Афганистан. США попрощались и не уходят.
Б. Обама под занавес своего президентского срока объявил о завершении военной кампании США в Афганистане (в 2014 году), значительном сокращении американского воинского контингента с последующим полным выводом войск. За годы оккупации Афганистана с 2001 года США потратили на военную кампанию и поддержание местных сил правопорядка около 76 миллиардов долларов американских налогоплательщиков. И не получили ничего взамен, даже морального удовлетворения! Правда, это налогоплательщики не получили ничего, а кое-кто из высокопоставленных военных и сотрудников ЦРУ успешно встроился в цепочки наркотрафика… Бизнес был почти идеален — все расходы на счет налогоплательщиков, все доходы — в личный карман. Был бы абсолютно идеален, если бы не мелкие моральные издержки — периодические случаи гибели американских военнослужащих. В общем, высокопрофессиональная в коммерческом смысле команда Д. Трампа устроила мозговой штурм и придумала, как минимизировать моральные издержки, не отказываясь от собственно бизнеса: засекретить информацию о количестве американских военнослужащих на территории Афганистана, расширить полномочия ЦРУ для проведения спецопераций (читай – бессудных казней конкурентов), дать заказы Пентагона своим ЧВК. И, чтобы немного подсластить пилюлю для международной общественности, – пообещать больше «не строить демократию с применением Пентагона на чужих территориях», ну тут скорее будет как в поговорке, зарекалась ворона гавно клевать, да оскоромилась.
В сухом остатке получаем: Трамп решил от выгодного бизнеса не отказываться, а перекрышевать его под своих людей. Разработчики «новой американской военной политики в Афганистане», именно «свои люди» и есть:
https://vz.ru/news/2017/7/12/878289.html
Советник Дональда Трампа Стив Бэннон и зять президента США Джаред Кушнер привлекли к разработке американской военной политики в Афганистане руководителей частных военных компаний, которые рекомендовали главе Белого дома использовать бойцов ЧВК ради эффективности и экономии, сообщила The New York Times.
В частности, как утверждают осведомленные источники, Эрик Принс, создатель ЧВК Blackwater предложил использовать в Афганистане частные структуры безопасности, отметив, что это было бы «дешевле и эффективнее по сравнению с использованием военных», передает ТАСС.
В свою очередь миллиардер Стивен Фейнберг, владелец ЧВК DynCorp International, выполняющей крупные военные подряды для Пентагона, предложил расширить полномочия ЦРУ для проведения операций в Афганистане с участием полувоенных формирований.
При этом, как напоминает издание, в мае на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что ситуация в Афганистане в 2018 году может ухудшиться, несмотря на увеличение численности американских войск и контингента НАТО.
В начале недели американские сенаторы признали, что США проигрывают войну в Афганистане, призвав увеличить контингент НАТО в регионе.
Напомним, американская частная военная компания Academi, до февраля 2009 года называвшаяся Blackwater получила скандальную известность в связи с убийствами мирного населения и контрабандой оружия во время войны в Ираке. Кроме того, наемники Academi принимали участие в силовой операции на Донбассе на стороне Киева и боевых действиях в Афганистане.
Строительный и гостиничный бизнес всегда был хорош для отмывки денег, так что и тут за рамки семейного подряда они не выходят. Удобно.
Чем же расширение и углубление семейного бизнеса Трампов грозит России? Тем, что сопротивление талибов будет в какой-то момент подавлено, в страну на самолетах НАТО массово завезут ИГИЛ, который получит базу в самом подбрюшье России. Кто-то мне скажет, что ИГИЛ завозят и сейчас, и ничего не меняется. ИГИЛ действительно перебрасывают из Сирии и Ирака самолетами НАТО, не только в Афганистан, но еще и на Филиппины и кое-куда в Африку. Но только в Афганистане они бояться покидать американские военные базы.
Талибы не любят чужаков, да и вожди других афганских вооруженных формирований тоже. Одновременно Д. Трамп начал оказывать политическое давление на Пакистан, чтобы те прекратили поддержку «Талибана». Угроза пакистанским властям прозвучала ясно и недвусмысленно: «прекратить поддержку «Талибана», чтобы в руках у террористических группировок не оказались компоненты ядерного оружия».
Пакистан — страна-член ядерного клуба, поэтому следующий представитель США в ООН будет вместо пресловутой пробирки с белым порошком имени Колина Паузла потрясать «контейнером с расщепляющимися материалами». Или, в переводе на коммерческий язык: не мешайте бизнесу, а то мы Вас уничтожим.
Как ни грустно это звучит, но команда Д. Трампа в силу собственных шкурных интересов не может отказаться от планов дестабилизации России путем заброса на нашу территорию боевиков ИГИЛ. Надо же бизнесменам как-то мотивировать дальнейшие траты из бюджета перед Конгрессом. Аргумент: «это всё против русских» неоднократно доказал свою эффективность.
Источник: pravosudija.net