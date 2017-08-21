Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 августа 2017

Все знают, что война – это не только долго, но и дорого. Какова же цена и как выходить из этой ситуации? Давайте рассмотрим на примере войны в Сирии.

Начавшаяся в 2011 году гражданская война в Сирии, а потом превратившаяся в войну с террористами и бандформированиями, превратила некогда процветающую ближневосточную страну в руины. От «самой крупной страны среди маленьких государств мира» не осталось и следа, только развалины и горы трупов. Это и есть первая, и самая большая цена всей войны – человеческие жизни.

По официальным данным, за время вооруженных столкновений погибло более 220 тысяч человек. Эта цифра, стоит полагать, сильно занижена, потому что миру еще предстоит узнать о зверствах боевиков над местными жителями, которые еще не попали в новостные ленты.

Однако те, кому посчастливилось выжить, завидуют мертвым. До недавнего времени большая их часть жила под дулом автомата бешеных радикалов. Даже не знаешь, что страшнее: умереть от рук боевика или от голода. Однако и такой сценарий стал реальностью на сирийских просторах. Так как боевики воюют вовсе не за идею, а за деньги, первым делом они начали оккупировать те районы и объекты Сирии, которые приносили в экономику немалый доход, ну или были выгодны с военной точки зрения: нефтяные месторождения, сельскохозяйственные территории, которых и так максимум 1/3 от всей территории страны, заводы, фабрики, дамбы и электростанции.

В качестве бесплатной рабочей силы использовались местные жители. Естественно, ни о каких выплатах или даже подачек речь не шла. Это еще одна цена войны – убитая экономика.

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Неудивительно, что за свою многотысячелетнюю историю Сирия стала оплотом археологического богатства Ближнего Востока. Древние фасады Пальмиры, города Босра, колеса-нории в Хаме и другие памятники архитектуры были любимыми объектами для посещения туристов.

Но историческая цена, заплаченная Сирией, касается и их – львиная доля культурного наследия уничтожена боевиками либо по глупой прихоти, либо в момент отступления.

Что же касается жертв со стороны государства, то и тут война оставила свой отпечаток. Неугодный Западу Башар Асад превратился в террориста для большей части мирового сообщества, по уровню опасности даже превосходящий ИГИЛ*. Сирия стала политической зоной отчуждения для самих сирийцев, не понимающих как показать всему миру, что их президент – Асад. Но стала она и проказой на международной арене, где каждый знает, как будет лучше для Сирии, исключая интересы самой ближневосточной страны.

Лишь единицы еще помнят, что каждая страна имеет право на суверенитет и чужое мнение можно воспринимать разве что в качестве совета. Россия, Иран, Китай – одни из немногих изгоев, кто не побоялся пойти против сговорившегося большинства. Поэтому это – политическая цена, заплаченная Сирией.

Сирийский песок за эти шесть лет насквозь пропитался кровью сирийцев, хотевших просто жить. Но пропитался он и кровью боевиков, на колокольне которых зазвучал траурный набат.

При помощи тех, кто не побоялся эту помощь оказать, сирийская армия ведет активное наступление на позиции боевиков, кусок за куском отгрызая у них города и поселки. Возмездие таки настигло тех, кто считали себя богами. Вместе с тем, идет борьба и на дипломатическом уровне.

При помощи России удалось организовать несколько зон деэскалации, что обеспечило безопасность для мирного населения. Благодаря этим зонам, Сирия взялась за восстановление городов и экономики.

17 августа, после 6-летнего перерыва, была проведена всемирная промышленная ярмарка в Дамаске, что позволило показать бизнес-сообществу всего мира, что Сирия готова возобновить контакты. А сегодня вновь запустил свои машины крупнейший завод по производству медного кабеля – некогда весьма востребованного во всем мире товара, приносящий немалую долю средств в бюджет страны. Естественно, завод пришлось восстанавливать после рук боевиков, оставивших после себя свалку сломанного оборудования.

Несмотря на огромную цену, которую заплатила Сирия за свою независимость ни от кого, ни боевиков, ни алчных амбиций других стран, ситуация в стране подает признаки зарождающейся стабильности. Нет, война еще не закончена, но тот факт, что уже есть в Сирии места, где люди могут чувствовать себя в безопасности, дает уверенность, что жертвы не были напрасными и у Сирии будет будущее без автоматов и радикальных речей.

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Семен Астахов, специально для «Русской Весны»

* запрещенная в России террористическая организация.