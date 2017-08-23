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Стремительная украинизация: какие памятники снесли в США за минувшую неделю (ФОТО)

08:35. 23 августа 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:
Стремительная украинизация: какие памятники снесли в США за минувшую неделю (ФОТО) | Русская весна

Война с собственной историей и памятниками в США продолжается и даже не сбавляет оборотов. Давайте посмотрим, какие памятники были уничтожены или повреждены за минувшую неделю.

В Мэриленде под покровом ночи сняли статую судье Верховного суда Роджеру Тони простоявшую 145 лет. Судья помимо своих юридических достижений, был известен тем, что в свое время принял решение, в котором оправдывал рабство.

Роджер Брук Тони, рожденный в штате Мэриленд более всего известен как автор текста решения Верховного суда по делу Дред Скотт против Сэндфорда, признавшим предоставление афроамериканцам гражданства незаконным.



В Золотой долине памятник первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны Джефферсону Дэвису был облит смолой и обсыпан перьями.


А в Кентукки сотрудники коммунальных служб и неравнодушные граждане очищают памятник Джону Кастелману в Луисвилле, штат Кентукки.

Кастелман был выдающимся офицером армии Конфедерации, а после окончания войны возглавил легион Луисвилля и сражался в американо-испанской войне 1898 года.

В Аризоне памятник павшим со стороны Конфедерации облили красной краской.


 
В Бруклине с дуба, посаженного генералом Ли сняли мемориальную табличку.



В городе Франклин, штат Теннесси убрали небольшой монумент памяти павших в Войне Севера и Юга.


В Северной Каролине неизвестный нацепил белый флаг а статую солдата Конфедерации в знак протеста против того, что она еще не снесена. Сравните с бесконечным одеванием памятников в вышиванки на Украине. 


В Бостоне мемориал Конфедерации стыдливо скрыли деревянным ящиком. Опять же: стоит вспомнить, как такую же деревянную конструкцию возвели вокруг статую Суворова в Киеве.


Спортивные команды Тампы, штат Флорида заявили, что готовы оплатить снос этого памятника.


Уже выдано постановление о сносе бюстов Ли и Джексона с территории частной школы в Бронксе.


В Капитолии (здание Конгресса США на Капитолийском холме) уже обсуждается вопрос о выносе из здания всех статуй связанных с Конфедерацией.


Не забыли «активисты» и о монументальной резьбе на Стоун-Маунтин. Стоун-Маунтин или Каменная гора — один из крупнейших по величине монолитов в Северной Америке, расположен в гряде Апалачи в штате Джорджия. На склоне горы выполнена резьба, изображающая Дэвиса, Джексона и Ли на Каменной горе.



А вот так выглядит карта расположения всех памятников Конфедерации в США. По ней видно, что работы у «активистов» непочатый край.


 
А вот и тот самый памятник Ленину, который потребовал снести мэр Сиэтла. В свое время был вывезен в США из Украины.
 
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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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