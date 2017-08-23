Символично, но недолго: судьба американского угля на Украине
17:51. 23 августа 2017 Просмотров - 196 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Угольная эпопея на Украине продолжает набирать обороты. Страна, которая является вполне самостоятельным угледобытчиком, уже неоднократно заявляла о готовности закупать минерал в США. Наконец, заявления стали претворяться в жизнь: США отправили первую партию энергетического угля на Украину, которая прибудет в пункт назначения в начале сентября.
По мнению директора группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максима Худалова, на примере Украины можно проследить реализацию стратегии вывода американских угольных активов на международные рынки. "Получается, Трамп смог пристроить объемы мало кому нужного дорогого угля за счет политических предпочтений наших соседей", - сказал он агентству "Прайм", заметив, что заявленные объемы символические.
То же самое говорит и первый зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности ("Росуглепроф") Рубен Бадалов. "Заявленные объемы никак на экономику серьезно не влияют, они просто ничтожные", - сказал он. Бадалов сравнил всю поставку американского угля на Украину, которая до конца года составит 700 тысяч тонн, с добычей угля в России. "Россия в 2016 году добыла 385,4 миллиона тонн, то есть мы в день добываем 1 миллион тонн угля. Простое сопоставление", - заметил эксперт.
По мнению Худалова, как раз заявленные объемы и показывают реальное отношение украинских властей к данному контракту. "Украина демонстрирует уважение к своему заокеанскому партнеру за счет контракта, но основным поставщиком угля США не станут, так как цена действительно очень высокая", - замечает он.
Бадалов же говорит, что сложно делать выводы об экономической обоснованности поставки, так как непонятно, уголь какого качества был законтрактован. "Как формировалась цена – это вопрос. Она не самая большая, но и не самая маленькая", - считает он. Даже если предположить, что это антрацит хороших марок, то это в любом случае дорого, замечает Худалов.
"Экспортная цена сортовых, качественных антрацитов из России сейчас находится на уровне 5500 рублей, то есть это меньше 100 долларов. Даже если учитывать перевозку и отгрузку, а это еще плюс 15 долларов, это все равно меньше 100 долларов", - говорит аналитик АКРА. А если учитывать, что Украина намерена переводить свои станции на более дешевые виды угля, то эта покупка смотрится совсем странно, добавляет он.
По словам Худалова, из любой другой добывающей уголь страны минерал можно купить дешевле, причем он будет качественнее американского. С таким мнением соглашается Бадалов. "Сама ситуация очень тревожная, если угледобывающая страна завозит уголь с другого конца света. Кроме политики тут ничего нет", - считает он. Поставки из России на Украину все также продолжают идти, правда, они идут под маркировкой ДТЭКа, добавил Худалов.
В любом случае никаких существенных перспектив у американских угольных поставок на Украину нет, уверены эксперты, поскольку они абсолютно вне рынка. "Они не конкурентны ни по объемам, ни по цене", - подчеркнул Худалов. "Я бы даже назвал эти поставки не столько политической, сколько рекламной акцией", - добавил Бадалов.
Согласно данным Минэнерго Украины, потребление угля в стране в первом полугодии 2017 года по сравнению с годом ранее сократилось на 26,7% года – до 10,9 миллиона тонн. Падение потребления связано с приостановкой поставок из зоны вооруженного конфликта, в том числе угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний Украины. С 17 февраля по 17 июля 2017 года на Украине действовали чрезвычайные меры в энергетике, которые были связаны с блокадой поставок угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. Блокада привела к дефициту угля в стране. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса, по итогам I квартала 2017 года, Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину. При этом в 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран - России и ЮАР. В РФ было закуплено 566,7 тысячи тонн угля на $45,8 млн, в ЮАР - 366,6 тысячи тонн на $22,9 млн.
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А прибалты амеровский газ покупают. Экономика по боку, главное лизнуть партнеру… Или соснуть…
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Или подставить свою задницу, это недостранишки полностью лишённые своего суверенитета действуют, как вассалы в средние века. Вы посмотрите на эти рожи, “руководителей” этих не понятных государственных образований, так и хочется пнуть их с ноги.