Сводки от ополчения Новороссии 23 августа 2017
- 03:30 Что происходит в посёлке Зайцево: репортаж с передовой (ВИДЕО).
- Вчера 22:09 ВАЖНО: Командование ДНР обвинило украинскую сторону в СЦКК в провокациях, направленных на срыв перемирия.
Что происходит в посёлке Зайцево: репортаж с передовой (ВИДЕО)
Начальник пресс-службы ВС ДНР, капитан Даниил Безсонов побывал в поселке Зайцево, который остаётся одной из самых горячих точек войны в Донбассе, и пообщался с местными жителями, а также с врачом горловской больницы куда доставляются пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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ВАЖНО: Командование ДНР обвинило украинскую сторону в СЦКК в провокациях, направленных на срыв перемирия
Руководство украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) занимается организацией провокаций, направленных на срыв перемирия в Донбассе.
Об этом «Русской Весне» заявил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.
«Руководство украинской стороны в СЦКК вновь становится участником постановочных действий, спланированных командованием «АТО».
По информации, полученной от представителей СЦКК ДНР, сегодня украинские наблюдатели обвинили ВС ДНР в обстреле н. п. Талаковка из РСЗО «Град» в 20.15 с позиций в районе н. п. Коминтерново», — сказал он.
«Официально заявляю, что это очередная ложь! Факт данного обстрела не подтверждают российские представители в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.
Так называемую «ответку» ВСУ осуществили в 21.15 с направления н. п. Широкино с помощью РСЗО «Град». По н. п. Безыменному было выпущено 10 ракет. В зоне обстрела вновь оказался наблюдательный пост СЦКК. Представители СЦКК как российской, так и украинской стороны вынуждены были укрыться в подвале в целях собственной безопасности», — отметил Басурин.
По его словам, подобные ложные обвинения в последнее время звучат все чаще.
«Примечательно, что после таких заявлений подразделения ВСУ осуществляют якобы ответный огонь на выдуманный обстрел с нашей стороны, в дальнейшем зачастую происходит активизация диверсионно-разведывательных групп противника.
Один из наглядных примеров — предпринятая 15 августа попытка двух украинских ДРГ под прикрытием огня артиллерии продвинуться через «серую зону» в районе н. п. Коминтерново. Напомню, что тогда противник понес потери 6 военнослужащих убитыми и 3 ранеными. Пытаясь скрыть информацию об этом факте агрессии, командование «АТО» замалчивает сведения о погибших диверсантах», — подчеркнул он.
«Мы не исключаем, что ложные обвинения, звучащие от руководства украинской стороны в СЦКК в адрес ВС ДНР, и в этот раз являются частью нового коварного плана, цель которого — проведение провокаций в преддверии дня «зависимости» Украины и встречи трёхсторонней контактной группы в Минске, с последующим возобновлением активной фазы боевых действий», — резюмировал заместитель командующего.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su