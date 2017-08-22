Иранский ракетный завод в Баниасе оказался не по зубам ВВС Израиля. Чего опасается Тель-Авив?

Одновременно с огромным количеством боевых сводок, приходящих с Сирийского театра военных действий практически каждые 2 — 3 часа, порой проскакивают и другие небезынтересные факты, в той или иной степени определяющие будущий боевой потенциал армии государства, измотанного длительной войной, которое должно сохранить свой суверенитет во время длительного и непростого восстановления политической структуры и удовлетворительного экономического фона. В список таких фактов можно смело включить публикацию, размещённую на израильском информационном ресурсе newsru.co.il.

Ссылаясь на снимки коммерческих спутников, источник сообщает о том, что на побережье Средиземного моря, в окрестностях города Баниас, полным ходом идёт строительство предприятия для серийного производства оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Fatech 110».

Такие выводы сделаны на основе экспертного анализа и сравнения цифровой фотографии сирийского объекта с аналогичным объектом в Иране. Тут же на израильских и западных форумах началось «горячее» обсуждение с пугающими предположениями относительно применения новых баллистических ракет. Посыпались опасения относительно возможных ракетных ударов по израильским военно-промышленным стратегическим объектам и ключевым авиабазам. И опасения эти вполне объяснимы, ведь именно тактическая авиация Хель Хаавир с завидной регулярностью наносит удары по подразделениям ВС Сирии и «Хезболлы», которые, в отличие от АОИ, вносят огромный вклад в уничтожение халифата. Вполне понятно, что Тель-Авиву крайне выгодно присутствие ИГИЛ на Ближнем Востоке, поскольку режим «вечной широкомасштабной контртеррористической операции» в соседних государствах отвлечёт Тегеран и Дамаск от «израильской проблемы».

Об этом открыто заявил начальник военной разведки Управления Армии обороны Израиля, генерал-майор Херзи Халеви на 16-й Герцлиевской конференции в прошлом году. Заявление крайне эгоистичное, чисто в «израильском стиле». Другими словами, люди соседних государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и т.д.) должны терпеть зверства ИГИЛ, чтобы на Израиль не обращали внимания. А не сильно ли много хочет Халеви? А не было бы логичней просто строить более адекватную внешнеполитическую систему еврейского государства, не «рычать» на оборонные разработки соседних государств, не убивать палестинских детей (вспоминается случай в лагере беженцев города Рафах в 2004-м году, когда военные АОИ убили 4-хлетнюю девочку).

Складывая все эти мрачные «звенья» в единую «цепочку», можно сказать, что после ещё хоть одного авианалёта на сирийскую армию не помешало бы, с воспитательной целью, запустить по АВБ «Рамат-Давид» 50 — 70 «Fateh 110», а то как-то безнаказанно всё происходит. И удивляться здесь совершенно не стоит! Да, естественно противоракетный комплекс «Iron Dome» и ЗРК «Barak-8» смогут перехватить большую часть этих ракет, но это станет отличным уроком, доводящим до «горячих голов» в Тель-Авиве постулат о недопустимо агрессии в сторону государств, которые противостоят главной мировой угрозе — международному терроризму.

Что касается иранского завода по производству оперативно-тактических баллистических ракет в Баниасе, то обнародование данной информации в сети указывает на неспособность ВВС израиля нанести точечный ракетно-бомбовый удар с применением управляемых авиабомб или планирующих бомб нового поколения типа «Spice-250», которые Израильские военные эксперты преподносили как «грозных убийц комплексов С-300». Если бы Хель Хаавир имели хоть малейшую технологическую возможность уничтожить стратегически важный завод, — они бы это уже давно реализовали без всяческой показухи на newsru.co.il и «IsraelMedia». В чём же причина? Всё дело в том, что город Баниас находится всего в 35 км от пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус и на такой же дистанции от авиабазы Хмеймим.

В случае с Тартусом (с южного воздушного направления) Баниас прикрывается зенитно-ракетной батареей С-300В4, в боекомплекте которой присутствуют модернизированные двухступенчатые ЗУР-перехватчики 9М82МВ с дальностью 400 км, в случае же с Хмеймимом (с северного ВН) завод в Баниасе прикрывается зенитно-ракетной системой С-400 «Триумф», которая в действующей комплектации с ЗУР 48Н6ДМ имеет радиус действия в 250 км. Более того, сам завод наверняка находится под «противоракетным зонтиком» ЗРСК «Панцирь-С1» или «Тор-М1». Как вы понимаете, это завод защищён в сотни раз лучше, нежели прикрывался военный объект САА близ международного аэропорта Дамаска, по которому нанесли удар Хель Хаавир в ночь на 27 апреля 2017 года.

Как нам известно, высокоточная малоразмерная «умная» бомба «Spice-250» (аналог GBU-39/53 SDB/II) имеет дальность планирования порядка 100 км при сбросе с большой высоты. Следовательно, для нанесения удара по заводу с южного воздушного направления, израильскому F-15I «Ra`am» или F-35I «Adir» потребуется приблизиться к батарее С-300В4 на расстояние всего 65 км! При этом, в момент сброса «Спайс-250» высота полёта должна составлять около 10 км. Это означает, что и «Раам» и хвалёный малозаметный «Адир» будут немедленно перехвачены. В частности, F-35I с его ЭПР в 0,2 м2 может быть обнаружен радиолокационным обнаружителем 9С15М2 «Обзор-3» на удалении около 150 км, F-15I c ЭПР более 5 м2 — на дистанции 330 и более километров.

Что ещё более интересно, ЭПР разрекламированных «Спайсов» далеко не «нулевая» и находится в пределах 0,02 м2: такие цели многофункциональный антеевский радар 9С32М способен «захватить» и уничтожить на удалении 50 — 70 км. Как видите, подойти незамеченными к иранскому ракетному заводу в Баниасе на средних и больших высотах, а тем более нанести удар у израильских истребителей вряд ли получится.

А что можно сказать об эффективности излюбленной в Хель Хаавир низковысотной тактики, которая использовалась при точечном ударе израильских F-16A по ядерному реактору «Озирак» в ходе воздушной операции «Опера» («Вавилон»). В нашем случае данная тактика не позволяет еврейскому государству добиться успеха в уничтожении завода в Баниасе. Если во время «Вавилона» (в далёком 1981 году) прикрывающие «Озирак» зенитно-ракетные дивизионы С-125 «Нева» и «Квадрат» работали по целям на высотах не менее 40 и 100 м соответственно, то «Трёхсотые» и «Четырёхсотые» уничтожают цели практически у поверхности на высотах около 7 — 10 м.

При этом, радиус действия по сверхнизковысотным целям у С-300В4 и С-400 достигает 35 км благодаря увеличению радиогоризонта. У «Антея» это достигается размещением на ПУ 9А83М 12 — метровых мачт с радарами подсвета и наведения, у «Триумфа» — универсальными 25/40-метровыми вышками 40В6М/МД, на которых размещён антенный пост радиолокатора подсвета и наведения 92Н6Е.

Если даже у израильских ударных истребителей и хватит времени резко спуститься и «спрятаться» от радаров «Антея» между хребтами прибрежной горной цепи Джебель-Ансария, зенитные управляемые ракеты 9М82МВ всё равно смогут достать агрессора, поскольку оснащаются активной радиолокационной головкой самонаведения, которая обнаруживает и «захватывает» цели независимо от наличия канала подсвета от батарейного РПН. Именно поэтому мы и узнали о новом военно-промышленном объекте в Баниасе в такой жалобливой форме от израильских СМИ.

Переоценить будущий вклад нового иранского завода в обороноспособность ВС Сирии будет достаточно трудно, поскольку в его отделениях смогут разместить сразу несколько производственных линий. Во-первых, это сборочный комплекс штатных оперативно-тактических баллистических ракет «Fatech 110», обладающих дальностью 300 км. Несколько десятков подобных БР малой дальности окажут отличный сдерживающий эффект на ЦАХАЛ в случае планирования новых атак на Сирийскую Арабскую Республику.

Во-вторых, это серийное производство более совершенных модификаций семейства «Fatech 110» с названиями «Fatech 313» и «Zolfaghar»; радиус их действия должен составить 500 и 750 км соответственно, в то время как маршевая скорость полёта может доходить до 5 — 5,5М. Перехватывать их будет сложней, чем иракские «SCUDы», зато в радиусе эффективного огня окажутся все потенциально опасные военные объекты западной коалиции в Иордании, на Кипре и в Турции.

Источник: nnm.me