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Путин, «зеленая папка» и астраханский губернатор: отсчет пошел!

20:34. 22 августа 2017 Просмотров - 300 Нет комментариев Опубликовал:

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После Прямой линии появилась интересная традиция: Владимир Путин перед встречей с главами регионов берет с собой папку зеленого цвета, в которых собраны обращения граждан и критические замечания. В этот раз настала очередь губернатора Астраханской области Александра Жилкина.

Президент времени зря не тратил, сразу заявил: «Александр Александрович, хочу вам тоже передать папку с вопросами, которые на прямую линию поступали. Посмотрите внимательно, потом доложите мне ваше видение решения вопросов».

Такие папки получали орловский губернатор Вадим Потомский, глава Псковской области Андрей Турчак, Георгий Полтавченко в Петербурге и руководители других российских регионах. В число основных проблем, беспокоящих россиян, попали вопросы, связанные с аварийным жильем и пригородным железнодорожным сообщением. Особенно «отличились» в этом плане Забайкальский край и Псковская область.

В Астраханской области наиболее важной проблемой остается газификация региона. Также нуждаются в помощи многодетные семьи, желающие получить земельные участки. Хватает и других обращений, так что Жилкину скучать не придется, занимаясь подготовкой ответов.

Жителям области будет интересно узнать, насколько «видение» губернатора относительно нерешенных в регионе проблем соответствует их представлениям о сложившейся ситуации. Хотя стоит признать, что здесь все не так плохо.

Экономика в регионе демонстрирует рост: объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс, пищевую и легкую промышленность увеличивается, промышленное производство растет, налоги собираются.

Медицинский туризм неплохо развивается. В 2016 году в астраханских лечебных учреждениях пролечились 85 тысяч иногородних пациентов и 25 тысяч иностранных из прикаспийских государств.

Газификация области, к слову, завершена на 87%, оставшиеся проценты – это Ахтубинский и северные районы, в которые «Газпром» уже «гонит магистраль». Ищут в администрации и свободные земельные участки для многодетных семей в городе. Над этой проблемой работают, что радует.

Только не стоит думать, что все в области идеально. Проблем хватает, они, как видим, решаются, но Прямая линия точно оказывает стимулирующее воздействие на губернаторов. Владимир Путин по обращениям жителей может оценить и желание глав регионов работать на благо людей, и способность находить верные решения для разрешения проблем.

Винтики административной машины крутятся, чтобы люди были довольны. В этом залог общественной стабильности и даже повышение «уровня счастья» россиян. Все просто: меньше проблем, лучше жизнь.

Метки: владимир путин, губернаторы., российские регионы, Сочи
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