Выбор стратегии

Войны со­про­вож­да­ют че­ло­ве­че­ство всё время его су­ще­ство­ва­ния. Люди изу­ча­ют сра­же­ния давно ми­нув­ших эпох для того, чтобы не по­вто­рять ошибки тех, кто эти сра­же­ния про­иг­рал и пе­ре­нять опыт по­бе­ди­те­ля.

Однако ка­че­ствен­ные во­ен­ные ана­ли­ти­ки по­яв­ля­ют­ся даже реже, чем ве­ли­кие пол­ко­вод­цы. По­это­му мы ре­гу­ляр­но читаем в ка­че­стве объ­яс­не­ния, что одна армия по­бе­ди­ла другую, потому что была, на­при­мер, уком­плек­то­ва­на тя­жё­лой пе­хо­той, ко­то­рая, дей­ствуя в со­мкну­том строю, рас­топ­та­ла луч­ни­ков и разо­гна­ла кон­ни­цу (как это слу­чи­лось при Ма­ра­фоне и во многих других битвах ан­тич­но­сти).

Впро­чем, уже на сле­ду­ю­щей стра­ни­це мы можем про­честь, что по­ра­же­ние три­ум­ви­ра Марка Ли­ци­ния Красса при Каррах было вы­зва­но тем, что пар­фян­ские конные луч­ни­ки (аб­со­лют­но ана­ло­гич­ные тем, что в ахе­ме­нид­ских армиях тер­пе­ли по­ра­же­ния от гре­че­ских и ма­ке­дон­ских фаланг) рас­стре­ля­ли дей­ство­вав­шую в со­мкну­том строю тя­жё­лую пехоту.

Кстати, одним из пре­иму­ществ римлян над ма­ке­до­ня­на­ми недо­ста­точ­но ком­пе­тент­ные ис­сле­до­ва­те­ли объ­яв­ля­ют сто­яв­шее на во­ору­же­нии армии более ко­рот­кое ме­та­тель­ное копьё, не ме­шав­шее воинам в ближ­нем бою. Они же за­яв­ля­ют, что пре­иму­ще­ством греков и ма­ке­до­нян перед пер­са­ми была длин­ная пика (са­рисса) по­ра­жав­шая во­ору­жён­ных ко­рот­ки­ми ме­та­тель­ны­ми ко­пья­ми персов за пре­де­ла­ми их до­ся­га­е­мо­сти.

Прак­ти­че­ски все ис­сле­до­ва­те­ли схо­дят­ся на том, что так­ти­ка яв­ля­ет­ся глав­ным пре­иму­ще­ством рим­ских ле­ги­о­нов над эл­ли­ни­сти­че­ски­ми ар­ми­я­ми. Но они никак не объ­яс­ня­ют, почему Ган­ни­бал, ко­ман­до­вав­ший клас­си­че­ской эл­ли­ни­сти­че­ской армией, на­столь­ко за­пу­гал римлян ка­та­стро­фи­че­ски­ми раз­гро­ма­ми, что Квинт Фабий Манлий Кунк­та­тор за­пре­щал своим вой­скам всту­пать с ним в бой, из­ма­ты­вая кар­фа­ге­нян ма­нев­ри­ро­ва­ни­ем на ком­му­ни­ка­ци­ях.

Как видим уни­вер­саль­но­го за­кли­на­ния, поз­во­ля­ю­ще­го всегда одер­жи­вать победы не су­ще­ству­ет. Кстати немцы в 1940-1942 году одер­жи­ва­ли бле­стя­щие победы, опе­ри­руя более ма­ло­чис­лен­ны­ми и хуже тех­ни­че­ски осна­щён­ны­ми силами, чем их про­тив­ни­ки. А потом та же армия, ру­ко­во­ди­мая теми же ге­не­ра­ла­ми, начала тер­петь со­кру­ши­тель­ные по­ра­же­ния. Причём так было на всех фрон­тах, а не только на со­вет­ско-гер­ман­ском.

Един­ствен­ное знание, ко­то­рое можно на­звать уни­вер­саль­ным, но ко­то­ро­му невоз­мож­но на­учить, яв­ля­ет­ся талант пол­ко­вод­ца. Именно талант поз­во­ля­ет пол­ко­вод­цу верно оце­нить силь­ные и слабые своих войск и войск про­тив­ни­ка и на­вя­зать сра­же­ние в то время и в той мест­но­сти, где силь­ные сто­ро­ны его войск будут при­ме­нять­ся наи­бо­лее удачно, а сла­бо­сти врага будут наи­бо­лее уяз­ви­мы. По­это­му, когда талант стал­ки­ва­ет­ся с по­сред­ствен­но­стью, слу­ча­ют­ся победы, до­стиг­ну­тые силами, на­хо­дя­щи­ми­ся в аб­со­лют­ном чис­лен­ном мень­шин­стве и ка­че­ствен­но в разы усту­па­ю­щи­ми врагу. Так Ян Жижка на горе Витков со сбор­ной со­лян­кой из 4000 тысяч гу­си­тов раз­гро­мил трид­ца­ти­ты­сяч­ное про­фес­си­о­наль­ное ры­цар­ское кре­сто­нос­ное войско им­пе­ра­то­ра Си­гиз­мун­да, шедшее брать Прагу.

Если стал­ки­ва­ют­ся два по­сред­ствен­ных ко­ман­ду­ю­щих (а таких боль­шин­ство), то судьбу сра­же­ния и войны решают «боль­шие ба­та­льо­ны» (чис­лен­ное, тех­ни­че­ское и ка­че­ствен­ное пре­вос­ход­ство одной армии над другой). Но вот когда встре­ча­ют­ся два во­ен­ных гения, воз­ни­ка­ют си­ту­а­ции столь же нестан­дарт­ные ин­те­рес­ные и обо­ю­до­ост­рые, как шах­мат­ная партия двух ве­ли­ких гросс­мей­сте­ров, на­блю­дая ко­то­рую ор­ди­нар­ные шах­ма­ти­сты не всегда в со­сто­я­нии понять глу­би­ну за­мыс­ла даже после того, как партия уже за­вер­ше­на.

Таким, на­при­мер, было столк­но­ве­ние На­по­лео­на и Ку­ту­зо­ва в 1812 году. На­по­ле­он создал до­ста­точ­ный чис­лен­ный пе­ре­вес, чтобы вы­иг­рать войну, его армия была пре­крас­но под­го­тов­ле­на, имела бо­га­тый боевой опыт, ею ко­ман­до­ва­ли лучшие на то время пол­ко­вод­цы Европы. Мар­ша­лы На­по­лео­на — со­звез­дие во­ен­ных та­лан­тов, вполне зрелые са­мо­сто­я­тель­ные пол­ко­вод­цы, до­сти­гав­шие ве­ли­ко­леп­ных успе­хов. С рус­ски­ми вой­ска­ми армия На­по­лео­на до этого неод­но­крат­но встре­ча­лась, знала что про­тив­ник слож­ный, но далеко не непо­бе­ди­мый. На­по­ле­он был хорошо знаком с Алек­сан­дром I, неод­но­крат­но мог оце­нить его дей­ствия в кри­ти­че­ских си­ту­а­ци­ях. И он вы­ра­бо­тал план.

План ос­но­вы­вал­ся на всём пред­ше­ство­вав­шем опыте борьбы На­по­лео­на с рус­ски­ми. Он даже с Ку­ту­зо­вым стал­ки­вал­ся и имел воз­мож­ность убе­дить­ся, что Михаил Ил­ла­ри­о­но­вич пре­вос­хо­дит его в ис­кус­стве ма­нёв­ра. Но от­ступ­ле­ни­я­ми войны не вы­иг­ры­ва­ют­ся и На­по­ле­он был уверен в своих воз­мож­но­стях. Он считал, что ок­ку­па­ция наи­бо­лее на­се­лён­ных, к тому же ко­рен­ных об­ла­стей России на­не­сёт пе­тер­бург­ской власти страш­ней­ший пси­хо­ло­ги­че­ский удар, по­гру­зит им­пе­ра­то­ра в про­стра­цию, а двор в де­прес­сию. Он был уверен, что потеря дво­ря­на­ми своих имений в ве­ли­ко­рус­ских об­ла­стях вы­зо­вет силь­ней­шую оп­по­зи­цию пра­ви­тель­ству и мощное дав­ле­ние на него с тре­бо­ва­ни­ем мира любой ценой. Он не со­мне­вал­ся, что в таких усло­ви­ях, при общей уме­рен­но­сти тре­бо­ва­ний Бо­на­пар­та, Алек­сандр не устоит и под­пи­шет мир, на устра­и­ва­ю­щих им­пе­ра­то­ра фран­цу­зов усло­ви­ях.

Он ошибся. Ре­ак­ция рос­сий­ско­го об­ще­ства на втор­же­ние в Россию ока­за­лась совсем не такой же, как его ре­ак­ция на по­ра­же­ния, по­не­сён­ные в Европе. Аустер­лиц и Фрид­ланд вы­зва­ли немед­лен­ное начало мирных пе­ре­го­во­ров. Ни Бо­ро­ди­но, ни за­ня­тие Москвы ни на мил­ли­метр не при­бли­зи­ли На­по­лео­на к миру. А без мир­но­го до­го­во­ра и с по­сто­ян­но на­ви­са­ю­щим над его ком­му­ни­ка­ци­я­ми Ку­ту­зо­вым им­пе­ра­тор был об­ре­чён. Его армия таяла без сра­же­ний.

В со­вре­мен­ном мире ядер­ные сверх­дер­жа­вы, в случае пря­мо­го во­ен­но­го столк­но­ве­ния, спо­соб­ны просто сте­реть друг друга с по­ли­ти­че­ской карты. По­это­му ис­кус­ство войны пе­ре­ме­сти­лось в сферу по­ли­ти­ки. Войну надо вы­иг­ры­вать до войны и без войны. Армия яв­ля­ет­ся только га­ран­том того, что про­тив­ник не смах­нёт по­сре­ди партии фигуры и не трес­нет вас доской по голове. Со­от­вет­ствен­но, до ядер­ной эры ис­кус­ство главы го­су­дар­ства (ко­то­рый даже не всегда вы­сту­пал, как вер­хов­ный глав­но­ко­ман­ду­ю­щий) со­сто­я­ло в том, чтобы обес­пе­чить армию всем необ­хо­ди­мым, на­ла­дить ре­гу­ляр­ное по­ступ­ле­ние по­пол­не­ний, подвоз про­ви­ан­та, бо­е­при­па­сов, об­мун­ди­ро­ва­ния (по сезону), эва­ку­а­цию и ле­че­ние ра­нен­ных. Фак­ти­че­ски на нём лежала ор­га­ни­за­ция тыла, без ко­то­ро­го ни одна армия во­е­вать не может.

Се­год­ня глава го­су­дар­ства прак­ти­че­ски всегда вер­хов­ный глав­но­ко­ман­ду­ю­щий и он по­сто­ян­но ведёт боевые дей­ствия, только в по­ли­ти­че­ском про­стран­стве. Тем не менее ор­га­ни­зо­ва­ны они по всем пра­ви­лам во­ен­но­го ис­кус­ства. Именно по­это­му со второй по­ло­ви­ны ХХ века, с пе­ре­хо­дом тра­ди­ци­он­ной по­ли­ти­ки из со­сто­я­ния «между вой­на­ми» к со­сто­я­нию пер­ма­нент­ной войны (без боевых дей­ствий) от­кры­тая ложь в по­ли­ти­ке пе­ре­ста­ла осуж­дать­ся. Сто лет назад, про­бир­ка с белым по­рош­ком, ко­то­рой тряс Колин Пауэлл в ка­че­стве до­ка­за­тель­ства су­ще­ство­ва­ния так и не предъ­яв­лен­но­го миру ирак­ско­го бак­те­рио­ло­ги­че­ско­го оружия на­дол­го сде­ла­ла бы США парией в меж­ду­на­род­ных от­но­ше­ни­ях. Се­год­ня же аме­ри­кан­цы про­дол­жа­ют врать. Весь мир знает, что они врут и тем не менее все делают вид, что верят.

Всё верно. Война — ис­кус­ство обмана. Война при­вет­ству­ет и на­граж­да­ет всё то, что в мирное время счи­та­ет­ся пре­ступ­ным. И если война пе­ре­не­се­на в по­ли­ти­че­ское про­стран­ство, это просто озна­ча­ет, что амо­раль­ность войны стала ос­но­вой по­ли­ти­ки.

Впро­чем амо­раль­ность тоже бывает разная. Война амо­раль­на в прин­ци­пе, но, на­при­мер, рус­ским армиям (в от­ли­чие, от гер­ман­ских или япон­ских) прак­ти­че­ски не при­хо­ди­лось тра­тить силы на борьбу с пар­ти­зан­щи­ной в тылу, по­сколь­ку их от­но­ше­ние к на­се­ле­нию ок­ку­пи­ру­е­мых об­ла­стей всегда было че­ло­веч­ным. Более того, по­сколь­ку Россия прак­ти­че­ски всегда была обо­ро­ня­ю­щей­ся сто­ро­ной, когда её войска всту­па­ли на тер­ри­то­рию по­вер­жен­но­го про­тив­ни­ка, он, как пра­ви­ло уже так уста­вал от войны и свя­зан­ных с ней потерь, что готов был с цве­та­ми встре­чать ино­стран­ную армию, как осво­бо­ди­тель­ни­цу от соб­ствен­но­го пра­ви­тель­ства.

Не уди­ви­тель­но, что когда война пе­ре­ш­ла в про­стран­ство по­ли­ти­ки, каждая нация пе­ре­нес­ла туда же свои тра­ди­ци­он­ные под­хо­ды к ве­де­нию обыч­ных боевых дей­ствий. Аме­ри­кан­цы, как раз­да­ва­ли ин­дей­цам за­ра­жён­ные оспой или чумой одеяла, так и тем же и за­ни­ма­ют­ся в со­вре­мен­ном мире, только в боль­ших мас­шта­бах. И рус­ские тоже, как раз­во­ра­чи­ва­ли на улицах по­вер­жен­но­го Бер­ли­на по­ле­вые кухни, чтобы кор­мить на­се­ле­ние, так и раз­во­ра­чи­ва­ют.

Со­от­вет­ствен­но и ре­зуль­та­ты до­сти­га­ют­ся ана­ло­гич­ные. На­пом­ню, что аме­ри­кан­ские «гу­ма­ни­сты» решили про­бле­му ин­дей­цев, уни­что­жив по­след­них прак­ти­че­ски под корень. Ана­ло­гич­ным об­ра­зом США пред­ла­га­ли решить гер­ман­скую про­бле­му после второй ми­ро­вой войны. Форма ге­но­ци­да немец­ко­го народа должна была быть иной и при­ве­сти к зна­чи­тель­но более быст­ро­му ис­чез­но­ве­нию 70-мил­ли­он­ной нации, чем при­ш­лось аме­ри­кан­цам про­во­зить­ся с ин­дей­ца­ми, но важно, что именно ге­но­цид счи­тал­ся един­ствен­ным спо­со­бом ре­ше­ния про­бле­мы.

Про­ис­хо­дит это потому, что аме­ри­кан­ская во­ен­ная стра­те­гия в прин­ци­пе не пред­по­ла­га­ет ми­ни­маль­ную заботу о граж­дан­ском на­се­ле­нии про­тив­ни­ка. По­это­му везде, где по­яв­ля­ют­ся аме­ри­кан­цы (в Аф­га­ни­стане, Ираке) мест­ное на­се­ле­ние на­чи­на­ет мереть как мухи. Это есте­ствен­но при­во­дит к оже­сто­чён­но­му со­про­тив­ле­нию пока живых, что ско­вы­ва­ет силы и ре­сур­сы США. По­это­му, чем больше и быст­рее уни­что­жа­ет­ся на­се­ле­ние (всё на­се­ле­ние, а не только войска) про­тив­ни­ка, тем быст­рее США могут до­стичь ко­неч­ной цели войны.

Стоит ли удив­лять­ся, что в 90-е мор прошёл по пост­со­вет­ским тер­ри­то­ри­ям. Причём де­по­пу­ля­ция была оста­нов­ле­на и об­ра­ще­на вспять только в тех го­су­дар­ствах, ко­то­рые вошли в рос­сий­скую сферу вли­я­ния. Со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти на­се­ле­ния оста­нов­ле­на не везде. Даже Россия только лет пять, как смогла выйти в режим неболь­шо­го и неустой­чи­во­го роста. Но, если мы срав­ним с остав­шей­ся в аме­ри­кан­ской сфере вли­я­ния Укра­и­ной, те­ря­ю­щей на­се­ле­ние мил­ли­о­на­ми (причём де­по­пу­ля­ция идёт с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем) или с на­по­ло­ви­ну вы­мер­шей При­бал­ти­кой, то де­мо­гра­фи­че­ская си­ту­а­ция в стра­нах ЕАЭС по­ка­жет­ся аб­со­лют­но бла­гост­ной.

Россия также со­хра­ни­ла свой тра­ди­ци­он­ный подход. Там, где она по­яв­ля­ет­ся, забота об обес­пе­че­нии мест­но­му на­се­ле­нию нор­маль­но­го уровня жизни ста­но­вит­ся пер­во­оче­ред­ной за­да­чей. Это, без­услов­но, тре­бу­ет зна­чи­тель­но боль­ших рас­хо­дов и огра­ни­чи­ва­ет воз­мож­ность си­ло­вых ре­ше­ний. Зато такая стра­те­гия за­став­ля­ет более скру­пу­лёз­но рас­счи­ты­вать ре­сур­сы и не на­де­ять­ся на грубую силу, как на уни­вер­саль­ное сред­ство ре­ше­ния всех про­блем.

Аме­ри­кан­цы пы­та­ют­ся своих врагов убить. Россия пы­та­ет­ся сде­лать из них друзей или же ней­тра­ли­зо­вать дей­ствие их враж­деб­но­сти, оста­вив ва­рить­ся в соб­ствен­ном соку. Убить всех ещё ни у кого не по­лу­ча­лось. Аме­ри­кан­ская же стра­те­гия пер­ма­нент­но­го на­си­лия за­став­ля­ет США обес­пе­чи­вать про­ек­цию силы в каждом уголке пла­не­ты. То есть, по факту, от­но­ше­ния США с на­ро­да­ми земли сво­дят­ся к уже за­пу­щен­но­му или пока от­ло­жен­но­му ге­но­ци­ду.

Другие ва­ри­ан­ты для неа­ме­ри­кан­цев не преду­смот­ре­ны просто потому, что ста­биль­ность США по­стро­е­на на том, что они по­треб­ля­ют больше ре­сур­сов, чем про­из­во­дят. Таким об­ра­зом, кто-то где-то должен по­сто­ян­но уми­рать, чтобы аме­ри­кан­цы могли под­дер­жи­вать при­выч­ный образ жизни. Сле­до­ва­тель­но, аме­ри­кан­ская ге­ге­мо­ния с неиз­беж­но­стью ведёт не только к эко­но­ми­че­ско­му кол­лап­су, но и к са­мо­лик­ви­да­ции че­ло­ве­че­ства. Дело в том, что рано или поздно воз­мож­ность на­кач­ки США ре­сур­са­ми извне за­кон­чит­ся. Причём за­кон­чит­ся тем быст­рее, чем на­деж­нее они смогут кон­тро­ли­ро­вать мир. Ис­то­рия по­след­них де­ся­ти­ле­тий сви­де­тель­ству­ет, что самыми быст­ры­ми тем­па­ми вы­ми­ра­ют самые кон­тро­ли­ру­е­мые США народы.

Рано или поздно США в любом случае при­ш­лось бы пе­ре­не­сти по­ли­ти­ку ге­но­ци­да на соб­ствен­ную тер­ри­то­рию, раз­де­лив народ на корм и кор­мя­щих­ся. Но, в связи с неспо­соб­но­стью США от­сто­ять свои пре­тен­зии на ми­ро­вую ге­ге­мо­нию в прямом военно-по­ли­ти­че­ском про­ти­во­сто­я­нии с Рос­си­ей и Китаем и про­грес­си­ру­ю­щим со­кра­ще­ни­ем до­ступ­ной кон­тро­лю Ва­шинг­то­на ре­сурс­ной базы, необ­хо­ди­мость со­кра­ще­ния ко­ли­че­ства кор­мя­щих­ся в самих США стала на­столь­ко оче­вид­ной, что с самого старта по­след­ней пре­зи­дент­ской из­би­ра­тель­ной кам­па­нии Аме­ри­ка дви­ну­лась в сто­ро­ну граж­дан­ской войны. И пока что это дви­же­ние только уско­ря­ет­ся.

А что такое граж­дан­ская война? Это вы­яс­не­ние внутри одного и того же об­ще­ства, какая его часть будет кон­тро­ли­ро­вать и рас­пре­де­лять на­ци­о­наль­ные ре­сур­сы, а какой при­дёт­ся под­чи­нить­ся, по­гиб­нуть или эми­гри­ро­вать, по­сколь­ку на­лич­ных ре­сур­сов больше недо­ста­точ­но чтобы обес­пе­чи­вать всему об­ще­ству же­ла­е­мый уро­вень жизни, а со­кра­тить свои по­треб­но­сти оно не хочет.

Есте­ствен­но, что ис­пы­ты­вая необ­хо­ди­мость гра­бить уже даже своих со­оте­че­ствен­ни­ков, аме­ри­кан­цы ещё более жёстко от­но­сят­ся к под­кон­троль­ным стра­нам. Если из них можно выжать необ­хо­ди­мые США ре­сур­сы, их вы­жи­ма­ют со всей тща­тель­но­стью. Тех же, кто больше ничего не спо­со­бен дать и для под­дер­жа­ния чьей го­су­дар­ствен­но­сти тре­бу­ет­ся ре­сур­сы рас­хо­до­вать, бро­са­ют на про­из­вол судьбы. «Му­станг не вы­не­сет двоих».

Неко­то­рые из аме­ри­кан­ских со­юз­ни­ков ещё со­хра­ни­ли спо­соб­ность бо­роть­ся за своё бу­ду­щее. Они (Гер­ма­ния, Фран­ция, «старый ЕС» в целом) со­про­тив­ля­ют­ся. В другое время их со­про­тив­ле­ние было бы об­ре­че­но. Но сейчас США слиш­ком быстро сдают по­зи­ции и слиш­ком быстро на­рас­та­ет внут­рен­няя неста­биль­ность в США. Есть шанс про­дер­жать­ся до того мо­мен­та, когда Ва­шинг­то­ну будет уже не до Европы.

Мла­до­ев­ро­пей­цы, ко­то­рые без США и их гео­по­ли­ти­че­ских ам­би­ций «старой Европе» в ка­че­стве равных парт­нё­ров не нужны, пы­та­ют­ся помочь Ва­шинг­то­ну удер­жать­ся на кон­ти­нен­те. Но их вес внутри ЕС опре­де­лял­ся под­держ­кой США. С резким со­кра­ще­ни­ем аме­ри­кан­ских воз­мож­но­стей «старая Европа», осо­бен­но Гер­ма­ния стала просто иг­но­ри­ро­вать по­же­ла­ния мла­до­ев­ро­пей­цев, если же они ока­зы­ва­ют­ся осо­бен­но на­стой­чи­вы­ми (как поляки в во­про­се о «Се­вер­ном потоке — 2»), то их ставят на место санк­ци­я­ми.

Ну а такие страны, как Укра­и­на, яв­ля­ю­ща­я­ся полным аме­ри­кан­ским про­тек­то­ра­том, ока­зы­ва­ют­ся в самом худшем по­ло­же­нии. На­ци­о­наль­ная элита ле­ги­ти­ми­ро­ва­ла свою власть за счёт под­держ­ки Ва­шинг­то­на. Нет под­держ­ки — нет ле­ги­тим­но­сти. При этом в безум­ном рас­чё­те на то, что аме­ри­кан­цы будут вечно со­дер­жать Укра­и­ну как про­ти­во­вес России, соб­ствен­ная эко­но­ми­ка уни­что­же­на. Укра­и­на больше не может кор­мить своё на­се­ле­ние и со­дер­жать своё го­су­дар­ство. Минфин тре­бу­ет пре­кра­тить вы­пла­чи­вать взносы в меж­ду­на­род­ные ор­га­ни­за­ции (на этом можно сэко­но­мить мил­ли­о­нов сто дол­ла­ров в год, что в мас­шта­бе Укра­и­ны вообще не деньги). Это яр­чай­шее сви­де­тель­ство того на­сколь­ко пуста укра­ин­ская казна.

Отказ Ва­шинг­то­на от вме­ша­тель­ства в укра­ин­ские дела, как это не па­ра­док­саль­но, при­ве­дёт только к ухуд­ше­нию об­ста­нов­ки в целом. Мест­ная элита не спо­соб­на к го­су­дар­ствен­но­му управ­ле­нию. До сих пор она за­ни­ма­лась только пе­ре­рас­пре­де­ле­ни­ем до­став­ших­ся от СССР ре­сур­сов. То есть, для того, чтобы они могли «эф­фек­тив­но ру­ко­во­дить», кто-то должен обес­пе­чить их неис­ся­ка­ю­щим ре­сурс­ным по­то­ком.

Россия не сможет опе­ра­тив­но за­ме­стить на Укра­ине остав­шу­ю­ся от Аме­ри­ки пу­сто­ту, по­сколь­ку, как ска­за­но выше, мест­ных адек­ват­ных управ­лен­цев просто нет, а для того, чтобы на­зна­чить соб­ствен­ных (кстати, где взять спе­ци­а­ли­стов ещё на одну дер­жа­ву, если даже на Крым не хва­та­ет?) необ­хо­ди­мо занять тер­ри­то­рию и во­ору­жён­ным путём сверг­нуть дей­ству­ю­щую власть. Это, ко­неч­но, сде­лать не сложно. Но это ре­ше­ние вы­па­да­ет из тра­ди­ций рос­сий­ской по­ли­ти­ки.

На Укра­ине в ходе граж­дан­ской войны сфор­ми­ро­ва­лась боль­шая группа людей, со­вер­шив­ших во­ен­ные пре­ступ­ле­ния и спра­вед­ли­во бо­я­щих­ся уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния, а то и сти­хий­ной на­род­ной мести. Это и доб­ро­воль­цы из на­цист­ских ба­та­льо­нов, и офи­це­ры СБУ, пре­вра­тив­шие спец­служ­бу в по­ли­ти­че­скую охран­ку, и во­ен­ные, от­да­вав­шие и вы­пол­няв­шие при­ка­зы о вар­вар­ских об­стре­лах и бом­бар­ди­ров­ках го­ро­дов Дон­бас­са, и чи­нов­ни­ки, мас­со­во на­ру­шав­шие законы и кон­сти­ту­цию, и банды «пат­ри­о­тов», за­ни­ма­ю­щи­е­ся чисто уго­лов­ным от­жи­мом пред­при­я­тий и иму­ще­ства. В общей слож­но­сти только ак­тив­ных, осо­зна­ю­щих пре­ступ­ность своих дей­ствий пер­со­на­жей в стране больше ста тысяч. Причём все они скон­цен­три­ро­ва­ны в струк­ту­рах управ­ле­ния и си­ло­вом блоке. Есть ещё пас­сив­ная био­мас­са из «героев АТО» и «сто­рон­ни­ков ев­ро­пей­ско­го выбора». Здесь уже счёт пойдёт на мил­ли­о­ны тех, кто не ждёт Россию на Укра­ине.

То есть, без до­ста­точ­но жёст­ких ре­прес­сий не обой­тись. Но, как мы помним, мас­со­вые ре­прес­сии вы­зы­ва­ют со­про­тив­ле­ние самых ши­ро­ких слоёв и мы по­па­да­ем в по­роч­ный круг вза­им­но­го тер­ро­ра из ко­то­ро­го нет по­зи­тив­но­го выхода.

И это мы ещё не об­ра­ти­лись к под­счё­ту ре­сур­сов, необ­хо­ди­мых для вос­ста­нов­ле­ния нор­маль­ной жизни на Укра­ине, а также к во­про­су о необ­хо­ди­мо­сти решить её даль­ней­шую судьбу и ле­га­ли­зо­вать это ре­ше­ние (каким бы оно ни было) в меж­ду­на­род­но-пра­во­вом плане.

Приход на Укра­и­ну сейчас — аван­тю­ра в стиле США, но никак не России. Тем более, что никто не от­ме­нял куда более важные с гео­по­ли­ти­че­ской точки зрения си­рий­ский кризис, пер­ма­нент­но вспы­хи­ва­ю­щий ко­рей­ский кризис, яв­ля­ю­щий­ся по сути от­ра­же­ни­ем кри­зи­са в АТР, вы­зван­но­го на­рас­та­ю­щим аме­ри­ка­но-ки­тай­ским про­ти­во­сто­я­ни­ем. Да и внут­ри­по­ли­ти­че­ский кризис в США не может не бес­по­ко­ить Россию. И все эти кри­зи­сы при­ко­вы­ва­ют к себе огром­ные ре­сур­сы, ко­то­рые просто нельзя на годы непро­дук­тив­но свя­зать на Укра­ине.

По­это­му на период, пока США уже ушли, а Россия ещё не пришла Укра­и­на ока­зы­ва­ет­ся всё больше во власти своих соб­ствен­ных элит, уже на­чав­ших увле­чён­но сво­дить между собой счёты. Такая си­ту­а­ция от­кры­ва­ет окно воз­мож­но­стей перед рес­пуб­ли­ка­ми Дон­бас­са, у ко­то­рых по­яв­ля­ет­ся на­деж­да вер­нуть свои тер­ри­то­рии и ле­га­ли­зо­вать­ся в меж­ду­на­род­но-пра­во­вом плане. Но в целом, по­ло­же­ние боль­шей части на­се­ле­ния Укра­и­ны будет только ухуд­шать­ся, а окон­ча­тель­ная де­гра­да­ция го­су­дар­ствен­ных струк­тур и разгул бан­ди­тиз­ма могут за­ста­вить со­сед­ние страны за­крыть гра­ни­цу с Укра­и­ной, что до­пол­ни­тель­но ухуд­шит по­ло­же­ние ши­ро­ких масс.

Таким об­ра­зом, рос­сий­ская гео­по­ли­ти­че­ская стра­те­гия, обес­пе­чи­ва­ю­щая вы­иг­рыш мень­ши­ми силами, за счёт кра­си­во­го ма­нёв­ра ока­зы­ва­ет­ся зна­чи­тель­но более эф­фек­тив­ной, чем аме­ри­кан­ская стра­те­гия пер­ма­нент­но­го си­ло­во­го по­дав­ле­ния. Однако она яв­ля­ет­ся не менее жёст­кой в от­но­ше­нии на­се­ле­ния враж­деб­ных стран. Раз­ни­ца за­клю­ча­ет­ся в том, что США со­зда­ют усло­вия для ге­но­ци­да. Россия же, для того, чтобы со­хра­нить стра­те­ги­че­скую эф­фек­тив­ность, за­ча­стую вы­нуж­де­на не вме­ши­вать­ся в си­ту­а­ци­ях, когда в со­сед­нем го­су­дар­стве уже за­пу­щен ме­ха­низм кро­ва­во­го хаоса.

Караул-пат­ри­о­ты за­ча­стую кри­ти­ку­ют Россию за «рав­но­ду­шие к не по своей воле ока­зав­шим­ся за гра­ни­цей рус­ским людям». Их эмо­ци­о­наль­ную ре­ак­цию можно понять. Но остав­ле­ние Ку­ту­зо­вым Москвы вы­зва­ло в об­ще­стве не менее эмо­ци­о­наль­ную ре­ак­цию. По­тря­сён­ный из­ве­сти­ем ге­не­рал Баг­ра­ти­он даже сорвал по­вяз­ки со своих ран и умер. А война была вы­иг­ра­на, хоть Москва и сго­ре­ла.

На всякой войне при­хо­дит­ся чем-то жерт­во­вать. И это что-то всегда че­ло­ве­че­ские жизни. По­жа­луй впер­вые за свою ис­то­рию Россия сейчас воюет так, что из­держ­ки в ос­нов­ном несут граж­дане других го­су­дарств, а призы до­ста­ют­ся России. Когда этим воз­му­ща­ют­ся граж­дане стран, несу­щих из­держ­ки, мне по­нят­на их мо­ти­ва­ция. Когда же воз­му­ще­ние охва­ты­ва­ет рос­сий­ских «пат­ри­о­тов», я на­чи­наю по­до­зре­вать в них глуп­цов или пре­да­те­лей. Они фак­ти­че­ски тре­бу­ют от страны сме­нить более эф­фек­тив­ную, чем аме­ри­кан­ская, ре­сур­со­сбе­ре­га­ю­щую стра­те­гию, на такую, ко­то­рая по рас­хо­до­ва­нию ре­сур­сов и по­ли­ти­че­ской неэф­фек­тив­но­сти на­мно­го пре­взой­дёт аме­ри­кан­скую.

Ку­ту­зов в 1812 году ставил перед собой задачу со­хра­нить армию, по­сколь­ку только так мог обес­пе­чить пе­ре­лом в войне. В ны­неш­них усло­ви­ях ку­ту­зов­ское со­хра­не­ние армии озна­ча­ет со­хра­не­ние ста­биль­но­сти рос­сий­ско­го го­су­дар­ства и по­зи­тив­ной ди­на­ми­ки роста его эко­но­ми­ки. При­вле­ка­ет друзей и со­юз­ни­ков только бо­га­тая и ста­биль­ная Россия. По­гряз­шая в чужих кон­флик­тах, ра­зо­рён­ная, неспо­соб­ная со­брать и скон­цен­три­ро­вать на ре­ша­ю­щем на­прав­ле­нии, раз­бро­сан­ные по разным вто­ро­сте­пен­ным кри­зис­ным точкам ре­сур­сы, она будет мало кому нужна.

Лиддел Гарт писал, что целью любой войны яв­ля­ет­ся мир, лучший, чем до­во­ен­ный (хотя бы в вашем соб­ствен­ном по­ни­ма­нии). Со­от­вет­ствен­но, если ваш мир стал хуже, то неваж­но, где на­хо­дят­ся ваши войска и сколь­ко врагов вы убили — войну вы про­иг­ра­ли. Дей­ству­ю­щая стра­те­гия России од­но­знач­но ведёт её к миру, луч­ше­му, чем до­во­ен­ный. Её внут­рен­нее и внеш­нее по­ло­же­ние улуч­ши­лось и укре­пи­лось даже в ходе ещё неза­кон­чив­ше­го­ся гло­баль­но­го про­ти­во­сто­я­ния с США. Причём по­зи­тив­ным для России яв­ля­ет­ся не только вектор, но и ди­на­ми­ка идущих про­цес­сов.

Это — до­сти­же­ние, ко­то­рым необ­хо­ди­мо если уж не гор­дить­ся, то хотя бы до­ро­жить.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для «Актуальных комментариев».

Источник: nnm.me