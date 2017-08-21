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Сводки от ополчения Новороссии 21 августа 2017

09:31. 21 августа 2017 Просмотров - 376 2 коммент. Опубликовал:

Донбасс в огне: ВСУ предприняли попытку прорыва позиций ДНР в пригороде Донецка

Фото из открытых источников

Украинские силовики предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой Народной Республики в пригороде Донецка, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Как уточнил Басурин, попытку захвата позиций ДНР в районе Жабичево предприняли подразделения 57 отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова.

«Получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал», – подчеркнул представитель командования ДНР.

Басурин добавил, что попытка атаки на позиции ДНР сопровождалась обстрелом окраин Донецка, и порекомендовал командованию ВСУ соблюдать минские договоренности.

В свою очередь официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики вновь обстреляли населенные пункты ЛНР, использовав при обстреле поселка Калиново зажигательные боеприпасы.

«ВСУ специально применяют зажигательные боеприпасы, обстреливая населенные пункты, тем самым сжигая дома мирных граждан», – отметил Марочко. – Здесь нет наших военнослужащих, это дачный кооператив, который находится возле населенного пункта Калиново, и все абсолютно граждане, которые здесь проживают, – мирные».

В результате обстрелов ВСУ на площади более 20 гектаров возник пожар, уничтоживший два дома.

Накануне в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись позиции Народной милиции в районе Алмазной, поселков городского типа Фрунзе и Донецкий, а также в районе поселка Калиново и села Желобок.

Ольга Никитина

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Экстренное заявление Армии ЛНР 

Экстренное заявление Армии ЛНР  | Русская весна

Официальный представитель Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко выступил с экстренным заявлением относительно попыток ВСУ прорваться на территорию Республики.

Сегодня в 17.30 в районе н. п. Калиново-Борщеватое Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку спровоцировать нас на ведение ответного огня.

Поняв, что провокации не удались, преступники из ВСУ начали массированную артиллерийскую подготовку с использованием 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Но и это осталось безответным со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.

Такое поведение противника мы связываем с приближающимся Днем независимости Украины, на котором командование АТО жаждет сообщить о победах на фронте.

Официально заявляем, что гнусные провокации Украины, направленные на разжигание конфликта и нарушение Минских договоренностей не будут нами поддержаны. 

Но если кто-то предпримет попытку прорыва на территорию нашей Республики-получит достойный отпор. Мы всегда готовы к защите нашей земли!

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

МОЛНИЯ: Армия ДНР отразила попытку наступления ВСУ (+ВИДЕО)

МОЛНИЯ: Армия ДНР отразила попытку наступления ВСУ (+ВИДЕО) | Русская весна

Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением о начале массированного обстрела окраин Донецка.

В преддверии дня независимости Украины подразделения 57 отдельной мотопехотной бригады под командованием военного преступника Красильникова пытались проявить свое мастерство, выслужиться перед вышестоящим командованием, и предприняли попытку захвата наших позиций в районе Жабуньки.

Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал.

Активные действия противника сопровождались обстрелами жилых кварталов Петровского, Киевского и Куйбышевского районов г. Донецка, Ясиноватского района Республики с применением артиллерии калибром 122 мм, 120 и 82 мм минометов, вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В очередной раз настоятельно рекомендую командованию ВСУ отказаться от реализации преступных планов, и не на словах, а на деле выполнять достигнутые договоренности. Надеюсь, что произошедшие события станут для вас уроком на будущее. В свою очередь подчеркиваю, что Вооруженные Силы Донецкой Народной Республики непоколебимо стоят на защите своих граждан и всегда готов дать врагу по зубам!

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия с народом: военнослужащие ВС ДНР доставили медикаменты в Республиканскую клиническую туберкулезную больницу (ВИДЕО)

Армия с народом: военнослужащие ВС ДНР доставили медикаменты в Республиканскую клиническую туберкулезную больницу (ВИДЕО) | Русская весна

Вооруженные силы ДНР регулярно оказывают помощь организациям и учреждениям Республики.

НА прошлой неделе военнослужащие Народной милиции ДНР, совместно с гуманитарным фондом «Дорога добра» Татьяны Бутриной, доставили лекарственные препараты в Республиканскую клиническую туберкулезную больницу города Донецка.

В числе прочих, больница получила медикаменты, необходимые для послеоперационной реабилитации пациентов.

Как сообщала «Русская Весна», в июле военнослужащими были доставлены пять колоколов в храм Святого Амвросия в городе Амвросиевка.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ против Донецка

Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ против Донецка | Русская весна

Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением о начале массированного обстрела окраин Донецка.

Сегодня с 18 часов 30 минут интенсивному обстрелу со стороны ВСУ подверглись окраины г. Донецк, а именно н. п. Старомихайловка, район аэропорта и Ясиноватский район Республики при этом противник применял минометы калибром 120 мм, БТР, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В настоящее время обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Информация о пострадавших уточняется.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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2 коммент.»

  • 18937 6605
    Люся 21 августа 2017 в 10:09 Ссылка Пометить
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    Как всегда,как только встреча по вопросу Украины представителей России и западного мира,так наступление ВСУ.Сегодня Сурков встречается с америкосом в Минске.

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  • 265 197
    слободан 21 августа 2017 в 10:20 Ссылка Пометить
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    Такое безобразие будет продолжаться до тех пор,пока в Киеве будут сидеть укро евреи…
    Не надоела ли ДНР/ЛНР -быть в ТЕРПИЛАХ?

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