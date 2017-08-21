Минобороны России опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» атомной подводной лодкой (АПЛ) «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» Северного флота из подводного положения.

Стрельбы были проведены 18 августа 2017 года из акватории Баренцева моря по целям, расположенным на полигоне Чижа в Архангельской области в 600 километрах от места запуска. Все мишени были успешно поражены.

Наш «Ясень» вооружен и очень опасен

Подводные лодки четвертого поколения проекта 885 «Ясень» были разработаны еще в конце 1970-х годов ленинградским конструкторским бюро «Малахит» и предназначались для замены АПЛ проектов 705 и 705К «Лира», 971 «Щука-Б» и 949А «Антей», составлявших основу атомных подводных сил СССР, а затем и Российской Федерации.

Головная субмарина класса «Ясень» К-560 была заложена уже после распада Советского Союза в декабре 1993 года на «Севмаше» в Северодвинске. Из-за негативных процессов, проходивших в стране и ее военно-промышленном комплексе в 1990-е годы, строительство первенца проекта 885 несколько раз останавливалось.

Лишь с приходом к власти президента Владимира Путина, когда было положено начало процессу изменения стратегического вектора внешне- и внутриполитического развития России, вновь возникла необходимость наращивания военно-морского потенциала для сохранения и восстановления присутствия в ключевых для нашей страны регионах Мирового океана. Возобновление строительства подлодок класса «Ясень» по доработанному проекту было признано целесообразным. В июне 2010 года АПЛ К-560 с собственным наименованием «Северодвинск» была торжественно спущена на воду.

Годом ранее, в июле 2009 года, состоялась закладка второй атомной подлодки «Казань» проекта 885М. Ожидается, что к 2023 году в составе ВМФ России будет находиться семь АПЛ класса «Ясень», в том числе четыре — в Северном Ледовитом океане и три — в Тихом. К настоящему моменту времени в строю находится лишь «Северодвинск», официально принятый в состав Северного флота в июне 2014 года. «Казань» спущена на воду 31 марта 2017 года и в настоящее время проходит государственные испытания. Ожидается, что она вступит в строй в 2018 году. С 2013 по 2017 год были заложены остальные пять субмарин доработанного и улучшенного проекта 885М. Их спуск на воду и вступление в строй начнутся с 2019/2020 года.

Уникальность «Ясеней» состоит в том, что они способны нести все имеющиеся на вооружении ВМФ России крылатые ракеты в общем количестве 32 единицы (8 ракетных шахт по 4 ракеты в каждой).

Это дает им возможность наносить удары как по сухопутным объектам противника, так и по надводным кораблям и подводным лодкам. Кроме того, на атомных субмаринах проекта 885М будут установлены новейшие бесшумные герметичные электронасосы, разработанные московским предприятием «Лопастные гидравлические машины». Применение этих систем сделает подлодки класса «Ясень» совершенно недоступными для обнаружения современными гидроакустическими станциями.

Военные эксперты пришли к выводу, что российские АПЛ проекта «Ясень» по многим показателям превосходят аналогичные американские подлодки классов «Сивулф» и «Вирджиния» и, в случае реального боестолкновения, способны нанести серьезный урон авианосным ударным группам (АУГ) вероятного противника.

Обеспокоенность в связи с появлением у нашей страны субмарин такого класса выражал и американский адмирал, главком Тихоокеанского командования ВМС США Гарри Харрис. По его словам, усилия России в модернизации и создании новых субмарин четвертого поколения усиливают российские позиции стратегического сдерживания и свидетельствуют о том, что Москва имеет серьезные намерения относительно своего присутствия в регионе.

Аналогичное мнение высказал в октябре 2016 года директор американского Института изучения морского потенциала России Майкл Петерсен.

По его словам, российский флот «вышел на качественно новый уровень развития и заслуживает тщательного изучения». В особенности, по мнению американского военного эксперта, угрозу представляют АПЛ типа «Ясень», появление которых «часто воспринимается американскими ВМС как причина для озабоченности».

«Это очень мощная и опасная подводная лодка, и нам не очень понятно, для решения каких задач она была создана», — выразил свое удивление Петерсен.

Добавим, что влиятельное американское издание The National Interest уже окрестило АПЛ «Казань» самым грозным противником ВМС США.

«Калибры» — ударная мощь российского флота

Среди ракетного вооружения, которое несет АПЛ класса «Ясень», противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», а также крылатые ракеты «Калибр», получившие широкую известность в октябре 2015 года после применения их по целям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*) в Сирии.

Прежде чем быть принятыми на вооружение, крылатые ракеты «Калибр» прошли долгий путь доработки и модернизации.

Будучи способными нести как обычный заряд, так и ядерную боеголовку, ракеты класса «Калибр», имеющие дальность до 2500 км, являются важной составляющей ударной мощи современного российского военно-морского флота и способны решать поставленные задачи как в текущих локальных конфликтах, так и в условиях глобального ядерного сдерживания.

В настоящее время ракетами класса «Калибр», помимо атомных подлодок класса «Ясень», оснащены дизельные подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка», составляющие основу подводных сил Черноморского флота, сторожевые корабли проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевой корабль проекта 11661К «Дагестан», малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М». Ими также оснащены фрегаты проекта 22350, первый из которых — «Адмирал Горшков» — в настоящее время проходит госиспытания и до конца 2017 года войдет в состав Северного флота, а также малые ракетные корабли проекта 22800 и патрульные корабли проекта 22160, которые начнут поступать в состав ВМФ уже в 2018 году.

Чтобы не быть голословными, сошлемся на мнение все того же американского военно-морского эксперта Майкла Петерсена, который назвал ракеты «Калибр» в числе самого грозного российского оружия наряду с подлодками класса «Ясень», многоцелевыми фрегатами проекта 22350 и перспективными гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которыми будут вооружены ныне разрабатываемые отечественные АПЛ пятого поколения проекта «Хаски».

«Несмотря на трудности, которые мы наблюдали в предыдущие десятилетия, российский ВМФ по уровню подготовки личного состава и технологическому потенциалу достиг уровня, который позволяет ему соперничать с любым флотом в мире», — заявил Петерсен.

Дмитрий Павленко

Царьград

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.