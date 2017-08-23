Главная » Невероятное в мире, Политика

Афганистан. США попрощались и не уходят.

09:06. 23 августа 2017 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:

Б. Обама под занавес своего президентского срока объявил о завершении военной кампании США в Афганистане (в 2014 году), значительном сокращении американского воинского контингента с последующим полным выводом войск. За годы оккупации Афганистана с 2001 года США потратили на военную кампанию и поддержание местных сил правопорядка около 76 миллиардов долларов американских налогоплательщиков. И не получили ничего взамен, даже морального удовлетворения! Правда, это налогоплательщики не получили ничего, а кое-кто из высокопоставленных военных и сотрудников ЦРУ успешно встроился в цепочки наркотрафика… Бизнес был почти идеален — все расходы на счет налогоплательщиков, все доходы — в личный карман. Был бы абсолютно идеален, если бы не мелкие моральные издержки — периодические случаи гибели американских военнослужащих. В общем, высокопрофессиональная в коммерческом смысле команда Д. Трампа устроила мозговой штурм и придумала, как минимизировать моральные издержки, не отказываясь от собственно бизнеса: засекретить информацию о количестве американских военнослужащих на территории Афганистана, расширить полномочия ЦРУ для проведения спецопераций (читай – бессудных казней конкурентов), дать заказы Пентагона своим ЧВК. И, чтобы немного подсластить пилюлю для международной общественности, – пообещать больше «не строить демократию с применением Пентагона на чужих территориях», ну тут скорее будет как в поговорке, зарекалась ворона гавно клевать, да оскоромилась.

В сухом остатке получаем: Трамп решил от выгодного бизнеса не отказываться, а перекрышевать его под своих людей. Разработчики «новой американской военной политики в Афганистане», именно «свои люди» и есть:

https://vz.ru/news/2017/7/12/878289.html

Советник Дональда Трампа Стив Бэннон и зять президента США Джаред Кушнер привлекли к разработке американской военной политики в Афганистане руководителей частных военных компаний, которые рекомендовали главе Белого дома использовать бойцов ЧВК ради эффективности и экономии, сообщила The New York Times.

В частности, как утверждают осведомленные источники, Эрик Принс, создатель ЧВК Blackwater предложил использовать в Афганистане частные структуры безопасности, отметив, что это было бы «дешевле и эффективнее по сравнению с использованием военных», передает  ТАСС.

В свою очередь миллиардер Стивен Фейнберг, владелец ЧВК DynCorp International, выполняющей крупные военные подряды для Пентагона, предложил расширить полномочия ЦРУ для проведения операций в Афганистане с участием полувоенных формирований.

При этом, как напоминает издание, в мае на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что ситуация в Афганистане в 2018 году может ухудшиться, несмотря на увеличение численности американских войск и контингента НАТО.

В начале недели американские сенаторы признали, что США проигрывают войну в Афганистане, призвав увеличить контингент НАТО в регионе.

Напомним, американская частная военная компания Academi, до февраля 2009 года называвшаяся Blackwater получила скандальную известность в связи с убийствами мирного населения и контрабандой оружия во время войны в Ираке. Кроме того, наемники Academi принимали участие в силовой операции на Донбассе на стороне Киева и боевых действиях в Афганистане.

Строительный и гостиничный бизнес всегда был хорош для отмывки денег, так что и тут за рамки семейного подряда они не выходят. Удобно.

Чем же расширение и углубление семейного бизнеса Трампов грозит России? Тем, что сопротивление талибов будет в какой-то момент подавлено, в страну на самолетах НАТО массово завезут ИГИЛ, который получит базу в самом подбрюшье России. Кто-то мне скажет, что ИГИЛ завозят и сейчас, и ничего не меняется. ИГИЛ действительно перебрасывают из Сирии и Ирака самолетами НАТО, не только в Афганистан, но еще и на Филиппины и кое-куда в Африку. Но только в Афганистане они бояться покидать американские военные базы.

Талибы не любят чужаков, да и вожди других афганских вооруженных формирований тоже. Одновременно Д. Трамп начал оказывать политическое давление на Пакистан, чтобы те прекратили поддержку «Талибана». Угроза пакистанским властям прозвучала ясно и недвусмысленно: «прекратить поддержку «Талибана», чтобы в руках у террористических группировок не оказались компоненты ядерного оружия».

Пакистан — страна-член ядерного клуба, поэтому следующий представитель США в ООН будет вместо пресловутой пробирки с белым порошком имени Колина Паузла потрясать «контейнером с расщепляющимися материалами». Или, в переводе на коммерческий язык: не мешайте бизнесу, а то мы Вас уничтожим.

Как ни грустно это звучит, но команда Д. Трампа в силу собственных шкурных интересов не может отказаться от планов дестабилизации России путем заброса на нашу территорию боевиков ИГИЛ. Надо же бизнесменам как-то мотивировать дальнейшие траты из бюджета перед Конгрессом. Аргумент: «это всё против русских» неоднократно доказал свою эффективность.

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему в Афганистане никогда не будет мира?
... Америку сплошные похвалы: «США поддерживают проекты развития в Афганистане». И еще: «Новая.... Вот только ушли отсюда, не попрощавшись. - Да нас просто отсюда выгнали... согласился возглавить страну, продержалось после ухода советских войск почти четыре года...
Бэкграунд, выпуск-321 за 12 октября 2013
...что называется, по-английски, не попрощавшись. Назовите мне хоть один успешный...президент Афганистана: Действия США и их союзников в Афганистане принесли стране огромные... сопутствовал глубочайший моральный кризис. Уход от реальности в наркотический дурман...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2016
... авиацией. Активизация противостояния в Афганистане вызвана тем, что Россия ...чтобы избежать военно-политического обвала, США, скорее всего, придется возвращать ...продолжения бомбардировок Афганистана. Предлог попрощавшись не уходить. В качестве пугала боевики...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июня 2017
... что Дубаи информировали США о намерении всячески помешать...почувствовал: настала пора навсегда попрощаться с террористами, которые чуть...гражданскую войну, получить новый Афганистан. На протяжении почти ... стратегическую оборону оно уходить не собирается и при...
ГЛАВНОЕ О ПРОПАВШЕМ БОИНГЕ и НЕ ТОЛЬКО…/ ABOUT THE MISSING BOEING AND NOT ONLY ...
...Вьетнама, Филиппин, Индонезии и США. Проанализированы данные радиолокационных станций ... том числе Пакистан и Афганистан, Китай. Поиск также ...на грани разрыва, жена уходит, что он очень ... только после этого экипаж попрощался с гражданским диспетчером. То...
Бэкграунд, выпуск-323 за 26 октября 2013
... в частности практический полный уход в густую тень тех ... чье мнение всегда представляет госдепартамент США, разумеется, не потерпит, чтобы...излагает и будь мы немного попроще, нам бы его аргументов ... труда – война СССР в Афганистане была еще то дерьмо, слова...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>