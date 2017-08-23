Профессор кислой экономики. Зачем Алексей Кудрин манипулирует экономическими показателями?

Российские ученые обнаружили презабавнейшую вещь. Оказывается, доводы главного российского экономического стратега Алексея Кудрина базируются на сомнительной аргументации. Речь идет о самом важном споре между главой Центра стратегических разработок Алексее Кудрине и его оппонентами: нужно ли печатать деньги, чтобы насытить ими российскую экономику? Если выводы экономистов верны, осталось только понять: это случайные ошибки или преднамеренные?

Большой гуру следит за страной

Если посмотреть новости о бывшем главе Минфина Алексее Кудрине, то видно, что отечественный «экономический гуру» живет активной деятельной жизнью. Глава ЦСР комментирует все значимые события, будь то банковский раскол или введение новых американских санкций. Его Центр стратегических разработок тоже не бездействует. Например, недавно получил заказ на исследование о потребности Росатома в сверхмощных атомных ледоколах. За какие-то 12 миллионов рублей Алексей Кудрин со своими сподвижниками объяснит атомной корпорации, нужны ли ей атомные суда.

Правда, ничего не слышно о главном труде ЦСР – стратегии развития России до 2024 года, которая, на минуточку, должна сыграть огромное значение в жизни россиян. Как мы помним, Алексей Леонидович отказался раскрывать широкой публике детали своего детища. То ли мы лицом не вышли, то ли Кудрин просто стесняется. Ну да ладно. Стратегия – это глобальный документ, он уже представлен президенту и сейчас, надо полагать, идет его глубокое изучение. Вот только на фоне данного процесса российские экономисты заметили, что профессор сразу нескольких экономических вузов в своей аргументации манипулирует экономическими показателями, что скорее можно отнести к грубым ошибкам, нежели к софистическим приемам. Подобное обоснование удивительно для такой персоны.

На что спорим? На Россию!

Как известно, основное противоречие между Алексеем Кудриным и его оппонентами касается вопроса денежной эмиссии. Бывший вице-премьер считает, что она не нужна. Если ЦБ напечатает деньги, то разгонит инфляцию, а сами средства особо способные граждане благополучно конвертируют в валюту и выведут из страны. В другом экономическом лагере, где немало представителей бизнеса, считают, что российской экономике денег не хватает. И если регулятор пойдет на эмиссию, как это делают его коллеги в других странах, то деньги насытят экономику и дадут импульс реальному сектору. Финансы – это кровь экономики, тут не поспоришь.

Кудрин и сотоварищи отвечают, что так происходит в развитых странах, а у нас надо сначала наладить работу государственных институтов, провести структурные реформы. Тут уже от лица всего общества хочется ответить, что уж вам-то, господа, не пристало говорить об этих реформах. Вы были у власти с начала 2000-х годов и, кажется, вместо того, чтобы заниматься преобразованиями, только говорили о них с важно раздутыми щеками. А заодно тратили свалившийся на страну дождь нефтяных денег, выдавая это за собственные успехи… И этот спор может продолжаться бесконечно. Сложный спор, тем более на кону российская экономика. Но вернемся к позиции Кудрина.

Встали из-за станка

Алексей Кудрин обосновал ее в нескольких статьях, как в сугубо экономических изданиях, так и в массовых. В развенчании одного из мифов Алексей Леонидович подсчитал, что последние 17 лет темпы прироста денежной массы постоянно уменьшались. Простым языком, ЦБ продолжал печатать деньги, но все менее активно. А параллельно происходил рост монетизации, то есть насыщение экономики деньгами. То есть Алексей Леонидович указал своим оппонентам, что дело вовсе не в печатном станке. Экономика сама, в данном случае с помощью банков, умела питать себя деньгами. Еще бы подремонтировать государственные институты, закрепить инфляцию и все будет ок.

Алексею Кудрину уже отвечали его оппоненты, в том числе бизнес-омбудсмен и глава Столыпинского клуба Борис Титов, который взялся развенчать мифы, приведенные экс-министром. И коллеги почтенного профессора обратили внимание, что тот в своих расчетах, видимо, совершил ошибки. О чем написал в своем ЖЖ экономист и один из авторов журнала «Эксперт» Сергей Блинов.

Поедем, профессор, кататься?

Прежде чем объяснить позицию ученых, приведем простой пример. Автомобиль едет по дороге. У него, как у любого движущегося физического тела, есть скорость и есть ускорение. Если проецировать мнение Алексея Кудрина на этот пример, то получается, что ускорение вроде как падает, а скорость автомобиля увеличивается. Кудрин в данном случае выступает как Капитан Очевидность. Разумеется, если автомобилю придавать хоть какое-то ускорение, то скорость будет увеличиваться. По чуть-чуть отжимать газ – и это чудо техники будет прекрасно ехать.

Вернемся к экономическим терминам. Логично сравнивать объем денежной массы и его связь с монетизацией экономики. ЦБ вливает деньги в экономику, и та их использует. А то, что вчера он напечатал, к примеру, триллион, а сегодня 900 миллиардов – уже не так важно. Мы нажали на газ, и машина поехала, мы придали ей ускорение, и скорость растет. Только самоубийца на дороге будет топить педаль до упора. Зачем?

Но Алексей Кудрин упорно сравнивает изменение ускорения и скорость. Может ему хотелось, чтобы слово снижалось (про темпы роста) соседствовало со словом «росло» (про монетизацию), опровергая их зависимость? Так может поступать кто угодно, но никак уж не ученый с таким именем. Профессор, в чем дело?

Ху из мистер Кудрин?

Сергей Блинов, кстати, пишет, что его замечание вовсе не имеет целью склонить мнение на ту или иную сторону. Вопрос печатного станка наисложнейший и наиважнейший. И то, что заметил экономист, вовсе не означает, что нужно начинать эмиссию. Дело в другом. Надо ответить на главный вопрос: если Алексей Кудрин действительно ошибся, то почему это случилось? Быть может, он это сделал случайно? Ай-ай-ай, как нехорошо для такого человека, просчитался как первоклашка. А еще профессор. Дениска из знаменитых «Денискиных рассказов» сразу бы нашел ему определение: «профессор кислых щей». А, может быть, он это сделал намеренно? Может быть. Но и в том и в другом случае нашу экономику может ожидать новая пакость.

Хитрые банкиры

В первом получается, что российское руководство доверило стратегию развития страны экономисту, который совершает детские ошибки. Сегодня он ошибся в малом, а что будет дальше? А во втором появляется ощущение, что мы имеем дело с хитрым интриганом, который в образе борца за российское благоденствие готов погнушаться истиной.

Для тех, кто далек от экономики, стоит пояснить, почему Алексей Леонидович мог хотеть нас всех ввести в заблуждение таким образом. Ему кажется, что сколько денег не печатай, все равно они не пойдут впрок — либо обесценятся и ударят по карманам россиян инфляцией, либо все напечатанные рубли обменяют в доллары хитрые банкиры. Поэтому нам, неразумным, профессор объясняет: если банковская система работает исправно, то она сама найдет средства за счет новых займов увеличить денежную массу, и нечего государству вливать новые деньги через госконтракты в экономику.

Правда, есть один вопрос. Разве та самая банковская система не управляется хитрыми банкирами, которые чуть что выводят деньги за рубеж? Или эти ребята уже все убежали? Но тут у Алексея Кудрина и его сторонников всегда готов ответ: реформа институтов. То есть господину реформатору жмет вся наша система, вот если бы сделать частные суды, открыть иностранцам все рынки,тут бы он нам на благо накуролесил. И от этого появляется ощущение, что все снова идет по кругу, который никто не может разорвать уже почти 20 лет.

Удивительно, что даже в США в последний кризис государство вынужденно было заменить всю банковскую систему. Банки свернули кредитование, а государство рвануло заливать рынок деньгами. Стоит отметить, что и Россия распаковала свои резервуары. За последние несколько лет госсектор рос, деньги адресно вкладывались в проекты. Больше половины фондов, кстати, созданных при Кудрине за счет высоких цен на нефть, сейчас спасают страну от скатывания в рецессию.

Но банковские мультипликаторы — это хорошо, когда сектор исправно работает. А сейчас ЦБ зачищает раз в месяц по нескольку банков, и в нашу экономику уже давно никто не верит, кроме правительства и нескольких госкорпораций. Более того, сейчас инвестиционные ручейки с запада здорово прижаты санкциями. На фоне этого использовать монетарные теории открытых рынков, да ещё и с подобными манипуляциями, очень сомнительно. Кстати, еще неизвестно, что хуже – делать так или же просто ошибаться. А самое печальное, что иной вариант как-то и не придумывается. Алексей Леонидович, может вы что подскажете?