Афганистан. США попрощались и не уходят.

Б. Обама под занавес своего президентского срока объявил о завершении военной кампании США в Афганистане (в 2014 году), значительном сокращении американского воинского контингента с последующим полным выводом войск. За годы оккупации Афганистана с 2001 года США потратили на военную кампанию и поддержание местных сил правопорядка около 76 миллиардов долларов американских налогоплательщиков. И не получили ничего взамен, даже морального удовлетворения! Правда, это налогоплательщики не получили ничего, а кое-кто из высокопоставленных военных и сотрудников ЦРУ успешно встроился в цепочки наркотрафика… Бизнес был почти идеален — все расходы на счет налогоплательщиков, все доходы — в личный карман. Был бы абсолютно идеален, если бы не мелкие моральные издержки — периодические случаи гибели американских военнослужащих. В общем, высокопрофессиональная в коммерческом смысле команда Д. Трампа устроила мозговой штурм и придумала, как минимизировать моральные издержки, не отказываясь от собственно бизнеса: засекретить информацию о количестве американских военнослужащих на территории Афганистана, расширить полномочия ЦРУ для проведения спецопераций (читай – бессудных казней конкурентов), дать заказы Пентагона своим ЧВК. И, чтобы немного подсластить пилюлю для международной общественности, – пообещать больше «не строить демократию с применением Пентагона на чужих территориях», ну тут скорее будет как в поговорке, зарекалась ворона гавно клевать, да оскоромилась. В сухом остатке получаем: Трамп решил от выгодного бизнеса не отказываться, а перекрышевать его под своих людей. Разработчики «новой американской военной политики в Афганистане», именно «свои люди» и есть:

https://vz.ru/news/2017/7/12/878289.html

Советник Дональда Трампа Стив Бэннон и зять президента США Джаред Кушнер привлекли к разработке американской военной политики в Афганистане руководителей частных военных компаний, которые рекомендовали главе Белого дома использовать бойцов ЧВК ради эффективности и экономии, сообщила The New York Times. В частности, как утверждают осведомленные источники, Эрик Принс, создатель ЧВК Blackwater предложил использовать в Афганистане частные структуры безопасности, отметив, что это было бы «дешевле и эффективнее по сравнению с использованием военных», передает ТАСС. В свою очередь миллиардер Стивен Фейнберг, владелец ЧВК DynCorp International, выполняющей крупные военные подряды для Пентагона, предложил расширить полномочия ЦРУ для проведения операций в Афганистане с участием полувоенных формирований. При этом, как напоминает издание, в мае на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что ситуация в Афганистане в 2018 году может ухудшиться, несмотря на увеличение численности американских войск и контингента НАТО. В начале недели американские сенаторы признали, что США проигрывают войну в Афганистане, призвав увеличить контингент НАТО в регионе. Напомним, американская частная военная компания Academi, до февраля 2009 года называвшаяся Blackwater получила скандальную известность в связи с убийствами мирного населения и контрабандой оружия во время войны в Ираке. Кроме того, наемники Academi принимали участие в силовой операции на Донбассе на стороне Киева и боевых действиях в Афганистане.