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Многоярусный лесосад

09:03. 23 августа 2017 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Многоярусный лесосад – это природная, живая и постоянно развивающаяся устойчивая экосистема. Цель создания устойчивого лесосада – соединить в себе максимальное количество взаимосвязанных между собой элементов и поддерживать это многообразие в долгосрочной перспективе, прикладывая минимальные усилия и получая максимальный результат.

Устойчивый лесосад – это изобилие, красота, биоразнообразие, а также питание для всех, населяющих его существ – от насекомых до человека.

В каждой климатической зоне есть свои особенности создания лесосада. Об этом, а также о преимуществе многолетних растений перед однолетними, об этапах создания, возможностях, элементах лесосада и их функциях вы узнаете из этого видео.

Источник: www.kramola.info

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