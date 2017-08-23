США ударят по России газом и углем

Фото: AP/TASS

22 августа США направили Украине первую партию угля объемом в 85 тысяч тонн в рамках соглашения «Центрэнерго» с американской компанией Xcoal Energy & Resources. Церемония отправки из Балтимора была обставлена со всей торжественностью, в ней даже принял участие посол «незалежной» в США Валерий Чалый, а также замминистра торговли США Израэль Эрнандес и помощник министра энергетики Уэлс Гриффит.

Контракт на поставку 700 тонн энергетического угля до конца года был подписан 31 июля. Как сообщили украинские власти, стоимость каждой поставки будет отличаться. Цена первой партии составит 113 долларов за тонну. По заверениям Киева, их устроило соотношение цена-качество американского сырья.

Однако российский антрацит обходился Киеву в 60−70 долларов за тонну, а уголь Донбасса и того дешевле. Кроме того, из Америки будет поставляться энергетический уголь марки «Г», который можно добывать и на подконтрольной Киеву территории. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в начале августа потребовал от властей разорвать контракт на поставки и вместо этого увеличить финансирование украинских шахт, однако этого не произошло.

Днем ранее, 21 августа, в Литву прибыл танкер с первой партией сжиженного газа из Америки. Власти страны уже выразили надежду на то, что это не только усилит энергетическую независимость, но и окажет положительное воздействие на конкуренцию на балтийском рынке.

Танкер Clean Ocean доставил в морской порт Клайпеды 140 тысяч кубометров СПГ по договору, который был подписан в июне литовской компанией Lietuvos duju tiekimas и Cheniere Marketing International, входящей в американскую энергокомпанию Cheniere Energy. С клайпедского терминала часть «голубого топлива» будет распределяться по газовым сетям Литвы, а часть будет направлена в подземное хранилище.

Министерство энергетики в пресс-релизе отметило, что Литва стала первой из стран Балтии и одной из первых в Центральной и Восточной Европе, получившей американский сжиженный газ. Глава ведомства Жигимантас Вайчюнас назвал это историческим событием.

Впрочем, еще в июне первая партия американского СПГ пришла в Польшу. Тогда польские власти тоже говорили о том, что вот-вот заключат долгосрочный контракт с США на поставки сырья. Однако соглашение так и не было подписано. Более того, президент республики Анджей Дуда заявил, что это был «пилотный проект», и американский газ Варшава будет покупать, только если Вашингтон предложит выгодные цены. Сегодня Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет российский «Газпром».

Можно было бы списать поставки угля и газа в Европу на разовые политические акции, тем более что речь идет об Украине и Литве. Однако президент США Дональд Трампеще во время избирательной кампании говорил о том, что хочет сделать Америку энергетической сверхдержавой, что обеспечит страну дополнительными рабочими местами и упрочит ее международное влияние.

В конце июня он громко объявил о начале золотой эры для американских энергетических компаний, которые должны нарастить экспорт природного газа, угля и нефти. «Мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру», — заявил Трамп.

Уже в начале июля на встрече с европейскими лидерами в Варшаве Трамп высказался за увеличение поставок американского природного газа в Европу. Тогда многие западные эксперты выразили мнение, что Трамп хочет использовать экспорт газа не только как экономический, но и политический инструмент для давления на Россию и укрепление позиций США в Европе.

Новый пакет американский санкций против России также укладывается в эту схему. Ограничения, прежде всего, касаются российских энергетических проектов и теоретически могут привести к трудностям в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Ожидается, что Соединенные Штаты выйдут на третье место в мире по объемам экспорта СПГ уже в 2020 году. С учетом этого обстоятельства, выход на европейский рынок для американского газа становится необходимостью, а, значит, Россию ждет нешуточное противостояние.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что пока американцы не могут конкурировать с Россией на энергетическом рынке Европы, но они будут использовать все инструменты, в том числе политические, чтобы «исправить» положение.

— Конкуренция на газовом рынке Европы, безусловно, возрастает. Никуда не делись Катар, Алжир, Норвегия. «Газпром» не был монопольным поставщиком газа в Европу, и противостояние на этом рынке присутствовало всегда. Но сможет ли американский СПГ составить там конкуренцию — большой вопрос.

Проблема в том, что американцы — одни из немногих, кто использует политические инструменты для продвижения своих товаров на европейский рынок, в том числе в энергетике. Те же Литва и Польша, к которым в этом году пришло по танкеру СПГ, эти закупки сделали исключительно по политическим мотивам. Они закупили на спотовом рынке американский сжиженный газ, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Экономически же такие операции не выгодны, так как на этот газ цены выше.

Не так давно поляки сами это открыто подтвердили. Они заявили, что это была экспериментальная поставка, и для долгосрочного контракта американцы должны предложить более конкурентную цену. Сейчас этот СПГ стоит намного дороже, чем российский и даже катарский газ.

Литовцы, в отличие от поляков, сейчас утверждают, что американский газ обошелся им дешевле российского трубопроводного, но это похоже на откровенную ложь. Они идут по пути Украины, которая заявляла, что реверсный газ для них дешевле, хотя по сути это то же российское сырье, только перекупленное у посредников.

Но когда они позднее стали публиковать статистику по стоимости импортного газа, выяснилось, что реверсный газ на 20−30 долларов дороже, чем у «Газпрома». Сегодня похожая ситуация с Литвой, которая не называет стоимость американского газа, оправдываясь коммерческой тайной.

«СП»: — Может, американский газ для них действительно дешевле?

— Это очень маловероятно. Трубопроводные поставки для них идут по 180 долларов за 1000 кубов, а американский СПГ по себестоимости с учетом доставки обходится примерно в 250 долларов за тысячу кубов. Но ни одна компания не будет продавать сырье без маржи, значит, они должны накинуть еще несколько десятков долларов, чтобы получить прибыль. В итоге, сжиженный газ обходится в 280, а то и 300 долларов за тысячу кубов. Нет, это исключительно политически мотивированные закупки.

«СП»: — А что насчет поставок американского угля Украине? Они смогут вытеснить Россию на этом рынке?

— С Украиной история такая же, как с Литвой. Они говорят, что Россия враг и агрессор, но продолжают закупать большую часть угля именно у нас. Сейчас они хотят показать, что интегрировались в мировую экономику, что-то из себя представляют и даже диктуют американцам, что им делать. Не случайно когда американцы приняли новый санкционный пакет, Порошенко написал в соцсетях: «Как мы и договаривались, США ввели новые санкции». Как будто он приехал в Вашингтон и отдал такое распоряжение.

Таким же пиар-ходом стала история с углем. Они якобы отказываются от российского угля и переходят на американский. Я убежден, что в долгосрочной перспективе они все равно будут покупать российский уголь, потому что он значительно дешевле. Но купив несколько партий угля у ЮАР, у США, одну партию у Польши, они показывают, что теперь независимы и смогли диверсифицировать поставки. Это успешный ход в рамках информационной кампании. Как и поставки американского СПГ в Европу.

«СП»: — То есть американский СПГ пока не представляет реальной конкуренции?

— Пока что мы видели одиночные поставки СПГ в Европу, которые, к тому же, были закуплены на спотовых рынках. Компании обычно выставляют туда объемы, которые не смогли продать по контрактам. В США нет государственных компаний-экспортеров газа, и Вашингтон не может заставить их продавать газ в Европу себе в убыток. Есть азиатский и латиноамериканский рынки, где они могут получить больше денег.

Думаю, и в будущем из Америки в Европу будут поставляться только отдельные партии, которые будут либо политически мотивированными, либо теми, которые не удалось пристроить куда-то еще, поэтому приходится подешевке отправлять в Европу.

Экспорт американского сжиженного газа на мировой рынок начался еще в феврале 2016. С тех пор в Европу было только пять поставок: два танкера пришли в Турцию и по одному в Испанию, Италию и Португалию. Получается, что прошло более полутора лет, но никакого массового притока СПГ в Европу мы не видим. Российский газ пока выигрывает.

«СП»: — Но вы сами сказали, что американцы используют политические инструменты для продвижения своих товаров. Могут ли они политическим путем завоевать европейский рынок?

— Новые американские санкции, среди прочего, действительно призваны расчистить европейский рынок. Они запрещают нам строить газопроводы. В перспективе это может хоть немного, но выдавить Россию с европейского рынка. В этом случае цены вырастут с нынешних 180 долларов за тысячу кубометров до 280−300, и тогда американцам станет выгодно поставлять газ в Европу. Вот почему европейцы так этому сопротивлялись, понимая, что за их счет американцы пытаются расширить поставки своего газа.

Сложно сказать, насколько эти планы осуществимы. Но мы видим, что работа в этом направлении ведется. Если раньше Вашингтон принимал санкции, которые касались только нефтяных проектов, то теперь они нацелились и на газ. Возможно, раньше европейцы отговаривали их от этого шага.

Пока что Россию хотят запереть на украинском транзите. Но уже сами украинцы начали говорить о том, что технически не могут гарантировать нормальную прокачку тех объемов, которые Россия заказывает. Если украинцы начнут сокращать транзит, в Европу будет недопоставляться российский газ. Значит, возникнет дефицит дешевого газа и цены вырастут. Европейцам придется закупать более дорогой газ по рентабельным для американцев ценам.

Есть и еще один, более радикальный вариант политического воздействия на рынок. Это новые санкции, которые будут касаться непосредственно торговли газом. Сейчас никто не запрещает покупать газ у России, но если американцы примут ограничения по примеру иранских, они действительно смогут выдавить «Газпром» из Европы. Но мне кажется, что никто на это не пойдет.

«СП»: — Почему?

— Хотя бы потому, что европейцы не смогут заменить российский газ. Американцы сами не способны удовлетворить весь спрос. Россия поставляет Европе примерно 183 миллиарда кубометров газа в год. Американцы же к 2020 году собирались построить СПГ-терминалов на 100 миллиардов кубов.

Вот почему европейцы сопротивляются американской политике и в последний момент смогли пролоббировать изменение формулировок в санкционном пакете. Если раньше там было написано, что президент обязан принять санкции, то теперь сказано «может».

Тем не менее, думаю, вся эта история будет продолжаться. Вашингтон будет давить на Россию и даже пытаться реализовать иранскую схему, когда был введен прямой запрет на покупку нефти из этой страны, которого придерживались европейские компании. Но такое развитие событий с российским газом не в интересах самих европейцев, и, думаю, они будут защищать себя.

Мария Безчастная

Источник: voicesevas.ru