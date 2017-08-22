СКАНДАЛЬНОЕ интервью Дерипаски, или – есть ли в России олигархи и КТО ею ПРАВИТ с 90-х?

на фото: Олег Дерипаска и Натаниэль Ротшильд

Олег Дерипаска - президент компании "Русский алюминий", второго по величине в мире производителя первичного алюминия, глава инвестиционной компании "Базовый элемент", активно внедряющейся своими капиталами в металлургию, лесопереработку, производство целлюлозы и бумаги, энергетику, причем, не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Один из самых богатых людей России, имя которого регулярно попадает в списки журнала "Форбс", один из тех олигархов, к услугам и советам которых охотно прибегает президентская власть. Впрочем, кто в стране действительная власть, Дерипаска подробно растолковал в своем интервью, опубликованном в 2006 году в малоизвестном издании, VIP-бюллетене "Время Евразии". Приводим наиболее значимые места из этого интервью.

Корреспондент бюллетеня "Время Евразии" Николай Асмолов - Что входит в понятие "власть"?

Олег Дерипаска - Прежде всего, группа людей, элита, способная принимать решения и их реализовывать. Понимаете, глава госаппарата - не обязательно реальный лидер страны. Он может лишь использовать полномочия тех, кто имеет реальную власть. Он может быть, например, наемным менеджером, отвечающим за координацию действий различного бизнеса в регионе, за паблисити бизнеса и государства. Название несущественно - президент, премьер или еще как-либо.

Н.А. А Путин, извините, он - менеджер? Или он сам принимает решения?

О.Д. - Президент России - это своего рода топ-менеджер, управляющий всей страной. Он умный, адекватный человек, никогда не превышающий пределы своих полномочий. Заметили, как заработал госаппарат в Белом Доме, как работает прокуратура, суды, спецслужбы, как работают российские телеканалы и газеты? Просто блестяще! Все помогает экономике, бизнесу, а не мешает нам, как было еще недавно. Под это можно давать деньги, что мы и делаем.

Н.А. - "Мы" - это крупный бизнес?

О.Д. - "Мы" - это российская реальная власть. Крупный бизнес - это часть нашей технологии.

Н.А. - Если не секрет, кто входит в ваш круг?

О.Д. - Какой же секрет? Все те, кто последовательно объединился вокруг первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, кто взял на себя смелость принимать тяжелые экономические и социальные решения. Вопреки тем попыткам играть на популизме того времени, которых было огромное множество - и в политике, и в экономике России.

Н.А. - А имена вашего круга назвать можете?

О.Д. - Губернатор Чукотки Роман Абрамович, я к вашим услугам, тоже. Глава МДМ-банка Андрей Мельниченко. Продолжать?

Н.А. - Спасибо, понятно. А скажите, эта власть демократична, как вы оцените?

О.Д. - Куда уж демократичнее. Если, конечно, откинуть всякие сказки о демократии, якобы кто-то что-то решает, зайдя в кабинку для голосования. На самом деле кабинки существуют для того, чтобы население имело возможность туда заходить - торжественно, под звуки музыки. Это население должно надолго запомнить то, что они имели демократическую возможность поставить галочку в любом месте, где захотят. Это элемент стабилизации общественных процессов. Совершенно ясно, что экономика, крупный конкурентоспособный бизнес не могут пойти на такой великий риск - произвольное назначение менеджеров госаппарата, как бог на душу положит. Ни в одной западной стране нет такого произвола, а у нас на среднем уровне управления страной он некоторое время был. Это сильно мешало власти и бизнесу. Теперь риск устранен, да и кадры отстоялись.

Кадры для управления страной и государством необходимо тщательно подбирать. Госменеджер должен быть, во-первых, адекватным. Прежде всего в понимании приоритета бизнеса в государстве. Во-вторых, он должен быть профессиональным. В этом случае он имеет все шансы на поддержку власти, в том числе на достойное материальное стимулирование. Но ни в коем случае он не должен брать сам - где захочет и сколько захочет. К сожалению, еще есть области России, где это не до конца отрегулировано. Город Москва, например. В Москве мы порядок наведем довольно скоро. Что касается моих отношений с Владимиром Путиным - они у нас самые близкие, теплые и дружественные. Владимир Владимирович - человек, умеющий слушать и запоминать, анализировать и воплощать идеи в реальное дело. Я его очень ценю и не жалею, что в свое время наш выбор пал на него.

Н.А. - Скажите, ваш бизнес серьезно материально стимулирует чиновников. Тем не менее вы как-то избегаете обвинений в коррупции?

О.Д. - Нигде в мире чиновники, в том числе правоохранительных ведомств, судьи, не живут на мизерную зарплату из бюджетной кассы. Если человек правильно понимает все, если он задействован в какой-либо технологии властных действий - ему согласуется уровень личных доходов, и жизнь его и его семьи обеспечивается очень хорошо. Фильмы и блокбастеры о борьбе с коррупцией - это для широкого охвата населения, своеобразный паблисити государства.

Н.А. - Не будете ли вы заниматься сменой руководителей республик Средней Азии? Многих из них упрекают в узурпации власти, в тоталитарности режимов.

О.Д. - Узурпация, тоталитарность - это всего лишь от низкого профессионализма управляющих команд, отсюда и такие обвинения. Слабый паблисити государства. Я повторюсь и уточню для того, чтобы была понятна технология управления обществом, любым обществом.

Группа людей, осуществляющих власть, скажем, в государстве, принимает решение о форме этой власти. Сейчас, например, это демократии, когда широкая публика убеждена, что ими управляют те, кого они выбрали в кабинках для голосования. После первого решения носители настоящей власти принимают решение - кто будет во главе структуры управления, один из них, или кто-либо наемный. В России, например, наемный менеджер. После этого принятые решения формализуются и реализуются.

Про лидеров среднеазиатских республик - работаем с ними. Напрямую на политический процесс в смежных государствах мы влиять не будем. Мы уже научились у США правильному поведению и даже улучшили их технологию.

Кстати, почему-то ошибочно считают, что Россия хотела навязать Украине Виктора Януковича в качестве президента. Мы, конечно, финансируем его, но совсем не с целью навязывания Украине. Мы ищем в республике адекватных менеджеров, и Янукович - лишь один из возможных кандидатов. Мы увидели, что в смежной с нами территории совершенно отсутствуют как люди эффективной бизнес-элиты, так и талантливые управленцы госаппарата. Там всех нужно учить. И мы приняли решение - не бросать же этот кусок суши. После этого мы начали экспорт в республику "общечеловеческих ценностей": "свободы слова", "плюрализма", "свободы общественных объединений", ну и так далее. Та самая американская технология, улучшенная. Все балаболки типа Савика Шустера, Сережи Доренко - все сейчас там. И так будет до тех пор, пока наши интересы не достигнут ступени эффективного управления государством Украина, а интересы наши там очень велики. Ющенко немножко заблудился, он посчитал, что страной можно управлять с майдана, с помощью обработанных либеральными и националистическими идеями студентов. Мы покажем всем его ошибки. Вы уже наблюдали растерянность Ющенко в российско-украинской газовой войне. Дальше - больше. И так будет везде, где мы будем видеть неконструктивное отношение к нашим интересам. Год-два экспорта "европейских стандартов", "общечеловеческих ценностей" - и власть там будет приведена в адекватное состояние. После этого останется только подобрать управленцев.

Н.А. - А как же в Грузии? Саакашвили?

О.Д. - Такие люди, с такой положительной энергией, как Михаил Саакашвили, нам бы очень пригодились. Я готов был бы обеспечить его личный доход раза в два-три выше, чем он получает сам из всей Грузии. Очень жаль, но он сам хочет быть бизнесменом и немножко недопонимает, что масштаб Грузии очень мал. - А как быть с социальными потрясениями в Грузии? - Социальные проблемы в бизнесе - дело обычное. Надо уметь работать с госаппаратом и политическими структурами - и все можно решить. У нас очень хороший опыт решения таких проблем в разных регионах, особенно интересно получилось в городе Ачинске.

Н.А. - Что там произошло?

О.Д. - Один профсоюзный лидер пошел против правил и стал нас шантажировать - пытался отнять глиноземный комбинат, поднять рабочее движение, журналистов и все такое прочее. Этот бедолага, Смоленцев, не учел, что Ачинск - очень криминальный город. Мы всего лишь сняли с профсоюзника всю защиту государства на некоторое время. И почему власть должна защищать тех, кто против нее? Некоторое время спустя пошел профсоюзник купаться на пруд, а сердечко от стресса не выдержало - утонул. Вышло смешно. Труп нашли. Собрался профсоюзный актив - крики, почему у трупа вся голова и шея сзади якобы сплошной кровоподтек, ногти на руках сорваны - вроде бы пытали и убили его. Работал судмедэксперт, я сам просил Владимира Васильевича Устинова, генпрокурора, проконтролировать... Результат очень профессиональным получился, его донесли до публики. Человек плыл, пруд довольно большой, метров сорок. Глубина метра два. Ветер дул, волна большая. Сердце не выдержало у профсоюзника. Он задыхался, но еще карабкался по берегу, ногти срывал. А когда обессилел - его волной било о прибрежный камень, головой и затылком. Отсюда гематома на трупе, а не от бандитских пыток. Всякие общественники шумели, обвиняли нас, три раза уголовное дело возбуждали - результат тот же. Умер от приступа.

Теперь нет у нас проблем в Ачинске. Комбинат наш. Журналисты и профсоюзники переехали в другие города, сбежали. Так что не стоит доводить дело до массовых беспорядков, нужно действовать с упреждением. Профессионально работать надо.

Н.А. - Как вы строите работу с силовиками, с выходцами из спецслужб?

О.Д. - Обыкновенно. Если кругозор человека позволяет - даем ему работу с соответствующим уровнем компетенции. У советского КГБ были прекрасные наработки по поддержанию политической и социальной стабильности.

Н.А. - А Запад не испугается использования лагерей, психиатрических лечебниц, если вдруг такое будет?

О.Д. - Новые пиар-технологии позволяют действовать с упреждением, избегая ненужных скандалов. Запад уже проглотил китайский Тяньаньмэнь, вкладывает в стабильную КНР немалые средства. Проглотит и новый порядок в России.

Н.А. - У спецслужб не возникнет желание взять власть под контроль?

О.Д. - Мы берем в структуры управления только тех выходцев из силовых структур, которые понимают приоритетность финансовых механизмов власти. То есть признают наше лидерство. Если же бывший ГБ-шник, даже с большим опытом, не имеет кругозора и не понимает, что он должен верно служить реальной российской власти - шансы его нулевые. А вообще-то люди, умеющие выстроить технологию нашего контроля над обществом, нам очень нужны.

Н.А. - Как вы считаете, какова роль оппозиции в структуре власти? Нужна ли она вообще?

О.Д. - Нужна обязательно. Иначе технология управления массами становится неполноценной. В России, например, нам удалось сформировать немаргинальные оппозиционные группы и хорошо ими управлять. Функционеры их полностью наши, и хорошо оплачиваются нами. Существуют и маргинальные группы - с ними мы тоже работаем. Дали - отняли, и так далее.

Н.А. - Это, если не секрет, Рогозин с "Родиной" и КПРФ Зюганова-Семигина?

О.Д. - Вы сами все знаете. Такая технология на сегодня используется в большинстве богатых стран Запада.

Н.А. - Как вы считаете, какова роль Общественной палаты, которую недавно создали по инициативе президента Путина? Действительно это поможет чистить госаппарат в России?

О.Д. - Конечно. Это отличный паблисити государства. Правда, там некоторое время будут отсеиваться неадекватные люди. Те, кто останутся, будут понимать - сюда идти можно, сюда нельзя. Вот почистить генералитет армии - надо. Пожалуйста: сразу возникает громкое дело по дедовщине. Общественная палата тут как тут.

Н.А. - А кстати, как, на ваш взгляд, можно относиться к талантливым людям вообще? Как их использует ваша система власти?

О.Д. - Очень просто. Сразу и навсегда купить. Либо, если сделка не состоялась, уничтожить.

Н.А. - Что, физически уничтожить?

О.Д. - Ну что вы, это сейчас не модно. Обычная в этом случае наша технология - уничтожение моральное. Я уже рассказал, для чего используются у нас послушные бывшие спецы из КГБ и других спецслужб. Морально уничтоженный противник доказывает нашу силу и наши беспредельные возможности. Такой бедняга чем громче кричит, просит о помощи - тем лучше. Он кричит - а ему руки никто не подаст. И становится он смешным. Остальные же смекают - стоит против нас идти, или нет.

Н.А. - Жесткая у вас позиция.

О.Д. - Жесткая игра - жесткая позиция. Иначе нельзя.

В капиталистической стране официальная государственная власть есть концентрированное выражение интересов и воли крупного капитала; им поставлена и им на корню закуплена. Истина давным давно известная. Но здесь она выражена с разбойничьей лихостью, с самолюбованием нувориша, у которого "все схвачено". Потому что российский крупный капитал, родившийся в результате стремительного разграбления огромного богатства страны, лишь недавно отложил воровскую отмычку и разбойничий кистень ради солидного "кейса" и чековой книжки. Он еще не обзавелся европейским лоском и еще не заботится о том, чтобы присыпать свою отвратительную наружность пудрой "демократизма".

С ухарством преподносит российская олигархия то, что в капиталистическом обществе обычно прячут в тень, - иерархию власти. Вкратце она такова. Существует группа лиц, уворовавших у народа столько, что превратились в крупный капитал. Они-то и есть "реальная российская власть". Эта реальная власть формирует госаппарат из людей ей "адекватных", то есть понимающих приоритет бизнеса в государстве и выучивших назубок "сюда идти можно, сюда - нельзя".

Таким все понимающим чиновникам капитал "согласует" уровень личных доходов, далеко выходящий за пределы официальной зарплаты. А самым понимающим должен быть президент - главный управляющий делами бизнеса в стране. Нынешний президент выше всех похвал и совершенно "адекватен". Умеет внимательно выслушать и запомнить сказанное крупным капиталом, а потом воплотить инструкции в жизнь. Не переходит пределы своих полномочий. (То самое: ты туда не ходи, ты сюда ходи). Потому российские олигархи В.Путиным довольны и нисколько не жалеют, что остановили на нем выбор. Что же до демократии, борьбы с коррупцией и прочего, так то сказки для населения, чтобы простолюдин, заходя в кабинку для голосования, полагал себя лицом, на что-то влияющим. (Познакомившись с такими популярными объяснениями, невольно думаешь, насколько смешны и фальшивы торжественно произносимые "президент России указал", "правительство РФ решило", "Верховный суд постановил" и т.д.

Да все эти звенья государственного аппарата находятся в кармане Дерипаски и подобных ему столпов российской буржуазии! От них за службу они получают "достойное материальное стимулирование").

Российский бизнес не только у себя дома выстраивает систему управления из "адекватных людей". Молодой российский империализм вторгается своими интересами на смежные территории СНГ, где тоже "работает" с властью.

Причем, хорошо усвоив уроки своих западных пестунов, научился приводить власть в "конструктивное состояние" внедрением "общечеловеческих ценностей". Если же крупный капитал наталкивается на кого-то, ведущего себя "не по правилам", он уничтожает непокорного, чтобы другим неповадно было. А все это вместе взятое Дерипаска в своем интервью именует "новым порядком в России", совершенно так же, как гитлеровцы именовали свой режим на оккупированной части территории СССР. Отсюда понятно, насколько точно и справедливо наше определение нынешнего буржуазного образа правления в России как ВОРа - временного оккупационного режима.

Итак, российский крупный капитал устами Дерипаски упивается своей мощью и наслаждается своей неприкосновенностью.

Вот и думайте сами - есть ли у нас олигархи и кто правит Россией с 90-х?

http://qblog.ru/archives/423