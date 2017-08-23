Goblin News 17: борьба с историей в США, длинные руки ИГИЛ и онлайн-зрада на Украине

... разжигать конфликт, одной рукой поддерживать террористов, другой курдов... участке фронта отрезок длиной более двух километров ... Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской ...США также хотели бы, чтобы Россия сосредоточилась не только на борьбе с ИГ...