Сценарий учений “Запад-2017″
19:08. 23 августа 2017 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сценарий совместных белорусско-российских учений "Запад-2017".
«Запад-2017» – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Беларуси на укрепление региональной безопасности.
Замысел учения был разработан совместно белорусским и российским генеральными штабами и утвержден Президентом Республики Беларусь. Обратите внимание – утверждала белорусская сторона, а не согласовывала или соглашалась!
В основу замысла положен один из вариантов возникновения кризисной ситуации и обострения конфликта, содержание которого основывается на ухудшении отношений между соседними странами на почве межнациональных, этнических и религиозных противоречий, а также территориальных претензий. Подобные конфликты возникают сплошь да рядом, будь то Африка или Ближний Восток. Схожие проблемы существуют и на Украине, где уже два года не спокойно на Донбассе.
Как стало известно из источников в Министерстве обороны, не являются секретом и состав сторон конфликта согласно сценарию маневров:
«Западные» – коалиция заинтересованных государств «Вейшнория», «Весбария» и «Лубения»,
«Северные» – Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации.
Зона «конфликта» расположена в пределах реальных границ Беларуси.
Коалиция стремится добиться раскола между Минском и Москвой, смены власти в Беларуси. Кроме того, Вейшнория добивается присоединения западных районов страны к своей территории.
Поэтому региональная группировка войск вооруженных сил Беларуси и России готовится к отражению агрессии. В связи с этим, значительная часть мероприятий будет направлена на ведение борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами.
На первом этапе, продолжительностью около трех суток, планируется осуществить завершение подготовки войск к боевому применению по изоляции районов действий НВФ и ДРГ противника, прикрытие важных государственных и военных объектов подразделениями ВВС и войск ПВО, а также отработку вопросов взаимодействия и обеспечения.
На втором этапе планируется отработать вопросы управления при отражении агрессии против Союзного государства, а также организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.
Основной упор сделан на оборону и защиту своей территории.
И участвовать во всех мероприятиях боевой подготовки на белорусской земле будут около 13 тысяч солдат, что соответствует всем нормам, договорам и документам. И никаких провокаций или отклонений белорусы не допустят, ибо уж слишком дорогой ценой стране досталась мирная жизнь и независимость.
http://www.belvpo.com/ru/85960.html – полностью здесь
PS. Вейшнория стронг!
Источник: colonelcassad.livejournal.com