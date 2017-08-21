Пост для служивших в СССР

... Кутузов? Чьим интересам Вы служили?”. Не даёт покоя вопрос:...и назначением людей на посты, вдохновителем был достаточно мало...занимающий в ордене высокий пост, должен был безоговорочно повиноваться...Запада против СССР. И потому для него и для народов СССР пакт ...