Официальный представитель МИД РФ объявил власть в России незаконной, а президента Ельцина — ставленником ЦРУ

«… официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга с журналистами вступила в заочную полемику с директором ЦРУ Майклом Помпео, который неоднократно обвинял Кремль в многолетних попытках подорвать демократию в США. В ответ на это Захарова напомнила Вашингтону о 500 млн долларов, которые были привезены в Москву в преддверии президентских выборов 1996 год… Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам», — заявила Захарова.» (ТАСС, 17.08.2017, 17:38).

МИД РФ только что фактически официально заявил о незаконности власти в стране в течении последних 20 лет и объявил Первого Президента России — ставленником ЦРУ.

Эта информация государственной важности, и проверка ее — прямая обязанность прокуратуры и Следственного комитета.

Причем, если проверка даст положительный результат, то должны наступить очень серьезные правовые последствия — вплоть до пересмотра законодательных норм последних 20 лет и переформатирования незаконных органов и структур во власти РФ.

Михаил Делягин отметил:

Описанные г-жой Захаровой факты общеизвестны, однако ранее государство принципиально игнорировало их. Официальное их утверждение создает качественно новую правовую реальность, требующую принципиальной и официальной же оценки, — как минимум Генпрокуратуры, а скорее всего, и Конституционного суда.

Незаконность второго срока Ельцина сейчас мало у кого из специалистов вызывает сомнения, и даже некоторые из непосредственных участников тогдашних процессов (вроде Зюгановаили Коржакова) допускали вполне однозначные проговорки, — причем, что характерно, вполне безнаказанно.

Однако из незаконности второго срока Ельцина отнюдь не вытекает автоматически незаконности первого срока В.В.Путина: да, Ельцин выдвинул его в качестве преемника, но выборы-то тот выиграл! А выборы 2004 года, как и последующие, и вовсе не дискредитируются американским вмешательством в выборы 1996 года. Однако эта умозрительная конструкция должна быть закреплена юридически, организованный США госпереворот 1996 года должен получить юридическую оценку, а его бенефициары должны быть названы и заклеймлены (не говоря об удалении с госслужбы, если кто там задержался, и об отмене принятых ими решений)