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Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

09:05. 22 августа 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

МиГ-31 – самолет, технические характеристики которого не удалось превзойти ни одной стране во всем мире. Известному блогеру Рунета Ярославу Гунину удалось побывать в самом сердце производства истребителя – в цеху нижегородского завода «Сокол».

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

Журналист предоставил подробный фоторепортаж из цеха, где МиГ-31 проходит необходимую модернизацию. Несмотря на то, что многое на заводе – это предмет государственной тайны, некоторая информация стала доступна для журналистов, интересующихся разработками российских военных инженеров.

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

Чтобы приступить к модернизации, надо разобрать самолет до фюзеляжа, дальше начинается трудоемкая и кропотливая работа. Гунин отмечает, что система перехвата воздушных целей у МиГ-31 уникальна, она не имеет аналогов в области авиастроения….

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

Напомним, что планер МиГ-31 был разработан на основе МиГ-25, проект стартовал в 1968 году. Модернизация заключается в том, что материал, из которого построен новый самолет, меньше нагревается, однако происходит это за счет сокращения максимальной скорости машины.

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

Работа завода не прекращается даже в праздники. Рабочие говорят, что такой самолет вряд ли кто-то сумеет обойти в технических характеристиках.

Модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31: фоторепортаж из цеха нижегородского завода «Сокол»

Источник, фото: yaroslav-gunin

Автор: Мирослава Боровицкая

Источник: nnm.me

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