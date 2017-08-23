Отличная новость: в России стали меньше смотреть ТВ

Что означают эти данные? А то, что трудящееся население России все меньше доверяет действующей власти, отказываясь даже слушать то, что говорят ее представители и агенты в лице всяких тележурналистов, экспертов и общественных деятелей.

В конце апреля 2017 г. социологическая служба ВЦИОМ по заказу российской власти провела исследование популярности в России средств массовой информации, результаты которого сильно огорчили заказчика. Выяснилось, что телевидение — основное средство идеологического воздействия на трудовой народ страны, главное оружие современной буржуазии, с помощью которого она очень долго его одурачивала, перестает работать. Если раньше ТВ было основным источником информации для российских граждан, то теперь ему доверяют не более половины россиян. Наибольшей популярностью телевидение пользуется у пожилых людей, то есть у тех граждан страны, которые в силу своего возраста уже не участвуют в общественном производстве, а значит, не могут оказывать серьезного влияния на проводимую в стране политику. А вот молодежь, то есть самый активный, энергичный и потенциально революционный слой, практически совсем не смотрит «голубой экран», отдавая предпочтение интернету. За молодежью тянутся люди среднего возраста, то есть те, на ком держится вся российская экономика, — они также все больше уходят в интернет или получают информацию с помощью «сарафанного радио», путем передачи информации лично, «из рук в руки».



Правда, хотя и медленно, но все же пробивает себе дорогу в море лжи. Большинство тех, кто сегодня создает все национальное богатство нашей страны, а тем более тех, кто станет создавать его завтра, предпочитают осмысливать существующую и историческую действительность самостоятельно или вместе с теми, кого они знают лично.



Это означает, что период безраздельного господства буржуазной идеологии в России подходит к концу, и вскоре мы окажемся совсем в иной информационной и идеологической реальности, управлять которой единолично, как это было в предыдущие десятилетия, господствующий ныне класс буржуазии уже не сможет.

Тенденция отказа трудящихся России от телевидения замечалась буржуазными экспертами и аналитиками и ранее, но теперь, видимо, она приобрела угрожающие для господства буржуазии размеры, раз верные слуги капитала «забили в колокола», тем более, что эта тенденция косвенно подтверждается и другими данными, в том числе сугубо экономического характера:



С 2008 г. по 2011 г. спрос на телевизоры в России рос только за счет увеличения объемов потребительского кредитования. В 2012 г. эта мера помогать перестала — темп роста продаж телевизоров замедлился.



В 2015 году объем проданных в России телевизоров сократился на 47% по сравнению с 2014 г., выручка (в валюте) упала на 56%.



За 2014 и 2015 гг. из России ушло около 60 известных мировых брендов и компаний, производящих телевизоры. В период первой волны экономического кризиса (2008 г.) эта цифра была в полтора раза меньше.



С 2013 г. стал снижаться рынок кабельного телевидения в России, который до того стабильно рос.



Рынок платного ТВ в 2016 году, хотя и подрос, но совсем незначительно — число новых подключений увеличилось всего на 3,6%. Причем, буржуазные аналитики и эксперты не скрывают, что это увеличение произошло в большей степени за счет возрастания числа телевизоров у старых потребителей услуг (увеличилось количество телевизоров в одной квартире), а не за счет появления новых абонентов.



Конечно, эти цифры не могут служить прямым доказательством того, что россияне стали хуже относиться к «голубому экрану», поскольку основной причиной падения продаж телевизоров и подключения к услугам платного телевещания является все-таки обнищание трудящегося населения страны, вызванное глубочайшим экономическим кризисом, в который все глубже и глубже проваливается капиталистическая Россия.



Однако определенная взаимосвязь между приведенными цифрами и выводами российских социологов просматривается, так как если бы люди считали для себя получение информации через телеэкран вопросом первостепенной важности, то они бы средства на покупку телевизоров нашли, к примеру, через то же, активно развиваемое банками, потребительское кредитование.



Но этого не происходит, рынок самых популярных в стране POS-кредитов (в магазинах при покупке товара) снижается — за 4 первых месяца 2017 года он уже потерял почти 1%.

Более надежное свидетельство об уровне интереса россиян к ТВ — это информация аналитиков медиарынка. Данные официального измерителя российских медиа — компании TNS Russia на конец апреля 2016 г. показывают, что российские телеканалы, в том числе крупнейшие федеральные — «Первый канал», «Россия 1» и НТВ, не первый год теряют своих зрителей. Евгений Балдин, директор по стратегии и исследованиям Media Instinct, указывает даже конкретные цифры:



«Совокупная доля аудитории Первого канала, каналов Россия 1 и НТВ еще 5 лет назад составляла более 40%, сейчас – менее 1/3 телезрителей».



Эти свидетельства уже прямо подтверждают указанную выше социологами ВЦИОМ тенденцию, показывая, что недоверие трудящегося населения страны к действующей власти растет значительными темпами.

*

Капитализм после уничтожения социализма в СССР и странах Восточной Европы подчинил себе все ресурсы планеты, создал гигантские производительные силы, дающие человечеству широчайшие возможности резко поднять уровень жизни всех людей на земле, удовлетворить их самые насущные потребности.



Но воспользоваться этими возможностями капитализму не позволяет устаревший способ производства, на котором он основан. Миллиарды людей в мире продолжают жить в нищете и бесправии, как и сто, и двести лет назад. Причем их число постоянно увеличивается — капитал непрерывно создает миллионы новых неимущих и обездоленных, выталкивая людей из относительно благополучных слоев общества.



Процесс пролетаризации всерьез затрагивает теперь не только крестьянство и городскую мелкую буржуазию, как это было раньше, но и лиц умственного труда — служащих и интеллигенцию, т.е. ранее привилегированные слои населения, служившие верной опорой капитализма.

Второе десятилетие капиталистический мир не может выбраться из глубочайшего экономического кризиса, в который загнал его способ производства, основанный на присвоении прибавочной стоимости, получаемой путем эксплуатации наемного труда. Меры, предпринимаемые правительствами капиталистических стран и помогавшие в прошлом, не дают сегодня никакого результата.



Никаких новых способов стимулировать капиталистическую экономику буржуазные экономисты и политики предложить не могут. Тем временем новые явления, свойственные современному высокомонополизированному капиталистическому производству, в частности ухудшающееся качество производимых товаров, наглядно показывают, что капиталистическая экономика теряет самое главное — способность удовлетворять потребности людей.



Она работает вхолостую, по сути, пожирает сама себя. Становится все более очевидным тот факт, что общественный строй, основанный на частной собственности на средства производства, уже не может развиваться и двигаться вперед. Капитализм умирает, и надежд на его реанимацию нет.

Капитал — главный и единственный виновник нынешнего, глубочайшего в истории капитализма мирового экономического кризиса, традиционно для себя стремится переложить все его тяготы на плечи людей труда, ухудшая и без того их тяжелое материальное положение.



Трудящиеся массы, доведенные гнетом капиталистических монополий и их власти до крайних пределов нищеты и бесправия, все решительнее поднимаются на борьбу за свои человеческие права. Схватки между трудом и капиталом идут на всех континентах земли, охватывая как развитые страны капитализма, так и зависимые и колониальные страны.



В своих протестных выступлениях пролетарские массы все чаще поднимают политические вопросы. Требования «изменения системы» звучат повсеместно. Очевидно, что революционизация пролетарских масс нарастает, угрожая снести устаревший общественный строй наемного труда. И постсоветские страны, в том числе капиталистическая Россия, здесь не исключение.

Господствующему в РФ классу буржуазии с каждым днем все сложнее удерживать политическую власть в своих руках — те виды и формы угнетения, которые ранее им применялись для подавления революционной активности масс, работают все хуже и хуже. И есть все основания предполагать, учитывая вышеприведенные данные социологов, что многие их них перестанут работать вообще.

В частности, такая судьба явно уготована телевидению — мощному средству идеологического воздействия, с помощью которого умирающий класс эксплуататоров более чем на полвека продлил в мире свое господство.



Судя по всему, российский пролетариат вырабатывает против него нечто вроде иммунитета — определенный политический опыт, который уже не позволит капиталистам так легко, как это было возможно прежде, одурачивать рабочих России. Важнейшая идеологическая удавка, крепко выручившая мировой капитал три десятилетия тому назад, выскальзывает из рук эксплуататоров, ставя под угрозу благополучие господствующего класса буржуазии и даже само его существование в нашей стране.

То, что это отношение простого населения к телевидению — вопрос политический, показывают выводы социологов ВЦИОМ, особо отмечающих, что наиболее сильно недоверие россиян к телевидению проявляется в отношении тем, касающихся внутренней жизни страны, ее экономики, политики и социальной сферы.



Здесь центральным и региональным каналам (и официальным, и «независимым») доверяет меньше половины пенсионеров и совсем не доверяют молодежь и люди работоспособного возраста, все чаще выключающие телевизор, а то и совсем убирающие его из своего дома. Причем это недоверие год от года возрастает.

Причина понятна — трудовой народ нашей страны на практике собственной жизни за последние десятилетия убедился в абсолютной необъективности и неприкрытой одиозности российских СМИ, и особенно телевидения, играющего главную роль во всей буржуазной пропаганде. Тотальная ложь, бесконечными потоками льющаяся с телеэкрана, разоблачается самой существующей действительностью, а вслед за этим меняется и отношение российских трудящихся к исторической действительности, которую буржуазная пропаганда усиленно искажала последние десятилетия.

Становящийся все более очевидным обман раздражает теперь не только работающих граждан России и молодое поколение, не имеющее никаких перспектив в этой жизни, но даже доверчивых пенсионеров, до недавнего времени служивших наивной опорой контрреволюционной буржуазной власти в нашей стране. Иной реакции в условиях, когда получаемой крохотной пенсии не хватает даже на скудное пропитание, не говоря уже о лекарствах и коммуналке, ожидать было сложно.



И это еще только начало, учитывая тот факт, что российское правительство, несмотря на истерические вопли и крики «Караул!» своих верных слуг — буржуазных социологов, аналитиков и экспертов, раньше других осознавших грозящую капиталистической власти опасность, не желает отступать от своей антинародной политики ни на шаг.

Опасность действительно немалая, ведь с освобождением трудового народа от воздействия буржуазного телевидения рушатся важнейшие опоры господства в России класса буржуазии, слабеет та идеологическая узда, с помощью которой буржуазия тридцать лет удерживала в повиновении советский рабочий класс, заставляя его делать то, чего он делать никогда не хотел — разрушать свою страну, социалистический строй, советскую промышленность, сельское хозяйство, культуру, уничтожая тем самым гарантии своего собственного материального и духовного благополучия.



Рабочий класс нашей страны, освободившись от постоянного воздействия дезориентирующего его мощнейшего источника информации, начнет прозревать очень быстро. Он вспомнит то, что забыл, что долгие годы под давлением массированной буржуазной пропаганды считал для себя неважным и ненужным, вспомнит, что завещали ему его деды и прадеды, а значит, скоро поймет, что и как ему следует делать, чтобы кардинально изменить свою жизнь к лучшему.

Классики марксизма были правы, когда говорили, что человека без мировоззрения, без определенной классовой идеологии не бывает, и что там, где нет идеологии социалистической, ее место занимает идеология буржуазная.



В нашем случае, в случае страны, имеющей богатейший революционный исторический опыт и более чем 70-летний опыт успешного социалистического строительства, непременно должна проявить себя и обратная тенденция — избавившись от постоянной буржуазной «промывки мозгов», рабочий класс России начнет стремительно возвращаться к своему классовому мировоззрению — к идеологии научного социализма, к марксизму-ленинизму.



Тем более что в сознании подавляющего большинства российских трудящихся, бывших советских граждан, элементы этого мировоззрения сохранились до сих пор. Наваждение, долгими десятилетиями наводимое буржуазией и ее агентами — оппортунистами на сознание рабочего класса, развеется быстро (особенно если этому процессу помочь!), и вопрос восстановления социализма в России и на всем постсоветском пространстве станет вопросом номер один.

Явление назревания революции уже замечается российскими социологами. Буквально на днях на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что в российском обществе нарастают революционные настроения, что «люди перестают терпеть и начинают требовать», «появляется запрос на перемены» и политическая борьба сейчас идет именно за то, какими именно эти перемены будут, «чей образ перемен возобладает».

Буржуазия нервничает и всеми силами пытается предотвратить исторически неизбежное. Меры, применяемые ею для этого, те же, что и прежде — «закручивание гаек» и усиленная идеологическая обработка трудящихся, их одурачивание и обман. Но последнее удается все хуже и хуже, не в последнюю очередь благодаря усиливающемуся недоверию россиян к буржуазным СМИ вообще и особенно к телевидению.

Понимая, что монополия буржуазии на истину становится проблематичной, буржуазная власть стремится поставить под свой контроль новую созданную капитализмом производительную силу — интернет, полагая, что во всемирной сети можно безраздельно господствовать так же, как в телевещании. Российское правительство принимает один суровый закон за другим, грозит карами интернет-пользователям, устраивает показательные суды и распускает слухи о всевластии своих спецслужб во всемирной сети.

Характерный пример — майский Указ Путина, получивший название «указа об анонимности в интернете». В нем российскому правительству предлагается принять меры, запрещающие анонимность в Интернете, в срочном порядке разработать способы поддержки традиционных СМИ и «урегулировать деятельность похожих на них сервисов», к которым в законе отнесены «сайты сети Интернет».



«Урегулировать» — это значит заткнуть рот всем, кто говорит не то, что хочется слышать российской власти. Необходимость этих фашистских мер оправдывается традиционной буржуазной демагогией, что, мол, они вызваны необходимостью «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений». Что означает последнее, понятно без перевода — мол, хотим иметь полную монополию на информацию, а всех, кто осмеливается говорить народу правду, к ногтю.

Еще один пример такого же рода. 21 июля 2017 г. Госдума приняла законопроект (в виде поправок в закон «О защите информации»), запрещающий средства обхода интернет-блокировок — анонимайзеров и сервисов VPN. Под действие этого закона попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet.



Этим же законом Роскомнадзор получил право блокировать сайты с данными о средствах обхода блокировок, а операторы поисковиков обязаны теперь прекратить выдачу на территории России ссылок на информационные ресурсы, включенные в черный список.

Буржуазная власть явно хочет навести в сети «свой порядок», тот, который бы закреплял ее господство в обществе. Но одно дело хотеть, а другое — мочь. Все эти и им подобные законы могут напугать только очень наивных людей, далеких от понимания политэкономической сущности интернета. Некоторые неудобства пользователям российская буржуазная власть создать может, спору нет, но царствовать в нем у нее не получится при всем желании.



Интернет-пользователи найдут тысячу способов обхода таких законов. В итоге интернет как был, так и останется свободным пространством, принадлежащим всем и никому в отдельности, а значит и не подвластным буржуазии и ее государству.

Усилия капиталистов в отношении полного подчинения себе интернета тщетны по определению, потому что интернет — это общественная собственность, он создается самими пользователями и ими же используется, без пользователей интернет не существует, и существовать не может. Но буржуазия этого не понимает, она наивно полагает, что тотальный контроль в интернете, т.е. нечто вроде частной собственности во всемирной сети, — вполне реальное дело.

Субъективизм буржуазии играет с ней злую шутку. Ведь в силу своего идеалистического миропонимания она убеждена, что и Земля вертится по ее приказу. К счастью, это совсем не так. Законы общественного развития объективны и не зависят от воли людей, даже сидящих на самой вершине политического и экономического Олимпа и облеченных в тот или иной исторический момент огромными властными полномочиями.



Люди могут только познать эти объективные законы и использовать их в своих целях, но создать новые законы они не в силах. Отрицая существование объективных законов развития общества, ставя во главе угла свою субъективную волю, буржуазия неизбежно получает в результате своих действий совсем не те результаты, на которые рассчитывает.

Мы живем в эпоху перехода от капитализма, последнего в истории человечества классового общества, к коммунизму — обществу без классов. Это доказано не только теорией марксизма-ленинизма, но и историей последних веков и особенно десятилетий.



Доказано тысячами и миллионами фактов. Дни буржуазии, последнего эксплуататорского класса, господство которого действующая в России власть пытается сохранить, действительно сочтены, и действительно, как и предсказывал Маркс, не кто иной, как сам этот общественный класс создает все условия и материальные силы для своего собственного уничтожения. Фактически эти материальные силы для окончательного и бесповоротного уничтожения капитализма, о которых говорил Маркс, уже созданы.



Созданы не только технологии в промышленности и сельском хозяйстве, которые способны при правильном (общественном) использовании удовлетворить все материальные потребности всех людей на земле, но и такие материальные силы, которые непосредственно помогут пролетариату свергнуть власть эксплуататоров и уничтожить защищающее их буржуазное государство.

Одной из таких материальных сил являются те самые информационные технологии, которым современный капитализм последние десятилетия пел осанну и которые теперь класс буржуазии надеется полностью подчинить своей воле. Увы, эти надежды — не более чем иллюзии, сказки, в которые исторически отжившему классу хочется верить. Открыть ящик Пандоры, надеясь на то, что освобожденные тобой могучие силы сможешь загнать назад, более чем наивно.



В известном древнегреческом мифе это оказалось не под силу даже всесильным богам. Вот и капиталистам придется теперь испытать жестокое разочарование.

Информационные технологии, созданные империалистической буржуазией для своих собственных целей, в первую очередь для еще большего закабаления и ограбления пролетарских масс, неизбежно станут (уже становятся!) мощным оружием самих масс в борьбе со своими угнетателями и эксплуататорами. Пролетариат, получив в свои руки это оружие, обязательно рано или поздно повернет его против тех, кто не дает ему нормально жить, кто всеми способами душит его и угнетает.

Чтобы нашим читателям было более понятно, о чем мы говорим, поясним немного, как развивались события нашей недавней истории.

Весь 20 век капиталистический мир балансировал на грани мировой пролетарской революции, начало которой положил Великий Октябрь. Успешное развитие СССР, его выдающиеся победы и достижения не оставляли мировому капитализму никаких шансов ни в экономике, ни в политике, ни в прямом военном столкновении (это доказали две войны: иностранная интервенция 1918 —1921 гг. и Великая Отечественная 1941-1945 гг.), ни тем более в социальной сфере.



Построение социалистического общества в СССР с его беспримерными в истории человечества социальными благами для всех граждан страны стало огромным стимулом для трудящихся масс всего мира, которые так же, как и русские рабочие, стремились к избавлению от капиталистического гнета и эксплуатации.

Мировая буржуазия, желая задавить революционное движение рабочего класса в своих странах и удержать в своих руках политическую власть, в качестве последнего средства самосохранения прибегла к самой зверской реакции — фашизму — неприкрытому государственному террору, важнейшей составной частью которого являлась идеологическая войнапротив своего собственного народа.



Велась эта война не только с пролетарской идеологией — научным коммунизмом, не только с правдивой информацией о революционной истории СССР и советской действительности, но даже с исторической памятью народов самих капиталистических стран — со всем прогрессивным и революционным, что было в их собственной истории.



Основным методом в этой войне для фашиствующей буржуазии выступил примитивный обман — искажение исторических событий или их объективных оценок, замалчивание, подтасовки, выдергивание отдельных фактов, бездоказательные спекуляции, откровенная демагогия, распространение самых фантастических мифов и иллюзий без каких бы то ни было разумных обоснований.



Не имея возможности доказать свою правоту, оправдать как-либо свое господство в обществе, фашисты опирались в этой войне на эмоции, а не на логику, не на знания. Научное знание стало империалистической буржуазии опасно, оно разоблачало ее. Как прямое следствие этого — непримиримая борьба фашизма с материализмом, гонения на науку, торжество идеализма и антинауки.

Казалось бы, ничего нового — все это всегда использовал для оправдания и продления своего политического господства в обществе каждый эксплуататорский класс в истории человечества. Но в условиях крайней империалистической реакции (фашизма) все эти методы стали применяться в глобальном масштабе, и самое главное — они были усовершенствованы и многократно усилены с помощью технических средств, созданных капиталистическим способом производства.

*

Если в период растущего, поднимающегося капитализма основным техническим средством для буржуазной пропаганды была печать (типографский станок) — книги, газеты и журналы, то в эпоху империализма опорными техническими средствами идеологической обработки населения стали радио и кинематограф — технологии, созданные в конце 19 в. — начале 20 в. и активно применявшиеся германским и итальянским фашистами.



После Второй мировой войны пальму первенства в деле обработки массового сознания захватывает телевидение — технология передачи информации (движущегося изображения и звука) на большие расстояния, фактически соединившая в одном лице достоинства радио и кинематографа и, как следствие, многократно превосходящая обоих по своим возможностям и эффективности, особенно после того, как оно стало цветным.

Наверное, никто сейчас в России не станет оспаривать утверждение, что телевидение в период горбачевской Перестройки немало способствовало победе «либералов и демократов» над советским рабочим классом. Но в чем конкретно состояла его задача?

Ответ на этот вопрос лежит в политике «гласности», проводимой КПСС в Перестройку с подачи ее инициатора — буржуазного «реформатора» М.С. Горбачева. Впервые термин «гласность» прозвучал в выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС 1986 г. на XXVII съезде КПСС. Горбачев заявил тогда на съезде о «необходимости широкой демократизации страны» (разумеется, речь шла о буржуазной демократии, практически лишающей всех прав трудящиеся массы, но этого тогда мало кто понимал), связав ее с «гласностью», т.е. «открытостью принятия решений и свободным доступом граждан СССР к информации».

Никакой «открытости принятия решений», разумеется, не появилось, ибо никаких мер в этом отношении не предпринималось. Буржуазная контра, укрепившаяся за годы хрущевско-брежневского оппортунизма в партийном и государственном руководстве страны, и не собиралась делать достоянием советской общественности свою «кухню», на которой готовились очередные контрреволюционные «подарки» советскому народу. Она и по сию пору помалкивает о том, кто руководил на самом деле процессом уничтожения советского социализма и СССР.

Хотя особо гадать здесь не приходится, и так ясно, кому этот процесс был выгоден больше всего — мировому капиталу во главе с США.



Визги о «демократизации» СССР нужны были именно ему и его агентам внутри СССР (имена их до сих пор скрываются) только для прикрытия, чтобы под шумок о «расширении демократии» (на самом деле ее резком ограничении, поскольку пролетарская демократия, которая существовала в СССР — это демократия большинства населения, в то время как буржуазная демократия — демократия ничтожного меньшинства) провести важнейшие контрреволюционные реформы — отодвинуть советский рабочий класс от политической власти и отобрать у советского народа все средства производства.

Открыто такие кардинальные реформы осуществить было невозможно — советские трудящиеся, в том числе подавляющее большинство коммунистов и представителей Советской власти, этого бы никогда не позволили.



Единственным средством для контрреволюции было идеологически нейтрализовать советский народ, ввести его в состояние глубоко психологического шока, то есть так ошарашить ложной информацией и задурить голову, чтобы он ничего не понимал в происходящем, а, следовательно, и не мог оказать сопротивления своему непримиримому классовому врагу.

Вот эту самую задачу «идеологической нейтрализации» и должна была выполнить пресловутая «гласность», под которой подразумевалось не что иное, как тотальная буржуазная ложь, выливавшаяся ежедневно огромным грязным потоком на головы ничего не подозревающих советских трудящихся. Главнейшая роль в этом деле отводилась телевидению.

Идея «идеологической нейтрализации» советского народа американская. США ее разработали, и под их руководством она была воплощена в жизнь в СССР и других странах социализма. К сожалению, успешно. А вот базу для этой идеи создали и отработали на своих трудящихся итальянские и германские фашисты еще до Второй мировой войны.



Именно гитлеровцы заложили основы той технологии, которую сегодня мировая буржуазия, гордая своей подлостью, напыщенно именует «технологиями манипуляции массовым сознанием». Империалисты США, стремившиеся после войны к мировому господству и как огня боящиеся все шире распространяющегося по миру пролетарского революционного движения, учли «драгоценный» опыт своих предшественников и серьезно его усовершенствовали, предварительно отработав на собственном населении. Эффект превзошел все их ожидания.



Мировому капиталу стало понятно, что наука и техника дали ему в руки мощнейшее оружие против рабочего класса и трудящихся масс, на порядок превосходящее по своей эффективности все, что существовало до этого ранее в распоряжении эксплуататорских классов. От старых методов одурачивания народа — религии, образования, прессы, литературы и т.п. тоже никто не думал отказываться, однако, начиная с 50-х годов, телевидение становится для буржуазии главным и основным способом борьбы с мировым революционным движением в сфере идеологии.

Потрясающая эффективность телевидения как средства пропаганды обеспечивалась рядом его особенностей.

Во-первых, ТВ позволяло из одного источника мгновенно обратиться к миллионам людей, находящихся далеко друг от друга. Такой способностью ранее обладало только радио.

Во-вторых, ТВ задействовало сразу два основных канала получения человеком информации из окружающей среды — звуковой и зрительный, чего не обеспечивали ни радио, ни печать. Радио, как известно, использует только звуковой канал воздействия на человека, печать — только зрительный.

У телевидения роль зрительного канала была к тому же многократно усилена по сравнению с самыми лучшими печатными изданиями, потому что телевидение показывало движение, а не статическую картинку. В связи с чем, у людей, смотревших телесюжет о каких-либо событиях по ТВ, возникало ощущение их личного присутствия на месте события.



Это значит, что специально сформированный видеоряд мог легко внушить людям, что навязываемая им чужая мысль является их собственной мыслью — выводом, сделанным ими самостоятельно. Переубедить потом таких людей было очень сложно, потому что они «сами видели», «сами там были».

Аналогичной способностью воздействовать сразу на два канала восприятия информации человеком — звуковой и зрительный, обладает еще кинематограф, предшественник телевещания. Кинематограф также показывает движение, вызывая ту же психологическую реакцию ощущения присутствия человека на месте события («эффект присутствия»), чем, собственно, он и был интересен еще германским фашистам. Но у кинематографа (речь о традиционном, использующем кинопроекторы) имелись серьезные недостатки:

1) он не может мгновенно передавать информацию (изображение и звук) на дальние расстояния, в связи с чем имеет малый охват аудитории,

2) объем передаваемой информации ограничен объемом киноролика,

3) не позволяет оперативную передачу информации,

4) требует материальных носителей для хранения кинофильмов и их воспроизводства, которые не слишком надежны и долговечны, что очень существенно при многократном воспроизводстве кинопродукции,

5) для обслуживания кинотехники необходимо значительное количество рабочей силы,

6) для воспроизведения кинофильмов нужны определенные условия, которые не всегда можно организовать (большой экран, помещение, транспорт и т.п.).

Телевидение, восприняв все достоинства кинематографа, было лишено его недостатков. А присущие ему собственные недостатки капитал сумел обратить в свою пользу.

В частности, одним из недостатков телевидения, являлось то, что телевизионное вещание — дело крайне дорогое и трудоемкое. Организовать его в рамках охвата значительной территории под силу только государствам или крупнейшим капиталистическим монополиям.



Революционным пролетарским организациям, всегда при капитализме в финансовом отношении слабосильным, свое телевидение в принципе не по карману, в отличие, например, от той же типографской печати. Как следствие, телевидение повсеместно оказалось в частной собственностиолигархии и буржуазных государств и стало верно служить своим хозяевам.

Другим недостатком телевидения была необходимость обеспечить телезрителей специальными средствами для просмотра телепрограмм — телеприемниками. Причем, чтобы можно было воздействовать на все трудящееся население страны, такие телеприемники (телевизоры) должны были быть доступны каждому пролетарию, а значит производиться в огромном количестве и стоить достаточно дешево. Но и этот минус капитал быстро обратил себе в плюс.



Он сделал телевидение определенным стимулом для развития своей капиталистической экономики: создал мощное производство телевизоров, организовал их широкую продажу среди населения и дал старт развитию самых разнообразных отраслей телеиндустрии — от телеканалов, занимающихся передачей информации в эфир, до продюсерских компаний, создающих сериалы, развлекательные, спортивные и информационно-новостные телепрограммы.



Вся эта огромная система медиа стала работать в интересах олигархии — не только для получения ею огромных прибылей, но, в первую очередь, ради одурачивания миллионных масс трудящегося населения, отвлечения их от революционной борьбы.

В итоге в руках у империалистов оказалось мощнейшее средство борьбы с социалистической идеологией, которой буржуазная идеология до сих пор достойно противостоять не могла. Как известно, социалистическая идеология полностью базируется научном знании, на реалиях жизни самих людей, отражая существующую действительность такой, какая она есть.



Буржуазная идеология — это идеология совсем иного рода, она выстроена на иллюзиях и мифах, под которыми нет какой-либо научной основы. Понятно, что буржуазная идеология марксизму проигрывала по всем статьям, ведь существующая реальность опровергала все положения и утверждения буржуазных идеологов и пропагандистов.



Теперь, имея в своих руках телевидение, империалистическая буржуазия получила необходимую «основу» для своей идеологии — в виде никогда не существовавшей (виртуальной) реальности, которую трудящиеся массы, благодаря телеэффекту «личного присутствия», воспринимали как настоящую, реально существующую. Вот этот психологический феномен телевидения и использовал умирающий класс буржуазии как оружиепротив революционного рабочего класса, сумев с его помощью продлить свое господство в мире на несколько десятилетий.

Оружие это мощное, что и говорить, но силу его преувеличивать не стоит — оно далеко не абсолютно, и ему вполне можно противостоять.

Для того, чтобы буржуазная пропаганда, даже применяющая такое мощное средство, как телевидение, срабатывала так, как требуется империалистам, чтобы люди верили фашистской лжи, для этого необходимы два существенных условия:



Доверие к источнику информации у них должно быть очень высоким;

А вот образованность должна быть как можно ниже, и прежде всего образованность политическая.







В.Кожевников

***





Источник (в сокр.)