Goblin News 17: борьба с историей в США, длинные руки ИГИЛ и онлайн-зрада на Украине
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В этом выпуске:
- тяжёлая кепка Дональда Трампа
- живучие призраки гражданской войны в США
- изрядные плоды европейской толерантности в г. Барселона
- преступная дурость в г. Санкт-Петербург
- новые свидетельства могущества украинской супердержавы
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
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Источник: www.youtube.com