорошо, но как личность крайне неприятен – самовлюбленный, презирающий всех, глупый, в СМИ постоянно с ним какие-то скандалы, то избил кого-то, то чуть пьяный не сбил пешехода. Как думаете, если публика такого не любит, то будут его приглашать сниматься в фильмы, даже если он хорошо играет? Зритель просто не захочет идти на фильм такого человека. Конечно, куда-то его приглашать всё равно будут, но в проекты классом ниже. Из этого следует, что, чем больше публика любит актера, тем больше он заработает.

Это профессиональные «нравильщики», то есть их профессия – нравиться вам. Они это хорошо понимают, а также понимают то, что от этого напрямую зависит их заработок, поэтому они такие классные. И сейчас вы смотрите на некоторых современных и советских актеров и думаете, какие молодцы, испытываете уважение и любовь к ним, а ведь для них это всего лишь работа. Их работа — это управление вашими эмоциями, и не только через фильм, но и в реале. Они за деньги продают ваше здоровье, подсаживая вас, ваших детей и в целом народ на алкоголь и табак. Как мы выяснили, они могут и на обычную работу устроиться, и по актерской линии сниматься в фильмах без пропаганды, только там денег меньше, так что никакого «их заставили» нет. Всё осознанно – они за деньги вас пускают под нож, а вы их любите.

Кто-то скажет, что некоторые делают хорошее дело, вроде как во многих фильмах полезные смыслы заложены, кроме пропаганды наркотиков. Но все хорошие смыслы нивелируются, если есть пропаганда наркотического яда, потому что если человек – наркоман, то он теряет человеческий облик, какие смыслы ему не доноси. Ведь наркоманы, и в частности алкоголики, деградируют не только физически и интеллектуально, но и нравственно, например, совершают преступления – воруют и грабят, чтобы получить дозу, и влияние наркотика на их поведение куда сильнее, чем положительные смыслы в фильме. Это свойство самого наркотика – деградация, поэтому если фильмы подсаживают человека на наркотические яды, то они делают его слабее, глупее и безнравственнее, даже несмотря на якобы наличие полезных смыслов.

Автор: Константин Орлов

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