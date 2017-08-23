Качества русского солдата, которых боялись противники

О русских солдатах сложено множество легенд, их подвиги известны во всем мире и вызывают уважение земляков и граждан других стран. Образ русского воина особенно ярко формируется из тех качеств, которыми характеризуют его противники. Те, кто сталкивался с ними в боевых ситуациях, считают, что у русских особый набор черт, сформированных менталитетом, традициями и этническими особенностями. Так каких же качеств наших солдат больше всего опасались противники?Секрет успеха военных операций После того как германская армия в 1914-м и 1940 годах смогла уничтожить французов и англичан, армии которых считались самыми сильными в Европе, но при этом была разгромлена во время Великой Отечественной войны русскими, историки и военные аналитики стали задаваться вопросом, в чем истинная причина таких исходов? После тщательного анализа специалисты пришли к выводу, что дело не только в оснащении, современном оружии, тактической и технической подготовке – огромную роль играют психологические и физиологические особенности солдат и офицеров, их национальные традиции, ценности и приоритеты.Боевой дух Многие историки сходятся во мнении, что именно в загадочном боевом духе кроется секрет всех побед русской армии. Эта совокупность моральных и психологических качеств определяет боеспособность. Во время войны боевой дух солдат поддерживают командиры. Поднятие боевого духа достигается путем воспитания идейных убеждений, сплоченности, храбрости. Неотъемлемой частью формирования боевого духа является атмосфера товарищества и взаимовыручки. Боевой дух определяет моральную и физическую готовность солдат противостоять врагам, терпеть лишения и тяготы военной жизни, преодолевать себя и постоянно стремиться к победе.О значимости этого качества говорил еще Наполеон: «Один солдат, обладающий высоким боевым духом, стоит трех, лишенных этого оружия». Целеустремленность и стойкость Русский солдат всегда четко знает, к чему он стремится. Конечная цель всех действий – победа. Выиграть каждое сражение, каждый бой и в конечном счете одержать победу в войне.Как говорят о русских европейцы, «для них не существует полумер – либо все, либо ничего». Изучая эпизоды военных действий, аналитики сделали вывод, что именно целеустремленность русских солдат часто играла роль катализатора, ведь самое правильное и взвешенное, но не доведенное до конца решение в итоге проиграет по результативности спонтанному порыву, выполненному с точностью и логически завершенному. Стойкость присуща всем русским воинам.В любом сражении солдаты бьются до последнего патрона, последнего вздоха. Стойкость русских в обороне пугает противников. Благодаря этому качеству многие нападения и осады были отражены. Храбрость Это качество русского воина воспето многими авторами. Храбрость считается национальной чертой русского человека.Способность спасать других ценой собственной жизни, бросаться на танки, закрывать своим телом боевые снаряды, осознавая, что это необходимо для Родины, для земляков, для будущих поколений, присуща русским офицерам и солдатам. По признаниям тех, кто встречался с ними в бою, «русские смело идут на смерть, без страха и колебаний. Они верят в то, что если им суждено умереть, то смерть найдет их где угодно. Эти люди часто говорят странную фразу о том, что двум смертям не бывать».Русские презирают трусость так же, как в других армиях презирают подлость. Немецкий военный историк генерал фон Позек отмечал в своих работах: «Русские часто шли в атаку на наши пулеметы и артиллерию, даже когда их атака была обречена на поражение. Они не обращали внимания ни на силу нашего огня, ни на свои потери». Хладнокровие Способность сохранять ясность ума в любой критической ситуации – еще одна характерная черта русских солдат. Русский солдат не впадает в панику.На поле боя среди убитых и раненых сослуживцев, находясь под пулями врага, он способен в считаные минуты собраться с мыслями. Известно много случаев, когда в состоянии, близком к гибели, солдаты предпринимали блестящие тактические действия и часто выходили из сложных ситуаций победителями. Военный обозреватель одной из австрийских газет считал хладнокровие одной из самых ярких черт русских военных. Он писал: «Русские летчики хладнокровны. В атаках русских, быть может, отсутствует планомерность, как и у французов, но в воздухе русские летчики непоколебимы и могут переносить большие потери без всякой паники.Русский летчик есть и остается страшным противником». Сплоченность и солидарность И много лет назад, и сейчас русские поражают всех своим умением объединяться в самых сложных ситуациях. Для иностранцев настоящая загадка, каким образом в момент, когда все складывается очень плохо, русские находят силы, поднимаются с колен, встают плечом к плечу. И в этот момент они способны противостоять врагам, уверенно отстаивая интересы своей страны. Ф. Энгельс отмечал: «Нет никакой возможности рассеять русские батальоны: чем опасность грознее, тем крепче держатся солдаты друг за друга».Это актуально и в настоящее время. Чем опаснее угроза, нависающая над страной и русским народом, тем сильнее стремление объединиться и без тени сомнения биться за Родину. Сила воли Сила воли – неотъемлемая черта русского солдата. Эта способность преодолевать трудности помогает выдерживать тяжелые условия военного времени. Несгибаемая сила воли нашла отражение в разных военных эпизодах. Многие русские солдаты, офицеры, партизаны до конца терпели пытки, издевательства врагов, но не предавали Родину, не сдавались в плен и не выдавали секретных сведений. Русский солдат способен длительное время переносить нужду и лишения. Он может долго терпеть голод, холод, отсутствие элементарных бытовых условий.Источник: Качества русского солдата, которых боялись противники© Русская Семерка russian7.ru

Источник: nashaplaneta.su