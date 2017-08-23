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Goblin News 17: борьба с историей в США, длинные руки ИГИЛ и онлайн-зрада на Украине

20:11. 23 августа 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
- тяжёлая кепка Дональда Трампа
- живучие призраки гражданской войны в США
- изрядные плоды европейской толерантности в г. Барселона
- преступная дурость в г. Санкт-Петербург
- новые свидетельства могущества украинской супердержавы

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: www.youtube.com

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