Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 августа 2017
- 09:23 ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию.
- 05:30 Кадры боёв: За 24 часа САА и «Хезболла» освободили от ИГИЛ 60 км² вдоль ливанской границы (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:30 По данным разведки: ИГИЛ просит «Аль-Каиду» о помощи в прорыве «акербатского котла».
- 03:45 Боевики США и Турции неожиданно объединяются для наступления на Дейр эз-Зор (ФОТО).
- 01:45 Предаторопад.
- Вчера 23:57 Еще один котел для Халифата.
- Вчера 20:39 Коалиция США устроила новую бойню в Северной Сирии, разбомбив мечеть и ряд зданий в городе Джазаа.
ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию
Два грузовых отправления из КНДР для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC) были перехвачены за последние шесть месяцев.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН по нарушению санкций в отношении КНДР.
Как сообщает агентство, в докладе, который был подготовлен независимыми экспертами ООН и представлен в СБ ООН, не уточняется, когда и где произошел перехват, а также не раскрывается содержимое поставок.
«Комиссия расследует сообщения о сотрудничестве между КНДР и Сирией в области запрещенного химического (оружия), баллистических ракет и обычных видов вооружения», — приводит агентство выдержки из 37-страничного доклада.
«Два государства-члена (ООН) перехватили поставки, предназначенные для Сирии. Другое государство-член (ООН) проинформировало комиссию о том, что существуют причины полагать, что эти товары являются частью договора между Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией», — говорится в докладе.
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«Получателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как „подставные” компании для SSRC», — говорится в докладе.
После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию.
Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
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Кадры боёв: За 24 часа САА и «Хезболла» освободили от ИГИЛ 60 км² вдоль ливанской границы (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская армия совместно с ливанской «Хезболлой» освобождает новые районы в горах Каламун, заставив террористов ИГИЛ* сдать очередные территории вдоль сирийско-ливанской границы.
Согласно официальному заявлению медиа-крыла «Хезбаллы», в районе степи Карах после короткой битвы с «игиловцами» в северной части гор Каламун их силы совместно с правительственной армией взяли под свой контроль точки Шабат Аль-Даваб и Шабат Бейт-Шайкер.
За последние 24 часа, САА совместно с «Хезболлой» освободила более 60 квадратных километров территорий вдоль границы САР и Ливана.
На противоположной стороне границы, ливанская армия усилила свои удар по ИГИЛ*, выпустив шквал ракет по позициям террористов.
На фото ниже показаны захваченные позиции, трофейная техника и документы ИГИЛ в западном Каламуне.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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По данным разведки: ИГИЛ просит «Аль-Каиду» о помощи в прорыве «акербатского котла»
Правительственные войска стремительно продвигаются с боями на восток в провинциях Хама, Хомс и Ракка.
Террористы теряют один населенный пункт за другим. Катастрофичность положения, в котором сейчас пребывает ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике, толкает лидеров этой группировки на отчаянные меры.
Военный источник рассказал «Русской Весне», что сирийской разведке удалось перехватить переговоры полевых командиров ИГИЛ и сирийской «Аль-Каиды»*.
«Командиры отрядов «ИГИЛ» обратились за помощью к руководству «Джебхат ан-Нусры». Суть обращения состоит в следующем: чтобы не погибнуть, находясь в окружении Сирийской Арабской Армии, «игиловцам» необходимо покинуть регион, и главари террористов попросили «Нусру» оказать помощь в прорыве из блокированного района», — сообщил военный.
«Речь идет о выводе террористов ИГИЛ и членов их семей из-под огня правительственных войск в районе боевых действий близ населенного пункта Акербат. В результате переговоров между двумя группировками из провинции Идлиб в район населенного пункта Маслухия на юг провинции направлено несколько отрядов боевиков. Им приказано, пребывая в постоянной боевой готовности ожидать начала совместной с ИГИЛ операции по прорыву окружения в направлении водокачки Бир-эль-Азиб-эль-Гарби», — уточнил собеседник «Русской Весны».
Раньше сложно было представить ситуацию, в которой две эти группировки могли бы просто вести какие бы то ни было переговоры, столь непримиримыми, казалось, они были противниками. Лидеры «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили на своей подконтрольной территории «спящие ячейки ИГИЛ», а также любого, в отношении кого возникали подозрения в связях с «игиловцами». Теперь же мы наблюдаем практически согласованные действия этих террористических формирований.
Данный факт показывает, что «Джебхат ан-Нусра»* ранее позиционировавшая себя, как вооруженное формирование, сражающееся за высокие идеалы, хоть и радикального, но все же, ислама и стремящееся создать исламский халифат, на деле оказалась обычной бандой, готовой за деньги вступить в сговор с идеологическим противником.
Возможно, на такую политическую нечистоплотность «Хайят Тахрир аш-Шам» толкнуло недавнее прекращение ее финансирования и отказ от сотрудничества с ней ее государства-спонсора — Саудовской Аравии. Возможно, что публичные заявления об идеологических и религиозных разногласиях с ИГИЛ* изначально делались для того, чтобы как можно дольше скрывать тот факт, что обе эти группировки действуют в рамках единого плана, на одного тайного заказчика, но отвечают за выполнение разных элементов замысла.
Вероятно, совместные действия правительственных войск Сирии и ВКС Российской Федерации настолько спутали карты аналитикам, руководящим действиями этих двух группировок, что скрывать их принадлежность к одному концептуальному лагерю становится всё сложнее.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевики США и Турции неожиданно объединяются для наступления на Дейр эз-Зор (ФОТО)
Проамериканские и протурецкие боевики неожиданно заявили о готовности к совместному наступлению на Дейр эз-Зор.
Планируемое наступление на Дейр эз-Зор проамериканских боевиков так называемой «Новой сирийской армии» получило официальную поддержку со стороны двадцати группировок, возглавляемых Турцией, которые действуют в северной части провинции Алеппо.
В недавнем официальном заявлении (см. ниже), опубликованном представителями группировок северного Алеппо, была выражена коллективная поддержка предстоящему наступлению «Мучеников Ахмеда Абдо» и «Джейш Осуд Аль Шаркия» (которых обучают и курируют инструктора США) против ИГИЛ* в восточной части провинции Дейр эз-Зор, которое должно быть начато из провинции Хасека.
Среди подписей, принадлежащим главарям различных протурецких бандформирований, есть подписи полевых командиров и таких крупных группировок, как «Файлак аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Предаторопад
В Турции разбился вылетевший с авиабазы Инджирлик американский БПЛА MQ-1 Predator.
Причины катастрофы устанавливаются. БПЛА этого типа используются для поддержки действий американских войск на территории Северной Сирии, а также операций с участием SDF/YPG.
Что интересно, это уже 2-й БПЛА такого класса разбившийся в Турции за 4 дня. Стоит отметить, что за все время войны ПВО Халифата смогло сбить лишь 2 машины этого типа. Еще 1 БПЛА этого типа был сбит сирийцами в Латакии.
PS. Стоит также отметить, что после того как эсминцу "Джон Маккейн" помяли корму http://colonelcassad.livejournal.com/362
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Еще один котел для Халифата
Сообщается, что к вечеру довольно буднично возник еще один котел, в котором оказались оставшиеся войска Халифата между акербатским котлом и Сухной.
Наступавшие с севера "Тигры" и части дислоцированные к северу от Сухны, заняли несколько оставшихся поселков и в итоге боевики уже оказались в оперативном окружении, хотя выстраивание полноценной стенки котла еще займет некоторое время.
Во втором котле потенциально могут находиться еще несколько сотен боевиков.
Как результат – оставшиеся войска Халифата в центральной Сирии оказались отрезаны от основной территории Халифата. Это облегчает окончательное освобождение восточных районов провинций Хомс и Хама от Халифата, что органично дополнит окончательное освобождение от Халифата провинции Алеппо, о чем было сегодня официально объявлено.
Также САА продолжила отгрызать куски Акербатского котла, продвигаясь со стороны Хувайсиса к Акербату.
Общая схема наступления САА в июле-августе 2017 года.
Кровавый тиран Асад никак не может понять, что он уже проиграл и надо сдавать Алеппо и бежать из страны.
Бои в районе Саламии. Здесь "черные" до сих пор оказывают упорное и организованное сопротивление. Но это их уже не спасет, так как у них тыл фактически развалился.
Наступление сирийских войск в Восточном Хомсе.
Наступательные операции в провинциях Хомс, Хама и Ракка. Видео от 19.08.
РСЗО в провинции Хомс.
Плюс уличные бои в Ракке, где курды мучительно выковыривают "черных" из городских кварталов. Первое видео снято от первого лица.
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Коалиция США устроила новую бойню в Северной Сирии, разбомбив мечеть и ряд зданий в городе Джазаа
Американская коалиция устроила новую бойню в Сирии, десятки мирных жителей погибли в результате беспощадной бомбардировки нескольких районов к востоку от города Аш-Шаддади, расположенного в южной части провинции Эль-Хасека на северо-востоке Сирии.
Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в субботу коалиция во главе с США бомбила город Аль-Джазаа, что к востоку от Аль-Шаддади.
В отчете SOHR также сказано, что многие из жертв этой ужасной бомбардировки — это женщины и дети.
Арабские СМИ сообщили, что воздушная атака привела к уничтожению пяти зданий и смерти десятков мирных жителей.
По информации телеканала Al Mayadeen, одни из бомбовых ударов пришелся по мечети во время совершения молитв верующими, жертвами этого авианалёта стал 41 человек.
Кроме того, более 40 мирных жителей погибли в ходе бомбардировки американской коалиции на район Харет-эль-Бадави в городе Ракка.
На данный момент коалиция США не прокомментировала информацию о своих последних преступлениях в Сирии.
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