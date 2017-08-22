Как ПРОСТО… Узнать о принципах СВОБОДЫ ВОЛИ

Меня давно интересует такой вопрос; а есть ли какие-то ПРАВИЛА для жизни на Земле, причём для каждого Человека в отдельности и для всего Человечества в целом?

Ведь на планете уже существует порядка 500 религий, причём каждая из них правильная и истинная, только в христианстве более 3 000 сект и каждая из них правильная и истинная.

НО.. Из 5 тысяч лет письменной истории человечества только 292 года прошли на Земле без войн; остальные 47 веков сохранили память о 15 513 больших и малых войнах, которые унесли более 4 млрд. жизней.

...практически все человечество религиозно и воюет между собой на уничтожение..

Любопытно..

Но я не об этом.

Разве нельзя быть спокойным, уравновешенным человеком, жить в состоянии радости и счастья каждый день, а не несколько раз в жизни, и думать, что это привилегия каких-то там ПРОСВЕТЛЁННЫХ?.

Почему то, что ты планируешь, получается коряво, частично и радует всего лишь день-два?

Почему тебе говорят, что ты Образ Божий, поэтому ты должен, нет, просто обязан каждый день просить ДАЙ МНЕ, ДАЙ МНЕ...и получать взамен непонятно что...

Почему, слыша каждый день сакраментальную фразу "Человек должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево", меня разбирает недоумение: а что без этого "смысла жизни" мы будем что-то другое делать, ведь это мы делаем инстинктивно.

Всё, что необходимо человеку, это чтобы он жил и развивался в соответствии с волей Бога-Отца, то есть жил по Со-вести, вершил праведные деяния, пребывал в ладу с самим собой и окружающим миром, жил в Любви и неразрывной связи со всем сущим, а также помнил о своей ответственности за каждую мысль, за каждое слово и каждый поступок.

Предлагаю вашему вниманию цикл публикаций об Универсальных За-конах Мироздания, собранных мной в информационном поле коллективного разума человечества - Интернете.

С уважением - В.Л.

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Закон Свободы воли - Закон сознательного выбора и ответственности.

Свобода выбора – прерогатива человека!

Каждый человек в любой жизненной ситуации стоит перед выбором, и этот выбор зависит только от него! Все остальные слова, что кто-то повлиял на его мнение, является лишь оправданием своих действий.

Так человек действует согласно своему выбору. По закону воли никто не может повлиять на его выбор, даже если ему кажется иначе.

Никто не имеет право подавлять волю другого человека.

Тот, кто посягает на свободную волю другого человека, очень вредит себе! При нарушении чужой воли нарушитель берёт на себя его карму для неизбежного изживания её собою и на себе.

Дела, совершаемые в свободе, плодоноснее дел, свершаемых против воли.

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Законы Мироздания. Закон Свободы Воли

Все, что происходит в нашем мире, подчиняется определенным универсальным Законам. Действие этих Законов распространяется на всё, начиная от законов физики и кончая законами общества. Самое интересное, что эти законы были известны в глубокой древности, а мы сейчас их открываем для себя заново.

Вся наша Жизнь подчиняется этим невидимым Законам Мироздания и любое наше действие пронизано ими и не стоит удивляться, если вдруг что-то в нашей жизни начинает не ладиться, рушится и мы, как не выучившие урок двоечники, потом говорим, что я не знал или не понимал.

А вам нигде не встречалась фраза, что: «незнание законов не освобождает от ответственности»? Поэтому лучше знать эти законы, не зря же говорится, что кто предупрежден, тот вооружен.

Первый закон, на который мне хочется обратить ваше внимание,- это Закон Свободы Воли. Почему именно он? Потому что Закон Свободы Воли гласит: «Никто не имеет права против нашей воли навязать нам что-либо»!

Человек, как личность, свободен в своем волеизъявлении, принятии решений. Ему дана жизнь с определенными целями и задачами и всё, что с нами происходит, зависит только от нас самих.

Мы сами выбираем свою судьбу и кем быть. Только следует помнить, что Закон Свободы Воли, так же подразумевает и ответственность за принятые решения.

Однако почему-то человек очень часто свое право выбора отдает кому-то и сам не хочет его делать, а потом еще и удивляется - а почему в жизни все складывается как-то не так, а почему принимаются те или иные законы, действие которых направленно против него самого.

Вы скажете, что здесь нарушается Закон Свободы Воли, а ничего подобного. Вы сами отказались от выбора и отдали его «дяде», а он его сделал так, как ему это нужно. А кто сказал, что он будет его делать так как это надо вам?

Из этого закона вытекают следующие следствия:

1. Нельзя никому помогать, если вас не просят. Каждый из нас сам является хозяином своей судьбы. Нужно помнить, что благими намерениями выстлан путь в ад. Если вы будете влезать в чью-то судьбу, то ждите последствий.



2. Нельзя заставлять человека следовать вашему совету или что-то пытаться изменить силой.



3. Вам самим тоже никто не имеет права помогать без вашей просьбы. Поэтому свои проблемы вы должны решать сами, а не ждать, что кто-то без вашей просьбы их решит.



4. Никто не обязан вам помогать, даже если вы об этом просите. Если помогают, то нужно быть благодарным.



5. Человеку бесполезно помогать, если он сам не хочет работать над своими проблемами.



6. Нельзя корить человека за его поступки, потому что он вправе делать так, как хочет, но ему придется нести и ответственность за них.

Закон Свободы Воли дан для осознания себя и окружающего нас мира и если вы хотите, чтобы этот закон работал так, как вам это надо, то вы должны взять ответственность за все происходящие с вами на себя самого и не перекладывать её на других…

Александр Неил

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Киану Ривз: Я не могу стать частью такого мира

В Интернете активно распространяется высказывание, которое, как считается, принадлежит известному голливудскому актеру, продюсеру и режиссеру Киану Ривзу.

"Я не могу стать частью такого мира, где мужья одевают своих жён как женщин лёгкого поведения, выставляя на показ всё то, что должно быть сокровенным. Где нет понятия чести и достоинства, и на слова людей можно ссылаться только тогда, когда они говорят "обещаю".

Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи. Где сосунки считают себя успешными за рулем отцовских машин, а любой, кто имеет хоть немного власти, пытается доказать вам, что вы ничтожество.

Где люди лицемерно заявляют, что верят в Бога с рюмкой алкоголя в руках и с отсутствием малейшего понимания своей религии.

Где понятие ревности считается постыдным, а скромность - недостатком. Где люди забыли о любви, а лишь ищут наилучший вариант партнёра.

Где люди ремонтируют каждый шорох своей машины, не жалея ни денег, ни времени, а сами выглядят настолько убого, что только дорогая машина может это скрыть.

Где парни пропивают родительские деньги в ночных клубах, кривляясь под примитивные звуки, а девки в них из-за этого влюбляются. Где мужчины и женщины уже давно не различаются и где всё это вместе называется свободой выбора, но тех, кто выберет другой путь - заклеймят отсталыми деспотами.

Я выбираю свой путь, жаль только то, что я не нашёл такого же понимания у тех людей, в которых больше всего его искал..." ©

Киану Ривз (?)

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ХОЗЯИН СУДЬБЫ

Жил-был на свете человек.

Человек как человек, не хуже и не лучше других. И Судьба ему выпала очень даже приличная, щедрая на подарки. Только он этих самых подарков не брал. Ну вот не брал – и все! Услышал он однажды, что человек сам хозяин своей судьбы, и уверовал в это раз и навсегда.

- Какие такие «подарки судьбы»? – часто говорил он. – Человек не может ждать милостей от природы, взять их у нее – вот наша задача!

Он и не ждал, сам брал. Да, трудно было, порою так на пределе возможностей шел, но все преграды преодолевал, все крепости брал то штурмом, то осадой, со всеми вражьими силами сражался до победного конца, и право на свое место под солнцем и блага цивилизации всегда отстаивал и утверждал.

От такой нелегкой судьбы устал он, потом заболел, а дальше и вовсе умирать взялся. Устал, надоело все. Стала его Душа отлетать, и узрел он сверху свое бренное тело.

- Эй, это я там, что ли, лежу? – озадаченно подумал он. – А кто же тогда здесь?

- Я, Душа твоя, — шепнула ему Душа. – Успокойся, все в порядке, отлетаем!

- Так ты, что ли, и правда существуешь? – удивился человек.

- Жаль, что раньше не заметил, — улыбнулась Душа. – Тогда у тебя и Судьба бы другая была…

- Так Судьба тоже существует? – не унимался человек.

- Ага! Я есмь, — услышал он голос. – Я – Судьба твоя.

Глянул он туда, где голос – и обомлел. Сидит на крылечке резного-расписного терема озорная девчонка в белом платьице, кругом цветы и птички порхают – загляденье просто.

- Удивлен? – спросила Судьба. – Вот такая я у тебя… Легкая и прекрасная!

- Не, ты не моя Судьба, — не поверил человек. – У меня какая-то трудная была и неповоротливая. Все сам, все сам!

- Так ты ж говорил, что хозяин своей судьбы, хотел сам все делать – ну, а я кто такая, чтобы с хозяином спорить? – хмыкнула Судьба.

- А что это за дом такой распрекрасный?

- Так это твой дом!

- Нет, что-то ты путаешь, Судьба! Я в панельной пятиэтажке жил, да чтобы хоть такую квартиру заработать, знаешь, сколько трудиться пришлось? Света белого не видел!

- Ну, ты сам себе такой путь выбрал, жаль только, что терем, который я тебе приготовила, невостребованным остался.

- Ах, черт! Правда жаль. Я о таком и не мечтал!

Тут увидел он, как на крылечко из терема выходит женщина в цветном сарафане, волосы русые до пояса, глаза синее моря, как из сказки вышла.

- А это еще кто тут в моем тереме обретается? – обеспокоился человек.

- А это жена твоя несостоявшаяся, Любава, — ответила Судьба. – Нравится?

- Опять ты путаешь! Я, пока не разбежались, женат был на Люське-бухгалтерше, никакой Любавы отродясь не знал и не видел!

- Конечно, не видел – ты ж от этого подарка заранее отказался, когда решил, что дерево надо по себе рубить, да? Вот и не встретились вы, и не поженились…

- Ну, если бы я знал, что мне такая жена положена, да разве бы я отказывался??? – расстроился человек. – Но мне не верится, что она за меня бы пошла, ведь кто я? – простой рабочей специальности, а она ровно царица какая. Таким мужчина нужен высокого полета!

- А чего ж ты космонавтом не стал, хотел ведь?

- Да космонавтами все пацаны быть хотели, только это ж невозможное дело! Как туда пробиться?

- Я бы помогла, — сказала Судьба. – Смотри!

И увидел человек себя на космодроме, как шагает в скафандре к космическому кораблю, шлем откинут, и улыбка такая счастливая – не хуже, чем у Гагарина! Все его провожают, ручками машут, и Любава там, среди провожающих, с платочком кружевным в руках

- Что, неужели и так могло быть??? – не поверил человек..

- Ничего невозможного нет, мог у тебя и такой вариант Судьбы случиться, да ты сам от этой мысли отказался, не дал ей расцвести, — посетовала Судьба. – И в космической карьере я тебе помочь могла, было бы желание!

- Да у меня вообще как-то желания с возможностями не совпадали, — вспомнил человек. — Я вот всю жизнь на «Жигулях» проездил, хотя мне зарубежная техника куда больше по душе. «Пежо» там или «Опель»…

- Да я тебе и вовсе «Бентли» приготовила, вон у забора стоит – зацени-ка!

- Да что ты мне голову морочишь, мне на такой и за три жизни не заработать было! – ахнул человек, обозревая шикарное авто.

- Так я по сходной цене, в связи со скоропостижным отъездом хозяина… Думала тебе приятное сделать, знала же, что хочется тебе. А ты – «три жизни, три жизни»… Вот и профукал возможность!

- А ну-ка, покажи, что я там еще профукал? – вконец огорчился человек.

И показала ему Судьба совсем другую жизнь – с интересной работой, путешествиями, приключениями, белоснежными яхтами, космическими кораблями, счастливой любовью, с красавицей женой и умниками детками, с почетом и уважением, достатком и процветанием. Человеку такое и не снилось, только в кино видел.

- Да как же так? – горестно спросил человек. – Неужели это все для меня было предназначено?

- А для кого же? Я ж твоя Судьба, не чужая!

- А почему я тогда совсем по-другому жизнь прожил? Вроде как начерно! Так, пунктиром наметил сбычу мечт, но не по полной, а слегка, в эскизах!

- Надо было Судьбе доверять, то есть мне, — объяснила его собеседница. – Расслабился бы и получал удовольствие, а ты…

- Но я же был уверен, что человек – сам хозяин своей судьбы! – вскричал человек. – Значит, он ею и управляет, что, не так?

- Конечно, хозяин, конечно, управляет! — засмеялась девчонка-Судьба. – Только знаешь, хороший хозяин с Судьбой дружит и все ее возможности использует. А плохой ей диктует, что можно, а чего нельзя. Где ж тогда Судьбе развернуться-то во всю мощь своих способностей?

- Выходит, я плохим хозяином был… — закручинился человек. – Какое там дружить? Можно сказать, палки в колеса собственной Судьбе ставил! Это сколько же интересного мимо прошло?

- Да уж, — вздохнула Судьба. – Что прошло, то прошло. Не разглядел ты меня, не оценил по достоинству.

- Знаешь, я бы тебя и увидел, да не оценил, — честно признался человек. – Какая-то ты несерьезная, форменный ребенок.

- А это я тебя уравновешиваю, — объяснила Судьба. – Ты-то с самого детства чересчур уж взрослый, быстро разучился верить в чудеса…

- А я, между прочим, тебе подсказывала, — подала голос Душа. – Звала тебя в полет, а ты меня даже не слышал, такой приземленный, реалистичный… Неподъемный просто! Вот так все и вышло, по-простому, без волшебства.

- Да уж, своим горбом, тяжким трудом, по минимуму, и никаких чудес, — вздохнул человек. – Эх, если бы кто заранее мне все это рассказал, да разве бы я так жил? Я бы совсем по-другому жизнь прожил.

- А как? – заинтересовалась Душа.

- А легко! Красиво! С верой! И с крыльями! Уж тогда бы я ни от одного Подарка Судьбы не отказался! Использовал бы все возможности по полной программе! И жил бы не по чужим указкам, а по велению Души!

- Смотри-ка, какие судьбоносные решения, — обратилась Душа к Судьбе. – Прямо слушать приятно.

- Ага, душевно излагает, — согласилась Судьба. – Может, не все потеряно?

- И я так думаю, — ответила Душа. – Есть у него еще и время, и возможность что-то исправить, да?

- Ладно, Душа, сделаю ему еще один подарок, – решила Судьба. – Дадим ему еще один шанс! Давай-ка, Душа, возвращайся, пока не поздно.

И в это же самое время в машине «Скорой помощи» вздохнул и стал медленно открывать глаза человек.

- Быть того не может! – воскликнул доктор. – Смотрите, возвращается!

- Да уж… Чудеса так чудеса. Не иначе, любимчик фортуны, — отозвалась медсестра. – Слышите меня, больной?

- Слышу, — разлепил губы он. – У меня…счастливая…судьба…

- Оно и видно, — согласился доктор. – Считай, новую жизнь получил!

- Принимаешь мой подарок? – тихо шепнула ему на ухо Судьба.

- Второй шанс, — прошептал Хозяин Судьбы и улыбнулся, потому что его Душа не удержалась запела.

Автор: Эльфика

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В.Лычковский (сост.). Как ПРОСТО... Узнать о принципах СВОБОДЫ ВОЛИ.pdf

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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