Символично, но недолго: судьба американского угля на Украине

Угольная эпопея на Украине продолжает набирать обороты. Страна, которая является вполне самостоятельным угледобытчиком, уже неоднократно заявляла о готовности закупать минерал в США. Наконец, заявления стали претворяться в жизнь: США отправили первую партию энергетического угля на Украину, которая прибудет в пункт назначения в начале сентября.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максима Худалова, на примере Украины можно проследить реализацию стратегии вывода американских угольных активов на международные рынки. "Получается, Трамп смог пристроить объемы мало кому нужного дорогого угля за счет политических предпочтений наших соседей", - сказал он агентству "Прайм", заметив, что заявленные объемы символические.

То же самое говорит и первый зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности ("Росуглепроф") Рубен Бадалов. "Заявленные объемы никак на экономику серьезно не влияют, они просто ничтожные", - сказал он. Бадалов сравнил всю поставку американского угля на Украину, которая до конца года составит 700 тысяч тонн, с добычей угля в России. "Россия в 2016 году добыла 385,4 миллиона тонн, то есть мы в день добываем 1 миллион тонн угля. Простое сопоставление", - заметил эксперт.

По мнению Худалова, как раз заявленные объемы и показывают реальное отношение украинских властей к данному контракту. "Украина демонстрирует уважение к своему заокеанскому партнеру за счет контракта, но основным поставщиком угля США не станут, так как цена действительно очень высокая", - замечает он.

Бадалов же говорит, что сложно делать выводы об экономической обоснованности поставки, так как непонятно, уголь какого качества был законтрактован. "Как формировалась цена – это вопрос. Она не самая большая, но и не самая маленькая", - считает он. Даже если предположить, что это антрацит хороших марок, то это в любом случае дорого, замечает Худалов.