Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 августа 2017
- 06:00 Цена, заплаченная Сирией.
- 05:30 Сирийцы надевают футболки с Путиным: Что происходит на освобождённых от боевиков территориях — репортаж РВ (ВИДЕО).
- 04:30 Армии Сирии и Ливана вместе с «Хезболлой» разгромили ИГИЛ у границы двух стран, освободив большие территории (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 23:35 Бомбардировщики «Аль-Каиды» и борьба с ними — репортаж РВ из Сирии (ВИДЕО).
- Вчера 21:38 Счастливая случайность убила террористов ИГИЛ и спасла жизни сотням испанцев (ФОТО).
Цена, заплаченная Сирией
Все знают, что война – это не только долго, но и дорого. Какова же цена и как выходить из этой ситуации? Давайте рассмотрим на примере войны в Сирии.
Начавшаяся в 2011 году гражданская война в Сирии, а потом превратившаяся в войну с террористами и бандформированиями, превратила некогда процветающую ближневосточную страну в руины. От «самой крупной страны среди маленьких государств мира» не осталось и следа, только развалины и горы трупов. Это и есть первая, и самая большая цена всей войны – человеческие жизни.
По официальным данным, за время вооруженных столкновений погибло более 220 тысяч человек. Эта цифра, стоит полагать, сильно занижена, потому что миру еще предстоит узнать о зверствах боевиков над местными жителями, которые еще не попали в новостные ленты.
Однако те, кому посчастливилось выжить, завидуют мертвым. До недавнего времени большая их часть жила под дулом автомата бешеных радикалов. Даже не знаешь, что страшнее: умереть от рук боевика или от голода. Однако и такой сценарий стал реальностью на сирийских просторах. Так как боевики воюют вовсе не за идею, а за деньги, первым делом они начали оккупировать те районы и объекты Сирии, которые приносили в экономику немалый доход, ну или были выгодны с военной точки зрения: нефтяные месторождения, сельскохозяйственные территории, которых и так максимум 1/3 от всей территории страны, заводы, фабрики, дамбы и электростанции.
В качестве бесплатной рабочей силы использовались местные жители. Естественно, ни о каких выплатах или даже подачек речь не шла. Это еще одна цена войны – убитая экономика.
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Неудивительно, что за свою многотысячелетнюю историю Сирия стала оплотом археологического богатства Ближнего Востока. Древние фасады Пальмиры, города Босра, колеса-нории в Хаме и другие памятники архитектуры были любимыми объектами для посещения туристов.
Но историческая цена, заплаченная Сирией, касается и их – львиная доля культурного наследия уничтожена боевиками либо по глупой прихоти, либо в момент отступления.
Что же касается жертв со стороны государства, то и тут война оставила свой отпечаток. Неугодный Западу Башар Асад превратился в террориста для большей части мирового сообщества, по уровню опасности даже превосходящий ИГИЛ*. Сирия стала политической зоной отчуждения для самих сирийцев, не понимающих как показать всему миру, что их президент – Асад. Но стала она и проказой на международной арене, где каждый знает, как будет лучше для Сирии, исключая интересы самой ближневосточной страны.
Лишь единицы еще помнят, что каждая страна имеет право на суверенитет и чужое мнение можно воспринимать разве что в качестве совета. Россия, Иран, Китай – одни из немногих изгоев, кто не побоялся пойти против сговорившегося большинства. Поэтому это – политическая цена, заплаченная Сирией.
Сирийский песок за эти шесть лет насквозь пропитался кровью сирийцев, хотевших просто жить. Но пропитался он и кровью боевиков, на колокольне которых зазвучал траурный набат.
При помощи тех, кто не побоялся эту помощь оказать, сирийская армия ведет активное наступление на позиции боевиков, кусок за куском отгрызая у них города и поселки. Возмездие таки настигло тех, кто считали себя богами. Вместе с тем, идет борьба и на дипломатическом уровне.
При помощи России удалось организовать несколько зон деэскалации, что обеспечило безопасность для мирного населения. Благодаря этим зонам, Сирия взялась за восстановление городов и экономики.
17 августа, после 6-летнего перерыва, была проведена всемирная промышленная ярмарка в Дамаске, что позволило показать бизнес-сообществу всего мира, что Сирия готова возобновить контакты. А сегодня вновь запустил свои машины крупнейший завод по производству медного кабеля – некогда весьма востребованного во всем мире товара, приносящий немалую долю средств в бюджет страны. Естественно, завод пришлось восстанавливать после рук боевиков, оставивших после себя свалку сломанного оборудования.
Несмотря на огромную цену, которую заплатила Сирия за свою независимость ни от кого, ни боевиков, ни алчных амбиций других стран, ситуация в стране подает признаки зарождающейся стабильности. Нет, война еще не закончена, но тот факт, что уже есть в Сирии места, где люди могут чувствовать себя в безопасности, дает уверенность, что жертвы не были напрасными и у Сирии будет будущее без автоматов и радикальных речей.
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Семен Астахов, специально для «Русской Весны»
* запрещенная в России террористическая организация.
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Сирийцы надевают футболки с Путиным: Что происходит на освобождённых от боевиков территориях — репортаж РВ (ВИДЕО)
Как сообщала РВ, в ряде населенных пунктов провинции Латакия, освобожденных от боевиков, начался процесс восстановления домов.
В один из них, Абу Мака, уже прибыли и приступили к работе строители.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
После нахождения в населенном пункте террористов, он оказался практически полностью разрушен. Сейчас местные жители возвращаются к своим жилищам, и потому государство предпринимает шаги, направленные на обеспечение нормального функционирования района.
Сирийское правительство инициировало программу по ремонту и строительству полностью разрушенных домов. Государство полностью выплачивает стоимость строительных материалов и работу строителей, потому жильцы, возвращаясь в родные населенные пункты, могут сразу же приступить не к восстановлению дома, а к своей непосредственной работе.
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Армии Сирии и Ливана вместе с «Хезболлой» разгромили ИГИЛ у границы двух стран, освободив большие территории (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
На этой неделе Сирийская армия и «Хезболла» прошли с боями через регион Каламун в западной части Сирии, освободив большие территории вдоль ливанской границы.
В четверг подразделения САА и «Хезболлы» начали наступление, атаковав оборону ИГИЛ в степях Ярайджера, которые простираются до ливанского района Рас Баальбек.
Сирийские армейцы и «Хезболла» освободили большую часть этих степных районов, проложив путь своим союзникам из ливанской армии, которые также начали наступление, имеющее целью вернуть Рас Баальбек.
В минувшие выходные САА и отряды ливанского сопротивления продолжили свое продвижение в горах Каламун, так как все больше и больше боевиков ИГИЛ бежали и сдавались в плен правительственным силам, чтобы избежать гибели в неравном бою.
В воскресенье оставшиеся силы ИГИЛ получили новый мощный удар на южной оси Каранских Степей, где Сирийская Арабская Армия и «Хезболла» освободили ряд населенных пунктов, районов, опорных пунктов и холмов, включая Карна Шабата Аль-Кади, Карнт Мадхас, Карнт Тим Аль-Замрани, Ватият Аль-Замрани и Хибат Кар Али.
Одновременно с этим сирийцы и ливанцы начали новое продвижение на восточных и северных осях, освободив «Карусель Аль-Шаки», пункт «Синь Мири Аль-Януби», «Гора Сина Феха», «Харф Мосул Хилл», «Феха», а также города Шабат Бейт Салим и Шабат Зувайтиния Аль-Гарбия.
Оставшиеся террористы, скорее всего, сдадут свои позиции в ближайшие дни и попытаются заключить сделку об эвакуации с сирийскими и ливанскими правительствами.
В то же время ливанская армия вела наступление на ИГИЛ вблизи сирийской границы, начав продвижение к северу от Арсальских степей.
Опираясь на тяжелую артиллерию, Вооруженные силы Ливана атаковали позиции врага недалеко от недавно освобожденного района Вади Хмейд, армейцы уничтожили здесь десятки террористов. По словам ливанских военных, их подразделения освободили целый ряд населенных пунктов от боевиков в Рас Баальбек — Джароуд вдоль оси Арсаля, где в ходе боёв также были уничтожены полевые командиры ИГИЛ.
Армия Ливана атакует позиции ИГИЛ* в Рас Баальбеке, пытаясь освободить свою землю от террористов, которые все больше укрепляли свои позиции вокруг сирийской границы.
Видеоматериалы, опубликованные медиа-крылом «Хезболлы» и министерством национальной обороны Ливана, показывают, как большое количество механизированных соединений ливанской армии перебрасывается на север страны для борьбы против ИГИЛ и вступают в бой.
После ухода боевиков «Аль-Каиды»* из «Арсальских степей» сирийско-ливанская граница почти очищена от террористов.
Медиа-крыло «Хезболла» выпустило карту сирийско-ливанской границы, на которой показан оставшийся за боевиками карман ИГИЛ в горах Каламуна.
В ходе своего наступления САА и «Хезболла» освободили значительные территории в степей Джаражер и Аль-Карах, находившихся под контролем «игиловцев».
Как только эти две области будут взяты под контроль, ИГИЛ больше не будет присутствовать на сирийско-ливанской границе.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Бомбардировщики «Аль-Каиды» и борьба с ними — репортаж РВ из Сирии (ВИДЕО)
С недавнего времени террористы в Сирии стали использовать квадрокоптеры как средство огневого поражения.
Они закрепляют на дроне легкие мины и гранаты и сбрасывают их на позиции правительственных войск.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Первое время такое средство поражения стало большой проблемой для подразделений САА и мирных жителей. Однако командование быстро сориентировалось в обстановке. С сирийскими военнослужащими были проведены дополнительные занятия по порядку действий по обнаружению и уничтожению БЛА противника. Такие занятия дали хороший результат, кроме того, для уничтожения небольших квадрокоптеров не нужны специальные средства ПВО, достаточно и стрелкового оружия.
На днях на юго-западной окраине Алеппо над позициями Сирийской арабской армии вновь появился такой дрон террористов «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*). Заметив его, солдаты подпустили его поближе и, открыв по нему огонь, сбили. Выждав достаточно времени и убедившись, что детонации не произойдет, бойцы забрали квадрокоптер.
Вот что рассказал один из них: «Мы увидели этот беспилотник в небе и сбили его. Он был снаряжен гранатами. Когда мы его подбили, он упал, но гранаты не взорвались. Только после этого мы его забрали за передним краем.
Такие коптеры постоянно тут летают — ведут разведку. Мы наблюдаем за ними со всех позиций, а они постоянно пытаются сбросить самодельные мины на мирное население или на наши позиции».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Счастливая случайность убила террористов ИГИЛ и спасла жизни сотням испанцев (ФОТО)
Испанские власти сообщили дополнительную информацию о том, что на самом деле входило в планы экстремистов, устроивших нападения в столице страны и городе Камбрильс.
В частности, следствию удалось установить, что согласно неудавшемуся сценарию атаки, жертв в испанской столице должно было быть в разы больше…
Так, некоторое время назад в СМИ просочилась информация, что террористы планировали установить бомбы в непосредственной близости от главной достопримечательности города — храма Саграда Фамилия (см. на фото).
Соответствующая информация появилась в испанской газете El Espanol вечером 19-го августа. Журналистам удалось выяснить, что помимо стен собора на улице Рамбла (первое намеченное место взрыва) террористы планировали, предположительно, ещё устроить взрыв в городском порту.
Однако их замыслам помешала случайная детонация одной из емкостей для хранения природного газа (обычный газовый баллон), которая, как и остальные, обнаруженные в ходе осмотра места взрыва в Альканаре, использовалась для хранения взрывчатой смеси.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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