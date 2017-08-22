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Последний шанс российской культуры

17:23. 22 августа 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:


Порадовала истерика либеральной общественности, когда за Серебренниковым все-таки пришли, несмотря на все попытки "творцов" выставить дело так, что государство должно давать творцам деньги и не вякать, когда выясняется, что деньги пошли не совсем туда, куда изначально предполагалось. Сразу понеслись крики про "новый 1937-й", "дело Мейерхольда №2" и прочим шизоидный бред про наступление сталинизма на свободу творчества. Хотя дело тут конечно не в творчестве, а в банальном и я бы даже сказал примитивном воровстве. Просто "творцы" искренне считают, что "свобода творчества" дает им индульгенцию от оценок общественности и уголовного кодекса. Как показывает дело Серебренникова, это далеко не так.













Наивно надеюсь, что "репрессии" доберутся и до деятельности "Фонда Кино".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: криминал, серебренников, творцы, юмор
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