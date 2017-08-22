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Официальный представитель МИД РФ объявил власть в России незаконной, а президента Ельцина — ставленником ЦРУ

11:21. 22 августа 2017 Просмотров - 630 5 коммент. Опубликовал:

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«… официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга с журналистами вступила в заочную полемику с директором ЦРУ Майклом Помпео, который неоднократно обвинял Кремль в многолетних попытках подорвать демократию в США. В ответ на это Захарова напомнила Вашингтону о 500 млн долларов, которые были привезены в Москву в преддверии президентских выборов 1996 год… Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам», — заявила Захарова.» (ТАСС, 17.08.2017, 17:38).

МИД РФ только что фактически официально заявил о незаконности власти в стране в течении последних 20 лет и объявил Первого Президента России — ставленником ЦРУ.

Эта информация государственной важности, и проверка ее — прямая обязанность прокуратуры и Следственного комитета.

Причем, если проверка даст положительный результат, то должны наступить очень серьезные правовые последствия — вплоть до пересмотра законодательных норм последних 20 лет и переформатирования незаконных органов и структур во власти РФ.

Михаил Делягин отметил:

Описанные г-жой Захаровой факты общеизвестны, однако ранее государство принципиально игнорировало их. Официальное их утверждение создает качественно новую правовую реальность, требующую принципиальной и официальной же оценки, — как минимум Генпрокуратуры, а скорее всего, и Конституционного суда.

Незаконность второго срока Ельцина сейчас мало у кого из специалистов вызывает сомнения, и даже некоторые из непосредственных участников тогдашних процессов (вроде Зюгановаили Коржакова) допускали вполне однозначные проговорки, — причем, что характерно, вполне безнаказанно.

Однако из незаконности второго срока Ельцина отнюдь не вытекает автоматически незаконности первого срока В.В.Путина: да, Ельцин выдвинул его в качестве преемника, но выборы-то тот выиграл! А выборы 2004 года, как и последующие, и вовсе не дискредитируются американским вмешательством в выборы 1996 года. Однако эта умозрительная конструкция должна быть закреплена юридически, организованный США госпереворот 1996 года должен получить юридическую оценку, а его бенефициары должны быть названы и заклеймлены (не говоря об удалении с госслужбы, если кто там задержался, и об отмене принятых ими решений)

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5 коммент.»

  • 1898 1592
    Сергей 22 августа 2017 в 11:54 Ссылка Пометить
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    Ну, в принципе, Захарова права!!!
    На референдуме о распаде СССР, народ, проголосовал против распада, однако распад произошёл, следовательно беловежские соглашения и все действия должностных лиц, после этого события, являются незаконными.
    Ну а то, что Ельцин работал на ЦРУ или на госдеп США, это понятно по тем изменениям в стране которые произошли при его правлении и которые выгодны были, только геополитическому противнику. Сознательно он это делал или по глупости, не знаю, но думаю, что по глупости, когда стал понимать, что натворил – подал в отставку.
    Правда за такие деяния, отставки мало, его правление надо оценивать, как измену Родине, предательство в особо крупных размерах и с особо тяжкими последствиями!!! В управлении страны должен быть принцип разумной справедливости, чем выше должность, зарплаты, привилегии и возможности пристраивать родственников и друзей, тем выше ответственность.

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  • 691 598
    strelez 22 августа 2017 в 12:04 Ссылка Пометить
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    Вряд ли это самостоятельное высказывание, а не поручение сверху. Подождём результатов. Ведь кто-то что-то задумал?

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      jackomb strelez 22 августа 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
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      Увы, но это так. Это конечно же позиция самого Путина, но к сожалению президент фактически устранён от управления экономикой страны. Вот по этому и звучат такие высказывания с уст МИДа или МО или других силовых ведомств. Если же по поводу высказываний М. Захаровой прокуратурой будет возбуждено дело, то это приведёт к пересмотру многих правовых документов принятых в эпоху после 1996 года. Это серьёзный удар по либеральной верхушке власти.

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  • 4203 3039
    марина 22 августа 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
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    не забывайте кто такая Марочка и она это подтверждает вне работы ,ее видео с одиозными личностями типа Венедиктова,ельцина одного на плаху что ли,нашли козла?

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