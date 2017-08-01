Сводки от ополчения Новороссии 23 августа 2017

Руководство украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) занимается организацией провокаций, направленных на срыв перемирия в Донбассе.

Об этом «Русской Весне» заявил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Руководство украинской стороны в СЦКК вновь становится участником постановочных действий, спланированных командованием «АТО».

По информации, полученной от представителей СЦКК ДНР, сегодня украинские наблюдатели обвинили ВС ДНР в обстреле н. п. Талаковка из РСЗО «Град» в 20.15 с позиций в районе н. п. Коминтерново», — сказал он.

«Официально заявляю, что это очередная ложь! Факт данного обстрела не подтверждают российские представители в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Так называемую «ответку» ВСУ осуществили в 21.15 с направления н. п. Широкино с помощью РСЗО «Град». По н. п. Безыменному было выпущено 10 ракет. В зоне обстрела вновь оказался наблюдательный пост СЦКК. Представители СЦКК как российской, так и украинской стороны вынуждены были укрыться в подвале в целях собственной безопасности», — отметил Басурин.

По его словам, подобные ложные обвинения в последнее время звучат все чаще.

«Примечательно, что после таких заявлений подразделения ВСУ осуществляют якобы ответный огонь на выдуманный обстрел с нашей стороны, в дальнейшем зачастую происходит активизация диверсионно-разведывательных групп противника.

Один из наглядных примеров — предпринятая 15 августа попытка двух украинских ДРГ под прикрытием огня артиллерии продвинуться через «серую зону» в районе н. п. Коминтерново. Напомню, что тогда противник понес потери 6 военнослужащих убитыми и 3 ранеными. Пытаясь скрыть информацию об этом факте агрессии, командование «АТО» замалчивает сведения о погибших диверсантах», — подчеркнул он.

«Мы не исключаем, что ложные обвинения, звучащие от руководства украинской стороны в СЦКК в адрес ВС ДНР, и в этот раз являются частью нового коварного плана, цель которого — проведение провокаций в преддверии дня «зависимости» Украины и встречи трёхсторонней контактной группы в Минске, с последующим возобновлением активной фазы боевых действий», — резюмировал заместитель командующего.

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