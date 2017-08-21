Труба трубе: транзит российского газа через Украину упадёт в 2-3 раза

В пятницу, 18 августа, Кабинет министров Украины утвердил основополагающий документ в энергетической отрасли – Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность».

Энергетическая стратегия Украины – это базовый документ государственной энергетической политики. Согласно стратегии, АЭС до 2035 года должны обеспечивать 50% генерации электроэнергии в стране, возобновляемые источники – 25%, большая гидроэнергетика – 13%, остальные объёмы будут производить ТЭС. Транзит природного газа за счёт российского топлива, по украинским планам, сохранится на уровне 50-80 млрд кубометров до 2019 года. Но существует вариант сокращения транзита до 15-40 млрд кубометров Таким образом, транзит газа через территорию Украины может сократиться в ближайшее время два-три раза.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что объёмы поставок газа через Украину сократятся, но не прекратятся полностью, так как ряд стран зависят от транзита газа через Украину. В том числе Молдавия, у которой на данный момент нет других способов получения газа. «Говорить о том, что это обязательно приведёт к полному прекращению украинского транзита, я бы не стал, потому что есть страны, которые так или иначе стопроцентно зависят от этого транзита», – говорит дипломат.

Сократит Россия транзит или нет – это дело будущего, но уже сегодня украинская ГТСнаходится в критическом состоянии. И это беспокоит Европу. Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten публикует заявление главы Минэнергоугля Украины Игоря Насалика о том, что Украина уже в краткосрочной перспективе будет не в состоянии обеспечивать транзитные поставки российского газа в европейские страны из-за изношенности ГТС.

В то же время Насалик надеется, что ставить крест на украинских транзитных мощностях пока рано. «Последние решения, которые были приняты, в том числе США, по санкциям по России и «Северному потоку-2», где блокируется это строительство, делают акцент именно на украинской ГТС», – уверяет Насалик, очевидно полагая, что США с помощью санкций отстоят транзитную систему Украины.

Даже если случится чудо и США защитят украинскую «трубу», износ её (этой самой трубы) приближается сегодня к критической отметке – необходимо примерно 9 млрд долларов на ее модернизацию, что сопоставимо со стоимостью строительства «Северного потока-2». Поэтому европейцы и не спешат вкладывать деньги в ГТС Украины – перспективней и дешевле построить новую трубу, которая позволит отказаться от издержек по транспортировке, чем поддерживать устаревшую газотранспортную систему Украины.

А тем временем Украина начала строить газопровод в обход самопровозглашённой ДНР. Правда, потребителем этого источника станут не рядовые жители незалежной, которые стали платить за газ в 10 раз дороже, а Авдеевский коксохимический завод, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, основному инвестору строительства этой трубы.

Вот только для кого стараются украинские власти, контролирующие оставшуюся под «крылом» Киева территорию Донбасса? Для трёх десятков тысяч оставшихся жить в Авдеевкеи сопредельных населённых пунктах граждан, которые перестали платить за газ? Да и получают они топливо на постоянной основе только во время перемирия, причём поставки ведутся в ограниченных лимитах.

Нет, эта труба необходима исключительно конкретному заводу Ахметова, который дал примерно половину денег на её строительство. Газотранспортная система Украины, через которую российский газ продолжает поступать в Европу, такими инвестиционными успехами похвастаться не может.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич жалуется, что Запад не выделяет Украине давно обещанные средства на ремонт части трубопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

«Почему нам Европа не даёт деньги на ремонт? У нас на прошлой неделе произошла разгерметизация трубы. Они задерживают с 2013 года выделение 306 млн долларов. Очевидно, что среди кредиторов нет понимания, а нужен ли будет этот трубопровод после 2019 года», – говорит Марунич.

Политический эксперт Руслан Бортник считает, что у Украины ещё есть шансы, но при одном условии — изменении внутренней политики. «Наша труба в её нынешнем состоянии априори никому не нужна. Чтобы модернизировать трубу, необходимо изменение внутренней политики. Кто знает, если изменятся политические расклады и появится более договороспособная власть, то труба трубе не наступит», — считает эксперт.