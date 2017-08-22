Официальный представитель МИД РФ объявил власть в России незаконной, а президента Ельцина — ставленником ЦРУ
«… официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга с журналистами вступила в заочную полемику с директором ЦРУ Майклом Помпео, который неоднократно обвинял Кремль в многолетних попытках подорвать демократию в США. В ответ на это Захарова напомнила Вашингтону о 500 млн долларов, которые были привезены в Москву в преддверии президентских выборов 1996 год… Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам», — заявила Захарова.» (ТАСС, 17.08.2017, 17:38).
МИД РФ только что фактически официально заявил о незаконности власти в стране в течении последних 20 лет и объявил Первого Президента России — ставленником ЦРУ.
Эта информация государственной важности, и проверка ее — прямая обязанность прокуратуры и Следственного комитета.
Причем, если проверка даст положительный результат, то должны наступить очень серьезные правовые последствия — вплоть до пересмотра законодательных норм последних 20 лет и переформатирования незаконных органов и структур во власти РФ.
Михаил Делягин отметил:
Описанные г-жой Захаровой факты общеизвестны, однако ранее государство принципиально игнорировало их. Официальное их утверждение создает качественно новую правовую реальность, требующую принципиальной и официальной же оценки, — как минимум Генпрокуратуры, а скорее всего, и Конституционного суда.
Незаконность второго срока Ельцина сейчас мало у кого из специалистов вызывает сомнения, и даже некоторые из непосредственных участников тогдашних процессов (вроде Зюгановаили Коржакова) допускали вполне однозначные проговорки, — причем, что характерно, вполне безнаказанно.
Однако из незаконности второго срока Ельцина отнюдь не вытекает автоматически незаконности первого срока В.В.Путина: да, Ельцин выдвинул его в качестве преемника, но выборы-то тот выиграл! А выборы 2004 года, как и последующие, и вовсе не дискредитируются американским вмешательством в выборы 1996 года. Однако эта умозрительная конструкция должна быть закреплена юридически, организованный США госпереворот 1996 года должен получить юридическую оценку, а его бенефициары должны быть названы и заклеймлены (не говоря об удалении с госслужбы, если кто там задержался, и об отмене принятых ими решений)
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Ну, в принципе, Захарова права!!!
На референдуме о распаде СССР, народ, проголосовал против распада, однако распад произошёл, следовательно беловежские соглашения и все действия должностных лиц, после этого события, являются незаконными.
Ну а то, что Ельцин работал на ЦРУ или на госдеп США, это понятно по тем изменениям в стране которые произошли при его правлении и которые выгодны были, только геополитическому противнику. Сознательно он это делал или по глупости, не знаю, но думаю, что по глупости, когда стал понимать, что натворил – подал в отставку.
Правда за такие деяния, отставки мало, его правление надо оценивать, как измену Родине, предательство в особо крупных размерах и с особо тяжкими последствиями!!! В управлении страны должен быть принцип разумной справедливости, чем выше должность, зарплаты, привилегии и возможности пристраивать родственников и друзей, тем выше ответственность.
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Вряд ли это самостоятельное высказывание, а не поручение сверху. Подождём результатов. Ведь кто-то что-то задумал?
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Увы, но это так. Это конечно же позиция самого Путина, но к сожалению президент фактически устранён от управления экономикой страны. Вот по этому и звучат такие высказывания с уст МИДа или МО или других силовых ведомств. Если же по поводу высказываний М. Захаровой прокуратурой будет возбуждено дело, то это приведёт к пересмотру многих правовых документов принятых в эпоху после 1996 года. Это серьёзный удар по либеральной верхушке власти.
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или передел власти?
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не забывайте кто такая Марочка и она это подтверждает вне работы ,ее видео с одиозными личностями типа Венедиктова,ельцина одного на плаху что ли,нашли козла?