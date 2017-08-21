Пост для служивших в СССР
09:04. 21 августа 2017 Просмотров - 341 3 коммент. Опубликовал: brahman
… портянки как фактор наших побед :)
… во времена высадки армии США и Англии в Нормандии, десятки тысяч их солдат были госпитализированы со всевозможными заболеваниями ног. Окопная война, сырость и грязь привели к тому что небоевые потери союзников были просто умопомрачительны!!!!
Мы к тому времени воевали уже три года и понятия не имели что такое потери от ношения носков :)
Частью нашего успеха можно считать портянки, которые привез в Русскую армию Петр 1.
С гигиенической точки зрения это универсальное средство против всевозможных заболеваний.
Два года мотал портянки в юфтевых сапогах в ГДР – до сих пор испытываю приязнь к такой форме :)
… особенно нравилось, что в гнилых немецких зимах, можно было в любой момент перемотать портянку на сухое !!!! За час портянка обмотанная на голени высыхала запросто :)
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… во времена высадки армии США и Англии в Нормандии, десятки тысяч их солдат были госпитализированы со всевозможными заболеваниями ног. Окопная война, сырость и грязь привели к тому что небоевые потери союзников были просто умопомрачительны!!!!
Мы к тому времени воевали уже три года и понятия не имели что такое потери от ношения носков :)
Частью нашего успеха можно считать портянки, которые привез в Русскую армию Петр 1.
С гигиенической точки зрения это универсальное средство против всевозможных заболеваний.
Два года мотал портянки в юфтевых сапогах в ГДР – до сих пор испытываю приязнь к такой форме :)
… особенно нравилось, что в гнилых немецких зимах, можно было в любой момент перемотать портянку на сухое !!!! За час портянка обмотанная на голени высыхала запросто :)
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Недавно слышал рассказ одного офицера в запасе. Он проходил срочную службу врачом в советское время. Так вот он рассказал, что в армии ему сказали (понятно что сказали на уровне не простых солдат, а на офицерском уровне), что если не будешь воровать будешь плохо жить. И эту привычку “тащить” он нёс с собой, почти, всю жизнь. Про солдат в советской армии не буду говорить, т.к. невольные люди, все знали масштаб “не украдёшь не проживёшь”. И потом это сознание вливалось в гражданское общество. Вот где корни отсталой страны. Скажу, что сами люди не виноваты. Это система. Подтверждение этому комментарий Люси в одном из постов : “Ещё в 30-х деятелями от педагогики была запрещена система взращивающая человеческие качества в ребёнке, но она не только теоретически обоснована…”. Кем обоснована? Кучкой негодяев?
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Олег! Я служил срочную обретаясь при штабе. И могу с уверенностью сказать, что ни офицеры, ни прапорщики, ни вольнонаемный персонал у нас не воровали. Человек во все времена одинаков т.е слаб до халявы и сказать, что при той системе не воровали или не тащили со своего рабочего места нельзя. Но размах воровства в нынешнее время таков, что оглядываясь назад в социализм кажется мы жили в раю или где-то поблизости.
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Частично согласен.