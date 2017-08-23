Как ПРОСТО… и наглядно о СОВЕСТИ и ПАРАЗИТИЗМЕ

Что такое совесть?

Иногда люди говорят, что это какое-то особенное качество. А раз оно такое особенное, то, возможно, оно присуще далеко не всем?

В своем обыденном восприятии мы часто употребляем определенное выражение, говоря о качествах человека, называем его или бессовестным, или человеком у которого есть совесть.

Каким образом мы видим, что у одного человека совесть в наличии, а у другого она, по нашему мнению, отсутствует?

Пытаясь вывести наиболее правильное понятие какого-нибудь основополагающего слова, мы часто забываем о том, что слово имело некий изначальный смысл, вложенный в него в момент образования.

Множество слов, которыми мы пользуемся в своей повседневной жизни, в начале своего существования речи были словосочетаниями, употребление которых имело достаточно конкретный смысл.

По мере своего использования словосочетания (фразы) укорачивались, постепенно превращаясь в одно слово, которое с течением времени могло потерять свой начальный смысл. Подобных примеров во всех языках много, не исключая и русский. При таком подходе слово совесть логично делится на «со» и «весть».

Этимология русского языка позволяет при данном разделении достаточно точно определить смысл «словосочетания» со-весть.

Слово весть обозначает получение какой-нибудь информации и, как правило, эта информация в старые времена имела очень важное значение для человека (слово весть также имеет свою смысловую нагрузку - ве (знание высшего порядка) с (соединенное), т (твердь, проявленный мир).

Приставка «со» придает слову «весть» иное значение. При использовании этой приставки в других словах, таких как: со-действие, со-причастность, со-чувствие, со-звучие, со-прикосновение и многих других, мы видим, как изменяется смысл слова в соединении с этой приставкой. Она всегда обозначает соединение или со-ответствие, которое происходит при изменении смысла изначального слова.

Таким образом, изначальный смысл слова со-весть обозначает соединение с вестью.

Эта весть в данном случае относится не к обычным утилитарным проявлениям внешнего мира, а к другому порядку вещей, связанных с внутренним миром. К этому порядку относятся наша душа и дух.

Поэтому Совесть обозначает получение известия от нашей высшей составляющей, являющейся частью единого Духа.

Благодаря этому в русском народе всегда было подчеркнутое уважение к тем людям, которые «живут по совести».

Эти люди в своей жизни исходили не из сиюминутной выгоды или желания, а постоянно сообразуясь в своих действиях с неким высшим законом, который они в состоянии были воспринимать.

СОВЕСТЬ — это проявление возможности человека воспринимать своими чувствами и своим сознанием смыслы и принципы, проецируемые в нашу жизнь Высшим Началом.

Тогда сразу же становится понятным, почему некоторые люди воспринимаются нами как «не имеющие» совести, у них эта данная от начала способность или подавлена, или уже атрофирована, что является следствием постоянного подавления своего тонкого восприятия.

При постоянном подавлении тонкого восприятия (интуиции, шестого чувства) или его недостаточном развитии человек теряет внутреннее ощущение сопричастности, соединения со своей душой, а через это теряет и свое творческое начало, и большую часть радости жизни.

При потере ориентира в виде высших смыслов проецируемых в жизнь душой, человек постепенно теряет практически все свои дары (таланты), со временем все больше превращаясь в такое существо, которое уже сложно по внутренним качествам отнести к человеку.

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Нравственность - соответствие мыслей и поступков человека голосу СО-вести.

Совесть – это чувство меры, внутренние весы

Во время дискуссий не раз наталкивалась на непонимание, когда речь заходила о совести. Некоторые спрашивают: «А что такое совесть?»

Вот я и решила попробовать дать этому слову конкретное определение. Ничего более подходящего, чем сравнение с весами, я не нашла.

Действительно, внутри любого здорового человека есть некие внутренние весы, которые отвечают за чувство меры во всем, особенно в наших поступках, в отношении к другим людям. И если с этим прибором не жульничать, а взвешивать честно, то они никогда не врут и очень даже в жизни помогают: найти правильные ответы, принимать верные решения.

Иногда бывает, споришь с кем-то до изнеможения, и уже не понимаешь – кто прав, кто заблуждается? И обращаешься к своей совести: «Ну-ка, подскажи! Может, я вру себе? Может, я ошибаюсь?» И совесть честно говорит: «Вот в этом ты прав на 100%, а вот в другом ты перебрал, пойди и извинись».

Когда человек стремится к гармонии, к истине, к справедливости, его совесть становится все точнее и точнее, и в какой-то момент становится частью сознания.

И тогда человек начинает получать знания об окружающем мире не только через разум, мышление, но и через само тело. Он не просто понимает, он чувствует правду! Это так удивительно! И жить становится намного интереснее и проще. И начинаешь лучше понимать себя, свое тело, как будто построил мостик между телом и разумом.

А когда лучше понимаешь себя, то начинаешь лучше понимать и своих близких, окружающих, начинаешь понимать суть вещей и просто видишь причины многих проблем. И становится ясно, что многие проблемы совершенно надуманны, и если бы все люди точно так же разобрались в себе, то все встало бы на свои места, и все проблемы были бы решены быстро и просто! Все стало бы ясно, как божий день!

Прислушивайтесь к своей со-вести, и тогда будет на Земле гармония и мир (мера)!

Галина Иванова

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Совесть, стыд и вина

В сознании человека имеется особый морально-психологический механизм ответственности, который, действуя изнутри его, придирчиво проверяет, выполняется ли долг.

Этот механизм называется совестью.

Совесть представляет собой способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство.

Руководствуясь велениями совести, человек берет на себя ответственность за свое понимание добра и зла, долга, справедливости, человечности, сам задает изнутри критерии моральной оценки и сам оценивает свое поведение.

И если внешние опоры нравственного поведения – общественное мнение, веления закона, установленный распорядок или практикуемые обычно нормы поведения – можно при случае как-то обойти или перехитрить, то обмануть самого себя, оказывается, невозможно.

Если это и удается, то исключительно самой дорогой ценой – ценой отказа от совести и потери человеческого достоинства.

Совесть для духовно развитой личности – средоточие духовных ценностей и убеждений, основа самоуважения и чувства собственного достоинства.

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ПАРАЗИТИЗМ

определение понятия

(оригинальная орфография сохранена)

Параsитизм на уровне человеческого общества - это мiровоззрение человека, утерявшего или ещё не обретшего состояние самодостаточности и гармонии с мiром.

Суть параsитизма - жить любой ценой за счёт других, при этом вводя их постоянно в заблуждение относительно своих намерений.

Девиз параsитизма: "живи сам (по умолчанию - за счёт других) и давай другим умирать".

Чтобы опустить всех людей до уровня неРазличения сути параsитизма, людям навязывается параsитическая идея существования: "бери от жизни всё!"

Коварство параsита в том, что он являет себя поначалу пушистым котёнком, жалобно мяукающим под столом, потом вырастает в толстого кота, слизывающего сливки в хозяйском чулане, вскоре приобретает изворотливость и хватку больдога и в конце уже скалит клыки тигра и вполне реально пускает когти в тело того, кто допустил его к себе.

На первом этапе его просто жалко, на втором он испытывает терпение хозяев, пустивших его к себе на жительство, на третьем от него почти невозможно освободиться, а на четвёртом от него уже нет сил защищаться.

Параsит имеет одну цель - жить любой ценой за счёт других, это стремление необычайно развивает его интеллект, который, впрочем, развивается только в одном направлении - как сделать так, чтоб его параsитизм как можно дольше был не распознан.

Чрезвычайно развитый коллективный интеллект параsитов создал огромное количество конструкций, уловок, механизмов, техник по введению людей в заблуждение, насочинял невероятное количество словесных конструкций, маскирующих или искажающих истинную природу параsитизма, что простому труженику стало невероятно сложно разобраться в том, кто есть кто.

Основной метод параsитов - незаметно опускать Нравственность людей до такого уровня, на котором полностью исчезает Различение, чтобы человек не мог более правильно ориентироваться во взаимоотношениях людей.

Голубая мечта параsитов: под сладкими призывами "бери от жизни всё!", "живи в кайф", "оторвись", "живём один раз" мотивировать всех членов общества принять (по умолчанию) параsитическую идеологию существования и сделать всех "немного" параsитами, чтобы не было ни у кого и самой мысли - размышлять о разрушительности идеологии параsитического существования.

Именно поэтому та демократия, которая навязывается параsитирующими элитами некоторых стран Запада всем народам мира под видом общемировых "человеческих ценностей", есть ни что иное, как наиблагоприятнейшая среда для культивирования параsитизма и заражения им других народов мира.

А посему в идеале: любое проявление параsитизма в человеческом обществе должно быть вовремя распознано (ещё на первом его этапе) и безоговорочно блокировано.

Если этого не делать - мы придём к тому, к чему пришли сейчас - к потере иммунитета (опущению уровня Нравственности и утере Различения) и невозможности эффективно противостоять параsитизму.

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Слово НРАВСТВЕННОСТЬ существует в Русском языке и отсутствует в европейских языках

P.S.

Термины СОВЕСТЬ и НРАВСТВЕННОСТЬ отсутствуют в Ветхом Завете напрочь, может быть поэтому император Николай I противостоял распространению Библии с Ветхим заветом, составляющим 80% всей Библии. (прим. - В.Л.)

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О роли СОВЕСТИ в Мирозданиии

Согласитесь, что СОВЕСТЬ есть реальный ФАКТОР МИРОЗДАНИЯ (как и бессовестность, впрочем), как реальными факторами являются МЫСЛИ и ЧУВСТВА ЛЮДЕЙ.

И мысли, и чувства, и совесть имеют СВОЮ ЭНЕРГЕТИКУ!!!

Когда МИЛЛИАРДЫ людей СИНХРОННО (с помощью телевидения) со-переживали затеянную американскими и израильскими спецслужбами зловещую провокацию (атака беспилотных самолетов на небоскребы-близнецы, а затем высокотехнологичный подрыв этих зданий вместе с людьми в Нью-Йорке в 2001 г.), магнитометры зафиксировали нестандартные изменения магнитного поля Земли: синхронные мысли миллиардов людей провоцируют на планете мощные магнитные процессы…

Ну, а дальше сами можете домыслить: синхронные просмотры телевизионной порнухи или очередного триллера продуцируют выбросы в мироздание потоков сексуальной энергии или энергии страха…

Кому-то нужны именно эти черные выбросы энергии: человечество ИСПОЛЬЗУЮТ ВТЕМНУЮ как гигантский аккумулятор энергии, причем ладно бы ЭНЕРГИИ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ГАРМОНИИ, а то ведь нет: активизируются потоки разрушительной энергии СТРАХА, НЕНАВИСТИ, СЕКСУАЛЬНОГО НЕУДОВЛЕТВОРЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ, ПОШЛОГО СМЕХА и т. д.

Таким образом, все эти наши капиталисты-утописты, зазывалы в капиталистический рай на костях мироздания, все эти так называемые деловые люди, «бизнесмены», все эти многочисленные разложенцы-юмористы есть ПРЕСТУПНИКИ ПЕРЕД МИРОЗДАНИЕМ, ЭТО ПЛАНЕТАРНЫЕ АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ, СПЕЦНАЗ ДЕГРАДАНТОВ…

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P.S.

Это был отрывок, небольшая подборка из собираемой мной книги "Что ВАЖНО и НУЖНО знать..." из главы "о СОВЕСТИ и НРАВСТВЕННОСТИ".

Возможно, кого-то из вас заинтересуют эти размышления, почерпнутые мной из коллективного информационного поля Человечества - Интернета.

С уважением - В.Л.

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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