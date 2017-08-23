Арест Серебренникова: изгнание беса из храма искусства

Концептуал СМИ У Министерства культуры похищены 68 миллионов рублей

Андрей Иванов – общественный деятель, старший преподаватель ИБМТ БГУ – рассуждает об истоках скандала, разгоревшегося вокруг руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Почему театр больше не служит духовному развитию людей и не улучшает мир? Куда пропал диалог между актёром, режиссером и зрителем? Почему театр перестал быть домом искусства и в него проник криминал? Как произошедшие финансовые махинации подтверждают нравственный выбор, сделанный режиссером? Каким должен быть кастинг на право допуска в театр?

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Антименеджмент: организации будущего, Иванов А.А.



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