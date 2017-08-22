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Худшее детям: прокуроры недовольны питанием в школах регионов

16:58. 22 августа 2017 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

Школьников кормят просроченными продуктами, а коррупция процветает.

iachp В преддверии нового учебного года прокуроры, депутаты и общественные деятели провели проверки и осмотры кухонь и столовых в региональных школах. Без внимания не оставили и поставщиков продуктов.

В Саратовской области организация питания в школах хромает на обе ноги. В прошедшем учебном году дети получали обеды из просроченных продуктов. И, возможно, хорошо, что при этом им выдали уменьшенные порции, ведь от полноценных можно было и в больницу попасть. Кроме того, родителей ставили в неравные условия: в одних школах торговая надбавка составляла 10 процентов, в других – 50. Прокуратура Саратовской области продолжает разбираться в ситуации, пока специалисты подготовили законопроект по урегулированию торговых наценок на продукты для школьных столовых.  

Не лучше ситуация с питанием в Ханты-Мансийском автономном округе. Родителей вынуждали вносить дополнительные суммы на питание ребенка, хотя в 2016 году в виде окружных субвенций на эти цели выделили 2,4 млрд, а в 2017 – 2,5 млрд рублей. Нарушения обнаружили активисты регионального штаба ОНФ. По их сведениям, в Ханты-Мансийске школы вынуждали заключать договоры с МАУ «Комбинат школьного питания», учрежденным местной мэрией. В итоге, городские чиновники отлично зарабатывали за счет внесения дополнительных средств родителями, а также не позволяли конкурентам вторгнуться на прибыльный рынок школьного питания. Аналогичные монополии возникли в Сургуте и Пыть-Яхе.

Школьникам Тверской области обед в столовой может грозить пищевым отравлением. В ряде школ Роспотребнадзор выявил одинаковые нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние и содержание помещений, несоблюдение правил мытья посуды и инвентаря, нарушение технологического процесса при приготовлении блюд. Причина несоблюдения правил заключается в банальном отсутствии оборудования и недостаточной площади пищеблоков.

Однако не все учебные заведения страны подвержены коррумпированности чиновников и поставщиков. Например, в Липецке постепенно ремонтируют школьные столовые, создают полноценные кухни и в конце года планируют передать организацию питания профильной организации. В Москве продолжают поддерживать питание в школах на высоком уровне, хотя здесь глобальные изменения начались еще несколько лет назад,. В столице ответственность за детскую еду несут проверенные комбинаты питания. В некоторых московских школах столовые даже превратились в рестораны. К этому же стремятся в Нижнем Новгороде: в этом учебном году здесь увеличат число школ, в которых питание построено по принципу «шведского стола».

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