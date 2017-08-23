Многоярусный лесосад – это природная, живая и постоянно развивающаяся устойчивая экосистема. Цель создания устойчивого лесосада – соединить в себе максимальное количество взаимосвязанных между собой элементов и поддерживать это многообразие в долгосрочной перспективе, прикладывая минимальные усилия и получая максимальный результат.

Устойчивый лесосад – это изобилие, красота, биоразнообразие, а также питание для всех, населяющих его существ – от насекомых до человека.

В каждой климатической зоне есть свои особенности создания лесосада. Об этом, а также о преимуществе многолетних растений перед однолетними, об этапах создания, возможностях, элементах лесосада и их функциях вы узнаете из этого видео.