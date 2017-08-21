Порошенко насмешил соцсети «шедевром» украинской оборонки

Президент Украины до сих пор не научился молчать с умным видом. На этот раз он расхвастался в Facebook возможностями модернизированного на киевском заводе боевого танка Т-72А, забыв упомянуть о такой малости, что боевая машина – наследие советской эпохи.

Порошенко решил пустить пыль в глаза пользователям социальных сетей, разместив на своей странице видеоролик с танком, который, по его словам, «стал еще более защищенным и эффективным».

«Киевский бронетанковый завод» учел опыт боевых действий в зоне АТО при усовершенствовании основного боевого танка Т-72АС. На новой версии танка Т-72АМТ установили динамическую защиту «Нож», снижающую эффективность противотанковых вооружений. Кроме того, на вооружение поступят еще и танки «Оплот», созданные на базе советского Т-80.

Куда ни посмотри, одна лишь модернизация советской бронетехники. ОПК Украины не может разработать свое вооружение и военную технику? Научный потенциал подкачал? Ума хватает лишь на доработку советских образцов? Не зря директор ЦАМТО Игорь Коротченко посмеялся и над Порошенко, и над потугами украинских «оборонщиков»:

«Возникают такие удивительные ситуации, когда старый советский танк сорокалетней давности вдруг выдается за шедевр – за достижение украинской оборонной промышленности. Если элементы легкого тюнинга можно назвать «революционным прорывом» вооруженных сил Украины, то можно пожелать им только успехов».

Интересно, сколько новинок еще появится в ближайшем будущем на Украине? После распада Союза огромные склады с оружием остались в Киевском, Прикарпатском и Одесском военных округах, в том числе и с танками. Всю технику распродать киевские барыги не успели, остались образцы и для создания «шедевров». Деградация явно прогрессирует…

Особенно заметен этот процесс со стороны. Недаром интернет-пользователи не разделяют приступа радости украинского президента. Выдавать за собственные достижения чужие разработки, тем более – советский танк? Не Порошенко ли постоянно критикует и обличает советскую эпоху?

«Зачем модернизировать совковое наследство? У нас некому новые машины создать?».

«Все советское — под пресс! Или у вас только на памятники Ленину и глупые переименования декоммунизация распространяется?».

Россия же только посмеивается над потугами киевских элит показать «мощь» украинской армии. Ничего своего не осталось, кроме доморощенных олигархов да казнокрадов. Только и остается, что пускать пыль в глаза, надеясь на очередную западную подачку: деньгами или техникой, не важно.