Раковая индустрия выстроена на лжи!

Лекарство от рака, открытое Джоанной Будвиг более 60 лет назад, скрывали всё это время.

Доктор Джоанна Будвиг была семь раз номинирована на Нобелевскую премию в области медицины, что уже само по себе вызывает уважение к ее работе.







В течение ее карьеры (она умерла в 2003 в возрасте 95 лет) доктор Будвиг вылечила 90 % своих пациентов с онкологическими заболеваниями. В своей практике она неизменно прибегала к использованию нетоксичных ингредиентов, которые не вызывали побочных эффектов.



В связи с ее поразительными успехами в этой области доктор Будвиг стала самым заклятым врагом фармацевтической и атомной индустрий. Представители этих промышленностей оказывали давление на Джоанну Будвиг еще в начале 50-х годов, поэтому широкая общественность не знакома с результатами ее исследований и с Протоколом Будвиг.



Доктор Будвиг утверждала, что она готова ответить на самый волнующий вопрос о раке. Однако она боялась, что остальные представители медицины и фармацевтики не станут ее слушать, так как цель этих людей не услышать и понять, а заполучить и использовать в корыстных целях. Доктор Будвиг знала, что ее правоту не признают ни в одной стране.

В глобальных масштабах фармацевтика зарабатывает приличные суммы на пациентах, которые едва живы, а это значит, что мертвые и здоровые пациенты не прибыльны для индустрии. Поэтому ни для кого не секрет, что раковая индустрия не заинтересована в поисках лекарства от этого страшного заболевания. Рак это самое прибыльное заболевание в истории медицины и дельцы-фармацевты постараются сделать все возможное, чтобы сохранить именно такое положение дел.



Нечестивая троица рака!



Токсины, радиация и ацидоз, который проявляется в организме из-за фармацевтических препаратов и недостаточного питания, это нечестивая троица рака.

Ацидоз это финальная стадия состояния, на которой химический состав человеческого организма окисляется, и способность его крови удерживать и транспортировать кислород резко падает.



Уровень содержания кислорода в крови у здорового человека между 98 и 100, что можно измерить пульсоксиметром, однако у онкобольных этот показатель не превышает 60. Кислород в крови у онкобольных заменяется продуктами распада (двуокись углерода).



Этот недостаток кислорода является причиной возникновения опухолей, а клетки должны срочно видоизменяться, чтобы получить больше энергии во время процесса ферментации (брожение – выделение энергии без участия кислорода) сахара. Это не то же самое, что всем хорошо известный биохимический процесс.



Отходы ферментации, которые накапливаются в тканях, вызывают еще более высокую степень «отравления», что приводит к еще большему окислению химического состава организма и кислородному голоданию клеток.



В результате, раковые клетки делятся с огромной скоростью, и весь процесс имеет фатальный конец. Эти факты имеют научное подтверждение. Они были доказаны доктором Отто Варбургом, который получил Нобелевскую премию в 1931 году.



Кислород самое мощное оружие в борьбе против рака. Протокол Будвиг это процесс, который стимулирует снабжение организма кислородом лучше и быстрее, чем другие виды терапии.



При этом уровень pH в организме выводится в щелочное состояние. Когда организм находится в щелочном состоянии, кровь обогащена кислородом, который губителен для мутирующих раковых клеток.



Протокол доктора Будвиг основан на использовании комбинации обычного льняного масла и нежирного творога. Она узнала, что «здоровые» (обезжиренные) диеты на самом деле могут стать причиной огромных проблем.



Она устранила из ежедневного рациона вредные жиры и продукты, которые вызывают клеточное кислородное голодание, заменив их целебными продуктами и основными жирными кислотами.



Она также подчеркнула важность солнечного света, который является естественным источником противоракового витамина D3.



Противораковый протокол Будвиг!



Протокол Будвиг состоит из двух этапов. Первый этап является полностью натуральным, на котором комбинируют серный белок творога и омега-з из семян льна. Доктор Будвиг обнаружила, что организм будет вычленять омега-3 из льняного масла ровно в том количестве, которое ему необходимо.







Она утверждала, что существует ряд жирных кислот, без которых дыхательные ферменты просто не работают. Человек не сможет дышать, даже если вокруг него будет воздух обогащенный кислородом.



К тому же многие процессы в организме замедляются из-за отсутствия этих полезных жирных кислот. Доктор Будвиг, говорила, что мы не можем существовать без них, ровно как без воздуха и еды.



Это лекарство, в основном принимается внутрь, но в большинстве сложных случаях доктор Будвиг вводила льняное масло ректально.



Вторая часть протокола Будвиг включает в себя специальную диету. Пациентам рекомендуется следовать этой диете в течение, по крайней мере, 6 месяцев, независимо от симптомов.



Лекарство!



Ингредиенты:



– 1 чашка очищенного творога (убедитесь, что он сделан не из гомогенизированного молока)



– 2-5 столовых ложек льняного масла, которые содержатся в около 10 капсулах в виде пищевой добавки или 1-3 столовых ложках перемолотых семян льна (обратите внимание, что льняное масло или молотые семена должны быть использованы сразу же после контакта с воздухом)



– немного красного стручкового перца



Все ингредиенты тщательно перемешиваются. Полученное лекарство принимают внутрь, по крайней мере, один раз в день. Его нужно наливать в деревянную ложку и никогда в металлическую.



Диета!



– Воздержитесь от сахара и добавляйте виноградный сок в любой фреш, который нужно посластить.



– Избегайте животных жиров в чистом виде.



– Не используйте магазинные заправки для салатов и начинки.



– Откажитесь от использования магазинного майонеза.



– Воздержитесь от мяса, если вы не уверены в его натуральном происхождении или вы не знаете, чем кормили животное.



– Избегайте масла и маргарина.



– Пейте фреши из овощей: морковь, сельдерей и свекла.



– Пейте чашку теплого чая три раза в день. Чаи из мяты, лепестков роз и виноградный чай. Используйте мед, чтобы подсластить свой напиток.



– Отдавайте предпочтения продуктам без химических добавок.



– Избегайте всех продуктов, которые были предварительно обработаны.



– Сократите прием всех лекарств.



– Не употребляйте напитков с добавками.



– Откажитесь от воды из-под крана и воды из пластика, пища не должна содержать фториды.



-Готовить необходимо каждый день, чтобы любое блюдо было свежим.



Обратите внимание!



– Используйте льняное масло, защищенное от воздействия воздуха, тепла и света. Оно должно быть холодного отжима и натуральным.



– Избегайте употребления пищу, которая является источником омега-3 жирных кислот, кроме льна.



– Воздержитесь от гидрогенизированного масла в своей повседневной пище.



– Принимайте пищевые добавки с хлорофиллом.



– Пейте зеленые напитки постоянно, чтобы обеспечить правильное питание.



– Ежедневно принимайте витамин С, но не больше 5 грамм в день, потому что превышение этой дозы может привести к нарушению функции почек.



– Откажитесь от косметики, которая направлена на защиту от ультрафиолетовых лучей.



– Следует исключить в рационе пищу, содержащую соединение хлора (мука, рис, хлеб белого цвета).



– Вместо столовой соли используйте небеленую морскую соль высокого качества.



– Поищите более безопасные альтернативы обычному мылу и бытовой химии.



– Избегайте соевых продуктов.



– Принимайте ежедневно чайную ложку натурального кокосового масла холодного отжима.



Книги Джонны Будвиг



Шесть книг доктора Будвиг изданы на немецком языке, и только три из них были представлены на английском. На русском языке названия книг звучат следующим образом:



– Протеины и масло в кулинарной книге (2000)



– Рак – вопросы и их решения(1999)



– Масло из семян льна незаменимое средство при артрите, инфаркте, раке и других заболеваниях (1972)



И последнее, но не в последнюю очередь, важно отметить, что метод доктора Будвиг является результатом обширного исследования, проведенного доктором Будвиг, после того, как она пришла к выводам о свойствах кислот.

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