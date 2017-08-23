Мнение. О союзниках, принципе «ты — мне, я — тебе» и культурной ответственности

Несколько лет тому назад, 9 мая, на подходе к парку Победы я наблюдал такую сцену. Молодой человек раздавал георгиевские ленточки. Кто-то их брал с большим желанием, кто-то — нехотя, кто-то вообще отказывался взять. Примечательно, что с особой искренностью устремлялись взять их вовсе не русские ребята и девушки, а узбеки, казахи, киргизы, наши сограждане — выходцы из северокавказских республик. Такова сила, способная сформировать империю в лучшем смысле этого слова: «царство царств». Тот факт, что на окраинах «полыхает», вовсе не является в этом деле препятствием; наоборот, он, скорее, служит обстоятельством, облегчающим решение задачи. Но при одном условии: в центре должен гореть огонь великой традиции и новых привлекательных идей.

Эти мысли пришли мне на ум за чтением расплодившихся в последнее время статей, проповедующих идеи внешнеполитического изоляционизма или с радостью вещающих о том, что отсутствие у нашей страны союзников — это хорошо. Пытаться выдавать переход к новому изданию национального эгоизма за некую оригинальную находку внешнеполитической стратегии — это, конечно, смешно. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Да, сегодняшние международные обстоятельства, в которых вынуждена выживать Россия, очень сложны, но не наши соседи в этом виноваты — мы сами. О конце 1980-х — начало 1990-х в этом контексте говорить излишне. Но и в начале 2000-х особыми находками наша стратегия в ближнем зарубежье отмечена не была. Она несла в себе по меньшей мере два серьезнейших изъяна. Первый — отсутствие собственного отвечающего реалиям нашего времени и в то же время опирающегося на многовековую традицию культурно-исторического проекта («позиция жены Лота», то есть постоянная оглядка назад, постоянное причитание о том, как все хорошо было до революции, но большевики, мол, не дали подольше пожить в таком благоденствии, — не в счет). Второй — очевидная установка «новой» России на вхождение в западный мир. Да, на достойных условиях. Но именно в западный мир. Зачем соседям идти в западный мир под нашей эгидой, если можно двинуть туда напрямую?

Во второй декаде XXI века многое изменилось. Не изменилась только установка на пиар: население должно радоваться тому, что происходит. В частности, в области внешней политики. Нет союзников — хорошо. Никто из соседей к нам не лоялен — отлично. Делаем упор на принцип «взаимной выгоды», или, как говорили в одном позднем советском фильме, «ты — мне, я — тебе», и так победим.

Не победим. И мало того что не победим — не выживем.

Россия всегда была цивилизационным центром окружающего ее мира. Отношения русских с народами-соседями всегда носили многосложный характер, но это были братские отношения! Именно поэтому страна в Отечественную войну 1941—1945 годов смогла откатиться на три тысячи и более километров на восток, а потом всеми своими народами вместе вернуться на освобожденную от гитлеровцев территорию и быстро восстановиться. Это не всегда было «взаимовыгодно» в каждый конкретный момент, но это было во благо всех на долгосрочную перспективу. Понять это умом и тем более, как было в большинстве случаев, почувствовать сердцем, можно было, только опираясь на то чувство, которое сегодня на иностранный манер называется лояльностью. По-русски, преданность. Но преданность не слуги, а друга. Поэтому и подрывал себя в 1941 году окруженный немцами черкес со словами «Русские не сдаются!».

Все вроде бы давно согласились с мыслью о том, что мы живем в эпоху, когда цивилизационные, или культурно-исторические, факторы мирового противостояния превалируют над геополитическими. А отношения с соседями нас тем не менее продолжают призывать строить на основе даже не геополитического, а сугубо рыночного подхода — по выгоде.

Речь же по большому счету в современной мировой политике идет либо о дальнейшем разобщении народов с целью окончательно отрыть путь к мировому доминированию для глобализаторов, либо о том, что они, народы, начнут восстанавливать и самих себя, и нормальный подход к отношениям друг с другом. И в этом деле внешние границы стран условны. Нельзя ставить во главу угла принцип выгоды, скажем, в отношениях с казахами, киргизами или молдаванами, а внутри границ 1991 года делать упор на дружбу, взаимопомощь, преданность. Это тоже просто не сработает.

Кроме того, разве не понятно, что в случае со многими соседними странами активно пропагандируемая сегодня «взаимная выгода» и не может быть сугубо экономической? Хотя бы в силу очевидной несравнимости народнохозяйственных потенциалов.

Конечно, изоляционизм, «опора на собственные силы», упрощают политическую задачу сегодня. Как удобно: сбросил с себя «ненужный груз», и ошибки признавать не надо, и никто не требует от тебя заниматься исправлением искривлений. Но на перспективу такой подход даст обратный эффект. Соседей, как, впрочем, и самих себя, надо воспитывать, и в такой постановке вопроса для них не содержится ничего уничижительного: корень этого слова подразумевает питание, пищу, и это должна быть вовсе не только материальная пища.

В свое время автор этой статьи был активным сторонником жесткого экономического и военно-политического давления на прибалтов. Это был конец 1990-х — начало 2000-х годов. Тогда время было упущено, поэтому и результат тех мер, которые начали предприниматься десятью годами позже, не столь ощутим. Но он есть. И чтобы и далее сохранять привязку этих ли стран или, скажем, Белоруссии, к нам, принцип «взаимной выгоды» — далеко не самый лучший инструмент. Когда-то их надо, условно говоря, «прижать», когда-то — выдать аванс, поощрить. Международная политика и тем более отношения между народами, которые веками жили вместе, — это, повторю, не торговля.

Да, соседние страны перестали считать для себя полезным быть действительно дружественными России соседями. Произошло это, как я уже говорил выше, по многим причинам, главной из которых, однако, стала не их, извините, дурь, а ослабление всей нашей страны в целом. Но даже в сегодняшнем не самом лучшем своем состоянии мы не можем сбросить с себя политическую и культурную ответственность за свое окружение. Нести ее тяжело, но это единственный путь сохранения своей хотя бы относительной безопасности в условиях конфликта цивилизаций.

И в заключение о «единственных» верных союзниках России — армии и флоте. Как известно, эту мысль любил повторять Александр III. Не прошло, однако, и четверти века после завершения его правления, как именно армия и флот отвернулись от романовской России и стали одной из основ ее революционного преобразования. Это преобразование в итоге, после Октября, было России во благо, для меня это не подлежит сомнению, и в этом смысле армия и флот свою миссию союзников родины выполнили. Но Александр III и те, кто сегодня бредит «золотым XIX веком», конечно, имели в виду, уповая на союзничество армии, совсем другое.

Главный союзник нашей страны — это правильное мировоззрение всего народа и в первую очередь ее правящего слоя. Это тот цивилизационно привлекательный, сильный, но не опаляющий огонь, который должен гореть в ее сердце. Принципом «ты — мне, я — тебе» разжечь и питать этот огонь не получится